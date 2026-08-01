Redmi Note 17 v globální verzi: známe parametry i evropské ceny

- Nedávno představená rodina smartphonů Redmi Note 17 míří na globální trh
- Původní dvojice telefonů se rozroste o další dva modely
- Ten nejlevnější bude postrádat podporu sítí 5G
Značka Redmi, za kterou stojí čínské Xiaomi, před nedávnem představila ve své domovině novou rodinu smartphonů Redmi Note 17. Oproti minulé generaci ji tvoří pouze dva telefony – základní Redmi Note 17 a vybavenější Redmi Note 17 Pro. Tento počet ale zřejmě není konečný, podle posledního úniku se Redmi chystá odhalit další členy této rodiny, a rovnou se je chystá uvést i na globální trh.
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Redmi Note 17: dva různé modely lišící se síťovou podporou
Globální varianta základního Redmi Note 17 bude zcela vycházet z původního čínského modelu, do rukou tak dostaneme obrovský telefon reprezentovaný 6,99″ displejem. Většina parametrů by měla být s čínským předobrazem shodná – obrazovka je typu AMOLED a pyšní se Full HD+ rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 1 800 nitů. Její součástí je čtečka otisků a 16Mpx selfie kamerka, na zádech bohužel i u globální verze najdeme pouze jediný 50Mpx fotoaparát.
Lehké zklamání způsobí i akumulátor – zatímco čínská verze se chlubí 8 000mAh baterií, u té globální má být kapacita snížená na 7 700 mAh. Rychlé nabíjení s výkonem 45 wattů naštěstí omezené nebude.
Globální verze Redmi Note 17 má dorazit ve dvou variantách – s podporou sítí 5G a bez ní. První verzi má pohánět čipset Snapdragon 4 Gen 4, přičemž tento telefon má být nabízen s 6 nebo 8 GB RAM, motorem „ořezanější“ varianty má být Snapdragon 6s 4G Gen 2 se 4, 6 nebo 8 GB RAM. Úložiště má být v obou případech nabízeno v kapacitách 128 a 256 GB.
Redmi Note 17 Pro: starý známý s menší baterií
Také Redmi 17 Pro bude vycházet z čínského základu, u globální varianty ale budeme opět muset překousnout menší akumulátor s kapacitou 8 340 mAh (čínská verze má rovných 9 000 mAh). Zbytek výbavy se zdá být totožný – 6,83″ AMOLED displej s 1,5K rozlišením, obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem 3 500 nitů.
Pro potřeby fotografování bude připravena 16Mpx selfie kamerka, na zádech pak najdeme 50Mpx hlavní a 8Mpx širokoúhlý fotoaparát. Telefon poběží pod taktovkou čipsetu Snapdragon 6s Gen 4, v nabídce bude mnoho paměťových variant, přičemž ta maximální má disponovat 8 GB RAM a 512GB úložištěm. Redmi Note 17 Pro potěší i vysokou odolností splňující krytí IP66, IP68, IP69 a IP69K.
Redmi 17 Pro Max: více výkonu, lepší selfie kamerka
Zbrusu novým modelem se má stát Redmi 17 Pro Max, který má tvořit prozatímní vrchol nabídky. Tento telefon by měl mít stejné proporce a design jako Redmi 17 Pro, avšak s několika vylepšeními – selfie kamerka má mít rozlišení 32 megapixelů, o výkon se postará novější čipset Snapdragon 6 Gen 5 opírající se až o 12 GB RAM. Telefon by měl rovněž zaujmout rychlým úložištěm typu UFS 4.0 v kapacitách 256 a 512 GB, v nabídce bude i varianta s pomalejší 128GB pamětí.
Redmi 17 Pro Max přinese do Evropy i větší akumulátor s kapacitou 9 210 mAh a podporou rychlého 100W nabíjení.
Známe evropské ceny
Rodina smartphonů Redmi Note 17 by měla být v Evropě uvedena již zanedlouho, o čemž svědčí i únik evropských cen vybraných variant.
- Redmi Note 17 4G půjde do prodeje ve fialové, modré a černé barvě, v základní verzi se 4 GB RAM a 128GB úložištěm přijde na 250 eur (asi 6 100 korun)
- Redmi Note 17 5G má být dostupný ve stejných barvách, základní konfigurace s 6 GB RAM a 256GB pamětí má stát 400 eur (asi 9 700 korun)
- Redmi Note 17 Pro má být k dispozici v modré, černé a oranžové barvě, cena varianty s 6 GB RAM a 256GB úložištěm má být nastavena na 500 eur (asi 12 100 korun)
- Redmi Note 17 Pro Max má být dostupný v černé, zelené, fialové a bílé barvě s cenou začínající na 600 eurech (asi 14 500 korun).
Předpokládáme, že k odhalení globálních variant dojde co nevidět, a že se s nimi setkáme i na pultech českých obchodů.