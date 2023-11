Recenze Macbook Pro (M3, 2023): vyplatí se?

Nový MacBook Pro M3 je aktuálně nejlepší notebook od Applu

Otestovali jsme jej v základní konfiguraci s čipem M3

Ta vyjde na 50 tisíc Kč, v konfigurátoru se ale můžete dostat až na 216 tisíc Kč

Apple letos všechny překvapil. Na konci října v rámci halloweenského eventu odhalil dvojici nových počítačů, přestože se původně očekávalo, že nová série Maců spatří světlo světa až na jaře 2024. Hlavní novinkou je pochopitelně čipová sada M3, údajně nejvýkonnější na trhu. Jak si vede nový 14″ MacBook Pro, který díky osazení čipy rodiny M3 platí za nejvýkonnější stroj v portfoliu amerického výrobce?

Nejprve k výběru konfigurace a samotné ceně. Apple nabízí tři základní možnosti výbavy, přičemž jde o model s 8jádrovým M3, 11–12jádrovým M3 Pro nebo vrcholnou variantu se 14jádrovým M3 Max. U nás v redakci se zabydlel základní model s procesorem M3, který vychází na 49 990 Kč při 512GB úložišti, respektive 55 990 Kč s 1TB SSD diskem. Právě vstupní konfigurace může být pro celou řadu zákazníků ta nejzajímavější.

Obsah balení

Na rozdíl od iPhonů a dalších produktů, u MacBooků zatím Apple nijak zásadně nezměnil prodejní balení. Počítač k vám přijde v bílé krabici, uvnitř je typicky obalen papírem a látkovou krytkou klávesnice. Kromě laptopu najdete v balení ještě 70W nabíjecí adaptér s USB-C portem, opletený kabel s magnetickým zakončením a obligátní návod, který je doplněn dvojicí sytě černých samolepek. Barva se zřejmě neliší podle zbarvení samotného počítače.

Design a konstrukce

Komu není design počítačů Apple MacBook cizí, ten nebude překvapen. Nový model Pro M3 přebírá design od svých předchůdců z roku 2021. Tělo je tedy oblejší, nemá tak zkosené hrany, jak jsme byli zvyklí v minulosti, klasické designové prvky však zůstávají. Například výkroj pod trackpadem pro otevření displeje nebo čtyři vystupující nožičky a logo „MacBook Pro“ vyražené do spodní plochy.

Design je velmi subjektivní. Já ocením spíše odolnost, kterou reprezentuje hliníkové unibody zpracování. Konstrukce skutečně vydrží, nikde se neprohýbá a také víko displeje nemá tendenci se třást. Když se budete hodně snažit, ze zadní strany prsty protlačíte displej. Samotné víko je tlusté 4 milimetry, takže není pochyb o tom, že obrazovku dokáže při běžném provozu ochránit.

Trochu horší je to s ergonomií. Pokud jste zvyklí na lehoučké ultrabooky, ať už MacBook Air, popřípadě konkurenční zařízení, tady se připravte na, možná nečekané, setkání s realitou. MacBook Pro měří na tloušťku 15,5 milimetru, váží 1,55 kilogramu. I když na to, jak výkonný tento cvalík je, jsou to pořád slušné hodnoty.

Osobně jsem se ale přistihl, že jsem během testování hodně selektoval, kam si MacBook Pro vezmu, a kdy ho raději nechám doma. Přece jenom, můj MacBook Air, který používám jako primární cestovní počítač, je o víc jak 300 gramů lehčí. A to poznáte, ať už laptop nosíte jen pod paží, anebo v brašně či v batohu.

Klávesnice a touchpad

Dominantním prvkem laptopu je kromě klasického loga výrobce a displeje také kontrastně zbarvená černá klávesnice. Ta má klasické rozvržení ve stylu Applu, poznáte ji podle malých šipek (tzv. ve tvaru obráceného T) nebo kláves Command, Option a Control. Rovnou od boku pochválím funkční tlačítka na horní hraně, jako je regulace jasu, ovládání hlasitosti či přehrávání hudby.

Jedna věc mi v horní řadě chybí a není úplně jednoduché ji zastoupit. Starší MacBooky disponovaly dvojicí tlačítek pro regulaci podsvícení kláves. Uživatelé MacBooků Pro od roku 2021 a MacBooků Air od roku 2022 musí podsvícení klávesnice regulovat přes menu a to rozhodně není tak pohodlné.

Jinak si ale klaviatura nového MacBook Pro zaslouží samou chválu. Má velmi příjemný stisk i odezvu a není nijak hlasitá, přestože řada Air má co do hlasitosti klávesnice při psaní navrch. Na černém povrchu kláves také tolik nevynikne špína a mastnota. Během testování se mi ani nestalo, že by se některé klávesy vyhladily do lesklého odstínu, jako tomu bylo v minulosti u počítačů MacBook. V pravém horním rohu je dokonce malá čtečka otisků, která umí v systému zaregistrovat až 5 různých prstů.

