Vyzkoušeli jsme iOS 26! Změn je spousta, budete si na ně muset zvyknout

Apple vypustil první Developer betu iOS 26, my jsme systém se spoustou novinek vyzkoušeli přímo v Cupertinu

Změny jsou okamžitě patrné a častokrát i dost výrazné, takže chvilku potrvá, než si jako uživatel zvyknete

Betu si můžete vyzkoušet i vy, kvůli možným problémům se stabilitou to ale nedoporučujeme

Apple okamžitě po skončení své zahajovací konference v rámci WWDC 2025, které se přímo v Cupertinu vůbec poprvé fyzicky účastnila i naše redakce, vypustil první vývojářské beta verze svých nových, notně redesignovaných operačních systémů. Rovnou jsme proto vyzkoušeli tu asi nejočekávanější novinku – iOS 26. Jak vypadají nové grafické prvky „tekutého skla“, jak se systém používá a jsou novinky skutečně tak znatelné (na rozdíl od let minulých)? Pojďme se na to podívat.

iOS 26: dojmy z první bety

První Developer beta verzi systému iOS 26 si můžete vyzkoušet i vy. Celý postup je extrémně jednoduchý. Se svým Apple ID se nemusíte nikde registrovat, stačí s ním být jen přihlášený v zařízení, na které chcete betu stáhnout. Na iPhonu pak už stačí jen přejít do nabídky Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru. Zde klikněte na nabídku Aktualizace betaverzí, kde byste měli mít volbu iOS 26 Developer Beta. Tu stačí aktivovat a následně zkontrolovat dostupnost aktualizací – během chvilky by mělo začít stahování.

Každý z vás má nyní možnost se bezplatně zapojit do základního vývojářského programu a vyzkoušet si nejnovější sestavení systémů iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26 a dalších. V případě, že by vám z nějakého důvodu vaše jablečné zařízení možnost přepnutí na aktualizace betaverzí nenabízelo, zaregistrujte své Apple ID do základního (bezplatného) vývojářského programu. Pak by se vám v nabídce beta profil měl objevit.

Nicméně pozor! První vývojářskou betu rozhodně neinstalujte do svého primárního zařízení. Rané verze operačních systémů – iOS od Applu nevyjímaje – bývají chybové, hrozí, že vám spousta aplikací třetích stran nebude fungovat či snad dokonce, že vlivem neočekávané chyby přijdete o svá osobní data. I my jsme pro testovací účely využili sekundární iPhone, nikoliv primární zařízení. Primárně jsou Developer beta sestavení určené pro vývojáře, aby na nich mohli do uvedení finální verze v září odladit své aplikace.

Skleněný design Liquid Glass

První pohled mluví za vše. iOS 26 je skutečně tak velký update, jak Apple upozorňoval. Ihned po prvním zapnutí telefonu s novým systémem vás přivítá obrazovka se skleněným nápisem „ahoj“. Po přechodu na domovskou obrazovku si všimnete nových plastických ikon. U některých je změna víc patrná, u jiných méně. Některé – jako třeba Fotoaparát či Hodiny – jsou úplně nové.

Když ještě zůstaneme na ploše, skleněný design je dobře patrný u dolního doku vybraných aplikací. Zatímco v iOS 18 byl kontrastně matný oproti zbytku, tady je panel viditelně průhledný a reflektuje i to, jakou tapetu za ním máte zvolenou. To nás přivádí k další velké novince, a sice možnosti zvolit si transparentní motiv ikon. Tato volba je skutečně jen pro fajnšmekry – ne snad, že by byla špatně čitelná (záleží samozřejmě na tapetě), ale z plochy se tím pádem absolutně vytratí barvy.

Jako ukázka toho, co nový designový jazyk Liquid Glass umí, je to ale parádní. A nebyl by to Apple, aby do systému nepřidal ještě jednu absolutně titěrnou, ale ve své podstatně fascinující designovou „pikošku“. Ikonky na ploše mají okraj, který reaguje na to, jak s telefonem hýbete, a podle toho „skleněný povrch“ odráží světlo. Znovu – úžasné demo.

Novinky v aplikacích

Nový design dostalo rozhraní vlastně všech systémových aplikací. U některých je změna hodně zřetelná (znovu Fotoaparát, Zprávy nebo Safari), u jiných ne tolik. Co ale všechny aplikace spojuje, je fluidní dolní lišta, která se mění v závislosti na průchodu aplikací. Zřetelně je to patrné například v Safari, kde tento proměnlivý prvek zastupuje adresní řádek. V nastavení funguje jako vyhledávací pole, stejně jako v mnoha dalších aplikacích.

Kritiku si hned ze začátku vysloužila tato volba v aplikaci Hudba (Apple Music). V základu zde plovoucí lišta zobrazuje právě hrající skladbu a pod ní panel s vyhledáváním. Vzhledem k tomu, že „skleněná“ lišta částečně zobrazuje i obsah, který je pod ní (efekt lupy), je její obsah v některých případech špatně čitelný. S tímto jsme se setkali i v dalších aplikacích, například i v Safari nebo v nové aplikaci Hry (Games).

Vylepšené rozhraní Apple CarPlay

Apple také v iOS 26 vylepšil grafiku pro automobilové rozhraní CarPlay. To konečně dostane podporu widgetů, včetně aplikací třetích stran. Chybět nebude ani podpora tzv. Živých aktivit, které znáte už z iOS. Jde o aktivní panely, které zobrazují různé aktuální informace z dané aplikace (čas příjezdu taxíku, průběh letu, sledování doručení jídla…).

Další vychytávky

Dlužno však podotknout, že to může být způsobeno primárně tím, že jde o úplně první beta verzi a cesta k finálnímu vydání ostré a výrazně lépe odladěné verze je ještě dlouhá. Proto není divu, že nefunguje úplně všechno, případně ne vše pracuje úplně tak, jak má. Během našeho testování jsme zatím na žádné velké problémy nenarazili, fungují dokonce i bankovní aplikace (vyzkoušené máme Fio, Komerční banka, Moneta a Raiffeisenbank).

Novinky týkající se umělé inteligence, například živé překlady při telefonování nebo Visual Intelligence v aplikacích, v námi testované první vývojářské beta verzi buď nefungují vůbec, anebo jsou striktně omezeny na region či jazyk telefonu. Platí tak to stejné jako před měsícem – Apple Intelligence nepodporuje češtinu a zatím to nevypadá, že by se to v blízké době mělo nějak změnit.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.