Recenze Galaxy Z Fold 7: největší inovace v historii

Samsungu Galaxy Z Fold 7 přináší největší mezigenerační update v historii

Novinka se pyšní výrazně tenčím a lehčím tělem, většími displeji a 200Mpx fotoaparátem

Prodejní cena byla 52 990 Kč, ale jen pár dní po spuštění předobjednávek klesla na 46 990 Kč

Ohebné smartphony si za poslední roky vydobyly pevné místo na trhu a z kdysi kuriózní technologie se stala plnohodnotná kategorie, která má svá jasná pravidla i fanouškovskou základnu. Samsung v tomto segmentu hraje roli lídra – a ať už se bavíme o kompaktních Flip modelech nebo produktivně laděných Foldech, právě jihokorejský gigant posouvá hranice možného. Sice s několikaletým zpožděním, ale počkat si se rozhodně vyplatilo.

Letošní Galaxy Z Fold 7 je toho důkazem: v ruce držím zařízení, které se oproti svým předchůdcům mění v klasický smartphone – a zároveň v malý tablet, který máte neustále po ruce, když ho potřebujete. Největší evoluční skok v historii celé řady. Samsung konečně dokázal odstranit některé dlouholeté kompromisy: tělo je tenčí než kdy dřív, konstrukce působí pevněji a design elegantněji. Výrazného vylepšení se dočkaly oba displeje, které jsou větší, a také hlavní fotoaparát, který nyní využívá 200Mpx snímač ze série Galaxy S25 Ultra.

Celkově Fold 7 působí dospěleji a sebevědoměji než kterýkoli jeho předchůdce. Tomu ale také odpovídá cena – v základu si Samsung řekl 52 990 Kč, nicméně tahle cena se příliš dlouho neohřála a ještě v období předobjednávek v rámci oficiální distribuce klesla na 46 990 Kč. A za tuto cenu navíc do 24. července v rámci akce “vyšší paměť za cenu nižší” rovnou pořídíte 512GB variantu namísto 256GB.

V recenzi se zaměříme na to, zda špičková výbava, prémiové materiály a vylepšená uživatelská zkušenost skutečně ospravedlňují takto vysokou investici. Otestujeme výkon, displeje, fotoaparát i výdrž baterie a samozřejmě nevynecháme ani srovnání s předchozí generací a konkurencí. Fold 7 má našlápnuto k titulu krále mezi ohebnými telefony. Skutečně se mu to ale povede?

Obsah balení: jen nutný základ

Lze už jen vzpomínat na zlaté časy, kdy jste k prémiovému Foldu dostali bezdrátová sluchátka Buds, kryt z aramidového vlákna, nabíječku, redukci na klasické USB-A nebo prémiový servis. Dnes je téměř naivní očekávat, že by vás u zařízení s cenovkou přes padesát tisíc korun čekal podobně bohatý obsah balení.

Po rozbalení poměrně elegantní krabičky přichází rychlý návrat do reality. Uvnitř se nachází pouze to nejnutnější – zhruba metr a půl dlouhý kabel s koncovkami USB-C, spona pro vyjmutí slotu na nanoSIM karty a stručná uživatelská příručka. Škoda, že ani u takto prémiového modelu nenajdeme v balení něco navíc. Minimálně nějaké stylové ochranné pouzdro by přišlo vhod.

Design a konstrukce: tenčí, lehčí a odolnější

Na začátku roku 2020, tedy před pěti a půl lety, jsem napsal recenzi na první generaci ohebného zařízení od Samsungu. Podrobný test Galaxy Foldu, který spatřil světlo světa 20. února 2019 a na trh vstoupil 6. září téhož roku, si rozhodně nenechte ujít – už jen proto, abyste viděli, kam se jihokorejský výrobce od té doby posunul. A že ten posun je opravdu dramatický.

Již teď vám můžu prozradit, že Galaxy Z Fold 7 je úplně jiné zařízení než jakýkoli jeho předchůdce – jde o největší upgrade v celé historii řady. Už jste to nejspíš zaznamenali – Samsung konečně dokázal vyrobit zařízení, které má ve složeném stavu téměř stejnou tloušťku (8,9 mm) jako klasické smartphony, například iPhone 16 Pro Max (8,3 mm) nebo Galaxy S25 Ultra (8,2 mm).