A pak je tu velký touchpad. Nabízí plochu s téměř patnácticentimetrovou úhlopříčkou a dle mého názoru jde o jeden z největších benefitů laptopů od Applu. Pokud jste na používání touchpadu zvyklí, tady budete jako doma. Apple trackpad podporuje gesta v systému macOS, pracuje s přítlakem (Force Touch) a díky hladkému povrchu vám po něm dobře klouže prst.

Displej s výřezem

MacBook Pro, tak jako tomu bylo i před dvěma roky, přichází ve dvou velikostech displeje: 14″ a 16″. My jsme měli k dispozici ten menší, mezi uživateli i oblíbenější a hlavně mnohem ergonomičtější. V obou případech je obrazovka lesklá, nahoře v rozích jakoby zaoblená a uprostřed ji narušuje výřez (35 × 6 milimetrů). Jde o designový prvek, nemá žádnou systémovou funkci a Apple se tím pouze snaží odlišit od konkurence. Škoda, že do něj alespoň nezabudoval pokročilou čtečku obličeje Face ID.

Samotný zobrazovač je tzv. XDR Liquid Retina, tedy alespoň tak zní oficiální označení Applu. U konkurence se s panelem tohoto typu setkáte spíše pod označením Mini LED. Tato technologie zobrazení funguje na větším počtu malých diodek, které díky lokálnímu ztmavení umí vykreslit mnohem přirozenější barvy.

Protože jde o panel „Retina“, Apple se hodně zaměřil na celkový zážitek pro oči uživatele. Nechybí tak HDR, podpora funkce True Tone pro úpravu barevných odstínů v závislosti na prostředí a také až 120Hz obnovovací frekvence. Tady si Apple zaslouží velkou pochvalu, protože funkce ProMotion pocitově zrychluje samotnou práci na notebooku. Při práci venku nebo někde na zahrádce využijete svítivost až 1 600 nitů.

Také rozlišení je vzhledem ke standardům naprosto dostatečné. Na úhlopříčce 14,2″ dostanete 3 024 × 1 964 pixelů, což dělá jemnost sympatických 254 pixelů na palec. Také v tomto případě tedy Apple dokazuje, že kvalitní displej je pro něj stále výsostně důležitým prvkem.

Webkamera a reproduktory

Jestli je nějaká disciplína, kde Apple dlouhodobě zaostával, je to rozhodně webkamera, a to jak u počítačů, tak i laptopů. Teprve v roce 2021 přišel první MacBook Pro s pořádnou Full HD kamerou. A tu stejnou má nyní i novinka s procesorem M3. Změna prakticky nebyla třeba, FaceTime kamerka v notchi má základní rozlišení pro videohovory, či třeba natáčení videoblogů.

V případě, že byste potřebovali vyšší kvalitu obrazu, můžete využít zadní kameru vašeho iPhonu. Jinak nechybí soustava tří mikrofonů, vhodně rozmístěných, aby snímaly zvuk ze všech stran i úhlů. Po straně se pak nachází pod designovou mřížkou šestice reproduktorů s vlastními woofery. Stereo efekt je na výborné úrovni a také hlasitost je dostatečná. MacBook Pro v případě potřeby zastoupí i Bluetooth repráček.

Výkon a výbava

Vnitřní výbava, hlavně pak procesor, je to hlavní, co odlišuje nový MacBook Pro od posledního předchůdce z roku 2021. Jak už zaznělo, k nám na test se dostal základní model s čipem M3. Výchozí varianta zatím nejnovějšího procesoru Apple Silicon přichází v úplně novém 3nm zpracování a vyrábí ji tchajwanský TSMC dle návrhu přímo od Applu.

Disponuje 8jádrovým CPU (4× výkonnější jádra s taktem 4,06 GHz + 4× úspornější jádra s nižším taktem 2,75 GHz) a 10jádrovou grafickou jednotkou (specialita MacBooku Pro, levnější M3 u nového iMacu má pouze 8 jader). Zde je vhodné se na moment zastavit, protože právě grafický výkon vzrostl markantně již oproti loňské generaci M2.

M3 integruje nový grafický čip s dynamickým ukládáním do mezipaměti a pokročilou akcelerací ray tracingu. Podle Applu je až o 20 % rychlejší než GPU v M2. Zároveň grafická i výpočetní jednotka mohou společně přistupovat k operační paměti. Základní konfigurace bohužel přichází jen s 8 GB, k mání je pak ještě 16 GB (námi testovaná verze) nebo 24 GB.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 3 020 bodů Geekbench 6 – Multi Core 11 848 bodů Cinebench 2024 – Single Core 140 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 700 bodů Cinebench 2024 – GPU 3 295 bodů 3DMark Solar Bay 12 522 bodů 3DMark Wild Life Extreme 8 173 bodů

Nutno uznat, že ačkoliv řadě uživatelů může i v roce 2023 dostačovat 8 GB unifikované paměti, s adjektivem „Pro“ se to vyloženě neslučuje. A za 16 GB si připlatíte dalších 6 000 korun. Apple nám tuto volbu vysvětlil tím, že MacBook pracuje s pamětí RAM jinak než konkurenční přístroje, takže i 8 GB je vlastně pro řadu zákazníků naprosto dostačující.

