Microsoft zlevňuje Xbox Game Pass Ultimate. Česká cena se snížila o čtvrtinu

- Microsoft po loňském zdražení předplatného Xbox Game Pass tahá za záchrannou brzdu
- Nejdražší úroveň nově zlevňuje o 25 procent, předplatné pro počítače o 15 procent
- Nižší cena je vykoupena ztrátou okamžitého přístupu k nejnovějším dílům Call of Duty
Microsoft loni proměnil nabídku předplatných Xbox Game Pass – přejmenoval plány, pozměnil bonusy a o 50 procent zdražil nejvyšší úroveň Game Pass Ultimate. Jak se ovšem ukázalo, toto zdražení nesla spousta hráčů nelibě – řada z nich si spočítala, že pro ně bude výhodnější párkrát za rok koupit novou hru než Microsoftu platit každý měsíc 669 korun, což ročně dělá 8 tisíc korun. Odliv předplatitelů byl zřejmě natolik velký, že si nové vedení týmu Xbox v Redmondu nasypalo popel na hlavu a rozhodlo se učinit vstřícný krok.
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Xbox Game Pass Ultimate zlevňuje
O tom, že by Microsoft mohl sáhnout ke zlevnění vybraných plánů, se začalo spekulovat minulý týden. Na veřejnost totiž unikl interní dopis ředitelky divize Xbox Ashy Sharma, která sebekriticky uznala, že Game Pass se pro hráče stal velmi drahým a že bude zapotřebí poměr ceny a výkonu zlepšit. Po týdnu Microsoft přechází od slov k činům:
- Cena Game Pass Ultimate se snižuje z 669 na 499 korun, tedy o 25 procent
- Cena PC Game Pass se snižuje z 369 na 319 korun, tedy o 15 procent
- Cena Game Pass Essential zůstává nezměněna na 239 korunách
- Cena Game Pass Premium zůstává nezměněna na 329 korunách
Snížení ceny Game Pass Ultimate a PC Game Pass přináší drobnou oběť – od letošního roku nebudou budoucí tituly série Call of Duty součástí předplatného v den vydání, a to ani v jedné z výše uvedených úrovní. Současné díly v knihovně zůstanou, ty budoucí ale budou přicházet zhruba s ročním zpožděním, typicky před vánočními svátky.
Microsoft v blogovém příspěvku přímo neuznal, že loňské navýšení cen značně přestřelil, přiznal ale, že nové ceny reagují na zpětnou vazbu, kterou obdržel od zákazníků. Podle jeho slov hráči pokrývají široké spektrum oblastí, preferencí a vkusů a neexistuje jediný model, který by byl nejlepší pro všechny.
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Nová cenotvorba by tedy alespoň mohla nalákat zpět nespokojené předplatitele, kteří tak opět získají přístup ke stovkám her, herním bonusům, online multiplayeru a k vybraným novým hrám v den vydání.