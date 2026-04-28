Marshall Bromley 450 recenze: všestranný party reproduktor s výdrží přes 40 hodin

- Bromley 450 je po boku modelu Bromley 750 menším z dvojice party reproduktorů Marshall
- I tak toho ale nabídne překvapivě mnoho, cena nicméně může odradit
- Kromě světelné show má i výbornou výdrž na baterii, která je vyměnitelná
Marshall Bromley 450 je ten slabší a menší z dvojice party reproduktorů, které má aktuálně v nabídce populární značka audio vybavení Marshall. Disponuje výkonem 400 W, všesměrovým zvukovým vyzařováním True Stereophonic 360° Sound a výdrží na baterii 40 hodin. Novinka si zachovává designový jazyk značky a kromě klasické konstrukce vidíme i kultovní fyzické ovladače v podobě kolébkových spínačů nebo potenciometrů. Za to všechno si ale připlatíte, Bromley 450 totiž vyjde na 15 990 korun.
Design a zpracování8.8/10
Kvalita zvuku9.0/10
Funkce a výbava9.5/10
Mobilní aplikace7.0/10
Poměr cena/výkon7.5/10
Klady
- Kvalitní zpracování
- Výdrž na baterii
- Vyměnitelná baterie
- Světelná show
- Krytí IP55
Zápory
- Aplikace je na funkce velmi skoupá
- Madlo by mohlo být i na horní straně
- Vyšší cena
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Design a zpracování
I kdyby na modelu Bromley 450 žádné logo výrobce nebylo, zaručeně poznáte, že jde o Marshall. Design totiž plně odpovídá dlouhodobému stylu značky a party reproduktor i díky svým rozměrům velmi připomíná klasické kytarové aparáty věhlasného výrobce. Ačkoliv z hlediska materiálů převládají plasty různé tvrdosti, i díky hmotnosti 12,32 kg reproduktor působí poměrně bytelně.
Jeho rozměry 366 mm × 492 mm × 261 mm jej řadí mezi větší reproduktory, které ale stále ještě přenesete v jedné ruce. K tomu slouží madlo na boční straně. Škoda, že madlo není zopakováno i z horní strany, resp. té kratší, která je většinou více po ruce. Větší Bromley 750 má už i svá kolečka a madlo jako cestovní kufr, to zde není potřeba.
Z hlediska umístění reproduktoru je samozřejmě nejjednodušší jej někam postavit, čtyři kotvy pro zavěšení ale rozšiřují možnosti použití a důležitý je také otvor pro umístění na stativ. Na zádech reproduktoru najdeme celkem tři gumové krytky. Za jednou z nich se ukrývá konektorová výbava, další skrývá vyjímatelnou baterii a nejmenší dvířka chrání napájecí konektor. Reproduktor má krytí IP55, takže gumové krytky zajišťují ochranu i proti stříkající vodě.
Velmi povedený je především ovládací panel na přední straně, který ukrývá různé typy tlačítek i s podsvícením a popisky, ty si kompletně popíšeme v podkapitole věnující se ovládání reproduktoru. Jinak na přední straně nemůže chybět zlaté logo Marshall, které je připevněno na mřížce chránící reproduktory.
Funkce a výbava
Z hlediska zvukového projevu je Bromley 450 vybaven poměrně bohatě. Uvnitř se ukrývá dvojice 6,5″ wooferů o výkonu 40 W. Doplňují je celkem čtyři širokospektrální měniče s průměrem 2″ a výkonem 6 W. Dále nechybí ani dvojice pasivních radiátorů.
Frekvenční rozsah výrobce uvádí od 40 Hz do 20 kHz a maximální SPL sahá na 100 dB ve vzdálenosti 1 metr. Celkový výkon zesilovačů činí 400 W. Nechybí ekvalizér, odolnost IP55, světelné efekty nebo vyjímatelná baterie. Co se týče konektivity, je potřeba se spolehnout na Bluetooth 5.3, případně Auracast, dále jsou k dispozici i kabelová propojení: AUX 3,5mm (vstup i výstup), USB-C, RCA, a dokonce i nástrojový či mikrofonní vstup 2 XLR/6,35 mm combo jack.
