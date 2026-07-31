Lidé si z něj utahovali, teď nestačí vyrábět: o Ferrari Luce je extrémní zájem

- První elektromobil z Maranella nebyl veřejností přijat zrovna nejlépe
- Zákazníci jsou ale trochu jiného názoru
- Roční prodejní plán se Ferrari podařilo překonat za necelé dva měsíce
Představení prvního čistě elektrického Ferrari s názvem Luce způsobilo koncem května pořádný poprask. Ačkoli si maranellská značka přizvala na pomoc jednoho z nejznámějších designérů na světě, Jonyho Ivea, prvotní ohlasy nebyly bůhvíjak pochvalné, ba právě naopak. Vtípků na konto nového vozidla se objevila celá řada, přičemž některé byly poměrně vtipné, jiné naopak velmi jízlivé. Ferrari se ale prvních reakcí nezaleklo a stálo si za svým, přičemž podle prvních prodejních čísel to vypadá, že svět vzpínajícího se koně, je poměrně specifický.
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Ferrari Luce je překvapivý prodejní hit
Jako každá značka, také Ferrari si vytyčilo prodejní cíl pro letošní rok, kterého měl elektromobil Luce dosáhnout. Ono číslo bylo stanoveno „těsně pod 500 kusů“, přičemž během oznámení čtvrtletních finančních výsledků automobilka oznámila, že svůj cíl tento měsíc dosáhla. Překvapivě silné prodeje Ferrari Luce jsou způsobeny silnou poptávkou v Číně, kde aktuální hlad po elektrických vozidlech již uspokojují značky jako Geely, Lynk & Co nebo Zeekr.
Podle The Financial Times se Ferrari snaží oslovit novou generaci bohatých zákazníků, především pak z Číny a technologických center, jako je Sillicon Valley, což deníku potvrdily jeho zdroje. Američtí podnikatelé a investoři údajně na Ferrari Luce reagují pozitivně, a to i přes cenu 550 tisíc eur, tedy v přepočtu přibližně 13,3 milionu korun. V dohledné době vy Ferrari rádo prodalo okolo 2500 vozidel Luce, a to do roku 2030, což dělá přibližně 600 vozidel ročně.
Celkově by se prodeje prvního elektromobilu vyrobeného pod značkou Scuderia Ferrari měly pohybovat okolo pěti procent ročních prodejů, z čehož je poměrně patrné, že značka svou budoucnost prozatím nehodlá plně svěřit do rukou elektromobilitě. Kromě toho připravuje italská značka také speciální aukci, v rámci které plánuje vydražit vůbec první produkční model Luce, a to už příští měsíc. Podle odhadů by za něj zájemce mohl zaplatit částku přesahující v přepočtu 23 milionů korun.