Fold 7 na první pohled opravdu vypadá jako běžný telefon, a právě to je něco, co si zamilujete. Vejde se do kapsy, pohodlně padne do ruky a nezatíží vás ani váhově. A co víc – ani vaše okolí na první pohled nepozná, že v ruce držíte „skládačku“, dokud jej nerozevřete.

Tělo Galaxy Z Fold 7 je skutečně neuvěřitelně tenké. U čínské konkurence z posledních let jsme si zvykli na tloušťku pod jedním centimetrem, ale Samsung se dosud tenkou konstrukcí příliš netrápil – loňský Z Fold 6 měl například v zavřeném stavu 12,1 mm (první Fold měl mimochodem tloušťku 15,5 mm).

Letos však přišla výrazná mezigenerační dieta a jihokorejský gigant tím většinu konkurentů nejen dohnal, ale i předehnal. V porovnání s loňským modelem je Fold 7 tenčí o celých 26 %, což je rozdíl, který okamžitě pocítíte v ruce.

Lehčí než běžné smartphony

Ve složeném stavu má Galaxy Z Fold 7 tloušťku pouhých 8,9 mm, v rozevřeném pak těžko uvěřitelných 4,2 mm. V ruce působí novinka tak, jako by Samsung přeskočil hned několik generací vývoje najednou. Zavřený Fold připomíná běžný větší smartphone, zatímco po otevření evokuje extrémně tenký tablet – tak tenký, že se do něj USB-C konektor vešel doslova na poslední chvíli. Ztenčeny byly i reproduktory a boční tlačítka.

Rozevřený Fold působí i vypadá naprosto famózně – moderně, elegantně a neuvěřitelně lehce. Rozměry činí 158,4 × 72,8 × 8,9 milimetru v zavřeném a 158,4 × 143,2 × 4,2 milimetru v otevřeném stavu. Hmotnost se zastavila na pouhých 215 gramech, což je o výrazných 24 gramů méně než u loňského modelu.

A pozor – Fold 7 je dokonce o tři gramy lehčí než vlajkový Galaxy S25 Ultra a o dvanáct gramů lehčí než iPhone 16 Pro Max. Klobouk dolů před Samsungem – vyrobit takto kompaktní skládací zařízení si zaslouží uznání.

Díky perfektně vyváženému těžišti se navíc Fold 7 drží v ruce velmi příjemně, a to jak ve složeném, tak i rozevřeném stavu. Nebojím se napsat, že po konstrukční stránce jde o skutečné mistrovské dílo. V otevřeném stavu působí jako peříčko a je radost s ním pracovat.

Odolnější a opět s krytím IP48

Samsung u své nejnovější skládačky zapracoval také na fyzické odolnosti. Tělo zařízení je nově vyrobeno z pevnějšího hliníku, přičemž nový kloub Armor FlexHinge prošel kompletním přepracováním – je kompaktnější a odolnější. Nový mechanismus nyní rovnoměrněji rozkládá napětí a zároveň lépe chrání vnitřní ohebný displej.

Z mého pohledu působí pant ideálně, až na jednu drobnost – při otevírání a zavírání klade jemný odpor, díky kterému je manipulace s telefonem plynulá a přirozená, ale nikoli nekomfortní. Samozřejmostí je možnost zafixovat obrazovku v jakékoli poloze.

Ohebný displej je chráněn vylepšeným ultratenkým sklem (UTG), které je nyní až o 50 % odolnější než u předchozí generace. Vnější obrazovku pak chrání nové ochranné sklo Gorilla Glass Ceramic 2, které kombinuje tvrdost s vyšší odolností proti poškrábání. Celé zařízení splňuje stupeň krytí IP48, což znamená, že zvládne nejen běžné vystavení vodě, ale také ochrání vnitřnosti před proniknutím pevných částic o velikosti nad 1 mm.

Během zhruba dvoutýdenního testování se mi ani jeden z displejů, respektive krycí fólie na nich, nepovedlo poškrábat. Pozor si ale dejte, pokud nosíte chytrý prsten. Kolegovi z jiné redakce se Fold 7 na zádech povedlo nepříjemně poškrábat titanovým tělem Oury.

