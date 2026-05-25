Lenovo si uřízlo obří ostudu: propůjčilo jméno kapesní konzoli plné pirátských her

- Společnost Lenovo se přihlásila ke kapesní konzoli, která pod jejím jménem už několik dnů koluje po internetu
- Kapesní zařízení s operačním systémem Linux, jehož cena činí 60 dolarů, zřejmě míří na čínský trh a značku Lenovo používá na základě licenční smlouvy
- Zařízení s generickým názvem G02 navíc obsahuje předinstalované hry od Nintenda, které jsou chráněné autorskými právy
V oblasti kapesních herních počítačů není společnost Lenovo žádným nováčkem, ostatně stačí vzpomenout na modelovou řadu Legion Go. O to překvapivěji se zprvu jevil objev v podobě levného handheldu s logem čínské společnosti, který začal před několika dny kolovat po internetu. Kompaktní zařízení na bázi Linuxu se totiž zničehonic objevilo v nabídce několika e-shopů (např. na AliExpressu, čímž v herní komunitě vyvolalo otázku, zda se jedná o skutečný značkový produkt, nebo padělek.
Tajuplné Lenovo G02
Situace se však poměrně brzy vyjasnila. Pro magazín Retro Dodo čínský výrobce uvedl, že kapesní zařízení s nicneříkajícím označením Lenovo G02 a nízkou cenou okolo 60 dolarů (na zmíněném AliExpressu je však k mání o poznání dráž, za cca 2 200 korun) skutečně existuje. Novinka však cílí pouze na trh v domovské Číně, a navíc jde o produkt, který je výsledkem licenční dohody. Jinými slovy, společnost Lenovo „konzoli“ pouze propůjčuje své jméno.
„Zařízení G02 vzniklo na základě regionální licenční smlouvy a je určené výhradně pro čínský trh. Není tedy součástí oficiálního globálního produktového portfolia společnosti Lenovo,“ uvedla čínská firma na dotaz magazínu Retro Dodo. „Produkty, které v rámci těchto smluv vznikají, se proto mohou lišit od výrobků Lenovo dostupných přes autorizované prodejce,“ vysvětlují zástupci Lenova.
Pirátské hry od Nintenda
Na tom by asi v konečném důsledku nebylo nic zvláštního. Zarážející je ovšem skutečnost, že v handheldu G02 zřejmě naleznete tisíce předinstalovaných her chráněných autorskými právy, včetně titulů od Nintenda. Netřeba dodávat, že taková praxe je na většině trhů nelegální a drtivá většina legálních kapesních zařízení žádné tituly neobsahuje. Situace je o to závažnější, že se zařízení honosí brandingem Lenova.
Zároveň se nabízí otázka, proč čínský výrobce nevsadil na vlastní levný handheld. S přenosnými zařízeními má ostatně bohaté zkušenosti, tady by se rozhodně nemuselo začínat tzv. na zelené louce. Navzdory veškerým nejasnostem se alespoň krátce zastavme u hardwarových specifikací. Zařízení dostalo do výbavy nepojmenovaný čtyřjádrový procesor s frekvencí 1,5 GHz, 4,3palcový displej (s rozlišením 1 024 x 600), 1 GB RAM, 4 GB rozšiřitelné paměti a baterii s kapacitou 4 000 mAh.