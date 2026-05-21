Ecovacs Deebot T80S Omni recenze: velké srovnání s loňským modelem T80 Omni

- Ecovacs Deebot T80S Omni představuje ideální subgenerační obměnu už tak povedeného produktu
- Navazuje na loňský model T80 Omni, oproti kterému přináší celkem sympatické vylepšení
- Aktuálně jej navíc seženete v akci za atraktivních 14 490 Kč
Robotický vysavač Deebot T80S Omni od společnosti Ecovacs navazuje na loňský model T80 Omni, který patřil mezi nejzajímavější roboty vyšší-střední třídy. Výrobce tentokrát nevsadil na kompletní revoluci, ale spíš na důkladné dotažení detailů. Výsledkem je robot, který je ve většině disciplín jednoduše lepší. V této „hybridní recenzi“ se zaměříme na hlavní rozdíly obou modelů, protože je dělí mimo jiné i skoro 2tisícová cenová propast.
T80S Omni přidává výrazně vyšší sací výkon, přesnější vytírání podél stěn i několik praktických úprav stanice a algoritmů. Pořád jde ale o stejnou filozofii – robot, který má za uživatele odvést maximum práce bez nutnosti neustálého zásahu. Pokud jde o cenu, na oficiálních stránkách novinku Ecovacs prodává za 14 490 Kč. Model T80 Omni už přes oficiální kanál nepořídíte, ale stále jsou skladové zásoby k dispozici u prodejců za necelých 13 tisíc korun. Vzhledem k agresivní ceně aktuálního modelu ale koupě loňské generace vůbec smysl nedává.
Design a zpracování
U designu se oproti původnímu T80 Omni téměř nic nezměnilo. A vlastně je to dobře. Ecovacs už loni přišel s poměrně elegantním řešením, které nepůsobí tak agresivně technicky jako některé konkurenční modely. Robot si zachovává nízký profil, zaoblené tvary a relativně decentní stanici. Ta má klasicky nádržku na látkový sáček na prach (bohužel daň střední třídy vysavačů) a dvojici horních nádržek na špinavou a čistou vodu. Celkové rozměry činí 33,8 × 46 × 50 centimetrů, je tedy na chlup stejná jako u předchůdce T80 Omni.
Samotné tělo robota působí velmi bytelně a prémiově. Plast nikde nevrže, jednotlivé části dobře lícují a ani po několika týdnech intenzivního používání nevznikal pocit, že by šlo o „spotřební elektroniku na dvě sezóny“. Nebýt povrchové úpravy z umělé kůže na horní straně robota a dobíjecí stanice, těžko byste od sebe T80 a subgenerační upgradovanou verzi T80S oddělili.
Největší viditelnou změnou – alespoň v praxi při uklízení – je přepracovaný mopovací systém a drobné úpravy spodní části robota. T80S totiž využívá novější TruEdge 3.0, díky kterému se mop umí více vysunout mimo tělo robota a lépe zajíždět ke krajům místností. Velkou výhodou zůstává válcový mop Ozmo Roller. Na rozdíl od klasických rotačních mopů působí při vytírání přirozeněji a hlavně se průběžně čistí během jízdy. Už u T80 šlo o jednu z nejsilnějších stránek a T80S v tom pokračuje.
Zůstala i hlavní sada senzorů na přední straně, jejichž skleněnou krytku je potřeba průběžně čistit, protože to vysavač sám neumí. Vedle senzorů pro navigaci po vašem bytě se nachází i klasická kamerka s rozlišením 960p, nechybí ani mikrofon a reproduktor. Díky tomu můžete v nepřítomnosti kontrolovat stav vašeho bytu, šmírování se bát nemusíte, protože kamera a mikrofon se vždy aktivuje po zvukovém oznámení, takže přesně víte, kdy robot nahrává.
Parametry a funkce
Stran technických parametrů tady mnoho rozdílů nevnímáme. Na první pohled nepůsobí T80S Omni dramaticky odlišně od původního T80 Omni. Oba modely totiž sdílejí stejnou základní filozofii. Největší změny se tentokrát odehrály hlavně v detailech. Novější model používá přepracovaný systém TruEdge 3.0, díky kterému dokáže mop zajíždět ještě blíže ke stěnám a rohům. Zlepšilo se také oddělení mokrého a suchého režimu pomocí systému Triple Lift, který efektivněji pracuje při přejezdu koberců.
