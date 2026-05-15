TOPlist

Microsoft připravuje nové Xbox ovladače. Elite 3 dostane nová tlačítka a vyměnitelnou baterii

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 5. 12:26
0
Ovladač herní konzole Xbox
  • Brazilská certifikace prozradila podobu nových ovladačů pro Xbox
  • Xbox Elite Controller Series 3 získá nové ovládací prvky, Wi-Fi režim a vyměnitelnou baterii
  • V přípravě je i speciální kompaktní ovladač pro cloudové hraní

Microsoft se rozhodl oživit skomírající značku Xbox. Otěží herní divize se na konci února chopila nová šéfka Asha Sharma a začala okamžitě úřadovat – zveřejnila novou strategii, zlevnila vybrané úrovně předplatného Game Pass a aktuálně připravuje svět na příchod nové herní konzole vyvíjené pod kódovým označením Helix. S touto konzolí (anebo ještě před ní) dorazí i nové herní ovladače – Xbox Elite Controller třetí generace a zbrusu nový Xbox Cloud Gaming Controller. Vzhled obou produktů prozradila brazilská certifikační autorita Anatel.

Xbox Elite Controller Series 3: nové ovládací prvky a Wi-Fi režim

Nejprve se pojďme podívat na chystanou třetí generaci elitního ovladače, který podle fotografií dozná hned několika mezigeneračních vylepšení. Předně se můžeme těšit na nové ovládací prvky – na spodní straně vedle 3,5mm portu jsou k vidění dva vertikální rolovací prvky. Jejich funkci zatím neznáme, sloužit by mohly například k jemnému ovládání Microsoft Flight Simulátoru, k rychlému nastavení hlasitosti, k rolování v herních chatech a k dalším analogovým funkcím.

Chystaný ovladač Xbox Elite Controller Series 3
Chystaný ovladač Xbox Elite Controller Series 3

Ovladač se rovněž dočká vlastní Wi-Fi konektivity, která má poskytnout nižší latenci, a tedy rychlejší reakce než Bluetooth. Toto vylepšení má být znát především u cloudových her bez použití konzole. Ovladač údajně nabídne možnost přepnout se mezi lokálním a clodouvým provozem.

Xbox Elite Controller Series 3 se také konečně dočká vyměnitelné baterie, což je položka, po které hráči volali už od první generace. Podle záznamu Anatel bude mít ale pravděpodobně akumulátor nižší kapacitu než u současné generace, a to zhruba o 500 mAh.

Doufáme, že Microsoft rovněž vyřeší dílenské nedostatky současného modelu, jako jsou drifty páček, výraznější opotřebení materiálů anebo potíže s bumpery.

Xbox Cloud Gaming Controller: ovladač pro cloudové hraní

Druhým uniklým ovladačem je Xbox Cloud Gaming Controller, který bude sloužit výhradně k mobilnímu a cloudovému hraní. Oproti standardním ovladačům má být chystaná novinka menší a zaoblenější.

Klíčovou funkcí má být vlastní Wi-Fi konektivita, díky které se ovladač připojí přímo k internetu. Při cloudovém hraní tak odpadne prostředník v podobě konzole, počítače nebo mobilu, což má přinést nízkou latenci a rychlejší odezvu.

Podle uniklé dokumentace má být nový ovladač vybaven modemem s podporou Wi-Fi 6, dále nízkonapěťovým čipem Realtek RTL8730E se dvěma jádry ARM Cortex-A7 s taktem 1,2 GHz a 500mAh baterií.

Kdy budou nové ovladače od Microsoftu představeny, zatím nevíme. Nejvíce se spekuluje se o datu 7. června, na kdy mají redmondští naplánovanou tradiční prezentaci připravovaných her Showcase.

Vstoupit do diskuze
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Vivoshare na Vivo X300
AirDrop míří na Android. Google otevírá sdílení s iPhony, většina telefonů má ale smůlu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
1
YouTube Music nefunguje
YouTube s formátem Shorts nekončí, pro jeho příznivce chystá vítanou novinku
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi
Komunita představila novou metodu rootu pro Samsungy. Musíte ale mít správný čipset
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Garmin náramek
Už i Garmin připravuje fitness náramek bez displeje: po krku půjde Whoopu i Fitbitu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
0

Kapitoly článku