Recenze iPhone Air: když zvítězí srdce nad rozumem

- iPhone Air je pravděpodobně tím nejzajímavějším modelem z letošní nabídky
- Má dost kompromisů, ne všechny byste očekávali, ale v ruce působí naprosto exkluzivně
- Bohužel má ale velmi sebevědomou cenu, základní 256GB varianta vyjde na 29 990 korun
Volali jste po tom. Dožadovali jste se toho, aby Apple přišel konečně s něčím novým, neokoukaným. Kromě základního a dvou vylepšených iPhonů s rozdílnou úhlopříčkou tu bylo už několik pokusů – malý iPhone, naopak velký iPhone –, ale žádný z nich se vyloženě neujal. Na třetí pokus bude chtít Apple zaujmout nezvykle tenkým iPhonem Air. Ten je plný překvapení, většinou naštěstí pozitivních. Bude z něj trefa do černého, kterou americký gigant už dlouho hledá?
Hned první překvapení se rýsuje při pohledu na cenu, a není zrovna příjemné. iPhone Air se prodává za sebevědomou cenovku 29 990 korun včetně DPH. Od základního iPhonu 17 jej tedy dělí propastných 7 tisíc korun, zatímco od vrcholného modelu Pro jen 3 tisíce korun. A pokud si k Airu přikoupíte i originální MagSafe powerbanku za 2 690 Kč, jste téměř na ceně iPhone 17 Pro.
Dle logiky „kdo má 30, má i 33“ bychom zde mohli recenzi ukončit, ale to by byla škoda. iPhone Air si určitě najde své zákazníky, jen to budou ti, kteří peníze příliš neřeší a u iPhonu nehledají ideální balanc mezi cenou a výbavou.
Obsah balení
Prodejní balení nového iPhonu Air je vlastně stejné jako jsme už roky zvyklí. Uvnitř se nachází pouze telefon samotný, opletený bílý USB-C kabel a patřičná literatura, nově včetně energoštítku. Z něj se dozvíme, že iPhone Air má energetickou třídu A, odolnost třídy B, opravitelnost třídy C a že baterie vydrží nabitá 40 hodin. Chybí samozřejmě nabíjecí adaptér, nenajdete zde ani sponku na SIM, protože slot pro fyzickou SIM tento model vůbec nemá.
Design: obsedantně kompulzivní tenkost
Vzpomínáte na iPad Air, první generaci tenkého tabletu, který byl představen v roce 2013? Zhruba někdy tou dobou šéf Applu Tim Cook naplno odhalil svou obsesi tenkými produkty; všechno musí být tak ploché a tenoučké, jak to jen jde. Jak se ale ukázalo v čase, tenká konstrukce je nepřítelem výbavy.
Fyziku nelze obelstít a když uberete na tloušťce, jinde musíte přidat. Bez toho se Apple obešel, vlivem konstrukční geniality byly všechny poslední iPhony velmi tenoučké, ale přesto skvěle vybavené. Novinka jménem iPhone Air však tenkou konstrukci posouvá o několik úrovní dál a tady už se to bez kompromisů neobejde.
Ale o tom až za chvíli. Nejprve k tomu, jaký je iPhone Air. S tloušťkou 5,6 milimetru jde bez debat o nejtenčí telefon současnosti. Konstrukce samotného těla je extrémně tenká, v ruce působí velmi lehce (vždyť váží jen 165 gramů), příjemně se s ním manipuluje a ještě několik týdnů po nákupu budete mít pocit, že držet nový tenký iPhone a manipulovat s ním je obrovská zábava. Je to něco nového, neokoukaného, pěkného.
iPhone Air působí trochu oblejším dojmem než tlustší sourozenci, určitě ale není na úrovni oblázkovitého iPhonu 6 či 6S. Úchop logicky není tak jistý jako u větších telefonů, které vám lépe vyplní prostor mezi prsty. Kvůli tenkému form faktoru si budete zvykat na to, že přetáčení iPhonu v ruce – například když chcete fotit na šířku, ale mobil z kapsy taháte na výšku – je nyní trochu méně komfortní, protože jej, hezky česky řečeno, není za co chytit. Částečně to vyřešíte obalem nebo pro tento typ telefonu velmi vhodným plastovým rámečkem. Cokoliv, co na mobil nasadíte, ale logicky rozšíří jeho tenký profil.
