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Jižní Evropa bojuje s rozsáhlými požáry, šéf Applu přislíbil finanční pomoc

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 31. 7. 10:30
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Tim Cook na keynote Applu (září 2025)
  • Jižní Evropu sužují rozsáhlé požáry, které vyhnaly z domovů přes 300 tisíc lidí
  • Pomoc v příspěvku na sociální síti X přislíbil i generální ředitel Applu, Tim Cook
  • O přesné výši finanční pomoci se nicméně nezmínil

Globální oteplování stále více dopadá na všechny obyvatele této planety, přičemž tyto dopady jsou stále více ničivější. Zatímco v našich končinách jen trpíme nesnesitelnými vedry, na jihu Evropy se velmi teplé počasí projevuje také skrze rozsáhlé požáry. Ty terorizují řadu obyvatel především Portugalska, Španělska a Francie a z domovů už vyhnaly přes 300 tisíc lidí, alespoň podle BBC. Podle Madridu se jedná o nejhorší vlnu požárů, které okolí města kdy sužovaly a francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě regionu Gironde o „zcela bezprecedentních požárech, které jsou nejhorší od druhé světové války“.

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Pomoc od Applu pro Evropu

Problémů s požáry v Evropě si povšimnuli i za velkou louží, konkrétně v centrále Applu v Cupertinu. Samotný generální ředitel Tim Cook v příspěvku na sociální síti X vyjádřil starému kontinentu podporu a přislíbil finanční pomoc. Cook již dříve, konkrétně přibližně před sedmi měsíci, taktéž přislíbil finanční pomoc na obnovu infrastruktury po ničivých bouřích v Asii a to jen chvíli poté, co se Cook rozhodl pomoci obyvatelům po požáru bytového komplexu v Hongkongu. Ve všech případech nebyla zmíněna konkrétní částka.

Kromě přímé finanční pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech, kterou Apple dlouhodobě poskytuje, provozuje také dárcovský program s názvem Employee Giving, v rámci kterého mohou obětem přispívat také samotní zaměstnanci. Politika Applu je v tomto případě taková, že veškeré vybrané částky zdvojnásobí, přičemž doposud se díky tomuto programu podařilo vybrat více než 880 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 18,5 miliardy korun.



Oheň v Kalifornii, Palisades Fire



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Apple je znám pro své programy týkající se společenské odpovědnosti a environmentální politika jej obzvláště zajímá. Kromě snah o snížení uhlíkové stopy se totiž kalifornská společnost musí rovněž potýkat s dopady klimatické změny, neboť právě Kalifornie patří mezi oblasti silně zasažené suchem a častými požáry. Ostatně kupříkladu v loňském roce postihl Los Angeles dosud největší požár známý jako Palisades Fire, kdy požár zničil 6 837 staveb, dalších 1 017 poškodil, vyžádal si 12 obětí na životech a několik lidí zranil, včetně jednoho hasiče.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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