Microsoft připravuje nové Xbox ovladače. Elite 3 dostane nová tlačítka a vyměnitelnou baterii

- Brazilská certifikace prozradila podobu nových ovladačů pro Xbox
- Xbox Elite Controller Series 3 získá nové ovládací prvky, Wi-Fi režim a vyměnitelnou baterii
- V přípravě je i speciální kompaktní ovladač pro cloudové hraní
Microsoft se rozhodl oživit skomírající značku Xbox. Otěží herní divize se na konci února chopila nová šéfka Asha Sharma a začala okamžitě úřadovat – zveřejnila novou strategii, zlevnila vybrané úrovně předplatného Game Pass a aktuálně připravuje svět na příchod nové herní konzole vyvíjené pod kódovým označením Helix. S touto konzolí (anebo ještě před ní) dorazí i nové herní ovladače – Xbox Elite Controller třetí generace a zbrusu nový Xbox Cloud Gaming Controller. Vzhled obou produktů prozradila brazilská certifikační autorita Anatel.
Xbox Elite Controller Series 3: nové ovládací prvky a Wi-Fi režim
Nejprve se pojďme podívat na chystanou třetí generaci elitního ovladače, který podle fotografií dozná hned několika mezigeneračních vylepšení. Předně se můžeme těšit na nové ovládací prvky – na spodní straně vedle 3,5mm portu jsou k vidění dva vertikální rolovací prvky. Jejich funkci zatím neznáme, sloužit by mohly například k jemnému ovládání Microsoft Flight Simulátoru, k rychlému nastavení hlasitosti, k rolování v herních chatech a k dalším analogovým funkcím.
Ovladač se rovněž dočká vlastní Wi-Fi konektivity, která má poskytnout nižší latenci, a tedy rychlejší reakce než Bluetooth. Toto vylepšení má být znát především u cloudových her bez použití konzole. Ovladač údajně nabídne možnost přepnout se mezi lokálním a clodouvým provozem.
Xbox Elite Controller Series 3 se také konečně dočká vyměnitelné baterie, což je položka, po které hráči volali už od první generace. Podle záznamu Anatel bude mít ale pravděpodobně akumulátor nižší kapacitu než u současné generace, a to zhruba o 500 mAh.
Doufáme, že Microsoft rovněž vyřeší dílenské nedostatky současného modelu, jako jsou drifty páček, výraznější opotřebení materiálů anebo potíže s bumpery.
Xbox Cloud Gaming Controller: ovladač pro cloudové hraní
Druhým uniklým ovladačem je Xbox Cloud Gaming Controller, který bude sloužit výhradně k mobilnímu a cloudovému hraní. Oproti standardním ovladačům má být chystaná novinka menší a zaoblenější.
Klíčovou funkcí má být vlastní Wi-Fi konektivita, díky které se ovladač připojí přímo k internetu. Při cloudovém hraní tak odpadne prostředník v podobě konzole, počítače nebo mobilu, což má přinést nízkou latenci a rychlejší odezvu.
Podle uniklé dokumentace má být nový ovladač vybaven modemem s podporou Wi-Fi 6, dále nízkonapěťovým čipem Realtek RTL8730E se dvěma jádry ARM Cortex-A7 s taktem 1,2 GHz a 500mAh baterií.
Kdy budou nové ovladače od Microsoftu představeny, zatím nevíme. Nejvíce se spekuluje se o datu 7. června, na kdy mají redmondští naplánovanou tradiční prezentaci připravovaných her Showcase.