Základní form faktor, tedy zarovnané hrany, zůstává. Celková konstrukce je z titanové slitiny, která díky lesklým bokům dodává telefonu nejen patřičně luxusní punc, ale také odolnost. Co víc, Apple o něm tvrdí, že jde o nejodolnější iPhone vůbec. Nechybí samozřejmě obligátní certifikace IP68, zde konkrétně platí ochrana při ponoření až do 6 metrů maximálně na půl hodiny.
Mnohem důležitější ale je, jestli se vám iPhone nezlomí v ruce nebo snad v kapse při používání. To je vyloučeno – Apple oproti starším modelům výrazně pozměnil umístění prvků uvnitř telefonu, díky čemuž je prakticky nemožné jej přelomit v polovině.
Titanový rámeček při pokusu o ohnutí pruží jako luk, jakmile ale povolíte, vrátí se zpět do naprosto rovné polohy. Podle interního testování byste museli vyvinout sílu kolem 60–90 kilogramů, aby se iPhone zlomil. Dospělý člověk přitom dokáže při ohnutí telefonu oběma rukama vynaložit sílu maximálně 20–30 kilogramů.
Pouze jeden reproduktor
Pakliže s telefonem často sledujete videa nebo posloucháte hudbu bez sluchátek, velmi brzy narazíte na velký, pro někoho možná zcela zásadní nedostatek tenkého iPhonu. Ačkoliv to na první pohled tak nemusí vypadat, nabízí pouze jeden reproduktor, a to v horní části, kterou přikládáte k uchu při telefonování. Dole žádný reprák není, soustava je tedy tzv. mono, a na kvalitě zvuku je to hodně znát. Lze bez toho žít? Určitě ano, ale u telefonu za 30 tisíc korun vás to nemile překvapí.
Displej: skrz na skrz prémiový
Apple se rád chlubí tím, že iPhone Air přináší prémiovou výbavu na úrovni iPhonu 17 Pro, lež v hubenějším a obecně stylovějším pojetí. Minimálně co do displeje je to pravda: máme tu 6,5″ Super Retina XDR OLED panel s LTPO technologií, takže nechybí dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz, které Apple říká ProMotion.
Svítivost při zobrazování HDR na bod umí i 3 000 nitů. To je bez debat prvek vlajkových lodí, nicméně dle měření kolegů z GSMAreny se v režimu automatické regulace dostane přinejlepším na 1 000 nitů. To už je trochu slabší, ale při používání mne jas displeje nikterak nelimitoval – pocitově se chová jako obrazovka kteréhokoliv jiného iPhonu.
Displej je po všech stránkách parádní, má krásné barvy, špičkové pozorovací úhly a potěší i antireflexní úprava, která do všech letošních iPhonů dorazila jako „horká novinka“. Odlesky pohlcuje zhruba o 50 % lépe než předchozí generace. I když zde použitá technologie není ani zdaleka tak výkonná jako řešení od Samsungu nebo externí sklíčko výrobců třetích stran, znatelný posun patrný je.
Výbava: kde je ten výkon?
Pro mě osobně je velkým překvapením, že je to právě výkon a čipová sada Apple A19 Pro, co v otázce vnitřní výbavy budí největší kontroverzi. Apple totiž do iPhonu Air implementoval právě svůj nejvýkonnější mobilní čip, namísto základního A19, který bychom našli třeba v levnějším iPhonu 17. Nepochybně to trochu zvedlo cenu koncového produktu, ale to zase takový problém není. Daleko horší je, že iPhone Air kvůli své anatomii výkonnější procesor vůbec nevyužije.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 156,2 × 74,7 × 5,64 mm, hmotnost: 165 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3149 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Čipová sada A19 Pro v iPhonu Air se skládá z 6jádrového CPU a 5jádrového GPU. To je shodné rozložení jader jako u iPhonu 17, oproti iPhonu 17 Pro (Max) tenký Air postrádá jedno grafické jádro. Tento krok je v rámci kontextu racionální, protože méně jader je snazší uchladit. A to je pro iPhone Air velká výzva, veškerou výbavu kromě baterie totiž soustředí do vystouplého horizontálního hrbu na zádech. A to je v pravdě strojírensky geniální.
