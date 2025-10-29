Test exotického Apple CarPlay Ultra: vyzkoušeli jsme ho v Aston Martinu za 6 milionů

- Apple novou generaci rozhraní CarPlay poprvé ukázal už v červnu 2022
- Vůbec první automobilkou, která jej ve svých luxusních vozech nabízí, je Aston Martin
- První vozy s novým CarPlay Ultra ale spatřily světlo světa teprve letos a spočítali byste je na prstech jedné ruky
- My jsme CarPlay Ultra dostali možnost otestovat ve sporťáku Aston Martin Vantage Roadster
Před více než třemi lety vzbudila premiéra nového automobilového rozhraní Apple CarPlay Ultra výrazné pozdvižení a přinesla velké množství pozitivních reakcí. Pečlivě připravená prezentace ukázala systém, který konečně dokázal pracovat s více displeji a prakticky kompletně nahradil infotainment vozu. Zákazník byl nadšený, ale jak ukázal čas, automobilky už tolik ne.
Díky tomu, že jde o velmi robustní řešení, při jehož používání prakticky nepotřebujete využívat standardní infotainment, se většina výrobců do jeho integrace příliš nehrne. Automobilky totiž v rámci svého infotainmentu zákazníkům často prodávají další služby, případně za poplatek zpřístupňují nové funkce. A integrací CarPlay Ultra by se o tento zdroj příjmů připravily. To ale není případ Aston Martinu.
Podle dostupných informací Apple za využívání svého rozhraní automobilkám neúčtuje žádné poplatky. Náklady na straně výrobce jsou hlavně integračního charakteru (vývoj, testování, certifikace) a případně komponenty v rámci programu MFi. U CarPlay Ultra jsou tyto náklady vyšší kvůli hlubší integraci do vozidla.
Díky českému zastoupení značky Aston Martin vám mohu nabídnout vůbec první český test Apple CarPlay Ultra. Dostal jsem totiž exkluzivní možnost strávit celý den se sportovním modelem Vantage Roadster, což byl sám o sobě fantastický zážitek. Na zvuk burácejícího osmiválce z Gaydonu s výkonem 489 kW budu vzpomínat ještě hodně dlouho. Maximální rychlost tohoto vozu je neskutečných 325 km/h.
Standardní cena vozu bez příplatkové výbavy startuje na 167 000 euro (bez DPH). Aston Martin ceny za příplatkové položky neuvádí, u tohoto konkrétního kusu se cena pohybuje přibližně okolo šesti milionů korun včetně daně.
První spuštění CarPlay Ultra
Na test nového rozhraní jsem se skutečně těšil. Po letech sledování atraktivních grafických ukázek jsem byl zvědavý, jak bude vše fungovat v praxi. Úvodní nastavení je naprosto shodné jako u klasického CarPlay. Přes kabel nebo bezdrátově svůj iPhone spárujete a potvrdíte aktivaci nového rozhraní.
Je fajn, že kromě nové generace máte možnost používat i klasické prostředí CarPlay, které nemá tak hlubokou integraci a nevyužívá všech displejů ve voze. A jak pochopíte později, tahle volba vlastně není vůbec špatná a troufám si tvrdit, že spousta uživatelů po ní skutečně sáhne.
Po zhruba dvaceti vteřinách inicializace se systém aktivuje. Na středovém displeji vás přivítá téměř stejná nabídka jako u klasického CarPlay a méně zdatný uživatel prakticky nepozná rozdíl. Jakmile ale upřete zrak směrem k hlavnímu displeji za volantem, rázem pochopíte, o čem je řeč.
Co všechno CarPlay Ultra umí?
Zatímco klasické CarPlay se ovládá výhradně přes středový displej, CarPlay Ultra dokáže zobrazovat obsah na všech obrazovkách ve vozidle a kompletně tak nahradí třeba i ukazatel rychlosti či otáčkoměr. Tady se sluší doplnit, že některé automobilky sice umožňují běžnému CarPlay zobrazovat navigaci skrze Apple Mapy či Waze na displeji za volantem, ale standardem to nebývá.
CarPlay Ultra oproti tomu přináší výrazně hlubší integraci a propojení s funkcemi vozu. Přímo ze systému tak máte přístup třeba k nastavení audio systému, ovládání rádia, informacím o palivu (či baterii u elektromobilu), klimatizaci, tlaku v pneumatikách a dokonce i jízdním režimům či aktivaci nejrůznějších asistentů. V praxi to znamená, že váš iPhone a CarPlay Ultra mohou „převzít“ mnoho funkcí, které dříve zůstávaly přístupné pouze skrze standardní infotainment.
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsem během testování prakticky neměl potřebu využívat standardní infotainment a vše potřebné jsem zvládl obsloužit skrze CarPlay Ultra, případně přes fyzická tlačítka v Aston Martinu. Narazil jsem ale na jeden celkem zajímavý jev.
