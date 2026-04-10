Ohebný iPhone Ultra: vše, co zatím víme o nejdražším iPhonu v historii

- Informátor Jon Prosser ukázal, jak bude vypadat ohebný iPhone Ultra
- První jablečná skládačka má být nižší a širší než většina konkurence
- Telefon oslní tenkým tělem, velkou baterií a poddisplejovou selfie kamerkou
- Třešničkou na dortu pak má být plnohodnotný satelitní internet
Apple letos na podzim konečně vstoupí do světa smartphonů s ohebnými displeji. Kalifornský gigant si dává s odhalením svého prvního skládacího telefonu pořádně načas, avšak na to už jsme od něj zvyklí – Apple se obvykle do nových odvětví nevrhá po hlavě, ale raději vyčkává a poučuje se z chyb konkurence. iPhone Ultra (jak by se měla jablečná skládačka jmenovat) dorazí téměř sedm a půl roku po prvním Samsungu Galaxy Fold a vypadá to, že se máme opravdu nač těšit.
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Seznamte se, toto je iPhone Ultra
Jak bude iPhone Ultra vypadat, prozradil ve svém posledním videu informátor Jon Prosser z YouTube kanálu Front Tech Page. Tento člověk je známý svými přesnými leaky ze světa Applu, kalifornská firma se s ním dokonce soudí kvůli loňskému úniku vzhledu prostředí Liquid Glass.
iPhone Ultra bude telefon knížkové konstrukce, oproti konkurenčním skládačkám má ale zaujmout odlišnými proporcemi – zařízení bude nižší a širší, takže i jeho vnější displej nebude taková úzká „nudle“ jako u Samsungu. Nižší a širší bude logicky i ohebný displej uvnitř, ačkoliv se nepotvrzují dřívější spekulace, že jeho poměr stran bude blízký tabletům iPad – obrazovka na videu má stále blíže spíše ke čtverci. Jejím hlavním benefitem má být téměř neviditelná rýha v místě přehybu, k čemuž dopomůže speciální pant sestavený zčásti z 3D vytištěných komponent.
Součástí obou displejů má být selfie kamerka, přičemž u té vnitřní si Apple pohrává s myšlenkou, že ji ukryje přímo do displeje. Ani jedna z kamer nicméně nemá podporovat technologii Face ID – kvůli velmi nízké tloušťce celého zařízení se totiž systém True Depth do těla telefonu nevejde. O biometrické ověření uživatele ale nepřijdeme, zabezpečovat je bude čtečka otisků prstů v zamykacím tlačítku.
iPhone Ultra pravděpodobně nebude nejtenčí skládačkou na trhu, i tak má být ale v rozevřeném stavu výrazně tenčí než iPhone Air – v pase bude mít údajně okolo 4,5 mm, v zavřeném stavu pak 9,5 mm. Navzdory nízké tloušťce se Applu údajně podaří dovnitř napěchovat akumulátory s vysokou energetickou hustotou a celkovou kapacitou okolo 5 800 mAh. Záda iPhonu Ultra má zdobit podobný vystouplý pruh jako u iPhonu Air, oproti němu má však obsahovat dva fotoaparáty – hlavní a širokoúhlý, oba s rozlišením 48 megapixelů.
Plnohodnotný satelitní internet
Motorem ohebného iPhonu se stane čipset Apple A20 Pro, který bude spárovaný s 12 GB operační paměti a vlastním modemem Apple C2. Ten má přinést nejen vysoký výkon a efektivitu v sítích 5G, ale rovněž jednu dosud nevídanou věc – plnohodnotnou satelitní konektivitu umožňující připojení k internetu kdekoliv na planetě.
Tuto schopnost získají i iPhony 18 Pro a 18 Pro Max, které budou představeny společně s iPhonem Ultra na zářijové keynote. Na levnější iPhony si budeme muset netradičně počkat až na jaro příštího roku, kdy by měla dorazit trojice iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2.
Astronomická cena
S vesmírem má iPhone Ultra nadneseně spojovat i prodejní cena, která má být přímo astronomická. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg by měl skládací iPhone překročit psychologickou hranici 2 tisíc dolarů, přičemž není jisté, zda tento odhad platí pro startovací cenu, anebo pro cenu za některou z vyšších paměťových konfigurací. Tak jako tak bude iPhone Ultra jednoznačně nejdražším iPhonem v historii.