Recenze Garmin Venu X1: originální odpověď na Apple Watch Ultra

Garmin Venu X1 jsou v mnoha ohledech poměrně originální chytré hodinky

Velký čtvercový displej a sympatický design zaujme, výdrž na baterii už tolik ne

Za 19 990 korun je levnější než konkurence, je ale nutné počítat s několika kompromisy

Garmin dlouhá léta platí za jedničku v oblasti outdoorových chytrých hodinek. Americká společnost, původně se zaměřující na navigace do aut, se rychle etablovala v tomto odvětví a stala se de facto jeho lídrem. S příchodem Apple Watch Ultra ale vyvstala otázka, jak moc dokáže gigant z Cupertina změnit tento poměrně konzervativní trh. I když se fanoušci a samotný Garmin snaží tvářit, že pro ně Apple Watch Ultra nejsou žádná konkurence, evidentně jsou z nich pořádně nervózní.

Jak jinak si totiž vysvětlit příchod nového modelu Venu X1. Ten totiž opustil řadu dogmat, kterými Garmin proslul, a pouští se přímo do křížku s nejvybavenějšími hodinkami Applu. Ačkoli by se mohlo zdát, že Garmin si jen chce dokázat, že má na to porazit Apple i na jeho „vlastním písečku“, ve skutečnosti sáhnul v mnoha ohledech ke kompromisům, které by mohly naštvat ortodoxní fanoušky, a zároveň jich nepředstavil dost, aby přesvědčil pravověrné zákazníky Applu. Je tomu ale skutečně tak?

Design a zpracování

Garmin Venu X1 jsou možná ty nejméně „garminovské“ hodinky, které si můžete v současné chvíli pořídit. To ale neznamená, že by se nepovedly, právě naopak. Pokud preferujete hranaté hodinky, pak vám nové Garminy jistě udělají velkou radost – především pokud jde o velikost a tloušťku, která je v mnoha ohledech impozantní a rozhodně bude budit pozornost. Samotný vzhled je poměrně spartánský a nepotrpí si na velké výstřelky. Ostatně i k ovládání zde slouží pouze dvě tlačítka – horní pro vyvolání nabídky s aplikacemi a spodní pro návrat zpět.

Čtvercový design pouzdra jde přímo proti největšímu konkurentovi, přičemž s rozměry 41 × 46 × 7,9 milimetrů se vám na zápěstí rozhodně neztratí. Co je působivé, je jejich tloušťka těsně pod 8 milimetrů. Nutno říci, že takto tenké chytré hodinky na trhu jen tak nenajdete. Aby této tloušťky mohl Garmin dosáhnout, musel sáhnout k trochu větším rozměrům pouzdra. Většina vybavenějších modelů značky Garmin nejsou žádní střízlíci, nicméně na mém zápěstí o obvodu cca 20 centimetrů vypadají ještě jakž takž přijatelně. Pokud ale máte menší zápěstí, patrně budou působit nechtěným komickým dojmem.

Zatímco sklíčko je vyrobeno ze safíru a díky tomu se k němu nemusíte chovat jako v rukavičkách, pouzdro je vytvořeno z odolného vyztuženého polymeru a ozvláštňuje jej nenápadná rýha, ve které se ukrývají mikrofon, reproduktor a LED svítilna. Dýnko je poté z titanu, což kvituji s povděkem – jednak se jedná o hypoalergenní materiál a pak také příjemně odvádí teplo, což oceníte především v parných letních dnech. Drobným minusem je vystupující senzor Elevate 5. generace, avšak to je daň za nízkou tloušťku.

Za zmínku stojí také nylonový řemínek, který je poměrně odolný vůči zašpinění a nenasává nepříjemné pachy a pot, což je vzhledem k zaměření na aktivní uživatele dobrá volba. O trochu horší je zvolená rozteč pro řemínky – 24 milimetrů sice není atypický rozměr, avšak není ani nikterak zvlášť rozšířený. Pokud máte velkou sbírku náhradních řemínků, nebo si jich plánujete hodně dokupovat, je potřeba mít na paměti, že budete mít k dispozici o něco omezenější výběr.

Displej, parametry a funkce

Hned při pohledu na hodinky je jasné, co je hlavní prodejní tahák Garmin Venu X1. AMOELD panel o velikosti rovné 2″ (rozlišení 448 × 486 pixelů) je to největší, co můžete ve světě chytrých hodinek mít na zápěstí, takže pokud vám displeje chytrých hodinek připadají mrňavé, tady tento pocit rozhodně mít nebudete. Co se týče maximálního jasu, Garmin oficiálně údaje o svítivosti nesdílí, avšak ani na přímém letním slunci jsem neměl s čitelností sebemenší problémy. Nechybí ani funkce Always-on.

Nutno ovšem podotknout, že ačkoli je displej skutečně obří, je poznat, že v tomto ohledu nemá Garmin velké zkušenosti. Při bližším pohledu si lze všimnout poměrně tlustých rámečků okolo displeje, které trochu snižují působivý dojem. Ještě bude nějakou dobu trvat, než americký výrobce v tomto ohledu dožene třeba takový Apple, který je o poznání dále. Na druhou stranu šlo možná i o záměr Garminu – ostatně vměstnat všechnu elektroniku, senzory a baterii do těla o tloušťce 8 milimetrů je docela kumšt a nedivil bych se, kdyby větší rozměry s tlustšími rámečky zvolil z konstrukčních důvodů.