|Benchmark
|iPhone Air
|iPhone 17 Pro Max
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16
|Geekbench 6 – Single Core
|3 634 bodů
|3 851 bodů
|3 403 bodů
|3 263 bodů
|Geekbench 6 – Multi Core
|8 659 bodů
|9 896 bodů
|8 275 bodů
|7 929 bodů
|3DMark Wild Life Extreme
|4 386 bodů
|5 926 bodů
|4 570 bodů
|4 295 bodů
|AnTuTu 10
|2 041 936 bodů
|2 640 022 bodů
|1 891 584 bodů
|1 721 149 bodů
Jenže! iPhone Air absolutně nemá tolik výkonu, jako byste od čipové sady A19 Pro očekávali. Podle našeho měření má minimálně grafický výkon na úrovni iPhonu 16 (základního), výpočetní výkon dle CPU je jen o chloupek vyšší, zhruba na úrovni loňského iPhonu 16 Pro Max. Bližší srovnání si můžete prohlédnout v tabulce. Při zátěži se navíc enormně zahřívá – během stress testu 3DMark Wild Life Extreme vyrostla teplota až na 49 °C, u loňského iPhonu 16 Pro Max je to maximálně 46 °C, nejnovější iPhone 17 Pro Max s parní komorou se zahřeje přinejhorším na 42 °C.
Nic z toho není bezduchá kritika, iPhone Air je velmi výkonný a fakt, že se vše podařilo vměstnat do horní čtvrtiny zad, opravdu stojí za uznání. Snažím se ale rozlousknout otázku, proč Apple vsadil na „výkonnější“ čip A19 Pro, když jej iPhone Air zjevně nevyužije a nepotřebuje. Dlužno zmínit, že A19 Pro (na rozdíl od základní varianty A19) umožňuje nasadit 12 GB operační paměti, což může být klíčové pro budoucí vývoj Apple Intelligence. Ale jinak? A19 Pro u iPhonu Air je spíše marketingový tahák a při koupi tohoto telefonu rozhodně nečekejte benchmarkové výsledky na úrovni nejdražšího iPhonu 17 Pro Max.
Co se týče další výbavy, nechybí Wi-Fi 7 a Bluetooth 6, o které se stará vlastní čip Apple N1, dále 5G, GPS a i další navigační systémy, praktické SOS komunikování s družicí (v Česku zatím nedostupné), NFC pro bezkontaktní platby přes službu Apple Pay a samozřejmě ani detekce autonehody. Ve výbavě je dále USB-C 2 (jen 480 Mb/s). V průstřelu se nachází čelní kamerka pro 3D skenování obličeje Face ID, které u iPhonu nahrazuje biometrickou čtečku otisků prstů známou od konkurence. O absenci slotu pro SIM už řeč byla, iPhone Air podporuje pouze eSIM, a to až dvě najednou.
Výdrž a nabíjení
Nebojte se, slyšíme vás. Výdrž je největším tématem u iPhonu Air. Kdokoliv, komu jsem půjčil do ruky nejnovější počin společnosti Apple, se automaticky zeptal, jak je na tom výdrž. A mně vlastně velmi těší, že odpověď je veskrze kladná, protože já jsem byl s výdrží Airu spokojen. Ale pěkně popořadě.
iPhone Air disponuje 3149mAh akumulátorem typu li-ion. Ano, žádná modernější technologie křemíko-uhlíkových anod, ale co už – dobře víte, jak to má Apple s kapacitou baterie versus reálnou výdrží. Po několika týdnech intenzivního používání mohu prohlásit, že iPhone Air je sice jednodenním telefonem, ale výdrž není katastrofální.