Pár nedostatků by se ale našlo

Doposud jsem prakticky jen chválil, nicméně i konstrukce Galaxy Z Fold 7 má svá slabší místa. Výrazným prvkem zadní strany je mohutný fotomodul, který ukrývá trojici fotoaparátů. Ten z těla opravdu hodně vystupuje – a ani se není čemu divit, když je „přilepený“ k extrémně tenkému 4,2mm tělu. Optiku zkrátka ošidit nemůžete.

V praxi to znamená, že o fotoaparáty snadno zavadíte – jsou totiž neustále „na ráně“. Naštěstí je optika chráněna kovovým rámečkem, takže o její odolnost bych se příliš nebál. Druhým konstrukčním neduhem je výrazné houpání při položení zařízení na stůl. Jakmile telefon odložíte, ještě několik vteřin se kvůli vystouplému modulu neklidně pohupuje.

V zavřeném stavu je psaní nebo práce na displeji téměř nemožná – telefon se opravdu hodně kýve. V otevřeném stavu je situace podstatně lepší, i když jeden z rohů zůstává mírně ve vzduchu. Je to holt daň za tenkou konstrukci a možná i nevhodně umístěné fotoaparáty.

Za drobné mínus považuji i ostré hrany a rohy. Design Foldu se mi skutečně líbí – působí čistě, moderně a dospěle – ale co do praktičnosti má svá úskalí. Především v zavřeném stavu mohou ostřejší rohy nepříjemně tlačit do dlaně. Kvůli zcela plochým zádům a bokům už Fold nerozevřete tak pohodlně jako dřív.

Obě poloviny na sebe totiž perfektně doléhají. Otevřít jej jednou rukou je prakticky nemožné. S trochou nadsázky bych řekl, že budete potřebovat minimálně dvě ruce. Naštěstí zde zůstala malá mezírka – pokud do ní vsunete nehty obou palců, Fold otevřete poměrně snadno. Kvůli extrémní tenkosti to ale bez této techniky zvládnete jen stěží. Nicméně tímto neduhem trpí úplně všechny tenké skládačky. O tlustější tělo se prst zkrátka vždy zapře o něco lépe než o 4mm „plátek“.

Čtečka otisků prstů na boku

Zúžovací kúra se bohužel dotkla i čtečky otisků prstů, která se opět nachází na pravém boku zařízení. A musím říct, že tohle považuji za jedno z nejméně šťastných konstrukčních rozhodnutí. Osobně bych mnohem raději uvítal moderní ultrazvukovou čtečku integrovanou v obou displejích – tak, jak to dnes nabízí většina vlajkových smartphonů.

Boční senzor vnímám jako znatelný kompromis. Je velmi úzký a kvůli tenkému tělu se na něj ne vždy pohodlně trefíte. V mém případě čtečka v téměř čtvrtině pokusů zahlásila chybu s upozorněním, že prst musí překrývat celou její plochu. Ani po týdnu používání jsem si na tento způsob ověřování nedokázal zvyknout. Šikovné ale je, že si můžete vybrat, kdy se má prst začít snímat – po stisknutí nebo vždy, a to ještě u jaké obrazovky to tak má být.

Rychlost a přesnost rozhodně nejsou na úrovni nejnovějších ultrazvukových čteček integrovaných v displeji. Ano, čtečka funguje, přihlásíte se, ověříte platbu, ale většinou to není tak rychlé ani pohodlné, jak by se na prémiový smartphone slušelo. Alternativně je k dispozici i 2D rozpoznávání obličeje, ale to nelze považovat za plnohodnotné ani dostatečně bezpečné biometrické řešení. Do další generace by si tenhle aspekt rozhodně zasloužil zlepšení.

Větší displeje, vyšší produktivita

Pojďme se podívat na to nejdůležitější, kvůli čemu se skládací zařízení vlastně prodávají – displeje. Galaxy Z Fold 7 oproti předchozí generaci mírně narostl do šířky i výšky, jelikož Samsung zvětšil jak vnější, tak vnitřní panel. Vnější displej má nyní úhlopříčku 6,5″, poměr stran 21:9 a rozlišení Full HD+ (1 080 × 2 520 pixelů), což odpovídá jemnosti 422 ppi. Pro srovnání – Fold 6 nabízel „pouze“ 6,3 palce.

