První barva skládacího iPhonu prozrazena: bude to tahle nudná klasika?

Dominik Vlasák 2. 6. 20:00
iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu
  • Ohebný iPhone má nabídnout dvě barevné varianty
  • Jednou z nich by měla být i tradiční bílá
  • Ta se nyní ukázala na uniklém snímku, který zveřejnil známý leaker

Tradiční představení nových chytrých telefonů značky Apple se pomalu, ale jistě blíží. Letošní rok by podle řady informací měl být hned ve dvou ohledech jiný. Zaprvé se máme dočkat jen omezeného představení vybavenějších modelů (levnější modely mají dorazit začátkem příštího roku), zadruhé by se poté veřejnosti měla představit dlouho očekávaná skládačka z Cupertina, a to pod jménem iPhone Fold či snad iPhone Ultra. Jak se datum představení blíží, množí se také informace, které se šíří éterem.

První barva iPhonu Ultra na uniklém snímku

Dle předchozích informací má iPhone Ultra dorazit ve dvou barvách, přičemž Apple má vsadit spíše na konzervativní spektrum uživatelů. Uniklý snímek, který na Weibo zveřejnil čínský leaker známý pod přezdívkou Ice Universe, údajně nabízí první pohled na skládací telefon, a to rovnou v bílé barvě. Předpokládá se, že zařízení již vstoupilo do rané fáze sériové výroby, nicméně zobrazený model je pravděpodobně pouze maketa. V návaznosti na to jiný známý leaker Instant Digital uvedl, že bílá je zatím jedinou „potvrzenou“ barvou, v níž bude zařízení k dispozici.

Pravděpodobný snímek iPhonu Ultra v bílé barvě
Zatím není jasné, jaká bude alternativní barva, avšak Macworld nedávno citoval zdroj z dodavatelského řetězce, který tvrdí, že to bude indigová varianta podobná povrchové úpravě Deep Blue u iPhone 17 Pro. Stejný zdroj uvedl, že zařízení nabídne méně možností než modely iPhone 18 Pro a nebude k dispozici v žádných výrazných nebo zářivých barvách. Podle Marka Gurmana z Bloombergu plánuje Apple vyhýbat se pestřejším barvám a držet se tradičnějších povrchových úprav v odstínech vesmírné šedé/černé a stříbrné/bílé.



iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu



Takový přístup by byl podobný jako u iPhone X, který byl při svém uvedení na trh v listopadu 2017 k dispozici pouze ve dvou barvách – stříbrné a vesmírné šedé. Omezený výběr barev může jednoduše odrážet očekávané nízké objemy výroby skládacího iPhonu. Známý analytik Ming-Chi Kuo varoval, že výrobní potíže by mohly omezovat nabídku přinejmenším do konce roku 2026, a zavedení dalších barev by zvýšilo složitost a náklady u zařízení, jehož výroba je již tak náročná.

