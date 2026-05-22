GTA 6 má vydělat miliardy dolarů. Pomůže k tomu i kontroverzní předplatné

- Take-Two se připravuje na masivní start prodeje GTA 6
- Cíl je jasný – překonat úspěch minulého dílu, který vydělal přes 10 miliard dolarů
- Klíčovou roli v tom bude hrát i předplatné GTA+, které lze očekávat i u nové hry
Vydavatelství Take-Two, které má na kontě videoherní sérii Grand Theft Auto, ve čtvrtek prezentovalo investorům výsledky za poslední období. Generální ředitel Strauss Zelnick znovu ujistil, že nadcházející titul ze série GTA 6 dorazí dle očekávaného plánu v listopadu 2026. Sdílel rovněž finanční úspěch předchozího GTA 5 a přidružené multiplayer platformy GTA Online. Nová hra bude mít laťku hodně vysoko, ale tvůrci nejspíš už ví, jak dosáhnout úspěchu.
GTA 6 musí vydělat spoustu peněz
Šéf Take-Two Zelnick už dříve odmítl spekulace, že by GTA 6 mělo být hned po vydání dostupné přes předplatné typu Game Pass nebo podobnou službu. Zdůraznil, že rozhodnutí firmy jsou „racionální“ a že strategie Take-Two je dál stavět na prémiovém prodeji velkých titulů, ne na jejich prvotním zařazení do předplatného.
A new Strauss Zelnick interview has dropped where he briefly discusses GTA 6 marketing:
"I've been asked by investors whether we need to spend marketing dollars given the scale of the intellectual property and its reach and the sentiment, and the answer is of course we need to…
— iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto) May 21, 2026
Cílem tak bude prodat co nejvíce digitálních kopií na začátku a pokračovat dokud to půjde. Není to přitom úplná utopie, podle vedení Take-Two se i v roce 2026 dobře prodává minulý díl Grand Theft Auto 5. Hry z roku 2013 se do dnešního dne prodalo přes 225 milionů kopií, jen prodej této hry vygeneroval tržby na úrovni 10 miliard dolarů, k tomu je zde GTA Online se svými mikrotransakcemi a předplatným GTA+, které údajně vydělává 1,3 milionu dolarů každý den.
Z toho co víme se jeví jako reálné, že GTA 6 dorazí 19. listopadu, ale platforma GTA Online postavená na předchozím díle zůstane aktivní. Jinými slovy, multiplayer u nového „GTAčka“ bude spuštěn až později. Současně ale nelze čekat, že online ekosystém GTA 6 bude „zadarmo“ v širším slova smyslu. Naopak všechno nasvědčuje tomu, že Rockstar bude dál stavět na kombinaci klasického prodeje hry, mikrotransakcí a prémiového předplatného GTA+.
Nepřehlédněte
GTA 6 na chvíli vstoupilo do prodeje: fanoušci šílí, ale všechno je nakonec úplně jinak
Velmi zjednodušeně: GTA 6 je masivní příležitost a vydavatelství Take-Two si ji nenechá protéct mezi prsty. Ať už to znamená, že bude tlačit předplatné, anebo že bude nové GTA 6 stát více než 80 dolarů, tedy klidně 2 500 korun.