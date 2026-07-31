Jižní Evropa bojuje s rozsáhlými požáry, šéf Applu přislíbil finanční pomoc

- Jižní Evropu sužují rozsáhlé požáry, které vyhnaly z domovů přes 300 tisíc lidí
- Pomoc v příspěvku na sociální síti X přislíbil i generální ředitel Applu, Tim Cook
- O přesné výši finanční pomoci se nicméně nezmínil
Globální oteplování stále více dopadá na všechny obyvatele této planety, přičemž tyto dopady jsou stále více ničivější. Zatímco v našich končinách jen trpíme nesnesitelnými vedry, na jihu Evropy se velmi teplé počasí projevuje také skrze rozsáhlé požáry. Ty terorizují řadu obyvatel především Portugalska, Španělska a Francie a z domovů už vyhnaly přes 300 tisíc lidí, alespoň podle BBC. Podle Madridu se jedná o nejhorší vlnu požárů, které okolí města kdy sužovaly a francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě regionu Gironde o „zcela bezprecedentních požárech, které jsou nejhorší od druhé světové války“.
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Pomoc od Applu pro Evropu
Problémů s požáry v Evropě si povšimnuli i za velkou louží, konkrétně v centrále Applu v Cupertinu. Samotný generální ředitel Tim Cook v příspěvku na sociální síti X vyjádřil starému kontinentu podporu a přislíbil finanční pomoc. Cook již dříve, konkrétně přibližně před sedmi měsíci, taktéž přislíbil finanční pomoc na obnovu infrastruktury po ničivých bouřích v Asii a to jen chvíli poté, co se Cook rozhodl pomoci obyvatelům po požáru bytového komplexu v Hongkongu. Ve všech případech nebyla zmíněna konkrétní částka.
Our hearts go out to everyone affected by the devastating wildfires in southern Europe. Thank you to the first responders, and to everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be donating to relief efforts on the ground.
— Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026
Kromě přímé finanční pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech, kterou Apple dlouhodobě poskytuje, provozuje také dárcovský program s názvem Employee Giving, v rámci kterého mohou obětem přispívat také samotní zaměstnanci. Politika Applu je v tomto případě taková, že veškeré vybrané částky zdvojnásobí, přičemž doposud se díky tomuto programu podařilo vybrat více než 880 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 18,5 miliardy korun.
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Apple je znám pro své programy týkající se společenské odpovědnosti a environmentální politika jej obzvláště zajímá. Kromě snah o snížení uhlíkové stopy se totiž kalifornská společnost musí rovněž potýkat s dopady klimatické změny, neboť právě Kalifornie patří mezi oblasti silně zasažené suchem a častými požáry. Ostatně kupříkladu v loňském roce postihl Los Angeles dosud největší požár známý jako Palisades Fire, kdy požár zničil 6 837 staveb, dalších 1 017 poškodil, vyžádal si 12 obětí na životech a několik lidí zranil, včetně jednoho hasiče.