Tohle je výborná zpráva, protože přední obrazovka už nepůsobí tak úzce a protáhle jako v minulosti, a používá se daleko přirozeněji – podobně jako u běžného smartphonu. Přední obrazovka není o kompromisech a můžete ji používat po většinu času. Rámečky sice nejsou rekordně tenké, ale nijak mi to nevadilo. Displej jsem pohodlně ovládal jednou rukou, což oceňuji – obrazovka není zbytečně přerostlá, ale ani stísněná.

Vnitřní panel nabídne rovnou 8″ úhlopříčku, což je oproti loňsku nárůst o 0,4 palce. Rozlišení činí 1 968 × 2 184 pixelů, jemnost tedy zůstává na solidních 368 ppi. Nový poměr stran dělá z panelu takřka čtverec, což je pro multitasking i čtení ideální. Využití přední plochy dosahuje zhruba 90 %, přičemž rámečky jsou tak akorát široké na to, abyste mohli zařízení pohodlně držet v jedné ruce.

Bez podpory pera S Pen

Součástí obou displejů je 10Mpx selfie kamerka. Zatímco u minulých generací byla vnitřní kamera nenápadně ukrytá pod displejem, letos se Samsung vrátil ke klasickému řešení – tedy kruhovému výřezu. Pravděpodobně za tím stojí snaha o lepší kvalitu výstupu, a osobně to vítám. Výřez mi při používání nijak nepřekážel a považuji to za rozumný kompromis.

Oba displeje jsou typu Dynamic AMOLED 2X a podporují adaptivní obnovovací frekvenci 1–120 Hz. Maximální jas v peaku by měl dosahovat až 2 600 nitů, a to je v praxi opravdu znát – během testování jsem s čitelností na slunci neměl sebemenší problém.

Jediné, co mi oproti Galaxy S25 Ultra chybělo, je antireflexní vrstva. Ta by zážitek posunula ještě o úroveň výš, obzvlášť u takhle velkých ploch. Záhyb vnitřního displeje už dnes nemá smysl řešit – všimnete si ho jen pod určitým úhlem a při běžném používání ho necítíte ani na dotek.

Trochu překvapivě se ale letos vytratila podpora stylusu S Pen. Je pravděpodobné, že za to může extrémně tenká konstrukce zařízení. Je to škoda – na takto velké obrazovce by se pokročilý stylus hodil třeba pro psaní poznámek nebo přesné úpravy fotek. Zařízení sice reaguje na běžná kapacitní pera, ale S Pen podporován není. Snad Samsung na S Pen úplně nezanevřel.

Nejvýkonnější skládačka na světě

Srdcem Galaxy Z Fold 7 je 3nm čipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy (2× 4,47GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53GHz Oryon V2 Phoenix M) – tedy vylepšená verze vlajkového procesoru od Qualcommu, kterou dobře znají i majitelé modelů Galaxy S25. O grafický výkon se stará Adreno 830. Díky tomuto čipu si novinka polepšila o 38 % v procesorovém výkonu, o 26 % v grafice a o 41 % u NPU, tedy neurálního koprocesoru.

Procesoru sekunduje solidních 12 GB RAM a na výběr máte úložiště o velikosti 256 GB, 512 GB nebo rovnou 1 TB. Nechybí ani podpora nejmodernějších bezdrátových technologií, jako je 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC a UWB.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Z Fold 7 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Elite for galaxy, octa-core, 2× 4,32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6× 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M, GPU: Adreno 830, RAM: 12/16 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 143,2 × 158,4 × 4,2 mm (rozevřený), 72,8 × 158,4 × 8,9 mm (zavřený), hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP48 Displej, konektivita a baterie 6,5" + 8", Dynamic AMOLED, rozlišení: 1080 × 2520 px, 1968 × 2184 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 23mm, 1/1.3", 0.6 µm, vícesměrový PDAF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 13mm, 1.0 µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, 1.0µm, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 69mm, 120˚, 1.4 µm, selfie kamera: 10 + 10 Mpx (dvě kamery: vnější a vnitřní - poddisplejová pro videohovory), 4K video Cena: 52 990 Kč Kompletní specifikace

V benchmarku AnTuTu si Fold 7 připsal 1 842 128 bodů, což naznačuje, že Samsung čipset mírně přiškrtil – například Galaxy S25 Ultra dosahuje přes 2 miliony bodů. Není to ale žádné drama, v praxi má zařízení výkonu na rozdávání a zvládá všechny úkony s naprostým přehledem.

