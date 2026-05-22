GTA 6 má vydělat miliardy dolarů. Pomůže k tomu i kontroverzní předplatné

Jakub Fišer 22. 5. 9:40
  • Take-Two se připravuje na masivní start prodeje GTA 6
  • Cíl je jasný – překonat úspěch minulého dílu, který vydělal přes 10 miliard dolarů
  • Klíčovou roli v tom bude hrát i předplatné GTA+, které lze očekávat i u nové hry

Vydavatelství Take-Two, které má na kontě videoherní sérii Grand Theft Auto, ve čtvrtek prezentovalo investorům výsledky za poslední období. Generální ředitel Strauss Zelnick znovu ujistil, že nadcházející titul ze série GTA 6 dorazí dle očekávaného plánu v listopadu 2026. Sdílel rovněž finanční úspěch předchozího GTA 5 a přidružené multiplayer platformy GTA Online. Nová hra bude mít laťku hodně vysoko, ale tvůrci nejspíš už ví, jak dosáhnout úspěchu.

GTA 6 musí vydělat spoustu peněz

Šéf Take-Two Zelnick už dříve odmítl spekulace, že by GTA 6 mělo být hned po vydání dostupné přes předplatné typu Game Pass nebo podobnou službu. Zdůraznil, že rozhodnutí firmy jsou „racionální“ a že strategie Take-Two je dál stavět na prémiovém prodeji velkých titulů, ne na jejich prvotním zařazení do předplatného.

Cílem tak bude prodat co nejvíce digitálních kopií na začátku a pokračovat dokud to půjde. Není to přitom úplná utopie, podle vedení Take-Two se i v roce 2026 dobře prodává minulý díl Grand Theft Auto 5. Hry z roku 2013 se do dnešního dne prodalo přes 225 milionů kopií, jen prodej této hry vygeneroval tržby na úrovni 10 miliard dolarů, k tomu je zde GTA Online se svými mikrotransakcemi a předplatným GTA+, které údajně vydělává 1,3 milionu dolarů každý den.

Z toho co víme se jeví jako reálné, že GTA 6 dorazí 19. listopadu, ale platforma GTA Online postavená na předchozím díle zůstane aktivní. Jinými slovy, multiplayer u nového „GTAčka“ bude spuštěn až později. Současně ale nelze čekat, že online ekosystém GTA 6 bude „zadarmo“ v širším slova smyslu. Naopak všechno nasvědčuje tomu, že Rockstar bude dál stavět na kombinaci klasického prodeje hry, mikrotransakcí a prémiového předplatného GTA+.



Velmi zjednodušeně: GTA 6 je masivní příležitost a vydavatelství Take-Two si ji nenechá protéct mezi prsty. Ať už to znamená, že bude tlačit předplatné, anebo že bude nové GTA 6 stát více než 80 dolarů, tedy klidně 2 500 korun.

Hašení bez vody i chemie: americký sbor testuje převratnou technologii budoucnosti
Revoluce v nakupování? Aplikace Wove odhalí nebezpečné mikroplasty a látky v textilu
