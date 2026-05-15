TOPlist

AirDrop míří na Android. Google otevírá sdílení s iPhony, většina telefonů má ale smůlu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 15. 5. 10:30
1
Vivoshare na Vivo X300
  • Android získává podporu AirDrop protokolu v rámci Quick Share
  • Funkce míří jen na vybrané vlajkové smartphony s potřebným hardwarem
  • Google plánuje podporu rozšiřovat, ale většina zařízení zůstane mimo

Google v tomto týdnu uspořádal událost The Android Show, na které oznámil velkou spoustu novinek týkajících se operačního systému Android. Velká část souvisela s nadcházející verzí Android 17, některá vylepšení se ale podaří propašovat i do starších verzí. Jednou z vítaných změn je vylepšená meziplatformní komunikace mezi Androidem a iOS, ať už v rámci přechodu z jednoho systému na druhý, anebo při přenosu souborů.

Android dostává podporu protokolu AirDrop

Přenášení souborů mezi Androidem a iOS bylo až dosud noční můrou – Apple u svých produktů používá vlastní systém AirDrop, ve světě Androidu se pak Google snaží masivně prosazovat standard Quick Share, který vznikl před dvěma lety s výrazným přispěním Samsungu. Quick Share pracuje na jiném technologickém základu než AirDrop, nicméně Googlu se podařilo tyto dvě služby „skamarádit“.

Funkce Quick Share a Airdrop je kompatibilní na zařízeních Galaxy S26
Quick Share a AirDrop umí nově komunikovat mezi sebou

Podpora technologie AirDrop je ve funkci Quick Share podporována od listopadu loňského roku – debutovala u smartphonů řady Pixel 10, na začátku letošního roku pak byla přidána podpora pro rodinu smartphonů Pixel 9 a Samsung Galaxy S26. AirDrop v rámci Quick Share dále podporuje smartphone Oppo Find N6. Google má v plánu rozšiřovat podporu i nadále, avšak zdaleka se nedostane na všechna zařízení – nejedná se totiž o pouhé softwarové odemknutí, ale o náročný proces vyžadující splnění několika podmínek:

  • Zařízení musí disponovat specifickou kombinací čipsetu a bezdrátového modemu
  • Výrobce musí updatovat firmware a doplnit podporu protokolu ADWL (Apple Wireless Direct Link)
  • Google musí přidat systémovou podporu
  • Výsledek musí být certifikovaný

Kvůli prvním dvěma bodům přitom ze hry vypadává velká spousta zařízení, především těch levnějších. To ostatně dokazuje i oficiální seznam telefonů, které se podpory dočkají – v podstatě jde pouze o vlajkové smartphony poháněné těmi nejvýkonnějšími procesory:

  • Galaxy S25, S25+ a S25 Ultra
  • Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra
  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7
  • Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6
  • Oppo Find X8 a X8 Pro
  • OnePlus 15
  • Honor Magic V6
  • Honor Magic 8 Pro

Je dost možné, že seznam podporovaných zařízení se v budoucnu ještě více rozšíří, musí se však sejít více faktorů.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Ovladač herní konzole Xbox
Microsoft připravuje nové Xbox ovladače. Elite 3 dostane nová tlačítka a vyměnitelnou baterii
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 12:26
0
YouTube Music nefunguje
YouTube s formátem Shorts nekončí, pro jeho příznivce chystá vítanou novinku
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0
Samsung Galaxy S26 Ultra v recenzi
Komunita představila novou metodu rootu pro Samsungy. Musíte ale mít správný čipset
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Garmin náramek
Už i Garmin připravuje fitness náramek bez displeje: po krku půjde Whoopu i Fitbitu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
0

Kapitoly článku