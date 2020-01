Samsung Galaxy Fold: doba ohebná zatím není pro každého [recenze]

Samsung Galaxy Fold byl oficiálně představen v únoru letošního roku na tiskové konferenci v San Franciscu, kde nechyběla ani naše redakce. Novinka se řadí do kategorie ohebných zařízení, tedy mezi zařízení s ohebnou konstrukcí. Galaxy Fold nabízí hned dva displeje – ve složeném stavu funguje jako klasický smartphone, v otevřeném se zpřístupní druhý zobrazovací panel s větší úhlopříčkou a uživatel jej může využívat jako tablet.

S uvedením do prodeje se počítalo na konci dubna, nicméně kvůli konstrukčním problémům se Samsung rozhodl telefon mírně upravit. Na opravách pracoval několik měsíců, aby v září letošního roku na globální trh uvedl mírně vylepšenou verzi, která již původními neduhy netrpí. Samsung Galaxy Fold se tak stal prvním celosvětově prodávaným ohebným smartphonem (tu „parodie“ od Royole Flexpai opravdu nepočítáme).

Galaxy Fold je tak jakýmsi průkopníkem, který má šanci probudit zájem o zcela nový segment zařízení s ohebným displejem. Novinka se na českém trhu oficiálně prodává od 13. prosince za doporučenou cenu 53 999 Kč včetně DPH. Co všechno Fold nabízí a jaká je jeho konstrukce? Jaké je jeho skutečné využití a vyplatí se jeho koupě? To a mnohem více se dozvíte v naší podrobné textové i videorecenzi.





Videorecenze

Bohatý obsah balení

Prodejní balení je skutečně hodně bohaté. V krabičce najdete kompaktní 15W adaptér s rychlým nabíjením (9 V a 1,67 A), metr dlouhý kabel pro napájení či přenos dat s USB-C koncovkou, redukci z klasického USB-A na USB typu C (tzv. USB OTG) a sponu pro vyjmutí slotu na nanoSIM kartu.

Naopak zamrzí absence adaptéru z microUSB na USB typu C nebo redukce z USB-C na 3,5mm audio konektor. Ačkoliv jsou v balení i bezdrátová sluchátka Galaxy Buds, propojka pro zpětnou kompatibilitu by se hodila.

Samsung dodává k telefonu i dva kryty z aramidových vláken, které mají příjemný měkčený povrch. Potěší, že výrobce k zařízení poskytuje i prémiový servis Moje Galaxy, který nabízí například speciální infolinku 24/7 nebo zdarma vyzvednutí poškozeného telefonu u zákazníka a zapůjčení náhradního přístroje po dobu záruční opravy.

Kupující se v případě koupě Galaxy Fold z oficiální české distribuce nemusí bát náhodného mechanického poškození telefonu i náhodného poškození vnikem kapaliny, například prasknutí displeje. Samsung totiž k telefonu nabízí zdarma roční pojištění Samsung Care+, v jehož rámci má zákazník nárok na jednu pojistnou událost se spoluúčastí pouze 3 399 Kč. Podmínkou je registrace zařízení na této stránce nebo skrze infolinku 800 726 786 do 30 dnů od nákupu.

Konstrukce a design: tohle tu ještě nebylo

Samsung Galaxy Fold přináší zcela nový pohled na design a konstrukci smartphonu, respektive tabletu. Ačkoliv se může zdát, že podobné telefony jsme vídali i před několika lety, myslím tím mobily s výsuvnou nebo výklopnou klávesnicí, tak Samsung je jakýmsi průkopníkem nové kategorie zařízené, které díky ohebnému displeji kombinují jak klasický telefon, tak tablet.

Galaxy Fold v zavřeném stavu připomíná tlustší a hodně protáhlý telefon. Na přední straně se nachází malý podlouhlý displej s výraznými rámečky, hlavně nad a pod displejem. Nad dotykovým panelem se nachází výdech sluchátkového reproduktoru, selfie kamerka a nezbytné senzory.

