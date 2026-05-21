Kdo má nejvěrnější zákazníky? Apple překvapivě přišel o pozici krále

- Velký průzkum spokojenosti zákazníků odhalil, že Apple už není lídrem v této oblasti
- Velmi těsně jej porazil jeho dlouholetý rival
- Ten dominuje i v segmentu ohebných zařízení, na který si Apple brousí zuby
Spokojenost zákazníků je důležitá v řadě odvětví a v případě chytrých telefonů tomu není jinak. Ostatně jen spokojený zákazník opět sáhne po novějším modelu stejné značky a bude mít mnohem vyšší tendenci svou oblíbenou značku doporučit i někomu jinému. Dlouhá léta v žebříčcích loajality zákazníků a jejich spokojenosti vévodil Apple, který se svým důrazem na detail a precizním zpracováním hardwaru i softwaru řadil mezi absolutní špičku. Podle studie Amerického indexu spokojenosti zákazníků (ACSI) z roku 2026 zaměřené na telekomunikace, mobilní telefony a chytré hodinky je ale minimálně ve Spojených státech nový král.
Samsung převzal korunu v oblasti spokojenosti zákazníků
Samsung dosáhl v žebříčku mobilních telefonů ACSI skóre 81 bodů, zatímco Apple zaznamenal 80 bodů, čímž se prolomila loňská remíza mezi těmito dvěma giganty o prvenství v oblasti spokojenosti. Celkové skóre odvětví mobilních telefonů letos vzrostlo o 1 % na 79 bodů, čímž se zotavilo z prudkého 4% poklesu v roce 2025, který ho srazil na nejnižší úroveň za posledních deset let. ACSI uvádí, že spokojenost se nejvíce zvyšuje, když se nové funkce promítají do každodenního používání, aniž by přinášely nové překážky, a jako příklad uvádí kompromisy v oblasti výdrže baterie.
Integrace umělé inteligence, kterou ACSI měří poprvé, dosáhla celkového skóre 85, což signalizuje, že zákazníci si jsou nejen vědomi jejích funkcí, ale považují je také za užitečné, zatímco zlepšení výdrže baterie vzrostlo o 5 % na 81. V odvětví mobilních telefonů jsou nejlépe hodnocenými ukazateli zákaznické zkušenosti základní funkce, jako je volání a posílání textových zpráv, které dosáhly skóre 86. Výkon funkcí umělé inteligence debutuje na skóre 85, což se téměř vyrovná těmto nejlepším interakcím. To naznačuje, že umělá inteligence se pro mnoho zákazníků mění z novinky na praktickou užitečnost.
Mezi majiteli nových vlajkových modelů vede nejnovější řada Galaxy S od Samsungu s hodnocením 84, následují aktuální iPhony s 82 body a vlajkové modely Googlu s 80 body. Celková spokojenost s vlajkovými modely dosahuje 82 bodů, což výrazně převyšuje starší modely (76 bodů) i skládací telefony (72 bodů). V segmentu skládacích telefonů má Samsung jasný náskok s hodnocením ACSI 80, což je o 8 bodů více než Google s 72 body a o 10 bodů více než Motorola s 70 body, přičemž právě v tomto odvětví by mohl Apple letos zamíchat kartami. Studie ACSI vycházela z 26 963 vyplněných dotazníků; zákazníci byli kontaktováni e-mailem v období od dubna 2025 do března 2026.