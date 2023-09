Už máte macOS 14 Sonoma? Vyzkoušejte těchto 5 skvělých funkcí

V týdnu Apple vypustil velkou aktualizaci macOS 14 Sonoma

Novinek je hned několik, například nové widgety nebo herní režim

Update je dostupný pro Macy z roku 2018 a novější, s výjimkou iMacu Pro z roku 2017

Apple právě tento týden vypustil novou aktualizaci macOS 14 Sonoma, výroční velký update pro své počítače Mac. Ten opět přináší celou řadu novinek, které více či méně mění to, jak s macOS uživatelé pracují. Jaké nové funkce vám určitě doporučíme vyzkoušet?

Widgety na ploše

Widgety jako takové, interaktivní i prosté Apple u počítačů Mac představil již v minulosti. Nyní však došlo k očekávané novince, a sice že widgety můžete umisťovat na plochu a pracovat s nimi bez nutnosti vysunovat boční panel.

Dlaždicové zástupce si můžete na plochu vašeho Macu přidat stejně jako na domovskou obrazovku u iPhonu nebo iPadu. Vyberete widget, zvolíte velikost a případně ještě styl widgetu. Apple také vymyslel vychytávku, abyste se přes všemožná okna k widgetům dostali. Stačí kdekoliv na ploše stisknout myš, okna se skryjí do okrajů a vy můžete s widgety volně interagovat.

Vylepšení pro videokonference

Videohovory patří k naší běžné agendě i po konci covidových lockdownů. Se systémem macOS Sonoma přicházejí vylepšené funkce pro videokonference, se kterými můžete prezentovat svou práci nápaditě a zajímavě. Zaujme například funkce překryv, při které prezentující zůstává v popředí před obsahem, který sdílí.

Reakce pak umožňují uživateli jednoduchým gestem přidávat na obrazovku zábavné 3D efekty jako balónky, konfety nebo třeba srdíčka. Počítač totiž snímá pohyb vašich rukou, a jakmile zaregistruje případný podnět rukama, spustí animaci. Důležité je, že tyto funkce nejsou dostupné pouze pro FaceTime, ale také pro Zoom, Microsoft Teams a další.

Prohlížeč Safari

Několika zajímavých novot se dočkal také globálně druhý nejpoužívanější internetový prohlížeč Safari. Uživatelé nově mohou vytvářet různé profily, rychle mezi nimi přepínat a oddělit tak pracovní záležitosti od těch osobních. Vylepšení se dočkalo také anonymní prohlížení, které – stejně jako na iPhonu – chrání proti těm nejpokročilejším sledovacím technikám a které můžete uzamknout pomocí Face ID.

Kromě toho Safari nově umožňuje přidat do Docku jakoukoli webovou stránku, jako by to byla aplikace. Webové stránky z Docku mají zjednodušený panel nástrojů, a dokonce mohou zasílat uživateli oznámení. Přidat si můžete jakoukoliv webovou stránku, a pokud se vám nebude líbit, můžete ji z Docku aplikací snadno odstranit.

Poznámky na steroidech

Apple si celkem tradičně dává záležet na aplikaci pro poznámky. V novém macOS 14 Sonoma se Poznámky naučily otevírat a hlavně přikládat PDF soubory. Může jít o smlouvy, ale třeba i letáky, jídelní lístek do restaurace a podobně. PDF soubory můžete také přímo v Poznámkách vyplňovat a editovat.

Opravdu úžasně pak působí funkce, která přenese rozepsaný text z Poznámek do aplikace Pages pro tvorbu textových dokumentů. Pokud se vám stane, že se do poznámek zbytečně rozepíšete, můžete na jedno kliknutí pokračovat v Pages, kde už máte mnohem širší možnosti editace a kustomizace textu či designu stránky.

Režim pro hráče

Americký výrobce se snaží nové iPhony prezentovat jako herní zařízení. U Maců to platí násobně, ty totiž mají velký výkon již pěknou řádku let a stabilně pro macOS vycházejí i ty největší AAA videohry z konzolí.

Díky macOS Sonoma může váš Mac prioritizovat CPU i GPU pro plynulejší herní zážitek. Zvýší tím výkon při hraní a naopak sníží latenci bezdrátových doplňků, jako jsou gamepady či sluchátka. Apple upozorňuje, že funkce herního režimu nejlépe pocítíte při hraní titulů Resident Evil Village, Stray, Death Stranding nebo novinek Resident Evil 4 či Lies of P.