Příběh první fotky z mobilu: všechno bylo trochu jinak, než si myslíte

- Snímek novorozené Sophie Kahn bývá označován za první fotografii z mobilu, ve skutečnosti však vznikl digitálním fotoaparátem Casio
- Philippe Kahn v porodnici propojil fotoaparát, notebook a Motorolu StarTAC, aby mohl fotografii odeslat přes mobilní síť
- Jeho hlavním přínosem nebyl první fotomobil, ale systém, který snímek nahrál na server a okamžitě upozornil příjemce
Zrnitý snímek novorozené Sophie Kahn z 11. června 1997 se často uvádí jako první fotografie pořízená mobilním telefonem. Takové označení je ale nepřesné. Motorola StarTAC, která se na přenosu podílela, žádný fotoaparát neměla. Obraz pořídil samostatný digitální fotoaparát Casio a telefon posloužil pouze k odeslání dat. První fotomobil tedy Kahn nevytvořil. Jeho sestava však patří k prvním dobře doloženým systémům, které dokázaly fotografii krátce po pořízení sdílet přes mobilní síť s velkým počtem lidí.
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Tři přístroje místo jednoho telefonu
Kahn nezačal improvizovat až při porodu. Francouzský softwarový podnikatel a zakladatel Borlandu pracoval na projektu Picture Mail přibližně rok. Jeho server už dokázal přijmout fotografii s textem, uložit ji na web a rozeslat vybraným kontaktům e-mailové upozornění. Chyběl způsob, jak dostat snímek z digitálního fotoaparátu do mobilní sítě bez návratu domů k pevné telefonní lince.
Řešení dokončil 11. června v porodnici v kalifornském Santa Cruz, kde jeho manželka Sonia Lee rodila. K propojení notebooku s Motorolou StarTAC využil konektor z automobilové handsfree sady. Další potřebné součástky mu podle pozdějších vzpomínek přivezl asistent z obchodu Radio Shack.
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Výsledek s trochou nadsázky připomínal nejméně praktický smartphone na světě: digitální fotoaparát, notebook, telefon, několik kabelů a domácí server. Většinu těchto úkolů dnes obstará jediný telefon, o zbytek se postarají vzdálené servery.
Fotoaparát fotografoval, telefon přenášel
Fotografii pořídil digitální fotoaparát Casio řady QV v rozlišení 320 × 240 pixelů. Kahnův program ji přes speciální kabel přenesl do notebooku Toshiba 430CDT, který řídil další kroky. StarTAC posloužil jako modem, přes který notebook navázal spojení s tehdejší analogovou mobilní sítí. Sophii tedy nevyfotil telefon, ale samostatný fotoaparát.
Podle IEEE Spectrum systém odesílal data rychlostí přibližně 1,2 kb/s. Nízké rozlišení bylo pro pomalou linku výhodou: cílem nebyla co nejlepší obrazová kvalita, ale fotografie, která se k příjemcům dostane dřív, než okamžik zestárne.
Při sdílení fotografie dnes smartphone všechny tyto kroky provede automaticky: zpracuje soubor, odešle ho přes mobilní síť a spojí se se serverem. V roce 1997 měl téměř každý z těchto kroků vlastní krabičku.
Domácí server uložil snímek a rozeslal odkazy
Po narození Sophie Kahn pořídil fotografii a sestava ji nahrála na server v jeho domě. Ten snímek uložil jednou, vytvořil pro něj webovou stránku a kontaktům rozeslal upozornění s odkazem. Kahn uváděl, že se fotografie takto dostala zhruba ke 2 000 kontaktům.
Obrázek proto přes mobilní síť putoval pouze jednou. Příjemci si pak otevřeli stejnou kopii uloženou na serveru. Kahnův systém navíc pracoval se seznamy příjemců, textovými poznámkami a reakcemi. Princip se podobá Instagramu a sdíleným albům ve Fotkách Google: uživatel fotografii jednou nahraje na server a služba ji ostatním zpřístupní prostřednictvím příspěvku, upozornění nebo odkazu.
První fotomobil to nebyl
Kahnovo prvenství vyžaduje přesnou definici. Digitální fotografie se po internetu posílaly už dříve a jiní konstruktéři před ním vložili snímače do telefonů. Přesnější je proto mluvit o jednom z prvních široce doložených případů okamžitého sdílení digitální fotografie přes veřejnou mobilní síť, nikoli o první fotografii pořízené mobilem.
Kahn během následujících měsíců nahradil samostatný fotoaparát snímačem CMOS a notebook mikrokontrolérem. Snímač a mikrokontrolér pak propojil s telefonním modulem. V roce 1998 s manželkou založil LightSurf a pokračoval ve vývoji celého systému. Dobový Wired už v roce 2000 popisoval kameru připojenou k telefonu i infrastrukturu pro ukládání a doručování snímků.
Smartphone později sloučil fotoaparát, počítač i modem do jednoho přístroje a domácí server nahradila datacentra provozovatelů služeb. To, k čemu Kahn potřeboval několik zařízení a vlastní software, dnes telefon zvládne během několika sekund.
Kahn dnes vede firmu zaměřenou na spánek
Dnes Kahn vede Fullpower-AI, která vyvíjí bezkontaktní senzory a software pro analýzu spánku a zdravotních dat. Její technologie se používají například v chytrých postelích a při vzdáleném sledování pacientů.
Fotografii z porodnice mezitím časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších fotografií všech dob. Kahnův systém ukázal, že fotografie může sloužit jako okamžitá zpráva, ne jen jako vzpomínka pro rodinné album. Právě v tom jeho experiment předběhl fotomobily, které přišly až později.