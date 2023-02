Jak smazat Instagram z mobilu či počítače?

Chcete-li se zbavit závislosti na sociálních sítích, musíte z nich odejít

Jak smazat účet na Instagramu pro Android, iPhone a PC?

Postup je velice jednoduchý, Instagram účet lze odstranit během několika minut

Nebudeme si lhát do kapsy – na sociálních sítích trávíme každý více času, než by bylo zdrávo a hlavně než potřebujeme. Pokud se přistihujete, že otevíráte aplikaci Instagram třeba i v kině, na obědě se svou drahou polovičkou nebo při práci, něco je v nepořádku. Poradíme, jak se závislosti zbavit.

Instagram umí být velkým žroutem času

Sociální síť Instagram dnes patří k těm úplně nejoblíbenějším – v očích mnoha uživatelů dokonce překonává i Facebook. Síť používá každý měsíc přes 2 miliardy aktivních uživatelů. Pro srovnání, Facebook si každý měsíc zapnou bezmála 3 miliardy lidí, TikTok 1–1,2 miliardy lidí.

Kvůli tomu, že už je Instagram místem pro chatování, nakupování a také sledování otravně chytlavých videí Reels, je pro nás extrémně těžké odtrhnout od něj myšlenky. Omezení či dokonce úplný odchod z Instagramu tedy rozhodně stojí za zvážení.

Aplikace v telefonu dokonce umožňuje omezit čas strávený na síti pomocí denního časového limitu. Co ale dělat, když chcete z Instagramu odejít úplně? Máte v zásadě dvě možnosti: účet kompletně smazat (včetně videí a fotek, které jste sdíleli), anebo jej dočasně deaktivovat. Díky druhé možnosti si ponecháte zadní vrátka pro případ, že byste se na síť chtěli vrátit.

Jak smazat účet na Instagramu pro Android?

Otevřete ve vašem mobilním prohlížeči tuto oficiální Instagram stránku Přihlaste se ke svému účtu zadáním e-mailu, uživatelského jména či telefonního čísla a hesla Zvolte důvod vašeho odchodu z Instagramu – pakliže se nechcete zdržovat, vyberte možnost „Jiný důvod“ Zadejte znovu heslo ke svému účtu Stiskněte „Odstranit účet“

Jak smazat účet na Instagramu pro iPhone?

Jak smazat účet na Instagramu pro PC?

Následovat bude to, že Instagram váš účet uloží do 30denní hibernace. Během této lhůty se nebudete ostatním uživatelům zobrazovat ve vyhledávání a bude to tak působit, jako byste ze sítě již odešli. Zároveň během těchto 30 dní máte možnost své rozhodnutí změnit a na sociální síť se vrátit – učiníte tak tím, že se přihlásíte svými přihlašovacími údaji.

Kromě kompletního smazání účtu s již zmíněnou 30denní lhůtou „na rozmyšlení“ máte k dispozici také dočasnou deaktivaci profilu. Jak toho docílit? Nutno upozornit, že uživatelé aplikace pro iOS mohou účet deaktivovat přímo v aplikaci, androidoví uživatelé nikoliv, ti musí do webového prohlížeče na počítači

Jak dočasně deaktivovat účet na Instagramu pro Android?

Na počítači zamiřte na webovou verzi Instagram.com, kde se přihlaste ke svému účtu Na obrazovce dole vlevo vyberte menu „Víc“ a přejděte do Nastavení Vyberte úplně nahoře položku „Upravit profil“ a naopak úplně dole modrým písmem „Dočasně deaktivovat můj účet“ Nyní je postup stejný jako u iOS: vyberte důvod, zadejte heslo a klikněte na „Dočasně deaktivovat účet“

Jak dočasně deaktivovat účet na Instagramu pro iPhone?

Otevřete aplikaci a přejděte na dolní liště na profilový obrázek vašeho účtu Klikněte na menu vpravo nahoře –> Nastavení –> Účet Úplně dole vyberte možnost „Odstranit účet“ – takto můžete účet buď odstranit, anebo jen deaktivovat Klepněte na „Deaktivovat účet“, budete přesunuti na webovou stránku Opět vyberte důvod a znovu zadejte své heslo Nakonec klikněte na „Dočasně deaktivovat účet“

Jak dočasně deaktivovat účet na Instagramu pro PC?

