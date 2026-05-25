Takovou řadící páku jste v Audi ještě neviděli: kutil geniálně využil staré chytré hodinky

- Řadící páka je poměrně jednoduché jednoúčelové zařízení
- Šikovný kutil jej ale vylepšil s použitím chytrých hodinek
- Displej na páce ukazuje nejen zařazený rychlostní stupeň, ale také umožňuje přepínat skladby
Patrně většina z nás má doma nějakou tu starou elektroniku, ať už jde o telefony, tablety, počítače nebo třeba chytré hodinky. Právě ty posledně jmenované mají oproti jiným zařízením relativně krátkou životnost a mnohdy máme tendenci je nahradit dříve, než zcela vypoví službu. Ačkoli je řešením odnést takové hodinky do sběru, nebo je třeba nabídnout k výkupu, mnohem lepší řešení je vdechnout jim nový život prostřednictvím zcela nového účelu. To se také rozhodl jeden kutil s přezdívkou Desmontei.
Řadící páka, která vás zaujme na první pohled
Ten se rozhodl využít své staré chytré hodinky TicWatch Pro 3 trochu netradičním způsobem. Ze zařízení vyjmul základní desku a displej, které osadil do rukojeti řadící páky, kterou pro tento účel navrhnul a vytisknul na 3D tiskárně. Vytvořil tak plně funkční ukazatel zařazeného rychlostního stupně, který je umístěn přímo na řadicí páce. Kutil naprogramoval aplikaci pro hodinky s Wear OS tak, aby spouštěla algoritmus a prováděla všechny výpočty, a hodinky tak zobrazují informace o zařazeném rychlostním stupni na základě údajů z akcelerometru a gyroskopu. Tímto způsobem mohou hodinky zjistit svůj úhel a podle toho zobrazit číslo zařazeného rychlostního stupně.
Desmontei v diskuzích poukazuje na to, že při jízdě do kopce se často zobrazovaly nesprávné údaje o zařazeném převodovém stupni. Podařilo se mu však algoritmus doladit a tento problém vyřešit. Tento kutil už má spoustu nápadů na druhou verzi zařízení. Na základě návrhů od lidí, kteří reagovali na jeho příspěvek na Redditu, plánuje pro další verzi použít pevnější tiskový materiál, například SLS. Uvažuje také o přidání druhého senzoru do auta, který by získával referenční data a na jejich základě vypočítával správný úhel, a to i při jízdě do kopce.
Než si pomyslíte přesně to samé, co jsme si pomysleli všichni, tedy kdo se vůbec dívá na řadicí páku během jízdy, je tady i jiná funkce – zařízení slouží také jako ovladač médií. Pomocí gest přejetím prstem můžete měnit nebo pozastavovat skladby ve Spotify. Nakonec to může být jen cool vychytávka do auta, ale ukazuje to, co se dá udělat se starými chytrými hodinkami a 3D tiskem.