Fold má také netradiční proporce. Jeho rozměry v zavřeném stavu jsou 160,9 x 62,9 x 15,5 mm. Nejde tak o žádné tenké zařízení, a nejen v kapse to bude znát. Příliš vás nepotěší ani hmotnost, která je 276 gramů. I když na poměry tabletu by šlo o příznivou hodnotu, když to vezmeme z pohledu telefonu, jde o velmi vysokou hmotnost.

Stačí rozevřít a z telefonu je rázem tablet

To hlavní, čím je Fold specifický, je ohebný displej, který je ukryt uvnitř zařízení, a je tak dobře chráněn. Stačí Fold rozevřít a najednou je z telefonu menší tablet. Rozměry Foldu v otevřeném stavu jsou 160,9 x 117,9 x 6,9 mm. Jedná se tak o příjemně tenký tablet. Pochválit musím i za úzké rámečky okolo displeje, které jsou akorát tak široké, aby se tablet pohodlně držel a ovládal.

Rámeček mírně vystupuje nad samotný displej, aby jej lépe chránil. Daní za tenké rámečky je výřez v displeji, který je poněkud rozměrnější a určitě by mohl být menší nebo vyřešen zcela jinak. Prach má tendenci se zachytávat právě u výřezu nebo při okrajích displeje. Doplním, že Fold není nijak chráněn proti vodě ani prachu.

Samsung také upustil od dedikovaného tlačítka Bixby, asistent je ale dostupný přes delší přidržení klávesy Power. Dvojitým stiskem klávesy Power pak spustíte fotoaparát, což je celkem praktické. Screenshot pořídíte stiskem tlačítek Power a hlasitosti dolů, přičemž když tyto dvě klávesy přidržíte déle, Fold se vypne.





Kloub vydrží až 200 tisíc pohybů

Kloub, který zajišťuje snadné otevírání a zavírání, je technologickým skvostem, protože je složen z několikaset miniaturních částí a sám Samsung jej považuje za jednu z nejobtížnějších částí při vývoji. Ohýbací mechanismus má podle Samsungu vydržet přibližně 200 tisíc pohybů.

Pokud byste telefon každý den otevřeli a zavřeli v průměru 100x, dostanete se za rok na 73 tisíc pohybů. Kloub je opravdu masivní a zároveň působí velice elegantně a přidává zařízení na prémiovém vzhledu. Aretaci uzavření zajišťují celkem silné magnety a pevná konstrukce kloubu.

Díky tomu ale telefon nerozevřete a ani nezavřete jednou rukou. Vždy je zapotřebí použít ruce obě. Vzhledem k atypickým rozměrům můžete mít problém Folda umístit například do držáku v automobilu.

Galaxy Fold nabízí skvělé dílenské zpracování

Zadní stranu, stejně jako tu přední (v zavřeném stavu), kryje odolné tvrzené sklo Gorilla Glass 6. Ačkoliv záda působí elegantně a prémiově, jsou dokonalým magnetem na otisky prstů, a to zejména u světlejší stříbrné varianty (Space Silver). Na námi testované tmavší verzi s označením Cosmos Black otisky tak patrné nejsou a osobně mi přijde i elegantnější, než stříbrná verze.

Konstrukce Foldu je bytelná. Zařízení působí velice pevným dojmem, ale na vnitřní ohebný displej je samozřejmě potřeba dávat pozor. Samsung přímo v uživatelské příručce uvádí, že je třeba dávat pozor na to, aby se mezi plochy vnitřního displeje nedostaly nějaké nečistoty, které by jej při zavření mohly poškodit. I když to teď v zimě nebude příliš aktuální téma, na pláž bych se s sebou Folda obával vzít.

Drobná zrnka písku by mohla poškodit nejen displej, ale i kloub, a to samé platí i o různých nečistotách v kapse. A strach bych o něj měl i při zimních sportech… tohle zkrátka není telefon, který si s sebou vezmete na kolo nebo na lyže. Samsung Galaxy Fold je prostě smartphone, který vyžaduje šetrné zacházení. Samsung rovněž zveřejnil video, ve kterém ukazuje, jak se o Folda správně starat.