V praxi je výkon skutečně velký, jakákoliv kancelářská agenda je otázkou milisekund, stejně jako spouštění aplikací. Zkoušeli jsme i graficky náročnější operace, jako je střih videa v iMovie, tvorba skladeb v GarageBand či úprava velkých fotek v Pixelmatoru Pro (včetně zapojení prvků AI). Všechno je bleskově vyřešeno, většinou během jediné sekundy, rendering 5minutového videa 4K 60 fps je otázkou pár minut.

Ve srovnání s iMacem M1 si nové „Pročko“ vede naprosto skvěle a obgenerační posun je patrný i pouhým okem, bez nutnosti cokoliv měřit. Při srovnání s MacBookem Air M2 už tak velký rozdíl pozorovatelný není, ale je zřejmé, že se Apple mezigeneračně zaměřoval spíše na grafický výkon.

Co se týče hlasitosti větráků a celkové práce v otázce přehřívání, byl jsem nadmíru spokojen. Větrák se rozezněl prakticky jen při náročných benchmarcích, jinak jsem ho k aktivitě nedokázal přinutit. Vzduch proudí přes výduchy na dolní části boků a vše pracuje zjevně tak dobře, že se mi nikdy nepodařilo notebook doopravdy zahřát.

Čipset M3 také podporuje možnost připojení jednoho externího displeje s rozlišením až 6K při 60 Hz. Pakliže plánujete pracovat s více obrazovkami, rozhodně se vyplatí sáhnout po dražších alternativách s M3 Pro nebo M3 Max.

Z další výbavy nutno zmínit SSD úložiště. Na výběr máte 512 GB nebo rovnou 1 TB (s tučným příplatkem 12 tisíc korun pak také 2 TB). V našem případě 1TB úložiště si samotný systém macOS ukusuje 19,47 GB a systémová data dalších 19,12 GB.

Po obvodu zařízení se nachází dvojice USB-C portů (Thuderbolt 3 a USB 4), 3,5mm audiojack, plnohodnotné HDMI a čtečka SDXC karet. Nechybí ani originální magnetický konektor MagSafe, o kterém ještě bude řeč. Do laptopu je též integrována technologie Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6E (802.11ax). Vzhledem k cenovce bych si však představoval spíše modernější Wi-Fi 7.

macOS s příchutí vína

Nejnovější verze macOS 14 (konkrétně 14.1.1), se kterou jsem MacBook Pro M3 testoval, se inspirovala u kalifornských vinohradů v oblasti Sonoma. Jde vlastně o menší aktualizaci, přináší dílčí novinky spojené s videohovory, úpravou pracovní plochy (konečně přichází widgety na ploše) či dlouho očekávaný herní režim, který omezí procesy na pozadí a zaměří výkon primárně na hraní. Pokud na MacBooku plánujete hrát, bude se vám tato vychytávka hodit.

Pokud tuto recenzi čtete a patříte k uživatelům macOS, přesně víte, co od systému u MacBooku Pro M3 očekávat. Pokud se řadíte k uživatelům konkurenčního systému od Microsoftu a pokukujete po alternativě, existuje několik věcí, které byste měli vědět.

macOS je kompletně odlišný systém a s lehkou nadsázkou lze říct, že cokoliv co vás napadne, tady funguje jinak než u Windows. Apple se nesoustředí na práci s okny, fokus je kladen spíše na práci s plochami, rychlé přepínání mezi nimi a možnost používat i dvě aplikace v rámci jedné plochy hezky vedle sebe.

Ústředním motivem, který všechny plochy propojuje, je dolní dok s nejpoužívanějšími aplikacemi a pak také horní lišta jménem Menu. V kapitole o trackpadu jsem nakousl gesta – ta patří k mým oblíbeným výhodám macOS. Jednoduchým posunováním prstů po touchpadu můžete zoomovat kdekoliv v systému, vracet se o jeden krok zpět, anebo pohybem tří prstů procházet mezi otevřenými plochami.

Všechno je parádně intuitivní a navíc díky místy až překvapivému množství animací to i dobře vypadá. Za zmínku také stojí důraz na nativní aplikace, jako je prohlížeč Safari, kancelářský balíček iWork a další. Zároveň vás ale nic nelimituje stáhnout si Outlook, Google Chrome nebo Microsoft Office a fungovat zcela bez omezení.