U tohoto se na chvíli pozastavím, Bromley 450 lze totiž velmi spolehlivě použít také jako přenosné kytarové kombo. Z jednoho zařízení si můžete bezdrátově pouštět podklady a zároveň hrát na kytaru či zpívat do mikrofonu. Ať už byste tuto funkci využili pro domácí zkoušení, pouliční busking, nebo karaoke na oslavě, jedná se o vítané rozšíření použití takového reproduktoru. Sám jsem tyto vstupy otestoval při spojení s baskytarou a musím uznat, že zvuk byl pro domácí použití více než dostatečný.
Zmíním ještě výčet kodeků: SBC, AAC-MPEG 2 a LC3. Nechybí ani vícebodové připojení pro Bluetooth. Součástí balení je pouze reproduktor samotný, napájecí kabel a papírové manuály.
Ovládání a světelné efekty
Jak již bylo zmíněno, Bromley 450 disponuje celou řadou fyzických ovladačů přehledně uspořádaných v horní liště. Vezmeme to tedy po pořádku. Zcela zleva dominuje červeně podsvícený kolébkový přepínač pro zapnutí reproduktoru, hned vedle vidíme drobné tlačítko pro přepínání zdrojů zvuku a také multifunkční tlačítko pro posun mezi skladbami a zastavení přehrávání. Dalším v řadě je programovatelné tlačítko s logem značky, které může sloužit pro spuštění stroboskopického efektu nebo pro spuštění režimu nízké hlasitosti.
Následují klasické otočné potenciometry pro nastavení hlasitosti, basů a výšek. Dále dva potenciometry pro nastavení úrovně mikrofonních/nástrojových vstupů a mezi nimi další ovladač pro efekty pro tyto vstupy. Posledním prvkem je pak ovládání světel, které má celkem čtyři režimy: vypnuto, decentní blikání, blikání jednotlivých segmentů a blikání vertikálních pruhů diod. Praktický je také světelný ukazatel úrovně nabití baterie.
Světelné efekty v tomto případě nenabízí možnost hrát si s barvami. Diody svítí vždy pouze na spektru mezi bílou a žlutou. Jsou uspořádány pravidelně ve čtvercovém vzoru a jejich blikání reaguje na přehrávanou hudbu. Jedná se o příjemný doplněk právě u reproduktoru, který může sloužit na oslavách nebo party. Blikání v tomto případě neoslní celou místnost a rozhodně se nestane dominantním světelným prvkem, spíše ovlivní atmosféru prostoru a dodá určitý diskotékový efekt. Při ceně a velikosti reproduktoru se jedná o vítanou funkci, která je v tomto případě zcela namístě.
Zvukový výkon
Konečně se dostáváme k tomu hlavnímu. Marshall Bromley 450 je na první poslech velmi schopný kus techniky. Celkový výkon 400 W zajistí dostatečnou hlasitost i pro větší místnosti a množství reproduktorů i pasivních radiátorů zase slibuje kvalitní zvukový zážitek i z hlediska pokrytí frekvenčního spektra. V tomto ohledu bych řekl, že je reproduktor spíše středový a v basech není až tak silný. Poměry ale lze měnit potenciometry přímo na reproduktoru.
Celková hlasitost je více než dostatečná, nicméně při maximální úrovni si lze všimnout drobného zkreslení, to je však velmi časté napříč trhem. Zvuk je velmi čistý a konkrétní, zároveň bych řekl, že zde bylo dosaženo i velmi dobré úrovně všesměrovosti, což Marshall označuje jako True Stereophonic 360°.
Samozřejmě můžeme zmínit, že kvalita zvuku je do jisté míry omezena použitými kodeky, nebo to, že stereo v jednolitém těle nikdy nebude takové, jako když použijete dva nezávislé reproduktory například i se subwooferem. O tom to ale není, Bromley 450 je totiž kompaktní a hlavně všestranný, nabídne totiž celou škálu použití, ať už se bavíme o ozvučení domácí oslavy, karaoke s mikrofonem, nebo ozvučení kytary či běžný poslech doma i na cestách.
