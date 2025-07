Motorola se luxusu nebojí, Razr dostane edici Swarovski

Ohebné véčko Razr 60 dostane speciální edici ve spolupráci se Swarovski

Ta se bude skládat z nové barevné varianty a všudypřítomných krystalů

Úpravu ale podle všeho dostane pouze základní verze skládačky

Chytré telefony, ty ohebné nevyjímaje, jsou i přes svou vyšší cenu stále jen běžnou spotřební elektronikou, která za pár let morálně zastará. To ovšem některé společnosti nezastaví v tom, aby z nich nějakou drobnou úpravou neudělaly zařízení, jež mají působit mnohem luxusnějším dojmem. Z historie lze třeba zmínit první edici chytrých hodinek Apple Watch, které se prodávaly ve verzi s pouzdrem z 18karátového žlutého nebo růžového zlata. Časem většina výrobců od „luxusních“ edic svých zařízení upustila, nicméně Motorola v této tradici už nějakou dobu pokračuje.

Razr s nádechem luxusu

Nedávno Motorola představila vylepšenou verzi sluchátek Moto Buds Loop, o jejichž úpravu se postarala známá firma zabývající se výrobou broušeného křišťálového skla Swarovski. Právě s touto rakouskou společností s českými kořeny se Motorola spojila i tentokrát, aby dohromady vytvořily speciální edici ohebného smartphonu Razr 60. Jak bude tato spolupráce vypadat, se můžete podívat na uniklých snímcích, za kterými stojí server YTECHB.

Z nich je patrné, že zařízení bude svou strukturou připomínat dřívější spolupráci na sluchátkách, a samozřejmostí jsou také všudypřítomné krystaly. Co se týče barevné kombinace, ta by měla být omezena na světle modrou s názvem Ice Blue. Zároveň se zdá, že Swarovski pro svou úpravu dostane k dispozici pouze základní model ohebného véčka od Motoroly, přičemž prozatím se nezdá, že by firma měla dostat na starosti i úpravu vybavenějších modelů Razr 60 Plus či Razr 60 Ultra. Pokud tedy hledáte luxusně vypadající véčko, které je zároveň dobře vybavené, budete se muset poohlédnout jinde.

Na základě tohoto úniku přišel známý leaker Evan Blass s informací, která se týká možného data uvedení na trh. Podle všeho se máme této edice dočkat už velmi brzo, konkrétně 5. srpna letošního roku. Jestli budou změny jen kosmetické, či se objeví i nějaká vychytávka navíc, případně jak to bude s dostupností na českém, respektive evropském trhu, na to si prozatím ještě budeme muset počkat.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.