Tabulka srovnání
|Parametr
|Deebot T80 Omni
|Deebot T80S Omni
|Sací výkon
|18 000 Pa
|24 800 Pa
|Mopovací systém
|Ozmo Roller
|Vylepšený Ozmo Roller 2.0
|Čištění podél okrajů
|TruEdge 2.0
|TruEdge 3.0
|Sušení mopu
|Horký vzduch
|Intenzivnější sušení
|Oddělení mokrého/suchého režimu
|Ano
|Vylepšený Triple Lift
|Anti-tangle systém
|ZeroTangle 3.0
|ZeroTangle 3.0
|Navigace
|AIVI 3D
|Vylepšené AI algoritmy
Ecovacs zároveň upravil samotný mopovací systém Ozmo Roller 2.0. Novější generace využívá hustší strukturu válce, vyšší přítlak a rychlejší samočištění během jízdy. Výrazně vylepšena byla i práce s teplou vodou – do nádržky ve stanici stačí doplnit studenou vodu, stanice ji sama zahřeje a samotný robot pak ve svém zásobníků udrží teplotu vody mnohem déle. T80S tak působí jistěji hlavně při odstraňování zaschlých skvrn nebo mastnoty.
Ecovacs zároveň vylepšil systém Triple Lift, tedy oddělení suchého a mokrého režimu. Robot lépe pracuje se zvedáním mopovací části při přejezdu koberců a rychleji reaguje při změně typu povrchu. Zajímavostí je také přepracované sušení mopů. Ta nyní používá teplejší vzduch a intenzivnější čištění válce horkou vodou, takže mop po několika dnech používání méně zapáchá a vyžaduje méně manuální údržby. Ve chvíli, kdy je to nutné, aplikace v mobilu vás na to upozorní.
Hlavní rozdíly mezi T80 Omni a T80S Omni
- Výrazně lepší navigace a mapování bytu – T80S Omni si v mém případě poradil s kompletním zmapováním bytu výrazně lépe a spolehlivěji než starší T80 Omni, který měl problém s menšími místnostmi.
- Přesnější vytírání podél stěn a rohů – Novější TruEdge 3.0 dokáže mop vysunout blíže ke krajům místností, takže kolem lišt nezůstává tolik neumytých pruhů.
- Lepší práce s horkou vodou při mopování – Stanice efektivněji ohřívá vodu a robot ji udrží déle teplou i během samotného úklidu. To pomáhá hlavně při odstraňování zaschlých nečistot.
- Tišší provoz při samotném uklízení – Přestože servisní režim ve stanici zůstává hlučný, samotný robot je při vysávání citelně tišší než původní T80 Omni.
Pokud jde o samotnou stanici, v ní je několik nádobek, jak už zaznělo. Sáček na prach má objem 3 litry (nádobka na prach přímo v luxu má standardních 220 ml) mnohem častěji však budete obsluhovat nádrže na vodu. Ta na čistou má kapacitu 4 litry, ta na špinavou 2,2 litru. Oboje doporučuji zkontrolovat ještě před zapnutím mopování. Dávkování vody si můžete upravovat v aplikaci, nicméně během první prohlídky bytu si robot sám určí, kolik vody pro úklid použije dle materiálu vaší podlahy.
Kapacita li-ion baterie vysavače je 6 400 mAh a nepřetržitě zvládá vysavač uklízet až 235 minut, přičemž se postupně vrací do stanice vyždímat mop, vyprázdnit prach a při této příležitosti se trochu dobije. Vzhledem ke stejným rozměrům stanice i vysavače nepřekvapí, že baterie a reálná výdrž je znovu prakticky stejná. Hlučnost se ale zlepšila – ne snad při servisu ve stanici, to je robot stále velmi hlasitý – samotné uklízení teď produkuje hluk na úrovni 61 dB, což je o 4 dB méně než u modelu T80 Omni.
Mobilní aplikace
Všechny robotické vysavače Ecovacs využívají jednotnou aplikaci pro Android a iOS, v tomto ohledu tedy mezi modely T80S a T80 žádný rozdíl neexistuje. Aplikace podporuje češtinu i slovenštinu, je velice přehledná, dobře kombinuje piktogramy s textem, i když občas narazíte na nesrozumitelné překlady.
Po prvním přihlášení a spárování vás aplikace vyzve, abyste doplnili všechny nádržky stanice a pak se robot vyšle na průzkum vaší domácnosti. Po zhruba 15–20 minutách (dle rozlohy bytu) vytvoří velmi věrný půdorys vašeho bytu. Do mapy v aplikaci pak můžete přidávat zakázané zóny, případně regulovat úklid pro každou místnost.
Z aplikace můžete vysavač „manuálně“ vyslat do práce a nastavit mu jasná pravidla, následně jej ovládat přes hlasové povely asistenta Yiko (tady už bez podpory češtiny), případně se poradit s umělou inteligence Agent Hosting, která naplánuje denní program vysavače pro co nejčistší domácnost. Ecovacs spolupracuje také s platformou Matter, takže jej můžete připojit do Google Home, Apple Home nebo třeba Home Assistanta.
