KVÍZ: poznáte tyto legendární telefony na obrázcích?

Považujete se za skutečného mobilního odborníka?

Otestujte se v našem kvízu a zkuste rozpoznat jednotlivé modely

Která společnost uvedla na trh první mobilní telefon? Kdo vyrobil první smartphone? Pokud na tyto otázky znáte odpověď, jste tady správně. Mobilní telefony se staly našimi každodenními pomocníky, nicméně než dospěly do současné podoby, zabralo to nějaký čas. Nahlédněte s námi do historie a ověřte si, zda dokážete rozpoznat všechny modely. A pokud jste některý z nich používali, napište nám do komentářů, jakou na něj máte vzpomínku.

První hovor proběhl už v roce 1884

Věděli jste, že historie telefonů započala už v 19. století? Za jejich vynálezce je považován Alexander Graham Bell ze Skotska, i když první zařízení schopné komunikovat „na dálku“ (zvukový přístroj) sestavil až Ital Antonio Meucci. První zařízení schopná přenášet zvuk na dálku se začala prodávat v druhé polovině 19. století. První dálkový hovor mezi New Yorkem a Bostonem se uskutečnil v roce 1884. Na začátku 20. století již začaly vznikat telefonní budky. V Praze se například první objevila už v roce 1911. V Berlíně ji ale stihli postavit o rovných 30 let dříve. Následovala éra zmenšování a zjednodušilo se i vytáčení čísel.

V dubnu roku 1937, tedy před více než 50 lety, byl uskutečněn první hovor prostřednictvím mobilního telefonu. V průběhu 80. a 90. let se mobilní telefony staly stále kompaktnějšími a dostupnějšími pro širokou veřejnost. Během roku 1991 byla ve Finsku spuštěna vůbec první GSM síť. V roce 1998 se objevil první mobilní telefon s integrovanou anténou (Nokia 8810). Počátkem nového tisíciletí přišla další významná změna v podobě nástupu chytrých telefonů, které se postupně utvářely do takové podoby, jakou známe dnes.

Tento kvíz má ještě jednu symboliku. Za několik málo dnů to bude rovných 18 let, kdy na SMARTmanii vyšel první článek. Za tu dobu jsme otestovali stovky zařízení, které v nás zanechaly nepřeberné množství dojmů. A právě při této příležitosti jsme pro vás připravili kvíz, v rámci kterého můžete otestovat své mobilní znalosti. Celkem je pro vás připraveno 18 obrázků a na vás je rozpoznat, o jaký model se jedná.

Váš výsledek Gratulujeme!👏 V tomto kvízu jste uspěl. Dokázal jste rozpoznat všechny nebo většinu telefonů na obrázcích ✅ Vaše znalosti jsou velmi dobré! Je co zlepšovat! V kvízu jste nedokázal rozpoznat většinu telefonů. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepších výsledku. Budeme držet palce…😉 #1. Poznáte telefon na obrázku? BlackBerry Passport BlackBerry Passport HTC Universal HTC Universal MDA Vario MDA Vario HTC TyTN HTC TyTN Další #2. Poznáte telefon na obrázku? LG Slide LG Slide BlackBerry Key 2 BlackBerry Key 2 Palm Pre Palm Pre HTC Startrek HTC Startrek Další #3. Poznáte telefon na obrázku? Siemens SX1 Siemens SX1 Siemens S10 Siemens S10 Siemens C35i Siemens C35i Siemens A55 Siemens A55 Další #4. Poznáte telefon na obrázku? iPhone 4 iPhone 4 iPhone 6 iPhone 6 iPhone 8 iPhone 8 iPhone SE iPhone SE Další #5. Poznáte telefon na obrázku? Nokia 3610 Nokia 3610 Nokia 7710 Nokia 7710 Nokia 7650 Nokia 7650 Nokia 3650 Nokia 3650 Další #6. Poznáte telefon na obrázku? T-Mobile Sidekick T-Mobile Sidekick T-Mobile myTouch T-Mobile myTouch T-Mobile G1 T-Mobile G1 T-Mobile G2 T-Mobile G2 Další #7. Poznáte telefon na obrázku? BlackBerry Priv BlackBerry Priv BlackBerry Passport BlackBerry Passport BlackBerry Curve 9350 BlackBerry Curve 9350 BlackBerry Bold 9790 BlackBerry Bold 9790 Další #8. Poznáte telefon na obrázku? Motorola Razr V3 Motorola Razr V3 Motorola Razr V8 Motorola Razr V8 Motorola Razr 5G Motorola Razr 5G Motorola Droid Razr Motorola Droid Razr Další #9. Poznáte telefon na obrázku? Nokia 8210 Nokia 8210 Nokia 3110 Nokia 3110 Nokia 3210 Nokia 3210 Nokia 6310i Nokia 6310i Další #10. Poznáte telefon na obrázku? Nexus One Nexus One LG Nexus 5 LG Nexus 5 Huawei Nexus 6P Huawei Nexus 6P Samsung Nexus S Samsung Nexus S Další #11. Poznáte telefon na obrázku? Nokia 9300 Nokia 9300 Nokia 3300 Nokia 3300 Nokia 7700 Nokia 7700 Nokia N-Gage Nokia N-Gage Další #12. Poznáte telefon na obrázku? Sony Ericsson T610 Sony Ericsson T610 Sony Ericsson W810 Sony Ericsson W810 Sony Ericsson K750 Sony Ericsson K750 Sony Ericsson K800 Sony Ericsson K800 Další #13. Poznáte telefon na obrázku? Motorola MPx Motorola MPx Motorola MPx100 Motorola MPx100 Motorola MPx200 Motorola MPx200 Motorola MPx220 Motorola MPx220 Další #14. Poznáte telefon na obrázku? HTC Hero HTC Hero HTC One V HTC One V HTC HD2 HTC HD2 HTC Athena HTC Athena Další #15. Poznáte telefon na obrázku? iPhone 1. gen iPhone 1. gen iPhone 3G iPhone 3G iPhone 3GS iPhone 3GS iPhone 5s iPhone 5s Další #16. Poznáte telefon na obrázku? Sony Ericsson Z800 Sony Ericsson Z800 Sony Ericsson W550 Sony Ericsson W550 Sony Ericsson Live with Walkman Sony Ericsson Live with Walkman Sony Ericsson K750i Sony Ericsson K750i Další #17. Poznáte telefon na obrázku? HTC ChaCha HTC ChaCha HTC Hero HTC Hero HTC TyTN 2 HTC TyTN 2 HTC Sensation HTC Sensation Další #18. Poznáte telefon na obrázku? Nokia 6600 Nokia 6600 Nokia 6600 Slide Nokia 6600 Slide Nokia 6680 Nokia 6680 Nokia 6630 Nokia 6630 Vyhodnotit kvíz