Potěší i to, že se během testování prakticky nezahříval – teplotu jsem pocítil jen lehce v okolí fotoaparátů, a to pouze při dlouhodobé zátěži. Celkově tedy velmi vydařený výkon s výborným tepelným managementem.

Z Fold 7 má nahoře a dole velice tenké výdechy reproduktorů (horní reproduktor má výdech i pro telefonní sluchátko). Přesto tato stereo soustava hraje poměrně hlasitě. Vokály a výšky jsou čisté, basy nejsou tak výrazné, ale ostudu určitě neudělají.

Výdrž baterie a nabíjení

Navzdory výrazně tenčímu tělu si Galaxy Z Fold 7 zachovává stejnou kapacitu baterie jako loňský model – tedy 4 400 mAh. Díky novějšímu čipsetu Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, který je o něco úspornější než jeho předchůdce, se teoreticky nabízí šance na mírně lepší výdrž. Jaká je ale realita?

Samsung uvádí, že telefon zvládne přehrávat video až 24 hodin na jedno nabití, což zní impozantně. V našem reálném testu jsme se dostali na 16,5 hodiny při přehrávání videa na vnějším displeji a 15 hodin na vnitřním. Při aktivním nepřetržitém používání (volání, prochází webu, sledování videí, hraní) vydrží Fold 7 necelých 13 hodin u vnějšího a cca 12 hodin u vnitřního displeje. Rozdíl mezi používáním malé nebo velké obrazovky není tedy zásadní.

V běžném provozu se s Foldem 7 bez problémů dostanete na celodenní výdrž, což je při konstrukčních limitech a dvojici displejů velmi solidní výsledek. Pokud ale patříte mezi méně náročné uživatele a váš čas u obrazovky nepřesáhne 4 hodiny denně, zvládne Fold fungovat i den a půl na jedno nabití. Na výdrž jako u klasických vlajkových modelů se však nespoléhejte – ty často disponují většími bateriemi a mají výhodu jednoho displeje. Oproti loňské generaci je tu jisté zlepšení, ale jen mírné – přibližně o 5 %.

Pomalejší nabíjení a chybějící magnetické uchycení

Nabíjení u Galaxy Z Fold 7 zůstává beze změny – drátově pouze 25 W, bezdrátově pak maximálně 15 W. Nechybí ani reverzní bezdrátové nabíjení, kterým můžete dobít třeba sluchátka nebo chytré hodinky. Jenže v kontextu současného trhu se skládacími zařízeními jsou tohle hodnoty z opačného spektra – konkurence dnes běžně nabízí i 120W kabelové nabíjení nebo bezdrátové nabíjení s výkonem přes 50 W.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 28 minut 47 minut 86 minut

V tomto ohledu si Samsung už několik let nechává ujet vlak. Jihokorejský výrobce sice argumentuje tím, že sází na dlouhou životnost baterie – udává až 2 000 nabíjecích cyklů, než kapacita klesne pod 80 %, což je rozhodně chvályhodné – ale rychlostí se konkurenci rovnat prostě nemůže.

Chybí také modernější řešení jako rychlejší bezdrátové nabíjení či magnetické uchycení na zadní straně (např. ve stylu MagSafe). I když je jasné, že do extrémně tenkého těla by se to pravděpodobně nevešlo, v kontextu ceny a prémiového statusu Foldu je to znatelná slabina.

Android 16 a skvělé One UI 8

Galaxy Z Fold 7 běží na nejnovějším systému Android 16, který doplňuje nadstavba One UI 8.0. Překvapivě rychlý přechod z verze 7.0 ale nepřináší radikální změny – Samsung se drží evoluce spíše než revoluce. I tak potěší, že zachovává slib sedmileté softwarové a bezpečnostní podpory, což je mezi výrobci nadále bezkonkurenční.

Nové One UI integruje širší možnosti Galaxy AI, především v podobě multimodálního asistenta Gemini Live, který je možné spustit v pohyblivém okně. Nechybí Circle to Search během hraní pro získání herních tipů, ani Now Brief pro přehledné zobrazení na velkém displeji.

Pokročilá AI míří i do galerie a úprav fotografií – editor zvládne automatické návrhy na odstranění nebo přesunutí objektů, srovnání úprav vedle sebe nebo funkci Nejlepší obličej, která umí nahradit výraz osoby na fotce za lepší verzi, kterou v záloze pořídil.

