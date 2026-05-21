Revoluce v nakupování? Aplikace Wove odhalí nebezpečné látky a mikroplasty v textilu

- Největším strašákem současné doby je rakovina, která je bohužel čím dál běžnější
- U této nemoci hraje velkou roli dědičnost, ale i dlouhodobé vystavení nebezpečným látkám
- Nová aplikace Wove umí rozpoznat toxické a potenciálně nebezpečné chemikálie v oblečení
Rakovinu může způsobit spousta prvků, přičemž jedním z nich jsou toxické chemikálie a pro člověka obecně nebezpečné látky. Bohužel žijeme v době, kdy se tyto látky nachází doslova všude okolo nás – v jídle, často i v kosmetických produktech nebo oblečení. Nová aplikace Wove vás upozorní na tyto látky ve vašem oblečení.
Wove odhalí nebezpečné látky
Toxické látky se bohužel oblečení nevyhýbají a odhalit je není snadné. S tím ale pomůže nová aplikace Wove, která skenuje oblečení na přítomnost perfluorovaných a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS), mikroplastů a skrytých toxinů. Nakupující se dočká jasně určeného hodnocení bezpečnosti a také čistší alternativy.
Uživatelé dbají na své zdraví čím dál víc a mnoho lidí se již například zbavilo plastových doplňků, přešla na filtrovanou vodu a výrazně změnila své rutiny týkající se například péče o pleť. V rámci oblečení je ale větší zájem o použité materiály stále v zárodku, a právě to chce změnit aplikace Wove, která byla uvedena do ostrého provozu tento týden.
První aplikace svého druhu
Jedná se o první aplikaci, která umí odhalit nebezpečné látky v oblečení a zjistit hodnocení bezpečnosti lze několika způsoby. Do aplikace je možné nahrát fotografii, snímek obrazovky s oblečením, štítek, popis produktu nebo jeho URL z e-shopu. Aplikace data zpracuje a zobrazí uživateli hodnocení na základě složení.
Pokud je skóre špatné a oblečení obsahuje více toxických látek, uživatel automaticky dostane doporučení na méně závadné alternativy. Alternativy odpovídají stylu a rozpočtu nakupujícího. Spuštění aplikace přichází ve velmi příznačné době – v březnu vyvolal dokument The Plastic Detox (Detox od plastů) od Netflixu velké obavy veřejnosti ohledně syntetických materiálů a toxických chemikálií.
Nebezpečné látky stojí za spoustou problémů
Toxické chemikálie, které se nachází všude kolem nás, mají neblahý vliv na mnoho aspektů našeho zdraví. Připisují se jim například problémy s plodností a látky PFAS, takzvané „věčné chemikálie“, jsou kromě poruch plodnosti spojovány také s endokrinními poruchami, potlačením imunity a několika druhy rakoviny.
Za aplikací Wove, respektive za celou touto značkou, stojí Emily Hemphill ze Severní Karolíny, která se potýkala právě s problémy týkajícími se plodnosti. Cesta ke zjištění původu těchto obtíží ji zavedla k prozkoumání vlastního šatníku. Tato unikátní aplikace je aktuálně k dispozici v App Store pro iOS a později by se měla dostat i na Android. Je zcela bezplatná a bez reklam.