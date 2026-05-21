USB-C sjednotilo konektor, ale ne schopnosti kabelu. Průvodce kabelovým chaosem

- USB-C popisuje tvar konektoru, ne rychlost, výkon ani schopnost přenášet obraz
- Kabel s podporou 240 W může být pořád jen pomalý USB 2.0, což ukazuje i oficiální nabídka Applu v Česku
- Většina výrobců telefonů přibaluje do krabice kabel na nabíjení, ne na rychlá data nebo monitor
- Pro většinu běžných uživatelů existuje rozumné cenové optimum kolem 400 korun, které pokryje telefon, tablet i rychlé SSD
USB-C mělo být konečně to jednoduché řešení. Jeden konektor pro telefon, notebook, tablet, monitor, sluchátka, powerbanku i nabíječku pohozenou na dně batohu. Jenže sjednocení se týká hlavně tvaru konektoru. Uvnitř se schopnosti kabelů liší: stejně vypadající šňůra může umět 480 Mb/s, 10 Gb/s, 40 Gb/s, 80 Gb/s, 60 W, 240 W, video přes DisplayPort, nebo taky skoro nic z toho.
Proto vedle sebe mohou ležet dva USB-C kabely, jeden za cenu svačiny a druhý za cenu slušného příslušenství k notebooku, a běžný člověk z nich nevyčte vůbec nic. Oba mají oválné koncovky. Oba se zasunou z obou stran. Oba mohou nabíjet telefon. A přesně tady začíná problém, který má původ v selhání značení.
USB-C není standard výkonu, ale jen tvar dveří
Největší omyl kolem USB-C je představa, že samotná koncovka něco garantuje. Negarantuje skoro nic, kromě fyzického tvaru a základní kompatibility. Samotná koncovka vám řekne jen to, že se kabel zasune. Co umí, už z ní nevyčtete.
Staré USB 2.0 končí na 480 Mb/s. To pořád stačí na klávesnici, myš, nabíjení telefonu a nouzové kopírování fotek. Jenže proti 40 Gb/s je to propast. Kabel s USB 2.0 je proti 40 Gb/s kabelu zhruba třiaosmdesátkrát pomalejší. Pokud přes něj jednou za měsíc pošlete pár fotek z telefonu, nezhroutí se civilizace. Pokud přes něj chcete tahat ProRes video z iPhonu 17 Pro, externí SSD nebo pracovní zálohy, budete mít dost času přemýšlet o svých životních volbách.
Specifikace USB4 verze 2.0 umožňuje u odpovídajících kabelů až 80 Gb/s obousměrně a v asymetrickém režimu ještě víc jedním směrem. V běžném obchodním značení se ale tyto rychlosti objevují hlavně u USB4 nebo Thunderbolt kabelů, ne jako něco, co byste měli automaticky čekat od kabelu s nápisem USB-C. A už vůbec ne od kabelu, který na obalu slibuje jen „fast charge“.
Kabel může mít 240 W a pořád být pomalý
Nejzrádnější je, že rychlost dat a nabíjecí výkon spolu přímo nesouvisí. Kabel může být skvělý na nabíjení, ale mizerný na data. Apple je dobrý příklad: jeho 240 W USB-C nabíjecí kabel v českém obchodě stojí 890 korun, podporuje až 240 W, ale datově zůstává na rychlosti USB 2. To není chyba, ale přesně ten rozdíl mezi „nabíjecím kabelem“ a „univerzálním kabelem“.
Vedle toho Apple prodává Thunderbolt 5 Pro kabel za 1 990 korun, který umí Thunderbolt 5 až 120 Gb/s, USB4 až 80 Gb/s, DisplayPort 2.1 a nabíjení až 240 W. Třímetrový Thunderbolt 4 Pro kabel za 4 990 korun je jiný produkt: končí na 40 Gb/s a 100 W, ale za tu cenu garantuje stabilní signál na trojnásobné délce. Koncovka je u obou pořád USB-C. Schopnosti se liší řádově.