Používal jsem jej několik dní jako svůj jediný telefon, včetně všech dat, aplikací, které denně používám, a samozřejmě i s funkční eSIM nebo aktivním Always-on displejem. Výsledkem bylo, že v průměru telefon od rána do večera zkonzumoval zhruba 70–80 % baterie, zbylo tedy 20 %, v některých případech dokonce 40 %. Není to nic, čím byste se chlubili u rodinné večeře, ale v kombinaci s vhodně využitým úsporným režimem telefon vydrží skutečně celý dlouhý pracovní den.
|Naměřená rychlost nabíjení 35W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|14 minut
|27 minut
|58 minut
|93 minut
Výdrž tedy není největší kompromis, jak se často spekulovalo. Co nabíjení? Tady je výrobce extrémní konzerva a nabízí jen základní nabíjení kolem 20 W, ať už kabelem, nebo pomocí MagSafe nabíječky. To není mnoho, ale v kontextu malého akumulátoru by mohlo být nabíjení celkem svižné. Z 1 do 100 % trvá nabití hodinu a půl, polovinu nádrže ale doplníte za výrobcem inzerovaných 30 minut.
iOS 26: vše v novém
iOS 26 představuje v očích mnoha největší změnu, jakou mobilní operační systém Apple v posledních letech nabídl. Samotný systém staví na stejných základech jako doposud, ale od píky překopal designovou identitu. Hlavním nosníkem jsou polopropustné „jakoby skleněné“ plochy a ve stejném stylu vyvedené ovládací prvky. Tomuto stylu Apple souhrnně říká Liquid Glass (tekuté sklo).
V současné, tedy již plnohodnotné verzi, poté, co byl systém celé léto podrobován beta testování, vypadá už celkem k světu. Jednotlivé designové kudrlinky jsou nápadité, práce světla a odrazů je skvěle zvládnutá a celkově systém působí zase trochu jinak. Přibylo ale animací, což ne každému uživateli může být po chuti.
Odhlédneme-li od designu, dočkali jsme se i několika dílčích novinek a změn:
- Adaptivní napájení – nový režim baterie, který s využitím AI mírně omezuje výkon a další věci, aby iPhone déle vydržel (není tak agresivní jako klasický úsporný režim)
- Nové aplikace Náhled a Hry – přibyly samostatné aplikace pro otevírání náhledu PDF a dalších souborů, respektive pro sdílení zážitků z her (obě aplikace dorazily i do iPadOS a macOS)
- AutoMix a Crossfade – se zapnutou funkcí AutoMix či Crossfade (první je agresivnější, druhá méně) na sebe skladby přehrávané v Apple Music lépe navazují
- Zprávy – nové možnosti libovolného pozadí pro chaty ve Zprávách, ve skupinových chatech přibyla též možnost anket
- RCS komunikace – s iOS 26 konečně dorazila do Česka funkce RCS komunikace, která nahrazuje klasické SMS zprávy mezi uživateli Androidu a iOS (zatím však pouze pro zákazníky T-Mobilu)
A pak je tu celá slavná umělá inteligence Apple Intelligence. I ta prošla od loňska notným vylepšením, přibyla například očekávaná Visual Intelligence, tedy reverzní vyhledávání věcí a míst prostřednictvím kamery fotoaparátu. Dlužno však podotknout, že AI na iPhonech stále nepodporuje češtinu a chcete-li sadu umělé inteligence využívat, budete muset přepnout jazyk telefonu do angličtiny, případně jiného podporovaného jazyka.
Fotoaparát: jeden vpředu, jeden vzadu
iPhone Air má kvůli tenké konstrukci pouze jednu 48,7Mpx kamerku na zádech, shodou okolností tu stejnou, kterou nabízí iPhone 17. Stejně jako u mono reproduktoru – při pohledu na smartphone za 30 tisíc korun vás to může nepříjemně překvapit. Zadní kameru doplňuje nový 17,9Mpx selfie snímač s širokým zorným polem.
- Hlavní – Sony IMX 904, rozlišení 48,7 Mpx, 1/1,56″ velikost čipu, clona f/1.6, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 26 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
- Přední – Sony IMX 914, rozlišení 17,9 Mpx, clona f/1.9, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 20 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření dual pixel (PDAF).
Apple se snaží argumentovat tenkou konstrukcí, což je validní argument, bohužel, a navrch šermuje marketingovým pojmem „Fusion Camera“, což je pouze hezky pojmenovaná funkce 2× zoomu v optické kvalitě, který vzniká výřezem z velké 48Mpx fotky. Mnohem důležitější než data z tabulek ovšem je, jaké výsledky podává iPhone Air v praxi.