Uživatelé ocení také vylepšené mazání ruchů z videa, kdy lze ručně zvolit, které zvuky (vítr, hlas, šum) ponechat či odstranit. Součástí systému je i osvědčený režim Samsung DeX pro práci v desktopovém režimu a Samsung Knox s novým AI trezorem KEEP, kde lze bezpečně uchovávat personalizované výstupy umělé inteligence.

AI funkce a několik novinek

Škoda, že většina funkcí Galaxy AI stále nepodporuje češtinu, s výjimkou některých nástrojů pro foto a video. Týká se to i Tlumočníka, který sice nově umožňuje zobrazit překlad na vnějším displeji pro druhou osobu (zatímco vy sledujete vnitřní obrazovku), ale bez podpory češtiny je využitelnost omezená. Přesto jde o elegantní a praktické řešení.

Zůstala zachována možnost rozdělení obrazovky pro multitasking, nechybí ani plovoucí okna, díky nimž lze pohodlně pracovat s více aplikacemi najednou, a boční panel pro nejrychlejší úkony.

Vylepšením prošel režim Flex, který ve vybraných aplikacích zobrazí doplňkové ovládací prvky – například velký touchpad se scrollovacím kolečkem v prohlížeči. Fold se tak rázem promění v kompaktní notebook. Škoda jen, že funkce funguje pouze při ohnutém displeji, což trochu omezuje flexibilitu.

Příjemným detailem je také nový náhled scény při přiblížení nad 20× zoom – místo malého rámečku, jaký známe z jiných telefonů, se zobrazí větší náhled, což výrazně usnadní přesné zaměření.

A praktická drobnost na závěr: znáte to, občas potřebujete na zádech svého telefonu dobít sluchátka, takže položíte telefon displejem dolu, ale tím si ho znepřístupníte. Tohle se vám u Foldu nestane, protože vnější displej pochopitelně můžete dál používat.

V hlavní roli 200Mpx fotoaparát

Zatímco v minulosti hráli Foldy spíše druhé housle a na výsluní stály především modely řady Ultra, letos se síly mírně vyrovnávají. Samsung si zjevně uvědomil, že pokud má být Fold skutečně prémiové zařízení, musí být konkurenceschopný i v oblasti fotoaparátů. A tak konečně přináší viditelný upgrade. V oválném modulu na zádech se nachází tři fotoaparáty:

200Mpx hlavní s velikostí čipu 1/1,3″ (pixely 0,6 µm), s ohniskovou vzdáleností 24 mm a objektivem s optickou stabilizací, světelností f/1.7 a vícesměrovým ostřením PDAF

12Mpx širokoúhlý s 1/2,3″ čipem (pixely 1,4 µm), s ohniskovou vzdáleností 13 mm a optikou s úhlem záběru 123°, světelností f/2.2 a ostřením dual pixel PDAF

10Mpx teleobjektiv s čipem o velikosti 1/3,94 palce (1,0µm pixely), s ohniskem 67mm a objektivem s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací, světelností f/2.4 a ostřením PDAF

Hlavní snímač je stejný jako u Galaxy S25 Ultra, a oproti předchozím generacím nabízí detailnější snímky s až o 44 % vyšším jasem. Výrazného vylepšení se dočkala i širokoúhlá kamerka, u které Samsung slibuje až o 56 % jasnější fotografie. Teleobjektiv má pocházet z modelů S25/S25+, takže i zde lze očekávat mírný posun kupředu.

Samsung navíc zapracoval i na softwarové stránce věci. Nový ProVisual Engine zlepšuje záznam pohybu a noční scény – rychleji detekuje objekty a umí je lépe vykreslit i v náročnějších světelných podmínkách.

Focení ve dne

Hlavní fotoaparát meziročně opravdu dospěl a posun je znát téměř ve všech ohledech. Za denního světla podává Fold 7 excelentní výsledky, které se směle mohou měřit s těmi nejlepšími fotomobily současnosti. Samsung si zaslouží pochvalu především za věrné barevné podání – algoritmy snímky zbytečně nepřesytí a i při prohlížení na větších obrazovkách působí fotografie přirozeně a vyváženě.