USB Power Delivery 3.1 zvedlo strop nabíjení až na 240 W. Standardní režim (SPR) končí na 100 W, vyšší režim EPR přidává 140 W, 180 W a 240 W pomocí napětí 28, 36 a 48 V při proudu 5 A. Pro běžného uživatele to znamená jednoduchou věc: do telefonu kabel za dva tisíce kupovat nemusíte, ale u notebooku už nestačí jen říct „má to USB-C, nějak se to nabije“.
U telefonu řešíte hlavně výkon, u monitoru datové páry
Pro smartphone je kabelová otázka většinou méně zajímavá, než z ní dělá marketing. iPhone 17 Pro, Galaxy S26 Ultra, Pixel nebo běžný Android se spokojí s kabelem, který zvládne odpovídající proud a slušnou kvalitu zpracování. Pokud telefon nabíjíte výkonem kolem 20 až 45 W, nepotřebujete Thunderbolt. Potřebujete kabel, který se nerozpadne, nepřehřívá se a na obalu nemá jen obecná marketingová tvrzení.
U značek s vlastním rychlonabíjením ale může být háček. OnePlus u SUPERVOOC vyžaduje kompatibilní adaptér a SUPERVOOC/VOOC kompatibilní kabel. Běžný USB-C kabel telefon nabije, ale nemusí spustit maximální rychlost. Podobně to funguje u některých dalších značek s proprietárními režimy: generický kabel nabíjí, jen pomaleji, než slibuje reklama.
Zajímavější je ale to, co výrobci přibalují do krabice. Samsung ke Galaxy S26 Ultra přidává 3 A USB-C kabel a jehlu na SIM. Bez nabíječky, bez rychlého datového kabelu. Xiaomi u 15 Ultra přibaluje kabel, ale nikoli adaptér. Apple u iPhonu 17 Pro slibuje 50 procent baterie za 20 minut s 40 W adaptérem, ale pro práci s ProRes videem přes USB 3 výslovně požaduje 10 Gb/s kabel. Ten standardní nabíjecí kabel v krabici k tomu určený není.
V praxi většina velkých výrobců přibaluje hlavně kabel na to, aby se zařízení dalo nabít a zapnout. Ne univerzální kabel pro maximální výkon ve všech scénářích.
Monitor přes USB-C je nejrychlejší cesta k omylu
Největší past přichází ve chvíli, kdy kabel, který bez problémů nabíjí telefon, chcete použít k monitoru. Tady už wattáž sama o sobě neznamená skoro nic. Potřebujete, aby výstupní zařízení podporovalo obraz přes USB-C, aby monitor nebo dock uměl správný režim a aby kabel měl vysokorychlostní páry pro přenos obrazu.
VESA u DisplayPort Alt Mode ukazuje, proč je to složitější než „USB-C do USB-C“. DisplayPort přes USB-C může používat dvě nebo čtyři vysokorychlostní linky. Při dvou linkách může zůstat prostor i pro SuperSpeed USB data, při čtyřech dostane přednost obraz a z datové části často zůstane jen USB 2. Prakticky: nabíjecí kabel s USB 2.0 není kabel na monitor.
Pro 4K při 60 Hz hledejte kabel výslovně určený pro video, případně USB4 nebo Thunderbolt 4. Samotná podpora DisplayPort Alt Mode musí být i na straně notebooku, telefonu, docku nebo monitoru. U docků a dražších monitorů je Thunderbolt nejjistější volba, protože sada schopností je u něj pevněji daná certifikací. Není nejlevnější, ale když řešíte jeden kabel mezi notebookem, monitorem, nabíjením a externím diskem, levný kabel s nejasnými parametry vás nakonec připraví o víc času, než kolik byste ušetřili.
Notebooky: na výkonu nad 100 W už záleží na e-markeru
U notebooků jde o jednoduchou škálu podle výkonu. Do 60 W bývá běžný 3 A kabel v pořádku. Pro 100 W hledejte 5 A kabel s e-markerem, tedy identifikačním čipem, který nabíječce potvrdí, že kabel vyšší proud bezpečně zvládne. Bez e-markeru nabíječka vyšší výkon jednoduše nepustí.
