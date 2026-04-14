Game Pass je pro hráče příliš drahý, myslí si nové vedení Xboxu. Dočkáme se zlevnění?

- Loňské zdražení herního předplatného Game Pass bylo skutečně razantní
- Navýšení ceny o více než 50 procent patrně žádného hráče nepotěšilo
- Nové vedení Xboxu negativní atmosféru vnímá a zvažuje zlevnění
Herní předplatné Game Pass jsem si předplácel od jeho samotného vzniku. Myšlenka „Netflixu pro hry“ se mi zamlouvala a s agresivní akviziční politika Microsoftu stále více vyplácela. Jenže gigant z Redmondu potřeboval vysoké výdaje někde kompenzovat a cena předplatného přišla na ránu mezi prvními. Ačkoli mě to jako dlouholetého příznivce Game Passu mrzelo, cena 669 korun měsíčně za nejvyšší úroveň Ultimate je na mě zkrátka už moc a podle řady ohlasů nejsem sám. Nyní se zdá, že si vysokou cenu za Game Pass začali uvědomovat i přímo v Microsoftu.
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Game Pass by v blízké době mohl zlevnit
To alespoň vyplývá z interní zprávy rozeslané zaměstnancům přímo od nové ředitelky divize Xbox Ashy Sharma, kterou se povedlo získat serveru The Verge. V něm Sharma přiznává, že se Game Pass stal pro hráče příliš drahým a že Microsoft potřebuje vylepšit poměr cena/výkon. „Game Pass je klíčovým prvkem herní nabídky na Xboxu. Je také zřejmé, že současný model není tím konečným,“ říká Sharma. „Z krátkodobého hlediska se Game Pass pro hráče stal příliš drahým, takže potřebujeme lepší poměr ceny a výkonu. Z dlouhodobého hlediska budeme Game Pass rozvíjet do podoby flexibilnějšího systému, jehož testování a osvojení si však vyžádá určitý čas.“
Game Pass v loňském roce skokově zdražil, a to o více než 50 procent. To nejednoho hráče, včetně mě, donutilo přemýšlet o tom, zda jeho nabídku využívá skutečně naplno a zda se vyplatí měsíčně platit takto vysokou částku. Vzhledem k tomu, že model předplatného se uchytil napříč internetovými službami opravdu ve velkém, může být každé zvýšení ceny citelným zásahem do rozpočtu. I když zdražení Game Passu dává z pohledu Microsoftu jistě smysl, mnoho hráčů nejspíše tento pohled nesdílí, což nové vedení nutí přehodnotit strategii.
Otázkou zůstává, jaký kompromis z hlediska nabídky bude muset Microsoft udělat, aby mohl cenu za Game Pass snížit. Jednou z možných variant je odstranění populární střílečky z pohledu první osoby Call of Duty. Ačkoli je CoD velkým lákadlem, zároveň jde o „stroj na peníze“, který generuje značné zisky. Zařazení série do Game Passu sice zvýšilo jeho atraktivitu, avšak jistě se negativně promítlo také na prodejích nejnovějšího Call of Duty: Black Ops 7. Možná ale Microsoft přijde se zcela jiným řešením, nicméně na to si budeme muset počkat.