Čtečka otisků prstů na boku a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít čtečky otisků prstů, která je umístěna takřka ve středu pravého boku pod tlačítkem Power. Čtečka je vhodně umístěna a ničemu nevadí ani její podlouhlý úzký tvar. Čtečka je velmi rychlá a přesná.

Mírnou překážkou, která mi ale při používání nijak nevadila, je, že čtečka je funkční až po zapnutí displeje (nejprve je tedy nutné zmáčknout tlačítko Power a pak až přiložit prst na čtečku). Lepší by samozřejmě bylo, kdyby se telefon sám odemkl ihned po přiložení.

Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení zařízení, a i za horších světelných podmínek vás překvapí svou rychlostí. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu, popřípadě rozevřít Fold, a je odemčeno. Tato funkce je dostupná jak u vnějšího, tak u vnitřního displeje.

Dva displeje: špičkový obraz a různé využití

Samsung Galaxy Fold se může pochlubit hned dvěma displeji. V zavřeném stavu je uživateli dostupný malý vnější displej s úhlopříčkou 4,6 palce. Jeho malé rozměry ještě umocňuje zvolený poměr stran, který je 21:9. Super AMOLED panel má rozlišení HD+ (1680 x 720 pixelů), tedy jemnost 399 pixelů na palec.





Vnější displej má zakulacené rohy a je kryt odolným sklem Gorilla Glass 6. Obrazovka by rozhodně mohla být větší. Na této úhlopříčce příliš mnoho neuděláte a slouží spíše pro vyřizování základních úkonů než pro plnohodnotné využívání telefonu. Příliš komfortní ve složeném stavu není ani psaní na softwarové klávesnici, což je škoda.

Vnější displej jsem využíval hlavně ke kontrole e-mailů, SMS, navigaci či telefonování. Pro prohlížení webu a psaní textu je lepší Fold otevřít, nicméně ne vždy se nacházíte ve stavu, kdy je to možné, například při chůze na ulici.

Ohebný displej je největším lákadlem

Po otevření Folda se vám ukáže vnitřní hlavní displej s úhlopříčkou 7,3“ a netradičním poměrem stran 4,2:3. Ohebný Dynamic AMOLED panel má rozlišení QXGA+ (2152 x 1536 px), tedy dostatečnou jemnost 362 ppi. Pokud prstem přejedete přes místo ohybu displeje, ucítíte drobnou nerovnost, což ale v praxi ničemu nevadí.

Stejně tak pokud se na displej budete dívat z bočního úhlu, všimnete si světlého proužku (ohyb flexibilního panelu). Při pohledu zpříma ale nic vidět není. Displej není chráněn žádným tvrzeným sklem, protože celý displej je složen z několika vrstev tenkých fólií. Proto se nesmí do displeje rýt žádnými ostrými předměty, ani nehtem.

Při skrolování se na ohebným displeji objevuje tzv. jelly efekt, který je běžný pro OLED panely a na prostorném displeji to zkrátka vynikne o něco více. Nejvíce patrné je to stránkách s přechody mezi obsahem se světlým a tmavým pozadím (otestovat to lze například na téhle stránce).

Skvělý obraz a mnoho funkcí

Díky podpoře HDR10+ nabízí oba zobrazovací panely velmi vysoký kontrast, což využijete při sledování video obsahu na YouTube, Netflixu i v Amazon Prime Video. Oba displeje disponují sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém.

Mírným nedostatkem může být, že displeje nedisponují obnovovací frekvencí 90 Hz, ale pouze 60 Hz. Vaše oči uvítají i snížení emitace modrého světla díky speciální vrstvě displeje. Samsung nezapomněl ani na noční režim, který přepne prostředí převážně do černých barev, což uleví vašemu zraku a nepatrně také baterii.