Pro výkonnější notebooky nad 100 W už chcete výslovně EPR nebo 240 W kabel. Apple u 16palcového MacBooku Pro doporučuje pro rychlé nabíjení 140 W adaptérem buď MagSafe, nebo 240 W USB-C Charge Cable. Když mezi silný adaptér a hladový notebook vložíte slabý kabel, typický výsledek není ohňostroj, ale nižší vyjednaný výkon. Notebook se bude nabíjet pomaleji, nebo při zátěži jen držet stav baterie. To je méně dramatické, ale o to otravnější.
Proč značení pořád nefunguje
Za část zmatku může samotné přejmenovávání. USB 3.0 se během let přejmenovalo na USB 3.1 Gen 1 a pak na USB 3.2 Gen 1. Stejná rychlost 5 Gb/s tak pod různými názvy vypadala jako novější technologie. Běžný člověk čte „Gen“, „SuperSpeed“, „USB 3.2“ a netuší, jestli kupuje kabel na zálohu fotek, nebo jen dražší provázek.
USB-IF se to snaží napravit jednoduššími logy podle rychlosti a výkonu. Aktuální pravidla pracují se značením typu 60 W, 240 W a kombinacemi výkonu s rychlostí. Směr je správný: na kabelu má být uvedené konkrétní číslo, ne obecná marketingová tvrzení. Jenže certifikované logo není povinné. Je to značka pro výrobky, které prošly testováním. Certifikace něco stojí a ne každý výrobce si ji platí. Proto vedle sebe existují pečlivě popsané certifikované kabely a kusy bez konkrétních parametrů, u kterých se dozvíte jen to, že jsou „rychlé“, „odolné“ a „prémiové“. U kabelu, který má přenášet data na externí SSD a zároveň napájet notebook, taková obecná tvrzení nestačí.
Jak číst obal bez diplomu z elektrotechniky
Nejlepší nákupní pravidlo je podezřele jednoduché: hledejte čísla. Pokud kabel uvádí jen USB-C, fast charge, premium, durable nebo sync, nevíte skoro nic. Pokud uvádí 60 W, 100 W, 240 W, 10 Gb/s, 20 Gb/s, 40 Gb/s, USB4 nebo Thunderbolt, máte aspoň něco, čeho se dá chytit.
Co hledat a čemu se vyhnout podle použití
Nabíjení telefonu
✅ Vyberte si: kabel s jasně uvedeným výkonem 60 W nebo 100 W od ověřené značky – máte jistotu, že dostanete to, co slibuje.
❌ Vyhněte se: kabelům bez jakéhokoli údaje o výkonu – u takových nikdy nevíte, co vlastně kupujete.
Tip: Než si pořídíte nový kabel, zkontrolujte si ve specifikacích svého telefonu, jaký maximální nabíjecí výkon vlastně podporuje. Investice do 240W kabelu vám nepřinese žádnou výhodu, pokud váš telefon umí nabíjet třeba jen 25 W. Platí to i naopak – u telefonů s rychlým nabíjením 100 W a více se nevyplatí šetřit na poddimenzovaném kabelu, který by nabíjení zbytečně brzdil.
Rychlé nabíjení notebooku
✅ Vybírejte: 100 W, 240 W, 5 A, EPR u výkonnějších modelů.
❌ Vyhněte se: levný kabel popsaný jen jako „USB-C fast charge“.
Externí SSD a velké soubory
✅ Vybírejte: 10 Gb/s, 20 Gb/s, 40 Gb/s nebo USB4.
❌ Vyhněte se: USB 2.0 kabel, i když má vysokou wattáž.
Monitor přes USB-C
✅ Vybírejte: kabel určený pro video (full-featured USB-C), USB4, Thunderbolt 4 nebo 5.
❌ Vyhněte se: čistě nabíjecí kabel bez údajů o videu a datech.
Dock k notebooku
✅ Vybírejte: Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 nebo USB4 40 Gb/s.
❌ Vyhněte se: neznačený kabel z balení telefonu.
