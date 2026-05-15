AirDrop míří na Android. Google otevírá sdílení s iPhony, většina telefonů má ale smůlu

- Android získává podporu AirDrop protokolu v rámci Quick Share
- Funkce míří jen na vybrané vlajkové smartphony s potřebným hardwarem
- Google plánuje podporu rozšiřovat, ale většina zařízení zůstane mimo
Google v tomto týdnu uspořádal událost The Android Show, na které oznámil velkou spoustu novinek týkajících se operačního systému Android. Velká část souvisela s nadcházející verzí Android 17, některá vylepšení se ale podaří propašovat i do starších verzí. Jednou z vítaných změn je vylepšená meziplatformní komunikace mezi Androidem a iOS, ať už v rámci přechodu z jednoho systému na druhý, anebo při přenosu souborů.
Android dostává podporu protokolu AirDrop
Přenášení souborů mezi Androidem a iOS bylo až dosud noční můrou – Apple u svých produktů používá vlastní systém AirDrop, ve světě Androidu se pak Google snaží masivně prosazovat standard Quick Share, který vznikl před dvěma lety s výrazným přispěním Samsungu. Quick Share pracuje na jiném technologickém základu než AirDrop, nicméně Googlu se podařilo tyto dvě služby „skamarádit“.
Podpora technologie AirDrop je ve funkci Quick Share podporována od listopadu loňského roku – debutovala u smartphonů řady Pixel 10, na začátku letošního roku pak byla přidána podpora pro rodinu smartphonů Pixel 9 a Samsung Galaxy S26. AirDrop v rámci Quick Share dále podporuje smartphone Oppo Find N6. Google má v plánu rozšiřovat podporu i nadále, avšak zdaleka se nedostane na všechna zařízení – nejedná se totiž o pouhé softwarové odemknutí, ale o náročný proces vyžadující splnění několika podmínek:
- Zařízení musí disponovat specifickou kombinací čipsetu a bezdrátového modemu
- Výrobce musí updatovat firmware a doplnit podporu protokolu ADWL (Apple Wireless Direct Link)
- Google musí přidat systémovou podporu
- Výsledek musí být certifikovaný
Kvůli prvním dvěma bodům přitom ze hry vypadává velká spousta zařízení, především těch levnějších. To ostatně dokazuje i oficiální seznam telefonů, které se podpory dočkají – v podstatě jde pouze o vlajkové smartphony poháněné těmi nejvýkonnějšími procesory:
- Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra
- Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7
- Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6
- Oppo Find X8 a X8 Pro
- OnePlus 15
- Honor Magic V6
- Honor Magic 8 Pro
Je dost možné, že seznam podporovaných zařízení se v budoucnu ještě více rozšíří, musí se však sejít více faktorů.