Doprovodná aplikace
Ačkoliv aplikace je z hlediska ovládání a uživatelského rozhraní velmi dobře navržena, bohužel nabídne jen velmi omezené možnosti. Úvodní obrazovka zobrazuje označení připojeného reproduktoru i jeho vizuální podobu spolu s úvodním nabitím baterie i aktuálně připojeným zdrojem zvuku.
Pod obrázkem připojeného zařízení vidíme posuvník hlasitosti a níže pak výčet jednotlivých funkcí: Listen to broadcast (betaverze), nastavení programovatelného tlačítka, časované vypnutí a dále už se lze bavit snad pouze o manuálech a příručkách v sekci Help.
Aplikace bohužel neumí pracovat s ekvalizérem, který je k dispozici fyzicky na zařízení díky otočným potenciometrům. Nenajdeme zde ani možnost přidávání efektů k připojeným nástrojům nebo mikrofonům, což je funkce, kterou jsme taktéž schopni ovládat přímo ze zařízení. Dokonce ani světelné efekty zde nemají žádnou ovládací sekci. Aplikace v této podobě tedy není příliš potřebným doplňkem. Z hlediska jazykové mutace bohužel není dostupná čeština, ale vzhledem k omezeným možnostem je orientace opravdu jednoduchá.
Výdrž na baterii
Uvnitř reproduktoru se ukrývá kompaktní baterie typu LiFePO4, jejíž hlavní výhoda spočívá v jednoduché vyměnitelnosti. Můžete si tedy pořídit ještě jeden náhradní kus a baterie libovolně střídat. Každopádně výdrž přesahuje 40 hodin, takže si moc neumím představit, v jakém scénáři bych toto musel řešit. K dispozici je také rychlé dobíjení, díky kterému za 20 minut doplníte dostatek energie na 6 hodin přehrávání. K plnému dobití dojde za 3,5 hodiny.
Závěrečné hodnocení
Marshall Bromley 450 je mezi party reproduktor poměrně unikátní zařízení. Na rozdíl od své konkurence totiž umí být poměrně všestranný. Kromě slušného zvukového projevu mne potěšil také velmi hezkým zvukem při zapojené baskytaře. Díky tomu se může jednat o ideální domácí zařízení pro zkoušení muzikantů, ať už zapojíte kytaru, nebo mikrofon pro zpěv. Oproti klasickému kombu však Bromley 450 běží na baterii, takže nejste omezeni prostorem se zásuvkou, ale můžete si zahrát klidně na zahradě nebo na ulici pro veřejnost.
Taktéž zpracování je ve standardu značky Marshall, což znamená na velmi dobré úrovni. Imitace koženky a plastové materiály sice nepůsobí až tak luxusně, zajistí ale vysokou odolnost i krytí IP55. Co naopak luxusně působí, jsou fyzické ovladače a světelné ukazatele, které jsou se značkou rovněž dlouhodobě spjaty. Velmi pozitivně lze hodnotit také výdrž na baterii v délce 40 hodin a možnost jednoduché výměny baterie. Líbily se mi i decentní světelné efekty, které mají celkem tři režimy, a ačkoliv nemění barvy, mohou dodat určitou atmosféru jakémukoliv večírku.
Samozřejmě se ale najde také pár nevýhod. Bromley 450 váží přes 12 kg, takže nechápu, proč madlo nenajdeme také na jeho horní straně, ale pouze na boku. Pro přenášení by mi dávalo smysl umístění spíše nahoře. Aplikace je hezky zpracovaná, bohužel však nabízí žalostně málo. Veškeré zajímavější funkce, jako je ekvalizér nebo zvukové efekty, je potřeba ovládat fyzicky na reproduktoru. Zjevnou nevýhodou bude také vyšší cena, kterou za tento party reproduktor zaplatíte, výrobce jej totiž nacenil na 15 990 Kč. Na druhou stranu ale musím použít otřepanou frázi, že za tyto peníze dostanete opravdu hodně muziky.