Díky většímu senzoru nabídne hlavní kamera i efektnější bokeh, a to i bez nutnosti portrétního režimu. Kvalitní je také úroveň detailů, ostrost i kontrast, přičemž Fold si dobře poradí i s dynamickými scénami. Obloha zůstává prokreslená, stíny nejsou temné nebo naopak vyšisované, a celková tonalita snímků je velmi příjemná.

Portrétní režim funguje spolehlivě, zvláště v kombinaci s 3× optickým přiblížením, které vám opticky „přitáhne“ pozadí a zvýrazní focený subjekt. Pozitivně překvapí i makro záběry ze širokoúhlé kamerky – výsledky působí ostrým a přirozeným dojmem.

Fold si už tradičně udržuje výsadní postavení i ve světě selfie fotek. Obě přední selfie kamerky jsou sice kvalitní, ale hlavní výhodou je možnost použít zadní fotoaparáty a náhled si zobrazit na vnějším displeji. Tento způsob je neocenitelný hlavně při focení za šera nebo v noci, kdy vám klasická selfie kamerka jednoduše nestačí. Výsledkem jsou snímky, které běžné přední kamerky nemohou konkurovat.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Širokoúhlý fotoaparát podává veskrze velmi dobré výkony. Fotografie jsou ostré až do krajů, bez zřetelných deformací nebo rušivého zkreslení. Barevné podání je příjemně sladěné s hlavním snímačem – při běžném používání si barevných rozdílů téměř nevšimnete, což rozhodně nebývá u širokáčů pravidlem.

Teleobjektiv s 3× optickým přiblížením funguje obstojně, avšak v porovnání s Galaxy S25 Ultra je rozdíl znatelný – nižší rozlišení 10 Mpx je při přiblížení místy limitující, zejména co se týče jemných detailů. Z Foldu 7 zkrátka nedostanete tak precizní zoom snímky jako z top modelu řady S. K dokonalosti mi také chybí další objektivu s pětinásobným optickým přiblížením. Jasně, využít můžete hybridního 5×, 10×, 20× či 30× přiblížení, ale na něm už je vidět výrazná degradace kvality obrazu, zejména pak ostrosti.

Právě co se týče zoomu, tak tady Fold stále na Ultru výrazně nestačí. Dál než za 10násobné přiblížení nemá cenu chodit. Docela mě i překvapilo, jak je kvalita u 20× a 30× digitálního zoomu špatná – není vidět ani snaha, že by obraz nějak optimalizovala umělá inteligence.

V noci s nočním režimem

Za snížených světelných podmínek si hlavní fotoaparát vede velmi dobře. Ostrost zůstává zachována, digitální šum je slušně potlačen a barvy působí přirozeně. Výrazně pomáhá automaticky aktivovaný noční režim, který běžně pracuje s expozicí v rozmezí 1–3 sekund. Výsledkem jsou fotografie, které jsou lépe prosvětlené, kontrastnější a často i detailnější.

Problém však nastává u teleobjektivu, kde software v některých situacích zbytečně prodlužuje expoziční čas, aniž by tomu odpovídala stabilita scény. Typickým příkladem jsou snímky městské dopravy – pohybující se objekty, jako jsou auta nebo chodci, pak často působí rozmazaně.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Širokoúhlý objektiv bohužel v noci příliš neoslní. Oproti denním scénám dochází k značné ztrátě detailů a ostrosti, snímky působí měkce a v některých případech až rozmazaně. Tady Fold 7 ukazuje, že navzdory značnému pokroku na špičku mezi fotomobily zatím úplně nestačí, především co se týče konzistence výsledků napříč všemi objektivy.

Záznam videa

Galaxy Z Fold 7 zvládá natáčet hlavním fotoaparátem až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu. Obraz je v tomto režimu velmi ostrý a plynulý, byť pro běžné použití zůstává praktičtější klasické 4K při 60 fps. V tomto formátu lze natáčet všemi třemi fotoaparáty a mezi nimi plynule přepínat během záznamu. Samozřejmostí je i možnost volby 4K při 30 fps.

Na rozdíl od Galaxy S25 Ultra zde bohužel chybí režim 4K při 120 fps, což může zamrzet především tvůrce zpomalených záběrů ve vysoké kvalitě. Novinkou je ale možnost natáčet video v 10bitovém HDR režimu nebo rovnou ve formátu Galaxy Log, který ocení zejména profesionálové při následné barevné gradaci.

