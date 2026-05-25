Lenovo si uřízlo obří ostudu: propůjčilo jméno kapesní konzoli plné pirátských her

Marek Bartík 25. 5. 7:00
  • Společnost Lenovo se přihlásila ke kapesní konzoli, která pod jejím jménem už několik dnů koluje po internetu
  • Kapesní zařízení s operačním systémem Linux, jehož cena činí 60 dolarů, zřejmě míří na čínský trh a značku Lenovo používá na základě licenční smlouvy
  • Zařízení s generickým názvem G02 navíc obsahuje předinstalované hry od Nintenda, které jsou chráněné autorskými právy

V oblasti kapesních herních počítačů není společnost Lenovo žádným nováčkem, ostatně stačí vzpomenout na modelovou řadu Legion Go. O to překvapivěji se zprvu jevil objev v podobě levného handheldu s logem čínské společnosti, který začal před několika dny kolovat po internetu. Kompaktní zařízení na bázi Linuxu se totiž zničehonic objevilo v nabídce několika e-shopů (např. na AliExpressu, čímž v herní komunitě vyvolalo otázku, zda se jedná o skutečný značkový produkt, nebo padělek.

Tajuplné Lenovo G02

Situace se však poměrně brzy vyjasnila. Pro magazín Retro Dodo čínský výrobce uvedl, že kapesní zařízení s nicneříkajícím označením Lenovo G02 a nízkou cenou okolo 60 dolarů (na zmíněném AliExpressu je však k mání o poznání dráž, za cca 2 200 korun) skutečně existuje. Novinka však cílí pouze na trh v domovské Číně, a navíc jde o produkt, který je výsledkem licenční dohody. Jinými slovy, společnost Lenovo „konzoli“ pouze propůjčuje své jméno.

 

Lenovo G02
Handheld s brandingem Lenovo bez problému zakoupíte např. přes AliExpress

„Zařízení G02 vzniklo na základě regionální licenční smlouvy a je určené výhradně pro čínský trh. Není tedy součástí oficiálního globálního produktového portfolia společnosti Lenovo,“ uvedla čínská firma na dotaz magazínu Retro Dodo. „Produkty, které v rámci těchto smluv vznikají, se proto mohou lišit od výrobků Lenovo dostupných přes autorizované prodejce,“ vysvětlují zástupci Lenova.

Pirátské hry od Nintenda

Na tom by asi v konečném důsledku nebylo nic zvláštního. Zarážející je ovšem skutečnost, že v handheldu G02 zřejmě naleznete tisíce předinstalovaných her chráněných autorskými právy, včetně titulů od Nintenda. Netřeba dodávat, že taková praxe je na většině trhů nelegální a drtivá většina legálních kapesních zařízení žádné tituly neobsahuje. Situace je o to závažnější, že se zařízení honosí brandingem Lenova.



Zároveň se nabízí otázka, proč čínský výrobce nevsadil na vlastní levný handheld. S přenosnými zařízeními má ostatně bohaté zkušenosti, tady by se rozhodně nemuselo začínat tzv. na zelené louce. Navzdory veškerým nejasnostem se alespoň krátce zastavme u hardwarových specifikací. Zařízení dostalo do výbavy nepojmenovaný čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,5 GHz, 4,3palcový displej (s rozlišením 1 024 x 600), 1 GB RAM, 4 GB rozšiřitelné paměti a baterii s kapacitou 4 000 mAh.

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

