Další výrobce zpřístupňuje AirDrop. Ke Googlu, Samsungu a Oppu se přidává Xiaomi

- Xiaomi oznámilo velkou novinku týkající se jeho telefonů
- Ty nově umožní přenos dat přes technologii AirDrop od Applu
- Z přístrojů Xiaomi tedy bude možné sdílet soubory přímo na iPhony
Přímá komunikace mezi telefony s Androidem a iPhony, které běží na iOS, byla vždy problematická. Zatímco jablečné telefony mohou mezi sebou sdílet soubory a data přes technologii AirDrop, konkurenční zařízení s Androidem k tomuto účelu používají Quick Share. V poslední době ale umějí obě tyto platformy komunikovat mezi sebou a dalším výrobcem, který tento typ přenosu umožňuje, je Xiaomi.
Komunikace mezi iOS a Androidem se zlepšuje
Přímá podpora rozhraní AirDrop v platformě Quick Share, za jejímž vývojem stojí hlavně Google se Samsungem, se řeší již nějakou dobu. Jako první umožnil přímou komunikaci mezi svými telefony a iPhony Google, který tuto funkci přinesl v rámci řady Pixel 10 a postupně ji rozšiřuje i na další své telefony.
AirDrop is now available on Quick Share.
Fast, seamless sharing of photos and files to Apple devices.#AirDropSupport #XiaomiHyperOS3 #Xiaomi pic.twitter.com/vqJ0w0QUbp
— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) June 1, 2026
Další v řadě byl Samsung – u něj dostaly jako první tuto možnost zhruba před dvěma měsíci vlajkové telefony z řady Galaxy S26. Nyní se do party přidává další výrobce, a to Xiaomi se svým systémem HyperOS. Telefony tohoto populárního čínského výrobce nově nabídnou to samé, tedy přímý přenos dat s iPhony přes AirDrop prostřednictvím Quick Share.
Kterých telefonů se to týká?
Prozatím není jasné, které přístroje budou přenos dat s iPhony přes AirDrop podporovat, ale tato funkce bude pravděpodobně vázána spíše na konkrétní verzi systému HyperOS než na samotný model telefonu. Můžeme ale potvrdit, že na novém modelu 17T Pro, který běží na HyperOS 3, možnost posílat soubory na iPhony přes AirDrop/Quick Share funguje.
Celý proces je velmi jednoduchý a intuitivní. V aplikaci Fotky Google stačí kliknout na fotografii, kterou chcete sdílet, poté jako službu sdílení zvolit Quick Share a v další nabídce se zobrazí iPhone, na který se bude fotografie posílat. Je třeba dodat, že u iPhonu je nutné mít AirDrop nastavený na možnost Všichni na 10 minut. Úplně stejně funguje sdílení souborů také přes Google Files.
Další výrobci budou následovat
Po Googlu, Samsungu, Xiaomi a značce Oppo, která prozatím umožňuje sdílení souborů s iPhonem u skládačky Find N6, nabídnou tento typ komunikace i další výrobci. V dohledné době by měla tato možnost dorazit na telefony od Honoru i OnePlus a lze očekávat, že se bude postupně rozšiřovat také na další značky.