Celková kvalita videa je velmi dobrá, a to včetně záznamu zvuku. Stabilizace obrazu funguje spolehlivě, i když při rychlém pohybu (např. při běhu) jsem zaznamenal drobné záškuby. Nejde však o nic zásadního a věřím, že Samsung ještě ladění stabilizace vyladí softwarovou aktualizací.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galaxy Z Fold 7 přináší v roce 2025 citelné mezigenerační vylepšení, díky kterým konečně srovnal krok s dravou čínskou konkurencí. Největší předností je nová konstrukce – v zavřeném stavu působí jako běžný smartphone s 6,5″ displejem, tloušťkou 8,9 mm a hmotností 215 gramů. Když ale chcete, rozložíte ho na velký osmipalcový tablet tenký jen 4,2 mm. Tohle se Samsungu opravdu povedlo – konečně je to skládací zařízení, které vypadá i působí jako běžný telefon. Uvítal bych snad jen návrat ke kulatějším rohům – ploché boky mi nevadí, ale ostré rohy nepříjemně tlačí do dlaně, ale zase se pozitivně podepisují na dospělém a elegantním designu.

Oba displeje jsou díky lepšímu poměru stran praktičtější. Jen škoda chybějící antireflexní vrstvy a ztráty podpory pro pero S Pen, která by na takto velké obrazovce dávalo smysl. Výkonem rozhodně Fold 7 nezaostává – Snapdragon 8 Elite for Galaxy ve spojení s 12 GB RAM a rychlým úložištěm zvládá veškeré úkony s přehledem a díky novým optimalizacím se zařízení i při zátěži nadměrně nezahřívá.

Nejnovější Android 16 doplněný skvělou nadstavbou One UI 8.0 přináší několik chytrých vychytávek, zejména v oblasti multitaskingu a využití ohebné konstrukce. Galaxy AI ale stále nenabízí plnohodnotnou podporu češtiny, což snižuje využitelnost některých funkcí pro tuzemské uživatele, naopak Gemini od Googlu s naší mateřštinou nemá sebemenší problém.

Jedno z nejlepších skládacích zařízení

Fotovýbava se po letech čekání konečně dočkala dílčího zlepšení. Hlavní snímač podává skvělé výsledky ve dne i v noci, nabízí realistické barvy a příjemný bokeh efekt. Širokoúhlý i teleobjektiv si vedou obstojně, i když právě v oblasti zoomu Fold stále zaostává za modelem S25 Ultra i jinými vlajkovými modely. A mezi objektivy mi opravdu citelně chybí ten s pětinásobným optickým přiblížením. Noční fotografie jsou u hlavního snímače na vysoké úrovni, ale u ostatních čoček pokulhávají a chybí zde konzistence.

Celkově je Galaxy Z Fold 7 jedním z nejlepších skládacích zařízení na trhu, a to nejen díky špičkovému hardwaru, ale především kvalitnímu provedení a promyšlenému softwaru. Přestože stále existují kompromisy – vysoká cena, která se v době publikace recenze pohybovala okolo hranice 47 tisíc Kč, pomalejší nabíjení, průměrná výdrž baterie, slabší zoom – jde o zařízení, které konečně působí vyváženě a zrale. Pokud hledáte zařízení, které vám nabídne „dvě tváře“ v jednom a umí být produktivní nástroj i multimediální mašina, Fold 7 vám má rozhodně co nabídnout.

Samsung Galaxy Z Fold 7 8.8 Design a zpracování 9.6/10

















Výkon a optimalizace 9.3/10

















Hardwarová výbava 8.8/10

















Fotografie a video 8.2/10

















Výdrž baterie 8.0/10

















Klady tenký, lehký, elegantní

v zavřeném stavu jako klasický telefon

větší displeje s lepším poměrem stran

skvělé One UI 8.0 + Android 16

skvělý hlavní fotoaparát

softwarové vychytávky, AI funkce

voděodolné tělo, kvalitní zpracování

výkon a hardwarová výbava Zápory vysoká cena, chudý obsah balení

čtečka otisků prstů na boku

průměrná výdrž, pomalé nabíjení

ostré rohy a horší otevírání

slabší schopnosti zoomu

spousta AI funkcí nepodporuje češtinu

chybí antireflexní vrstva

schází podpora pera S Pen Koupit Galaxy Z Fold 7