Tloušťka kabelu není spolehlivý důkaz. Opletení není certifikace. Kovová koncovka není rychlost. Symbol blesku typicky značí Thunderbolt, písmena „SS“ znamenala dříve SuperSpeed, ale v praxi se obojí používá nekonzistentně. Jediné, co funguje spolehlivě, jsou konkrétní čísla na obalu.
EU sjednotila konektor, ale ne schopnosti kabelu
Evropská pravidla pro společnou nabíječku posunula trh správným směrem. Od 28. prosince 2024 je USB-C povinný konektor pro telefony a drobnou elektroniku, od 28. dubna 2026 i pro notebooky. Současně EU harmonizuje rychlé nabíjení přes USB Power Delivery a požaduje na obalu informace o nabíjecím výkonu. Zákazník už nemusí řešit, jestli má telefon Lightning, microUSB nebo nějaký firemní nestandardní konektor z dob, kdy si každý výrobce dělal vlastní řešení.
Jenže společný konektor neznamená společný kabel. Aktuální pravidla běžnému zákazníkovi pořád nezaručují, že každý USB-C kabel ponese srozumitelný štítek pro data, video a výkon. Novější nařízení EU 2025/2052, které se začne používat 14. prosince 2028, situaci částečně zlepší: bude požadovat, aby USB-C kabely nesly na koncovce označení výkonu 60 W nebo 240 W. Datová rychlost a podpora videa ale zůstávají na výrobci.
Ostatně i přechod iPhonu na USB-C ukázal, že samotná koncovka je jen začátek příběhu. Apple dnes v jednom obchodě prodává vedle sebe 240 W kabel omezený na USB 2 a Thunderbolt 5 kabel za více než dvojnásobek ceny, oba s identickými koncovkami. Pokud ani firma s nejlepší kontrolou nad hardwarem, softwarem i vlastním obchodem nedokázala vytvořit svět, kde tvar konektoru stačí k pochopení schopností kabelu, problém je systémový.
Co reálně stačí v Česku: dva kabely a kolik stojí
Thunderbolt 5 ke každému telefonu kupovat nemusíte. To je kabel pro drahé docky, rychlá externí úložiště a profesionální monitory. Kdo jen nabíjí smartphone u postele, peníze za Thunderbolt utrácet nemusí. Telefon přes noc rychlost 80 Gb/s nijak nevyužije.
Nejlepší univerzální volba pro domácnost je dnes metrový až dvoumetrový kabel s výkonem alespoň 100 W a datovou rychlostí 10 Gb/s, ideálně s e-markerem a od značky, která parametry píše explicitně. Baseus, Ugreen nebo Anker tuhle kombinaci nabízí za 300 až 600 korun. Takový kabel pokryje telefon, tablet, většinu notebooků do 100 W i rychlý přenos dat na externí SSD. To je váš první kabel.
Nepřehlédněte
Ikea vrací do hry populární USB kabely. Zvládnou až 100 W, nejlevnější stojí jen 39 Kč
Druhý kabel je delší nabíjecí šňůra k posteli nebo na pohovku, kde stačí 60 W a datová rychlost nehraje roli. IKEA prodává opletený LILLHULT za 129 korun, který na tohle úplně stačí. Úplný základ za desítky korun berte jako krátký nabíjecí kabel k telefonu, který nemá ambici utáhnout monitor, SSD ani notebook. Dva kabely, dohromady pod tisícovku, a máte klid.
Pokud často používáte monitor přes USB-C nebo dock, zvažte jako třetí kabel Thunderbolt 4 nebo USB4 40 Gb/s. Tam se bavíte o 800 až 1 500 korunách. Pokud tohle neřešíte, nepotřebujete ho.
Nejhorší kabel je ten nečitelný. Kabel za 69 korun může být úplně v pořádku na nabíjení telefonu. Kabel za 890 korun může být výborný na napájení notebooku a zároveň pomalý na data. Kabel za 1 990 korun může být drahý, ale pro konkrétní sestavu naprosto racionální. USB-C nezklamalo technicky, ale komunikačně. Tvarem vypadá jednoduše, parametry zjistíte až z drobného písma. Dokud se to nezmění, kupujte kabel podle čísel.