Samostatnou kapitolkou je pak mýtické propojení v ekosystému. Pakliže připojíte k MacBooku iPhone, můžete jej využívat jako webkameru, kopírovat mezi sebou odkazy, anebo si rychle posílat soubory přes AirDrop. A pokud se vám poštěstí, že máte v domácnosti také iPad nebo ještě jeden Mac, můžete využít funkci Universal Control a ovládat dva a více Maců jednou klávesnicí a myší. Malé upozornění: funguje to velmi plynule a je to extrémně návykové.

Výdrž a nabíjení

MacBook Pro s čipem M3 disponuje na chlup stejnou baterií jako jeho předchůdce z roku 2021. Hovoříme o 69,6Wh akumulátoru typu Li-Ion. Ten dle oficiálních informací Applu udrží počítač při práci na webu 15 hodin v kuse, video dokáže přehrávat až 22 hodin. Co vám tyto údaje řeknou o reálné výdrži? Nic moc.

Akumulátor je skutečně výkonný a bez větší námahy zvládne MacBook při běžné kancelářské práci pohánět i tři dny. Co to znamená? V mém případě jde o práci s texty, zhruba hodinu až dvě denně práci s Pixelmatorem a občasnou rekreační činnost, jako je několik hodin přehrávání videí či filmů.

Výdrž razantně prodloužíte (klidně o celý jeden den) aktivací režimu nízké spotřeby, který je u modelů Air ve výchozím stavu na baterii zapnutý, u notebooků Pro však ne. Výhodou je, že laptop je bez toho schopný pracovat i na baterii s maximálním možným výkonem. Nevýhodou je právě logicky nižší výdrž.

K porovnání, zatím nejnovější MacBook Air disponuje 52,6Wh akumulátorem. Při stejné práci tak vydrží podstatně kratší dobu. Na druhou stranu, MacBook Pro disponuje silnějším grafickým akcelerátorem a počítá se tedy s tím, že jeho výkon budete (i na baterii) ždímat o poznání víc.

Naměřená rychlost nabíjení 70W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 24 minut 33 minut 50 minut 95 minut

K nabíjení můžete využít přibalený 70W adaptér, nemusíte jej s sebou však nosit všude, bohatě vám postačí i menší adaptér či powerbanka s výkonem alespoň 20 W. Mně osobně se pak osvědčilo k domácímu nabíjení na pracovním stole využít magnetický konektor MagSafe, který Apple vrátil do MacBooků už v roce 2021, a na cestách sázet spíše na univerzální USB-C konektor, protože i ten můžete k nabíjení laptopu využít.

Závěrečné hodnocení

Hodnocení nového MacBooku Pro M3 by šlo šmahem sfouknout s tím, že jde o jeden z nejlepších notebooků současnosti a za výkon a kvalitu je třeba si patřičně zaplatit. A obojí je bezesporu pravda. Počítač však musíme hodnotit ještě ve vztahu s dalšími, výkonnějšími konfiguracemi. A pak také s ohledem na to, co Apple pravděpodobně chystá v příštím půlroce.

Základní model naší konfigurace s čipem M3 vyjde na necelých 50 tisíc korun, což je jistě částka, kterou neplatíte za počítač každý měsíc. Pakliže se vyplní spekulace a Apple na jaře skutečně uvede i nový MacBook Air s čipem M3, bude mít tato základní konfigurace s 512GB SSD diskem a 8 GB RAM velký problém zaujmout. Vždyť Air má stát zhruba 30 tisíc korun, což je stokrát výhodnější, i když vezmeme v potaz menší 256GB SSD a slabší grafický výkon.

Výrazně zajímavější je v portfoliu výrobce základní konfigurace MacBooku Pro s M3 Pro (11jádrové CPU a 14jádrového GPU), který disponuje 18 GB RAM a stejným SSD, tedy 512 GB. Cena je bez pár drobných 60 tisíc korun. V žádném případě nechci působit, že 10tisícový příplatek je nějaká láce, ale náročný uživatel si určitě moc dobře spočítá, co se mu vyplatí víc. Tak na to myslete, až si pro nový MacBook Pro půjdete do obchodu.

MacBook Pro (M3, 2023) 9.3 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.6/10

















Hardwarová výbava 9.3/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady vysoký výpočetní i grafický výkon

velmi kvalitní a pevná konstrukce

slušná výbava portů

špičkový 14″ displej

pohodlná klávesnice, velký trackpad

výborná výdrž, nápadité nabíjení Zápory rozměry, hlavně pak hmotnost

8 GB RAM v základní konfiguraci je málo

nepraktický výřez v displeji

zvládá pouze jeden externí monitor

základní model s M3 Pro je mnohem výhodnější Koupit MacBook Pro (2023)