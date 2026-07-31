Pixel 11 Pro Fold předčasně odhalen: známý informátor propálil všechny detaily

- Google se již pomalu připravuje na premiéru nových Pixelů 11
- Ta se odehraje v první polovině srpna a dočkáme se čtyř modelů
- Známý informátor nyní kompletně odhalil skládací model Pixel 11 Pro Fold
Stejně jako Samsung nebo Apple, i Google se potýká s obrovským množstvím úniků informací týkajících se jeho telefonů. Běžně se stává, že se od různých informátorů dozvídáme vše ještě před premiérou a s řadou Pixel 11 tomu není jinak. Jeden z nejznámějších informátorů v branži, Evan Blass, nyní kompletně odhalil očekávanou skládačku Pixel 11 Pro Fold.
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Nové Pixely se blíží
Pixely řady 11 jsou již za rohem a pro Google představují nejdůležitější hardwarové novinky celé sezóny. Díky různým informátorům o nich víme již takřka vše a výše zmíněný Evan Blass nyní zveřejnil něco, co vypadá jako marketingové materiály Googlu určené pro premiéru. Jedná se vlastně o první oficiální pohled na skládačku Pixel 11 Pro Fold.
Díky Applu jsou skládací telefony opět v centru dění, nicméně v řadě Pixel od Googlu působí skoro, jako by hrály až druhou ligu. Jako by tvořily jen takový okrajový doplněk ke klasickým telefonům a vlastně se skoro ani nechce věřit, že model Pixel 11 Pro Fold bude již čtvrtou generací skládačky „Made by Google“.
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Pixel 11 Pro Fold tajemství zbavený
První pohled na novou skládačku od Googlu odhaluje design, který je prakticky shodný s minulou generací. Telefon má tedy opět asymetrickou konstrukci – venkovní rámeček má výrazně zaoblené rohy a kopíruje displej, zatímco vnitřní rámeček má rohy ostré, což vytváří poměrně jasné linie, díky kterým si tyto skládačky s jinými telefony nespletete.
Tedy až do doby, kdy vyjde iPhone Ultra, který by měl nabídnout obdobně asymetrickou konstrukci. Zpět ale k Pixelu. Hlavní designovou změnou je přepracovaný modul fotoaparátu, který vypadá na první pohled stejně, ale LED dioda se přesunula z platformy přímo do samotného fotoaparátu, a navíc to není obyčejná LED, ale světelný systém Pixel Glow.
Světelné rozhraní na zádech
O tom, že nové Pixely dostanou světelné rozhraní integrované do modulu fotoaparátu, se spekuluje už delší dobu a Google to nedávno prostřednictvím oficiálního teaseru potvrdil. Systém Pixel Glow zahrnuje vícebarevnou LED diodu, která bude blikat v různých barvách dle typu příchozí události. Smyslem je mít přehled o základním dění i bez toho, aby bylo nutné zvedat telefon ze stolu.
Kromě klasických telefonů ho tedy dostane i skládací model Fold a zveřejněné promo fotografie naznačují také o něco tenčí konstrukci či mírně útlejší rámeček okolo vnitřního i venkovního displeje. Velikosti displejů by se měnit neměly (6,4 palce venku a 8 palců uvnitř) a pohon této novinky obstará další generace procesoru Tensor s označením G6.
Premiéra se kvapem blíží
Kromě obrázků Pixelu 11 Pro Fold zveřejnil Evan také promo fotografie sluchátek Pixel Buds Pro 2 v novém, velmi hezkém zeleném odstínu a hodinek Pixel Watch 5, které vypadají identicky jako předchozí generace. Tyto dvě novinky budou, stejně jako Pixel 11, Pixel 11 Pro (XL) a Pixel 11 Pro Fold, představeny na nadcházející akci Made by Google, která se odehraje 12. srpna 2026.