V nastavení nechybí ani možnost si vybrat z živého nebo přirozeného režimu displeje nebo vyvážení bílé. Samozřejmostí je funkce Always On, která na displeji zobrazí hodiny a oznámení, když telefon nepoužíváte.

Hardwarová výbava na nejvyšší úrovni

Samsung Galaxy Fold pohání osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 855 (octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485 a 4x 1,8 GHz Kryo 485), kterému dopomáhá grafický akcelerátor Adreno 640 a 12GB operační paměť.

Vysokou hodnotu má i interní úložiště, konkrétně se na českém trhu prodává ve verzi s kapacitou 512 GB (UFS 3.0). Uživateli je po prvním spuštěním dostupných zhruba 460 GB, což je hodnota konečná, protože zařízení nedisponuje slotem na paměťové karty.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Fold Systém: Android 9.0 Rozměry: 160,9 × 117,9 × 7,6 mm (rozevřený), 160,9 × 15,7 - 17,1 × 62,8 mm (zavřený) , Hmotnost: 276 gramů Procesor: Qualcomm Snapdragon 855, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,8 GHz Kryo 485 RAM: 12 GB , Interní paměť: 512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 4,6" + 7,3", 720 × 1680 px, 2152 × 1536 px Fotoaparát: 12 + 12 +16 Mpx, f/2.2 , Přední kamera: 10 (f/2.2)+ 8 (f/1.9) Mpx, 4K video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4380 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Ačkoliv je Galaxy Fold dual SIM, na boku najdete slot pouze na jednu nanoSIM kartu. Pokud budete chtít využívat více SIM karet, můžete využít technologie eSIM, kterou telefon podporuje.

Ve výbavě nechybí podpora všech lokálních LTE standardů, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ nebo nové Wi-Fi 6 (o novém značení jsme psali zde). Pro rychlé a přesné určení polohy využívá smartphone systémy GPS, GLONASS, BDS a GALILEO.

Fold jako herní smartphone

Výkon zařízení je brutální, což dokazuje i výsledek v AnTuTu benchmarku, kde novinka nasbírala necelých 463 tisíc bodů a patří tak k tomu nejlepšímu na trhu. Optimalizace systému je špičková a vše běží jak má. Vysoký výkon využijete pro multitasking, režim DeX nebo při přepínání aplikací z malého na velký displej a obráceně.

Použitý procesor, vysoká porce operační paměti a rozměrný vnitřní displej dává tušit, že tohle zařízení se skvěle hodí pro hraní her. Hraní Fortnite či Call of Duty je opravdový zážitek. Galaxy Fold bych se tak nebál označit za nejlepší mobilní herní zařízení a doporučit jej všem hardcore hráčům.

Vizuální zážitek doplňuje naprosto skvělý zvuk. Stará se o něj dvojice stereo reproduktorů naladěných od AKG. Jejich perfektní umístění a podpora Dolby Atmos dává dohromady výborný prostorový zážitek při hraní her i při sledování videí, či filmů.

Dvoudenní výdrž baterie a (pouze) 15W nabíjení

V zařízení se nachází hned dva uživatelsky nevyjímatelné akumulátory (2 135 mAh a 2 245 mAh), které se chovají jako jedna baterie s kapacitou 4 380 mAh. To není kdovíjak vysoká hodnota, takový Galaxy Note 10+ má jen o 80 mAh méně. Nicméně baterie zaručuje jeden a půl až dva dny běžného používání, a i při náročnějším vyžití zvládne Fold bez problému den na jedno nabití.

Menším mínusem je, že Fold, stejně jako modely S10, podporuje pouze nabíjení s maximálním výkonem 15 W (Galaxy Note 10+ zvládá dokonce ultra rychlé 45W dobíjení). Galaxy Fold tak nabijete z nuly na 100 % zhruba za hodinu a 50 minut (z nuly na 50 % za cca 45 minut). Nechybí ani funkce rychlého bezdrátového nabíjení (15 W) nebo Wireless PowerShare, díky které ze zad telefonu nabijete chytré hodinky, popřípadě jiný smartphone nebo další zařízení podporující bezdrátové nabíjení.

Telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace, adaptivní, střední nebo maximální úsporný režim. Výdrž mne opravdu mile překvapila a Fold jsem nabíjel jednou za dva dny. Vzhledem k velikosti hlavního displeje, který jsem oproti malému displeji používal v poměru 80/20, je výdrž na jedno nabití opravdu skvělá a za tohle si Samsung zaslouží pochvalu.

Android a povedené prostředí One UI

Samsung nic nepodcenil, a kromě skvělé hardwarové výbavy, telefon vyzbrojil ověřeným operačním systémem Android 9.0 Pie, který je doplněný o nástavbu One UI. Android 10 spolu s OneUI 2.0 by měl dorazit během ledna.

Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení. Dle mého názoru se jedná o vůbec nejlepší nadstavbu, která pro Android vznikla. Hlavním benefitem prostředí One UI je větší uživatelský zážitek z ovládání.

Prostředí se dá lépe ovládat jednou rukou, navíc je vzhledově velmi povedené, uhlazené, systémové aplikace mají stejný designový jazyk, vše je přehledné, intuitivní a lze přizpůsobovat k obrazu svému. Nastavení telefonu je opět velmi bohaté a celkově je prostředí hodně uživatelsky přívětivé.

Systém plný funkcí a vychytávek

Součástí prostředí je i funkcionalita App Continuity. Ta u většiny aplikací automaticky zajišťuje plynulý přechod z malého displeje na velký. Jde to ale i opačně, jen si v nastavení musíte nastavit, které aplikace se mají přepínat z velkého na malý. Tuhle možnost najdete v nastavení displeje pod trochu krkolomným označením „Pokr. s apl. na př. displeji„.

Pokud tedy na malém displeji máte otevřené třeba Google Mapy, po rozevření budete v prostředí aplikace pokračovat. Tohle funguje opravdu spolehlivě a jen u mála aplikací se setkáte s tím, že je nutné aplikaci restartovat, aby se změnil poměr stran a rozložení aplikace. Pokud ale telefon následně zavřete a Google Mapy nebudete mít ve výjimce, aby přechod fungoval i opačně, zůstane menší displej Foldu vypnutý.

Součástí systému je softwarová klávesnice od Samsungu. Na malém displeji se zobrazuje klasicky, na tom velkém je rozdělena do dvou částí, což přispívá k pohodlnějšímu psaní. Lze samozřejmě i na velkém displeji klávesnici spojit, tuto možnost jsem využíval já. Pozici softwarových tlačítek (v otevřeném režimu) lze nastavit na pravou či levou stranu, nebo na střed.

Ve výchozím stavu jsou tlačítka zarovnaná napravo, což mi přijde nejlepší. A pokud budete chtít využít pracovní plochu na maximum, uvítáte možnost ovládat systém pomocí gest, díky čemuž se skryje ovládací panel s tlačítky. V tomto případě ale pro pohodlné ovládání gesty vadí vyvýšený rámeček okolo displeje.

Multitasking a předinstalované aplikace

Mezi předinstalovanými aplikaci najdete nástroje od Microsoftu, Spotify, Netflix, pokročilý video editor, Game Launcher (speciální místo pro hry, včetně Game Booster) nebo Samsung Members. Prostředí pro malý a velký displej na sobě fungují nezávisle.

V praxi to znamená, že si můžete uspořádání ikonek i tapetu na pozadí pro oba displeje nastavit odlišně. Líbí se mi možnost na velkém displeji pracovat se třemi okny najednou. Multitasking je tady vyřešený opravdu dobře, stačí z pravého okraje tahem vysunout menu aplikací pro multitasking.

A pokud by vám tři okna nestačila, můžete si další aplikace otevřít v plovoucích oknech. Samsung tady jasně ukazuje, že díky 12GB RAM nejste nijak limitováni. Klidně tak můžete v jednom okně sledovat YouTube, v druhém hrát Call of Duty a ve třetím mít otevřený Chrome.