Fotky za denního světla jsou velmi kvalitní, s přesnou barevnou reprodukcí, dobrým kontrastem a vysokým množstvím detailů. Noční fotografie jsou překvapivě dobře prosvětlené, což je při absenci sekundárního zadního snímače malý zázrak. Výsledky jsou čisté, s nízkým šumem, dobrým dynamickým rozsahem a správným podáním barev. V úplné tmě ale ani slavná „Fusion Camera“ nedokáže vykřesat nic než tmavou fotku.
Selfie kamera s 18Mpx čtvercovým snímačem je inovativní díky možnosti pořizovat fotky v režimu na šířku i při držení telefonu na výšku. Jen musíte počítat s mírnou deformací okrajů, jak jsme u ultra-širokoúhlých záběrů zvyklí. Přičemž ostrost, detaily a přirozenost barev jsou na výborné úrovni – není divu, protože stejnou selfie kamerku používá i dražší iPhone 17 Pro a Pro Max.
Video nahrávky zvládá iPhone Air v 4K rozlišení až 60 fps s podporou Dolby Vision a výbornou stabilizací obrazu. Zvláště za denního světla jsou videa čistá, detailní a mají široký dynamický rozsah, zatímco noční záběry jsou rovněž působivé s minimálním šumem a přesnými barvami.
Celkově iPhone Air dokáže i přes absenci více kamer nabídnout velmi dobré výsledky v běžných i náročnějších světelných podmínkách, ať už co do fotek, tak videa. Potenciálním zákazníkům z řad alespoň trochu náročnější klientely ale bude nezpochybnitelně vadit, že nemají k dispozici opravdový teleobjektiv, nebo alespoň širokoúhlý snímač. Tak třeba se dočkáme příští rok u druhé generace…?
Závěrečné hodnocení
iPhone Air je přesně ten typ produktu, který má ambici překvapit; a to v dobrém, i špatném. Parta kolem Tima Cooka chtěla extrémně tenký telefon, až se jim povedlo jeden navrhnout a vyrobit. Je neuvěřitelně tenký, lehký, elegantní a působí jako návrat do doby, kdy Apple udával trend designu pro celé odvětví. V ruce působí zkrátka jinak – exkluzivně a nově. A právě to je v roce 2025 něco, co se Applu už dlouho nepovedlo.
S tím vším ale přichází i několik očekávaných kompromisů, bez kterých si podobný koncept telefonu jen těžko představíme. Překvapivě není největším problémem baterie a výdrž, jako spíše mono reproduktor nebo jeden jediný fotoaparát. Nedávno testovaný Samsung Galaxy S25 Edge, který je pouze o 0,2 milimetru tlustší než iPhone Air, nabízí na zádech duální sestavu kamer. To neříká o novém iPhonu zdánlivě nic, Apple si zkrátka vybral jinou cestu.
Je třeba si proto přiznat, že iPhone Air není pro každého. Cílovka je vlastně hodně omezená. Vyšší cena jej staví do přímého souboje s modely Pro (Max), které nabídnou lepší výbavu i univerzálnější fotoaparáty. Pokud hledáte iPhone, který konečně působí svěže a dokáže zaujmout i po letech vizuální stagnace, Air je přesně tím, co jste chtěli.
Neohromí vás funkcemi, ale osobitostí – a jak výrobci často rádi zmiňují, můžete jeho prostřednictvím vyjadřovat svou image. Bohužel budete muset spolknout kompromisy a z kapsy vytáhnout víc peněz, než kolik by po vás za podobný telefon chtěl jakýkoliv jiný výrobce.
iPhone Air
Design a zpracování9.5/10
Výkon a optimalizace9.0/10
Hardwarová výbava8.2/10
Fotografie a video7.3/10
Výdrž baterie7.1/10
Klady
- vynikající zpracování a odolnost
- kvalitní hlavní kamera i selfie
- špičkový displej a tenké rámečky
- překvapivě slušná výdrž
- i přes rošády v anatomii je velmi výkonný
Zápory
- pouze jeden reproduktor
- jediný fotoaparát nestačí na všechno
- jen eSIM verze (pro někoho)
- vyšší cena