Úklid domácnosti v praxi
Právě v praxi, tedy při samotném uklízení, jsou rozdíly mezi oběma modely nejlépe vidět. Původní T80 Omni už patřil mezi velmi schopné roboty, ale T80S působí při běžném provozu dospěleji. Nejvíc je to vidět na kobercích a v rozích místností. Výrazné zlepšení přišlo také u vytírání podél stěn. Starší T80 měl tendenci nechávat tenký neumytý proužek kolem lišt. T80S díky TruEdge 3.0 zajíždí blíže ke krajům a výsledek působí pečlivěji.
Ještě vyšší sací výkon 24 800 Pascalů (oproti 18 000 u modelu T80) pomáhá hlavně v domácnostech se zvířaty. Robot dokáže vytáhnout více nečistot z hlubších koberců a méně často za sebou nechává drobné zbytky. Zároveň lépe funguje ZeroTangle systém proti namotávání vlasů, takže hlavní kartáč není potřeba čistit tak často.
Vysavač pracuje ve třech hlavních režimech: pouze vysává, vysává a mopuje najednou, případně nejprve vysaje celý byt a pak jej i vytře. Sací výkon lze regulovat ve čtyřech úrovních intenzity, také voda pro mopování lze regulovat ve čtyřech úrovních. Nakonec můžete nastavit intenzitu celkového úklidu – normální, vysokou nebo efektivní (eco) – a nakonec určíte, zdali má robot udělat jeden průchod, či rovnou dva. Toto základní nastavení sdílí vlastně všechny robotické vysavače výrobce.
Samotný průběh uklízení je pak dle očekávání. Deebot začne vždy v místnosti nejdál od stanice. Kvalitě úklidu není moc co vytknout – Deebot X11 OmniCyclone vysává kvalitně, poradí si i s prachem u lišt, pokud je doma máte. Orientace v prostoru je na jedničku, nenarazí ani do prázdných plechovek v kuchyni na zemi, objede bačkory i psa. Pro tyto účely má velmi dobře zkalibrovaný navigační systém – kombinace kamery a senzorů.
Čeho jsem si všiml na první pohled, přestože jsem to následně ještě znovu ověřoval, je zlepšená orientace v prostředí. Novější Deebot T80S Omni dokázal při 3 z 3 pokusů zmapovat brilantně celý můj byt s rozlohou cca 55 m², včetně malé místnosti s toaletou a koupelny. To se modelu T80 Omni nepodařilo ani v jednom z 3 pokusů. Uživatel je v takovém případě odkázán na to, aby místnosti pracně přidal manuálně v editoru map, anebo některé místnosti zkrátka uklízel manuálně, což je pochopitelně nežádoucí.
Závěrečné hodnocení
Ecovacs Deebot T80S Omni je přesně tím typem produktu, který na první pohled nevypadá jako dramatická generační změna, ale po několika dnech používání začnete chápat, proč vlastně vznikl. Výrobce tentokrát nesázel na efektní marketingové revoluce, ale spíš na pečlivé ladění detailů, které v běžném provozu dávají překvapivě velký smysl.
Původní T80 Omni byl už sám o sobě velmi schopný robotický vysavač vyšší-střední třídy. Nabídl výborný poměr mezi výkonem, automatizací a kvalitou vytírání. Novější T80S Omni ale působí dospěleji a jistěji prakticky ve všech klíčových disciplínách. Největší rozdíl je patrný hlavně při navigaci v bytě, vytírání podél stěn a obecně při práci v komplikovanějších domácnostech.
Přesto je potřeba zmínit i jednu důležitou věc – cenový rozdíl mezi oběma modely není malý. Pokud už doma T80 Omni máte a funguje vám bez problémů, upgrade pravděpodobně není nezbytný. T80S Omni totiž nepřináší zásadně novou funkci, bez které by starší model působil zastarale. Pokud ale vybíráte nový robotický vysavač, o necelé 2 tisíce korun dražší a zároveň lepší T80S Omni je pro vás rozhodně skvělou volbou.
Ecovacs Deebot T80S Omni
Design a zpracování9.4/10
Kvalita vysávání9.0/10
Kvalita mopování9.2/10
Čištění a údržba9.0/10
Mobilní aplikace8.9/10
Klady
- sympatický upgrade funkcí
- vynikající vysávání a mopování u krajů
- o něco tišší provoz
- lepší navigace v domácnosti
- automatizovaná stanice
Zápory
- chybí čeština u hlasového asistenta
- sáček místo nádržky na prach