Samsung DeX na monitoru a PC, ale ne přímo v tabletu

Společně s řadou smartphonů Galaxy Note 10 představil Samsung i novou generaci počítačového prostředí DeX. To bylo původně stvořeno pro potřeby používat smartphone jako počítač, tedy připojit k němu monitor, eventuálně myš a klávesnici, a užívat si prostředí systému Android v okenním režimu. Nově je možné DeX spustit i na klasickém počítači se systémem Windows (7 nebo 10) nebo macOS (10.13 a novější).

V tomto případě je nutné telefon (Note 10, S10 nebo právě Fold) připojit přes kabel k počítači. Aplikace režimu Dex se spustí v okně, v němž poběží systém Android v desktopovém prostředí, pro které jsou upravené i některé aplikace, např. Office od Microsoftu. Podporována je interakce myši a klávesnice a lze také přetahovat soubory mezi oběma zařízeními.

Je škoda, že ve Foldu nelze spustiti režim DeX místo Androidu, jako je tomu například u tabletu Galaxy Tab S6. Rázem by se z Foldu mohl stát přenosný počítač, tablet a smartphone v jednom. Vnější displej není asi, na použití Foldu jako počítač, až tak velký, proto Samsung tuto funkci nezamýšlel.

Galaxy Fold & propojení s Windows

Pro uživatele systému Windows 10 nabízí Galaxy Fold odkaz přímo v panelu pro rychlý přístup. O co jde? Díky tomu se s počítačem propojíte jedním kliknutím, respektive rychle a pohodlně navážete bezdrátové spojení. Na PC si potom můžete nechat zobrazovat oznámení z telefonu, odesílat a přijímat zprávy a prohlížet fotografie, případně je kopírovat do počítače.

Tip: Nový režim Dex a propojení s Windows jsme podrobně otestovali v samostatné recenzi.

Aplikace pro Windows má název Váš telefon, a kromě již zmíněných věcí, umožňuje na počítač zrcadlit displej vašeho Foldu. Musím říct, že vše funguje spolehlivě, notifikace jsou rychlé a přetahování fotek, včetně zrcadlení obrazovky (i když se jedná jen o Preview), funguje bezchybně.

Fotoaparát a záznam videa

Samsung Galaxy Fold je v mnohém podobný vlajkovým modelům Galaxy S10. Na zadní straně proto najdeme trojici fotoaparátů, která je totožná právě s modelovou řadou S10, respektive Note 10. Hlavní snímač má rozlišení 12Mpx a pyšní se proměnlivou clonou (f/1.5 – 2.4), optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a úhlem záběru 77 stupňů.

Dále na zádech najdeme širokoúhlý objektiv s fixním fokusem, záběrem 123°, rozlišením 16 megapixelů a světelností f/2.2. Třetím je 12Mpx teleobjektiv s dvojnásobným optickým přiblížením, optickou stabilizací obrazu, autofokusem a světelností objektivu f/2.4.

Doplním, že přední selfie kamerka nad vnějším displejem nabízí rozlišení 10 megapixelů a světelnost objektivu f/2.2. Další dva selfie fotoaparáty najdete ve výřezu vnitřního displeje. Zde se nachází identická 10Mpx kamerka, kterou doprovází 8Mpx snímač se světelností f/1.9 pro zachycení hloubky scény.

Mezi režimy fotoaparátu patří automatický, živé zaostření (i u videa), noční, profesionální, panoráma, jídlo nebo Instagram. Všechny tři snímače mají k dispozici umělou inteligenci k optimalizaci scény nebo funkci HDR. Selfie kamerka nabízí vylepšení tváře, výběr osvětlení, úpravu (rozostření, černobílé) pozadí, přisvětlení pomocí obrazovky, funkci širokoúhlého selfie nebo oblíbené animované AR emoji.

