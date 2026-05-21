TOPlist

Revoluce v nakupování? Aplikace Wove odhalí nebezpečné látky a mikroplasty v textilu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 21. 5. 18:00
0
Revoluce v nakupování? Aplikace Wove odhalí nebezpečné mikroplasty a látky v textilu
  • Největším strašákem současné doby je rakovina, která je bohužel čím dál běžnější
  • U této nemoci hraje velkou roli dědičnost, ale i dlouhodobé vystavení nebezpečným látkám
  • Nová aplikace Wove umí rozpoznat toxické a potenciálně nebezpečné chemikálie v oblečení

Rakovinu může způsobit spousta prvků, přičemž jedním z nich jsou toxické chemikálie a pro člověka obecně nebezpečné látky. Bohužel žijeme v době, kdy se tyto látky nachází doslova všude okolo nás – v jídle, často i v kosmetických produktech nebo oblečení. Nová aplikace Wove vás upozorní na tyto látky ve vašem oblečení.

Aplikace Wove
Aplikace Wove

Wove odhalí nebezpečné látky

Toxické látky se bohužel oblečení nevyhýbají a odhalit je není snadné. S tím ale pomůže nová aplikace Wove, která skenuje oblečení na přítomnost perfluorovaných a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS), mikroplastů a skrytých toxinů. Nakupující se dočká jasně určeného hodnocení bezpečnosti a také čistší alternativy.

Aplikace Wove
Aplikace Wove

Uživatelé dbají na své zdraví čím dál víc a mnoho lidí se již například zbavilo plastových doplňků, přešla na filtrovanou vodu a výrazně změnila své rutiny týkající se například péče o pleť. V rámci oblečení je ale větší zájem o použité materiály stále v zárodku, a právě to chce změnit aplikace Wove, která byla uvedena do ostrého provozu tento týden.



Roztomilý AI robůtek Pophie boří internet: umí česky a vy si ho zamilujete



Nepřehlédněte

Roztomilý AI robůtek Pophie boří internet: umí česky a vy si ho zamilujete

První aplikace svého druhu

Jedná se o první aplikaci, která umí odhalit nebezpečné látky v oblečení a zjistit hodnocení bezpečnosti lze několika způsoby. Do aplikace je možné nahrát fotografii, snímek obrazovky s oblečením, štítek, popis produktu nebo jeho URL z e-shopu. Aplikace data zpracuje a zobrazí uživateli hodnocení na základě složení.

Pokud je skóre špatné a oblečení obsahuje více toxických látek, uživatel automaticky dostane doporučení na méně závadné alternativy. Alternativy odpovídají stylu a rozpočtu nakupujícího. Spuštění aplikace přichází ve velmi příznačné době – v březnu vyvolal dokument The Plastic Detox (Detox od plastů) od Netflixu velké obavy veřejnosti ohledně syntetických materiálů a toxických chemikálií.

Nebezpečné látky stojí za spoustou problémů

Toxické chemikálie, které se nachází všude kolem nás, mají neblahý vliv na mnoho aspektů našeho zdraví. Připisují se jim například problémy s plodností a látky PFAS, takzvané „věčné chemikálie“, jsou kromě poruch plodnosti spojovány také s endokrinními poruchami, potlačením imunity a několika druhy rakoviny.

Aplikace Wove
Aplikace Wove

Za aplikací Wove, respektive za celou touto značkou, stojí Emily Hemphill ze Severní Karolíny, která se potýkala právě s problémy týkajícími se plodnosti. Cesta ke zjištění původu těchto obtíží ji zavedla k prozkoumání vlastního šatníku. Tato unikátní aplikace je aktuálně k dispozici v App Store pro iOS a později by se měla dostat i na Android. Je zcela bezplatná a bez reklam.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Teleon z řady Samsung Galaxy
Nejlevnější Samsung padá na ceně, koupíte ho už za 2 489 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:39
Telefon Apple iPhone 17
Kdo má nejvěrnější zákazníky? Apple překvapivě přišel o pozici krále
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 15:00
2
USB-C sjednotilo konektor, ale ne schopnosti kabelu. Průvodce kabelovým chaosem (ilustrační obrázek)
USB-C sjednotilo konektor, ale ne schopnosti kabelu. Průvodce kabelovým chaosem
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš 12:00
3
iPhone a fotbalový zápas (ilustrační obrázek)
Míříte na MS ve fotbale? Tento operátor pro vás připravil eSIM s neomezenými daty
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
1

Kapitoly článku