Xbox je zpět a má nové logo. Microsoft chystá novou úroveň předplatného Game Pass

- Microsoft plánuje vrátit značce Xbox zašlou slávu
- Nová šéfka herní divize zveřejnila strategii, se kterou má být Xbox atraktivní pro hráče i tvůrce obsahu
- Ve spolupráci s Discordem chystá Microsoft novou úroveň předplatného Game Pass
Letos v únoru došlo k velké personální rošádě v herní divizi Microsoftu, na pozici ředitele skončil po 12 letech Phil Spencer, kde jej vystřídala Asha Sharma – ambiciózní manažerka, jejímž cílem je vrátit značce Xbox zašlý lesk. Jakým způsobem toho bude chtít nová šéfka herní divize docílit?
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Asha Sharma v tomto týdnu zveřejnila na blogu Xboxu otevřený dopis, v němž naznačuje změny ve strategii herní divize Microsoftu pro příští roky. V úvodu svého dopisu šéfka herní divize kriticky přiznává, že současná generace hráčů je frustrovaná, a to hned z několika důvodů – málo častý přísun nových funkcí pro konzole, slabá pozice značky Xbox na počítačích, rostoucí ceny her a služeb a roztříštěné základní funkce, jako je vyhledávání, objevování, personalizace apod.
Na tyto výtky bude chtít Microsoft pochopitelně reagovat. Jednak aby dokázal uspokojit tužby hráčů, ale také aby zamezil jejich odlivu k jiným platformám – na videoslužby, sociální sítě apod. Cílem nové strategie je učinit z Xboxu středobod zábavy; má se stát místem nejen k hraní her, ale i k vytváření obsahu. Bude přitom jedno, zda hráči zrovna používají konzoli, počítač, mobilní telefon, nebo cloud – na všech platformách mají mít k dispozici přístup ke svým hrám, herním postupům i přátelům.
Microsoft si pro budoucí roky stanovil čtyři strategické priority:
- Hardware – stabilizace současné generace konzolí, příchod hybridní konzole „Project Helix“, nabízení výkonného a pohodlného příslušenství, budování širšího ekosystému
- Obsah – navýšení portfolia velkých značek, zlepšení spolupráce s herními studii, expanze do Číny a na další trhy, posílení silných značek, jako je Minecraft, Elder Scrolls, Sea of Thieves…
- Zážitky – opravení základních funkcí a kompletní přepracování systému objevování, provázání se sociálními sítěmi a personalizací
- Služby – posílení služby Game Pass s jasnou hodnotou a udržitelnou ekonomikou, navrácení byznysu k růstu a zlepšení hraní v cloudu
Nová základní úroveň Game Passu?
Segment služeb doznal úprav už v tomto týdnu – Microsoft jednak nečekaně zlevnil předplatná Xbox Game Pass Ultimate a PC Game Pass a jednak na internet prosákly informace o novém připravovaném plánu Game Pass Starter Edition. Patrně se nebude jednat o samostatný tarif, ale o součást předplatného Discord Nitro.
Tento tarif stojí 10 dolarů (asi 250 korun) měsíčně a kromě výhod Discord Nitro má nabídnout více než 50 her z katalogu Game Pass (mezi nimi například Fallout 4, Grounded, Doom Eternal, Gears 5, Halo 5 apod.), 10 hodin cloudového hraní měsíčně a přístup k odměnám Xbox.
Nové logo
Proměna herní divize začne už zevnitř. V rámci iniciativy „Jsme Xbox“ dochází k internímu rebrandingu – divize Microsoft Gaming se vrací ke svému původnímu názvu Xbox, došlo i k oživení loga, které se vrací k leskle zelené barvě. Toto logo prý Microsoft používá v interních materiálech k chystané herní konzoli „Project Helix“.
We Are Xbox pic.twitter.com/tJs10kGLwn
— Xbox (@Xbox) April 23, 2026
Právě tato konzole má být hlavním nositelem změn herní divize Microsoftu, na její příchod si však asi budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Aktuálně se hovoří o tom, že vývojářské kity by měly být dostupné někdy v roce 2027, tudíž spotřebitelská verze je očekávaná nejdříve na konci příštího roku.