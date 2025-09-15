iOS 26 je tady! Inženýr z Applu nám prozradil největší novinky

- Dnes večer vychází iOS 26, na který se spousta uživatelů těší kvůli novému designu a funkcím
- Podívali jsme se na to, jak se v průběhu 3měsíčního beta testu systém změnil a zlepšil
- Některé klíčové novinky nám navíc okomentoval inženýr Applu, který na iOS 26 pracoval
Klíčová aktualizace iOS 26 vychází vychází již dnes večer pro všechny podporované iPhony. V redakci testujeme novou verzi od první vývojářské beta verze, tedy od chvíle, kdy byla představena na konferenci WWDC 25. Jak se aktualizace od té doby proměnila a jaké jsou hlavní novinky? Některé z nich exkluzivně pro SMARTmanii okomentoval jeden z inženýrů společnosti Apple, který se na vývoji podílel.
První beta vs. finální iOS 26
Pokud jste stejně jako my používali iOS 26 od první dostupné beta verze, tedy již od června letošního roku, nepochybně jste zaznamenali, že najednou před sebou máte zcela jiný systém. Zejména v oblasti designového jazyka Liquid Glass (tekuté sklo) došlo k zásadním úpravám a optimalizacím.
Systém byl na svém začátku kritizován kvůli tomu, že Apple prosazuje polotransparentní Liquid Glass prvky v systému až moc. Jednotlivé překryvy a polopropustné plochy tak úplně na začátku působily nepřehledně, až moc reflektovaly barvy na pozadí, rovněž byla špatně nastavená práce světla a stínu, které skleněné prvky líbivě odráží.
Současný stav finální verze iOS 26 v galerii:
Všem hnidopichům to ale bylo jasné – toto je první beta, navíc určená pouze pro vývojáře. Apple se, i dle vlastních slov, ze zpětně vazby snaží vycházet a postupně hodně ustoupil ze svých původních plánů. Ve finální verzi, těsně před vydáním, je sice iOS 26 stále hodně nasáklý skleněným designem Liquid Glass, frekvence polopropustných ploch a povrchů ale značně ustoupila, aby byl systém lépe použitelný. Stále se však nemohu zbavit dojmu, že oproti původním plánům je tento ústupek až moc velký.
Výkon dostává zabrat
Neoddiskutovatelnou součástí masivního grafického jazyka Liquid Glass je nápor na výkon. U nejmodernějších iPhonů si toho nevšimnete tolik, jako u starších zařízení; vždyť iOS 26 je dostupný i na iPhone 11. Podle našeho pozorování je vyšší fokus na výkon pozorovatelný zejména u macOS 26, konkrétně u starších Maců s procesorem M1.
Přestože poslední veřejná beta verze, tedy poslední před ostrým vydáním aktualizace, toto částečně napravuje, je znát, že starší a slabší Macy mají s novým Liquid Glass designem více práce než s předchozími verzemi macOS. Zástupce Applu toto více méně odmítá, podle jeho slov je optimalizace nového, graficky opulentnějšího systému tím stěžejním při vývoji. Naše zkušenost není vždy stejná, ale plnohodnotné hodnocení by bylo férové vyřknout až s finální verzí systému.
Největší novinky: adaptivní napájení a nové aplikace
Jednou z převratných novinek v iOS 26 je nový adaptivní režim baterie. Ten si lze aktivovat v nastavení baterie a cíleně optimalizuje jednotlivé procesy na pozadí, aby iPhone v tomto režimu vydržel nabitý déle. Podle toho, co nám řekl zástupce Applu, dochází při adaptivním napájení k „neznatelnému snížení výkonu“ a omezení pár dalších funkcí (například snížení jasu nebo oslabení aktualizací na pozadí), což vede k citelnému prodloužení výdrže.
Podle našeho pozorování adaptivní režim baterie využijete v případech, kdy se iPhone rychle vybíjí – například při hraní, focení, natáčení videí a podobně. Zařízení pak zvládne upřednostnit vaši hlavní aktivitu, zpomalit některé procesy na pozadí a třeba snížit jas obrazovky. Zkrátka učinit několik nutných kroků, abyste mohli pokračovat v tom, co potřebujete, ale zůstalo vám několik cenných procent baterie.
Malý problém je v tom, že tato funkce využívá strojové učení a umělou inteligenci, tudíž bude dostupný pouze pro nejnovější iPhony počínaje modely 15 Pro (Max) a pak všechny iPhony 16 a 17, včetně levnějšího iPhonu 16e.
V iOS 26 se také objevily nové aplikace: Náhled a Hry. První zmíněná nabízí možnost pracovat s PDF a dalšími soubory podobně jako na Macu, tedy přidat textové pole, vyplnit kolonky nebo rovnou připojit podpis. Druhá agreguje všechny hry ve vašem zařízení (protože aplikace jsou nově dostupné jak pro iOS, tak iPadOS nebo macOS) a při spuštění hry může rovnou aktivovat i patřičný režim nerušit a herní mód, který zaměří výkon na hraní.
Inženýra z Applu zodpovědného za iOS 26 jsme se ptali, proč vlastně došlo k nasazení těchto aplikací. Funkce, které Hry i Náhled přináší, totiž byly alespoň částečně dostupné už v předchozích verzích iOS, iPadOS či macOS. Podle Applu ale mají nové aplikace přínos, zlepšují zážitek z používání systému například tím, že uživatelé najdou všechny hry nebo soubory k náhledu na jednom místě. Podle Applu přesně po tom komunita volala.
Apple Intelligence a čeština?
Během rozmluvy s vývojářem z Applu jsme nemohli opomenout jedno klíčové téma – podpora češtiny v Apple Intelligence. Dobrou zprávou je, že Apple již letos obohatí Apple Intelligence o podporu dalších jazyků, konkrétně přibude dánština, holandština, norština, portugalština, švédština, turečtina, tradiční čínština a vietnamština.
Navíc na podpoře dalších jazyků se intenzivně pracuje. Bohužel čeština, slovenština nebo třeba polština je stále v nedohlednu. Stran Applu nám bylo vysvětleno, že vývoj jazyků pro Apple Intelligence je složitější než klasický jazykový trénink u modelů jako GPT nebo Gemini. Apple si tradičně chce na všem dát maximálně záležet nabídnout finální řešení až ve chvíli, kdy bude mít jistotu, že je provedeno správně. Jasný plán, kdy se dočkáme češtiny, Apple nekomentoval.