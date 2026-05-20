Galaxy Z Fold 8 a Fold Wide: letošní skládačky od Samsungu odkrývají svoji výbavu

Samsung letos v létě rozšíří portfolio svých ohebných smartphonů. Loni jsme se dočkali dvou Flipů, letos pro změnu dorazí dva Foldy – klasický a široký. S blížícím se termínem odhalení se na internetu začínají postupně objevovat detaily o obou modelech. Zatímco Galaxy Z Fold 8 bude jen drobnou iterací loňského modelu, Galaxy z Fold Wide bude svébytným zařízením, které mnohé zájemce potěší, jiné možná trochu zklame.
Galaxy Z Fold 8: výkonnější čipset a ještě tenčí a lehčí tělo
V posledních letech byl Samsungu vytýkán nedostatek inovace, kvůli kterému jej v oblasti ohebných smartphonů předběhla konkurence – skládačky od čínských značek byly tenčí, lehčí a nabídly lepší výbavu. U loňského Galaxy Z Foldu 7 nicméně Korejci ukázali, že dokáží s technologickou špičkou stále držet krok.
Nelze se tak divit, že po loňském výrazném skoku kupředu nás letos čeká spíše drobný upgrade. Galaxy Z Fold 8 by měl vypadat velmi podobně jako jeho předchůdce, byť Samsung ještě údajně našel drobný prostor k dietě – chystaná novinka má mít v pase pouze 4,1 mm a údajně zhubne na 210 gramů (Z Fold 7 má 4,2 mm a 215 gramů).
Displeje by měly být plus minus stejné jako loni, dojít má ale ke zlepšení fotovýbavy. 200Mpx hlavní fotoaparát a 10Mpx teleobjektiv údajně doplní 50Mpx širokoúhlý objektiv (namísto 12megapixelového). Selfie kamerky v obou displejích si pak mají ponechat rozlišení 10 megapixelů.
Galaxy Z Fold 8 získá větší výkon díky čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, těšit se můžeme i na větší výdrž – kapacita akumulátoru bude údajně činit 5 000 mAh. Zrychlit se má i nabíjení, maximální výkon má být nově 45 wattů.
Galaxy Z Fold Wide: skládačka ve tvaru cestovního pasu
Druhý chystaný Fold bude o poznání zajímavější – Samsung s ním bude chtít nabídnout klasickou konstrukci s jedním kloubem a přitom širokoúhlejší ohebný displej, který se lépe hodí ke konzumaci multimédií a k práci se dvěma aplikacemi vedle sebe. Podle dosavadních zjištění by měl mít vnitřní panel v úhlopříčce 7,6″ a poměr stran 4:3, vnější obrazovka tak bude mít úhlopříčku přibližně 5,5″ a poměr stran 3:2. V zavřeném stavu by tak telefon měl připomínat proporcemi cestovní pas. Vážit by měl okolo 200 gramů, což je zhruba hmotnost dnešních smartphonů klasické konstrukce.
Ústupky máme hledat u fotoaparátů – na zádech širokého Foldu údajně najdeme pouze hlavní 50Mpx fotoaparát v doprovodu 50Mpx širokoúhlé kamerky. Na 200Mpx fotoaparát či na dedikovaný teleobjektiv bohužel musíme zapomenout. Oproti klasickému Foldu má být i menší baterie, jejíž kapacita je odhadována na 4 800 mAh. Podpora 45W nabíjení však má zůstat zachována.
Premiéra v červenci?
Na oficiální odhalení termínu premiéry je ještě brzy, nicméně drtivá většina informátorů se shodne na jednom datu – 22. července. Fyzické odhalení nových skládaček má proběhnout v Londýně, kromě ohebných telefonů se údajně dočkáme i nové generace hodinek Galaxy Watch 9 a chytrých brýlí Galaxy Glasses s integrovaným asistentem Gemini.