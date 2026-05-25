Strong Leap-Nova recenze: rychlá a spolehlivá Google TV do kapsy

- Multimediální centrum od Strongu má rozhodně co nabídnout
- Předností je rychlost, podpora moderních standardů či nejaktuálnější Google TV
- Pokud pro podobné zařízení máte využití, za cenu 1 899 korun není moc o čem přemýšlet
Chytrá televize je v dnešní době prakticky základ. Ne všechny televize ale nabízejí moderní, rychlý a aktualizovaný operační systém, který je středobodem uživatelského zážitku. Občas byste možná také rádi využili svůj pracovní monitor pro přehrávání filmů a seriálů. A někdy byste zase rádi měli po ruce svůj oblíbený audiovizuální obsah také na cestách v hotelovém pokoji. Pokud i vy poznáváte sami sebe v těchto scénářích, jistě vám na mysl přišlo pořízení multimediálního centra, jako je například Strong Leap-Nova. Vyplatí se?
Nenápadný design, pochopitelné kompromisy
Hned po vybalení z krabice překvapí několik věcí. Zaprvé je to velikost samotného multimediálního centra, jinak též TV sticku, které je velmi kompaktní a vejde se do dlaně – jeho konkrétní rozměry jsou 30 × 15 × 90 milimetrů a hmotnost jen 45 gramů. Z designového hlediska se nejedná o žádný zázrak, to bych ale nekritizoval, neboť drtivou většinu času bude Strong Leap-Nova schovaný za televizí. Strong každopádně vsadil na čistý vzhled, který vypadá dobře, ale v praxi narazíte minimálně na jeden problém – ne do každé televize, respektive do HDMI portu, půjde multimediální centrum zasunout rovnou.
Strong si toho je podle všeho vědom a rovnou v balení dostanete také HDMI „prodlužovačku“, tedy krátký kabel se samcem HDMI na jedné straně a samicí HDMI na straně druhé. Tohle řešení zajistí, že TV stick zapojíte prakticky kamkoli, nicméně to znamená s sebou tahat jeden kabel navíc. Už tak budete muset myslet na to, že Strong Leap-Nova bude muset být zapojen také do externího zdroje energie pomocí kabelu s USB-C, například do televize. Pokud ale televizor nemá USB v dosahu, budete muset Strong Leap-Nova zapojit klasicky do elektřiny, třeba skrze dodávaný 10W adaptér.
Kromě toho je v balení ještě dálkové ovládání se dvěma AAA bateriemi. To sice s Strong Leap-Nova komunikuje prostřednictvím Bluetooth 5.2, disponuje ale také infračerveným portem. Z hlediska ergonomie ovladač příjemně padne do ruky, je tak akorát velký a má 23 tlačítek pro ovládání. Z nich musím vypíchnout především rychlou možnost ztlumení a také čtveřici rychlých odkazů na populární služby, kterými jsou YouTube, Netflix, Prime Video a Disney+. Nezřídka bývají pod těmito rychlými volbami z důvodu úspory financí služby, které u nás nejsou tak populární, či se u nás nevyskytují vůbec, tudíž tohle si zaslouží pochvalu.
Funkčně nabitá „tyčinka“
Teď už ale k funkční výbavě, která je v případě multimediálních center poměrně důležitá, neboť pokud mají sloužit třeba jako náhrada stárnoucího operačního systému v televizi, jistě chcete, aby se jednalo o co nejmodernější náhradu. V tomto případě má Strong Leap-Nova rozhodně co nabídnout. Samozřejmostí je podpora pro videoobsah s rozlišením 4K Ultra HD, přičemž nechybí ani certifikace Dolby Vision či podpora HDR10+ a HDR10. Zoufat nemusíte ani v případě, kdy chcete sledovat video v nižším rozlišení – TV stick má k dispozici AI čip pro upscaling z Full HD na 4K. Pokud jde o zvuk, k dispozici je certifikace Dolby Audio.
O konektivitu se stará již zmíněný Bluetooth 5.2 a především pak moderní Wi-Fi 6 s rychlostí až 1,8 Gb/s, díky které nebudete mít se streamováním filmů a seriálů ve vysoké kvalitě žádné větší problémy. Pro aplikace je k dispozici 32 GB interního úložiště, na které si můžete uložit i nějaký ten obsah pro offline sledování, avšak nepočítejte s tím, že byste měli po ruce velkou knihovnu oblíbených filmů a seriálů.
