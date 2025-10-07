Konec klasických aplikací? ChatGPT se propojí s Canvou, Spotify i Bookingem

- OpenAI představilo horkou novinku pro svého chatbota ChatGPT
- Ten se naučí pracovat s některými aplikacemi ve vašem zařízení
- Díky tomu vytvoří playlist ve Spotify nebo objedná taxík přes Uber
Novinka v AI generativním nástroji ChatGPT od OpenAI může podle některých znamenat konec klasických aplikací. Jazykový model uvnitř vlastní aplikace v telefonu nebo počítači totiž už brzy dokáže pracovat s daty dalších nainstalovaných aplikací. V praxi to znamená, že stačí napsat ChatGPT „udělej tohle v té či oné aplikaci“ a on vše vyřídí za vás.
Aplikace v ChatGPT
Koncepčně tomu OpenAI říká jednoduše „aplikace v ChatGPT“ a rovnou uvádí několik slibných příkladů, jak to může fungovat. V živé ukázce spustil zaměstnanec OpenAI ChatGPT a poté požádal aplikaci Canva, aby vytvořila plakát s názvem pro podnik zabývající se venčením psů.
Po krátkém čekání Canva přišla s několika různými příklady a moderátor následně požádal o vygenerování prezentace na základě plakátu.
Je to přesně takhle jednoduché, což lze demonstrovat i na dalších aplikací. Výbornou ukázku nabízí přímo na svých stránkách švédský streamovací gigant Spotify. Můžete například ChatGPT přikázat, aby vám vytvořil playlist na míru dle oblíbených žánrů, nebo aby vám doporučil podcasty na nějaké specifické téma.
Spotify, Booking, brzy i Uber
OpenAI uvádí, že kromě Canvy nebo Spotify jsou do vývoje aplikací v ChatGPT od začátku zapojeny také aplikace Booking.com, Coursera, Expedia, Figma a Zillow, v budoucnu mají přibýt také DoorDash, OpenTable, Target nebo i v Česku oblíbená přepravní služba Uber.
Cesta, kterou se ChatGPT vydává, je jasná. Fungovat jako ucelený nástroj, přes který budete používat služby jednotlivých provozovatelů, bez nutnosti otevírat tu či onu aplikaci. Před příchodem aplikací bylo nutné ke všemu přistupovat přes prohlížeč, pak přišly obchody Google Play a Apple App Store, které přístup ke službám zhustili do jednotlivých aplikací. Řešit vše přes jednu aplikaci, umělou inteligenci (něco jako příkazní řádek v konzoli), je pravděpodobně nevyhnutelná podoba budoucnosti.