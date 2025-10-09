Podezřelý z největšího požáru v dějinách LA zatčen! V ChatGPT si generoval město v plamenech

- Policie zatkla žháře, který měl v lednu způsobit obří požáry Palisades Fire
- Jedním z důkazů proti němu je i jeho historie komunikace s ChatGPT
- Podle státního zástupce měl generovat obrázky hořícího lesa
Zajímavý případ týkající se okrajově i umělé inteligence řeší americké orgány činné v trestním řízení. Z žhářství, konkrétně ze zodpovědnosti za přírodní katastrofu známou jako Palisades Fire, podezírají 29letého muže z Floridy. Jako jeden z důkazů přitom státní zástupce předložil historii obrázků generovaných prostřednictvím ChatGPT z profilu podezřelého.
Usvědčí žháře ChatGPT?
Hlavním podezřelým z požárů na severu Kalifornie v lednu tohoto roku má být 29letý Jonathan Rinderknecht z Floridy. Zkraje ledna měl opakovaně způsobit rozsáhlý požár přírodní vegetace, který se rozšířil i do obytných částí okresu Los Angeles County na západním pobřeží USA. Tato rozsáhlá ničivá katastrofa, známá jako Palisades Fire, si vyžádala 12 lidských životů a došlo ke znehodnocení bezmála 95 kilometrů čtverečných půdy.
Ve spisu státního zástupce Bill Essayliho jsou důkazy o vině Rinderknechta, jako je například historie polohy jeho telefonu v místech požáru, záběry bezpečnostních kamer, ale také výpovědi očitých svědků. Pozornost však budí také důkaz v podobě historie obrázků, které měl údajný žhář generovat prostřednictvím nástroje ChatGPT.
Essayli dokonce na svém profilu na síti X zveřejnil obrázky, které měl 29letý žhář generovat. Příkaz, tedy zadání pro generativní AI, k těmto obrázkům mělo být: dystopický obraz zachycující částečně hořící les a dav lidí prchající z něj. Tyto obrázky měl Rinderknecht generovat pár měsíců před vypuknutím požárů.
Katastrofa známá jako Palisades Fire
Masivní požár se rozhořel 7. ledna 2025 kolem 10:30 dopoledne v oblasti Santa Monica Mountains v Los Angeles County. Příčinou rychlého rozšíření byly extrémně suché podmínky a silné větry. Požár zničil 6837 staveb, dalších 1017 poškodil, vyžádal si 12 obětí na životech a několik lidí zranil, včetně jednoho hasiče. Požár byl plně zajištěn do 31. ledna 2025 a je považován za nejničivější požár v historii města Los Angeles a jeden z nejničivějších v historii státu Kalifornie. Oficiální příčina prozatím není známá, stále probíhá jeho vyšetřování.
„Mezi důkazy, které byly shromážděny z jeho digitálních zařízení, byl i obrázek, který vytvořil na ChatGPT a který zobrazoval hořící město. I když nemůžeme napravit způsobené škody, doufáme, že jeho zatčení a obvinění přinesou oběti této strašné tragédie alespoň trochu spravedlnosti,“ napsal ve středu státní zástupce na svůj profil X.
Today we are announcing the arrest of 29-year-old Jonathan Rinderknecht on a criminal complaint charging him with maliciously starting what became the Palisades Fire in January.
⁰The complaint alleges that Rinderknecht's started a fire in Pacific Palisades on New Year's Day –… pic.twitter.com/UzrFa0Lmrz
— Acting U.S. Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 8, 2025
Deník Los Angeles Times dále zmiňuje i další prvky žhářovy digitální stopy, které teoreticky mohou být použity proti němu. Například krátce před založením prvního požáru 1. ledna 2025 poslouchal skladbu Un Zder, Un Thé francouzského rapera Josmana, přičemž ve videoklipu k této písni je vidět, jak někdo zapaluje odpadkový koš. Proti Rinderknechtovi je i to, že z historie jeho chatu s ChatGPT vyplývá, že se s ním bavil o ohni. Konkrétně se ptal na otázku, zdali jde vina za ním, když vznikne požár z jeho neuhašené odhozené cigarety.