AMD nechce v AI závodě zůstat pozadu, přislíbilo miliardové investice Anthropicu

- Technologický gigant AMD uzavřel nové strategické partnerství s Anthropic
- Předmětem dohody za 5 miliard dolarů je nasazení až 2 gigawattů grafických karet
- AMD chce narušit dominanci konkurenční Nvidie
Umělá inteligence je další velká věc technologického byznysu a ať už jde o něco, co zcela změní naše chápání moderních technologií, nebo jen o nafouknutou bublinu, každý chce být u toho. Výjimkou není ani AMD, které by si rádo ukousnulo kousek z koláče, do kterého se už pustila Nvidia či Intel. AMD ve svém nedávném oznámení uvedlo, že do firmy Anthropic investuje až 5 miliard dolarů (cca 105 miliard korun) a zároveň jí pomůže rozšířit výpočetní výkon. V rámci nového partnerství nasadí Anthropic až 2 gigawatty grafických karet AMD Instinct MI450 určených pro umělou inteligenci, a to s využitím nového rackového systému Helios od tohoto výrobce čipů, jak informoval deník The Wall Street Journal.
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Přes pět miliard dolarů pro Anthropic
Společnosti plánují uvést do provozu první gigawatt v první polovině roku 2027, a to na základě nedávných dohod o datových centrech, které Anthropic uzavřel se společnostmi SpaceX a TeraWulf. Anthropic rovněž podepsal smlouvy o infrastruktuře pro umělou inteligenci s Googlem, Broadcomem a Amazonem, přičemž se objevují spekulace, že by mohla uzavřít dohodu i s gigantem sociálních sítí Meta.
AMD a Anthropic rovněž zahájí víceletou technickou spolupráci, v rámci které bude AMD využívat umělou inteligenci Claude od společnsti Anthropicu ve svých oblastech vývoje softwaru, inženýrství a vývoje produktů. „Díky partnerství se společností AMD napříč celou platformou si zajišťujeme potřebnou kapacitu a optimalizujeme ji pro trénování a provoz systému Claude,“ uvádí v tiskové zprávě Tom Brown, spoluzakladatel a vedoucí výpočetního oddělení společnosti Anthropic.
AMD agresivně rozšiřuje své spojenectví s lídry v oblasti AI s cílem narušit dominanci konkurenční Nvidie na trhu s akcelerátory a AI infrastrukturou. Mezi nejvýznamnější partnerství patří kontrakt s OpenAI na dodávku masivní infrastruktury (až 6 gigawattů výpočetního výkonu s využitím čipů řady AMD Instinct MI450) či vícegigawattová dohoda s Metou. Vedle samotných vývojářů modelů AMD úzce spolupracuje s velkými cloudovými poskytovateli, zejména s Oracle Cloud a Microsoft Azure, na nasazování celých superpočítačových AI klastrů, čímž si zajišťuje vícegenerační odbytiště pro své čipy EPYC i GPU akcelerátory.