Samsung Galaxy Fold nabízí 6 fotoaparátů

Jelikož má Galaxy Fold identickou optiku jako Galaxy S10 nemá cenu se na recenzi fotoaparátu zaměřovat nějak detailně. Shrnu jen, že Fold fotí skvěle a patří k nejlépe fotícím telefonů na trhu. Za dobrého světla jsou výsledky výborné – pochválit musím slušnou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou míru šumu.

Širokoúhlé snímky jsou vcelku dobré i když díky fixnímu fokusu nedosahují takových kvalit jako primární snímač. Je vidět i snaha o korekci okrajů, ale v některých situacích je prostě mírná deformace znát. Naopak dvojnásobné optické přiblížení je skvělé a díky optické stabilizaci jsou snímky a video záběry ostré.

Pochválit musím portrétní snímky a fotografie pořízené selfie kamerkou, ty patří k tomu nejlepšímu, co přední fotoaparáty pořizují. Při pořizování fotografií s bokeh efektem je nutné stát dále od objektu, ale šikovné je, že můžete využít jak hlavní fotoaparát, tak teleobjektiv.

Focení za horších světelných podmínek a noční režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků víc než slušná, Fold si zachovává nízkou úroveň šumu a dobrou světlost. Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí a následně snímky vylepší za pomoci softwaru.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

V případě nočního režimu je dobře vidět, za jakých podmínek exceluje a kdy naopak oproti automatice kvalitu snímku degraduje. Úplně nejlepší jsou logicky statické scény s dostatkem osvícených objektů – v takovém případě dokáže Galaxy Fold vykouzlit velice působivé fotky. Nočním režim lze využít pro všechny tři zadní fotoaparáty, což je skvělé.

Video: 4K HDR10+ nebo super zpomalené záběry

Samsung Galaxy Fold umí nahrávat video ve 4K rozlišení až při 60 snímcích za vteřinu, avšak pouze s elektronickou stabilizací obrazu. Duální optické stabilizace se využívá jen při 30 fps (4K i Full HD). Proto jsme točili testovací video ve 4K/30 fps, kdy je OIS přítomná. Také přední selfie kamerka zvládne nahrávat 4K video při 30 fps. Nechybí ani záznam super slow-motion videa s 960 snímky za vteřinu v HD rozlišení nebo možnost nahrávat video s HDR10+.

Při natáčení můžete využít i širokoúhlého záběru, dvojnásobného přiblížení a samozřejmě i super stabilizátoru obrazu nebo živé zaostřením, kdy se za snímaným objektem či postavou rozmaže či jinak upraví pozadí. Celkově je kvalita záznamu výborná, a i v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu.

Tři týdny se Samsungem Galaxy Fold

Na testování Galaxy Foldu jsem se těšil jako malý. Po dlouhé době se jedná o zařízení, které budí pocity u široké veřejnosti, a i já jsem se nemohl dočkat prvního ohebného telefonu. Měl jsem ale na druhou stranu strach, jaké bude ho používat a jestli ohebné zařízení k něčemu vůbec je.

Začnu těmi pozitivními poznatky. Rozhodně dává koncept Galaxy Fold smysl. Mít k dispozici vcelku kompaktní zařízení, které lze jednoduše rozložit na menší tablet je skvělá myšlenka. Ani samotné provedení není špatné, konstrukce je bytelná, displej naprosto skvělý a vůbec mi nevadil zlom displeje, ani to, že při hmatu nepůsobí jako klasické sklo.

Vnitřní displej jsem používal z více než 80 % času. Na velkém displeji se skutečně pohodlně pracuje, ale je to zcela něco jiného, než na co jsme zvyklí z běžných telefonů. Je škoda, že Folda nerozevřete jednou rukou. Celkově si na otevírání budete muset zvyknout a najít si svůj grif.

Co se povedlo a co ne?