Když se budete nabídkami proklikávat skutečně do hloubky, může nastat situace, že si CarPlay Ultra „zavolá“ obrazovku s nastavením ze standardního infotainmentu vozu. Vidět je to například na fotografii výše u konfigurace zvukového systému Bowers & Wilkins. Na první pohled to ničemu až tak nevadí, nicméně zatímco CarPlay pracuje se zaoblenými rohy, okno klasického infotainmentu už má rohy ostré a v některých případech to působí trochu rušivě. Rozhodně by stálo za to grafický styl více sjednotit.
Dobře využitý displej za volantem
Kromě komplexního propojení s funkcemi vozu je jedním z hlavních lákadel prostředí Ultra i možnost využívat panelu za volantem (tzv. digitální přístrojový štít). Na výběr máte z několika různých motivů zobrazení, které se liší nejen grafikou, ale i zobrazenými informacemi.
Změnit lze nejen motiv, ale dokonce i jeho barevné schéma. Budíky tak mohou být nejen černobílé, ale klidně využívat kombinaci oranžové a šedé barvy. Fantazii se v tomto případě meze nekladou.
Standardně je zobrazovací plocha rozdělena do třech segmentů. Ty na okrajích jsou vyhrazeny pro budíky, prostřední pak pro mapu, přehrávač hudby či zobrazení doprovodných informací (stav paliva, tlak v pneumatikách, podrobnosti o jízdě…). Mapu je navíc možné přepnout i do celoobrazovkového módu. Ale pozor, stejně jako v klasickém CarPlay, i v novém Ultra chybí podpora pro zobrazení Google Map na displeji před řidičem. Využívat v tomto prostoru můžete Apple Mapy a Waze. Do budoucna by se to ale mělo změnit.
Zajímavosti o Apple CarPlay
- Věděli jste, že původní koncept měl název iOS in the Car a byl představen na konferenci WWDC v červnu roku 2013?
- Oficiální přejmenování na CarPlay (společně s představením pro veřejnost) proběhlo 3. března 2014 na autosalonu v Ženevě.
- Prvním vozem s CarPlay, který byl dostupný pro veřejnost, byl model Ferrari FF (2014).
- Velký rozmach přišel na přelomu let 2016 a 2017, kdy podporu CarPlay začala nabízet většina výrobců automobilů.
- V únoru 2017 spatřil světlo světa první vůz s podporou bezdrátového rozhraní CarPlay. Šlo o BMW řady 5.
- Rozhraní CarPlay běží tak, že iPhone funguje „jako mozek“, zatímco infotainment vozu zobrazuje UI a přijímá vstupy (dotyk, volání, Siri…).
- První zmínka o další generaci rozhraní CarPlay přišla v červnu 2022, opět na WWDC.
- V létě roku 2025 Apple oznámil, že se nové rozhraní bude jmenovat CarPlay Ultra.
- První automobilkou, která reálně CarPlay Ultra začala svým zákazníkům nabízet, je Aston Martin.
Další automobilky se zatím nehrnou
Přes CarPlay Ultra získává uživatel možnost kompletně ovládat nastavení svého vozu, což se na první dobrou jeví jako něco naprosto skvělého. Nicméně čím déle jsem rozhraní Ultra používal, tím více jsem měl pocit, že ještě je co vylepšovat. Nechápejte mě špatně, celkový uživatelský zážitek je velice příjemný, ale zároveň zde zůstává několik věcí, které ještě bude třeba opravit.
V první řadě je to zpožděné přenášení reakcí na digitální otáčkoměr, které se pohybuje okolo půl vteřiny. Není to nic hrozného, ale u luxusního a sportovně laděného vozu toto zkrátka nechcete řešit. Výhrady mám i k ne úplně dokonale nastylovaným nabídkám, které se do CarPlay Ultra občas propisují z běžného infotainmentu.
I když je hodnocení grafiky vždy ryze subjektivní záležitostí, samotný rukopis některých grafických prvků na displeji za volantem mi tak nějak neseděl do celkového designu interiéru vozu, který měl neskutečnou duši. A digitální budíky v designovém jazyku CarPlay mu ji podle mého názoru trochu ubírají. Nejde ale o nic, co by nedokázala vyřešit dobře mířená softwarová aktualizace. Čas od času jsem se také setkal s horší odezvou či sekáním animací, které doprovázejí přechody mezi nabídkami.
Celkově ale CarPlay Ultra přináší poměrně ambiciózní vizi toho, jak by mohl vypadat infotainment budoucnosti – plně propojený, přehledný a sjednocený v duchu jablečné filozofie. Uživatelské prostředí je až na pár drobností povedené, přehledné a umožňuje ovládání většiny funkcí vozu, aniž by bylo nutné sahat po klasickém infotainmentu. Obrovskou předností je využití všech dostupných displejů včetně digitálního přístrojového štítu, který si lze přizpůsobit dle preferencí.
Zůstává také otázkou, kolik automobilek se odhodlá k jeho implementaci, když tím přijdou o příjmy z vlastních systémů a doplňkových služeb. CarPlay Ultra je bezesporu technologicky vyspělý produkt, ale jeho budoucnost bude záviset hlavně na ochotě výrobců automobilů se tomuto ekosystému skutečně otevřít.