Operačním systémem je pochopitelně Google TV postavený na Androidu 14, tedy to nejnovější, co může gigant z Mountain View v rámci svých televizních snah nabídnout. Obecně platí, že Google TV je rychlý a moderní systém, který nabízí vše potřebné pro běžného i náročnějšího diváka. Pokud jste systému od Googlu pozitivně naklonění, tady si přijdete na své. A pokud ne, stejně nemáte moc na výběr, neboť jedinou konkurencí je de facto Apple TV, který už je na trhu nějaký ten pátek a navíc není tak kompaktní.
V rámci systému se můžete těšit i na oblíbené funkce, jako je zrcadlení obsahu skrze Google Cast, takže na větší obrazovce můžete nejen streamovat videa či hudbu z aplikací oficiálně nepodporovaných Google TV, ale třeba také zobrazovat fotografie z dovolené nebo zrcadlit smartphone či notebook. Vhod může přijít také hlasové ovládání pomocí hlasového pokynu Hey Google, které funguje i v českém jazyce, a pokud se s ním naučíte pracovat, může značně zrychlit ovládání systému.
Rychlý a spolehlivý způsob konzumace obsahu
Nejprve bych se zastavil u rychlosti systému – ten na Strong Leap-Nova běží jako z praku. Nikde na nic dlouho nečekáte, vše se spouští rychle a nikde nenarazíte na žádné větší problémy, které by vás frustrovaly. TV stick od Strongu zkrátka funguje tak, jak byste očekávali, tedy jako spolehlivý a rychlý operační systém pro televizi. Výhodou je též možnost fungování v režimu CEC, tedy po zapojení do HDMI ARC při zapnutí a vypnutí Strong Leap-Nova se zapne a vypne také televize. Díky tomu můžete úspěšně obejít výchozí systém televize a prakticky s ním nepřijít do kontaktu.
U konkrétních aplikací je těžké hodnotit jejich funkčnost vzhledem k tomu, že za ni nemůže ani Strong, ani Google, ale konkrétní vývojáři. Zatímco velké aplikace jsou vesměs optimalizovány dobře, pokud jste zvyklí využívat nějakou aplikaci či službu od menších či méně zodpovědných vývojářů, frustraci se nevyhnete. Potěšily mě hned tři tlačítka, která jsou programovatelná a na která si můžete nastavit například oblíbenou aplikaci.
Drobná nevýhoda je zde ale pro ty z vás, kteří mají vlastní videotéku na soukromém úložišti, které není připojené k internetu. Jinými slovy pevný disk či USB zařízení ke Strongu Leap-Nova snadno nepřipojíte, takže si musíte vystačit s online službami. Pakliže ale máte svou knihovnu obsahu připojenou k internetu, například prostřednictvím NAS, tato bariéra padá.
Závěrečné hodnocení
Pořízení multimediálního centra, jako je Strong Leap-Nova, nemusí každému dávat smysl. Pakliže ale jeho univerzálnost, snadnou přenositelnost a uživatelskou přívětivost využijete, nemáte moc nad čím přemýšlet. Kvalitní hardware, podpora pro řadu moderních standardů, rychlý systém a příznivé rozměry jsou zkrátka něco, co oceníte, stejně jako ergonomicky vyladěný ovladač. Nevýhodou může být snad jen nutnost mít s sebou pro všechny případy prodlužovací HDMI kabel a další nabíječku, což vám v případě, že někde něco zapomenete, pořádně znepříjemní den. Také reálná nemožnost přehrát si cokoli z vlastního offline úložiště nepotěší.
Jinak si ale nemáte moc na co stěžovat, s výjimkou případných omezení Google TV, nicméně s těmi se dá poměrně úspěšně žít. Za cenu 1 899 korun se jedná o zařízení, na které se můžete spolehnout jak doma, tak na cestách. Pokud pro podobné zařízení máte využití, rozhodně nemáte nad čím přemýšlet.
Strong Leap-Nova
Design a zpracování9.2/10
Funkce a výbava9.4/10
Praktičnost9.1/10
Chytré funkce8.9/10
Klady
- malé a kompaktní multimediální centrum
- praktický ovladač s programovatelnými tlačítky
- rychlý a svižný systém Google TV
- aktuální Android 14
- podpora moderních standardů
Zápory
- v některých případech se neobejdete bez prodlužovacího HDMI
- externí napájení z USB nebo ze sítě
- nemožnost připojit externí hardwarové úložiště