Malý displej jsem používal jen pro prohlížení notifikací, k telefonování, k občasnému focení a k procházení Stories na Instagramu. Pokud rádi nahráváte Stories, u Foldu k tomu doporučuji využívat vnějšího displeje. Ten má totiž poměrem stran mnohem blíže k těm používaných u běžných smartphonů. Vnitřní displej s poměrem 4:3 se pro nahrávání a ani pro sledování Stories příliš nehodí.

Při psaní delších textů se projevuje vyšší hmotnost zařízení a po delším používání Folda v rukou opravdu budete cítit. Například pro delší telefonování se Fold opravdu nehodí. Při hraní her a používání Folda v otevřeném stavu to paradoxně nevadí. Vnitřní displej se hodí na procházení webu nebo práci s dokumenty.

Při sledování videa už to ale tak komfortní není a počítejte s tím, že nad a pod videem bude černý pruh. Většina her se tomuto poměru stran umí přizpůsobit a vyplní celý obsah obrazovky, v Call of Duty a dalších hrách se ale stává, že některé herní prvky (například část mapy) zasahují do výřezu pro fotoaparáty, což není úplně žádoucí.

Samsung Galaxy Fold: závěrečné hodnocení

Je těžké říct, jestli má Galaxy Fold šanci na úspěch a zda se jedná o krok správným směrem. Jedná se o jednu z prvních vlaštovek mezi ohebnými zařízeními a až čas ukáže, zda tuto novou kategorii lidé přijmou. Fold je bezesporu perfektně vybaveným zařízením a po stránce hardwarové výbavy se najde jen pár ústupků. Někomu může vadit chybějící slot na karty, druhý slot na klasickou nanoSIM, absence 3,5mm audio výstupu nebo pouze 15W nabíjení.

Výdrž baterie je ale skvělá. Výkon Foldu je naprosto perfektní a bez problémů si na něm zahrajete všechny hry, vykonáte práci v režimu DeX nebo při multitaskingu. Fotoaparát je také na špičkové úrovni. Odemykání skrze čtečku otisků prstů i přes rozpoznání obličeje je rychlé a pohodlné. Zpracování Foldu je výborné. Zařízení je robustní, všechno pěkně lícuje a nikde nic nevrže. Zadní skleněná strana je elegantní, ale snadno se zamaže. Pochválit musím stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a přibalená bezdrátová sluchátka Galaxy Buds.

Malý displej, vyšší hmotnost a cena jsou největší slabiny

Osobně mi malý displej připadá jako největší slabina Galaxy Fold. Jeho ovládání není vůbec pohodlné, je příliš malý a ani formát 21:9 není zcela ideální. Zvyknout si budete muset i na vyšší hmotnost, která je znát hlavně při přenášení nebo při telefonování. K vnitřnímu displeji mám jen několik výtek. Na jeho poměr stran jsem si nakonec zvykl, i přesto, že to některým aplikacím nedělá příliš dobře. Výřez v displeji mi většinou problémy nedělal, ale nejsem jeho fanoušek.

Na displeji mi vadil i viditelný želé efekt a fakt, že se k němu musíte chovat jako v rukavičkách, pozor si dejte třeba i při dešti. Prostředí systému je skvěle odladěné, uživatelsky přívětivé a nabízí plno funkcí. Multitasking je skvělý, stejně tak App Continuity a režim DeX. Používání vnitřního displeje jsem si zamiloval a práce, prohlížení webu či sociálních sítí je na něm o poznání pohodlnější. Zážitek z hraní her je skvělý, akorát při sledování videí si budete muset zvyknout na větší černé pruhy. Zobrazovací plocha při přehrávání videa v poměru 16:9 je větší než u Galaxy Note 10+.

Cena za Galaxy Fold – 53 999 Kč včetně DPH je hodně sebevědomá. Za tuto cenu dostanete bohaté příslušenství, skvělou výbavu a netradiční zařízení z budoucnosti. Fold jistě není pro všechny a bude zajímavé sledovat, kolik se jich vlastně prodá. Dodám, že příští rok bude nejspíš ve znamení ohebných telefonů. Mezi konkurenční modely patří Huawei Mate X a Motorola RAZR.