Co rozhodně potěší, je přítomnost LED svítilny, kterou je Garmin proslulý. Kromě čtyř úrovní intenzity bílého světla umí také červené světlo, které se v určitých situacích může hodit. Reproduktory jsou poměrně hlasité a dobře srozumitelné, mikrofony zvládnou dobře zachytávat hlas i během silnějšího větru. Samozřejmostí je voděodolnost 5 ATM, takže při kontaktu s vodou nemusíte mít obavy.

Senzorovou výbavu zajišťuje především poslední 5. generace senzoru Elevate, která se pyšní vysokou přesností a několika užitečnými vychytávkami. Mezi tu největší patří podpora pro měření EKG, jehož se ale v případě Garmin Venu X1 nedočkáte, což je velká škoda. Hodinky pochopitelně měří srdeční tep, okysličení krve, VO2Max či teplotu kůže. Venu X1 mají k dispozici také barometr, který se hodí třeba pro předpověď počasí na horách, které umí být pořádně nevyzpytatelné.

Hardwarové parametry Garmin Venu X1 Konstrukce Rozměry: 41 × 46 × 7,9 mm, hmotnost: 34 g (40 g s řemínkem ComfortFit), zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 2", AMOLED, rozlišení: 448 × 486 px, NFC: , Bluetooth: ano, Wi-Fi: ano, GPS: (jednopásmová (L1)), Baterie: nezjištěno, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Drobným nedostatkem může být absence vícepásmové GPS včetně technologie SatIQ, což by teoreticky mohlo být v některých případech limitující, například ve velmi husté městské zástavbě či v odlehlejších oblastech a náročnějších terénech. Během mého testování si ale na kvalitu satelitního spojení stěžovat nemůžu a GPS poskytovala v různých testovaných scénářích velmi přesné výsledky. Pakliže si ale potrpíte vždy na to nejlepší, nebo víte, že se často pohybujete v místech, kde vícepásmovou GPS využijete, Venu X1 vás příliš nepotěší.

Měření sportu a spánku

Jestli Garmin v něčem exceluje, je to měření aktivit. Největší pozornosti se pochopitelně dostalo běhu, turistice či jízdě na kole, zatímco ostatní sporty, například ty týmové, jsou co se týče sesbíraných informací vcelku omezené, nicméně to je problém všech chytrých hodinek. Pokud jde o měření kroků, tady nemůžu Venu X1 prakticky nic vytknout. Trochu horší je to s ohledem na měření spálených kalorií – stejně jako Apple Watch, i Garmin Venu X1 mají tendenci značně nadhodnocovat spálené kalorie, takže to mějte na paměti.

Hodinky jsem testoval při běhu ve městě i náročnějším terénu, během chůze či příležitostně také na badmintonu a rotopedu. Ať už jde o jakoukoli aktivitu, nemám Garminům co vytknout. Měření srdečního tepu je velmi přesné, tempo odhadují velmi dobře, GPS byla v mém případě jen s drobnými odchylkami a ani ostatní měření, jako je třeba převýšení či okysličení krve dopadlo na jedničku. V tomto ohledu Garmin Venu X1 na švestkách jen tak nenachytáte.

Ta hlavní přednost se ovšem ukrývá ve sbíraných datech a práci s nimi. Mezi hlavní funkce patří Body Battery a připravenost k tréninku. Obě metriky mají za úkol sledovat vaše aktivity a odpočinek, přičemž vám také dávají rady, kdy je lepší šlápnout na plyn a kdy si raději dát volnější den. Ne vždy se tyto hodnoty trefily do toho, jak jsem se zrovna cítil, avšak pokud s tréninkem zrovna začínáte, mohou vám tyto funkce pomoci zabránit přetrénování.

Šikovná je také funkce tréninku, která vám na míru sestaví cvičební plán na nadcházející závod – v mém případě jsem měl bohužel na výběr pouze ostravský maraton (který se koná až za pár měsíců), takže jsem nemohl tuto funkci dostatečně otestovat.

Venu X1 umí také měřit spánek, což ocení především ti, kterým normálně chytré hodinky na zápěstí vadí. Při spaní totiž Venu X1 prakticky nepřekáží a i lidé, kteří s tímto mají problémy, by díky tomu mohli konečně začít s měřením. Pokud jde o přesnost, ani v tomto ohledu nemám moc co vytknout – Garmin nejenže měří spánek poměrně přesně, ale dá vám také tipy s ohledem na váš trénink. Samozřejmostí je měření šlofíků během dne, takže i krátký spánek dokáže Garmin vyhodnotit a zakomponovat do tréninkového a regeneračního plánu.

Systém a aplikace

O spojení s telefonem se stará aplikace Garmin Connect, která je zároveň nejslabším článkem celého ekosystému od americké společnosti. Ne, že by nebyla aplikace nabitá funkcemi, grafy a doporučeními, v tomto ohledu nelze Garminu nic vyčítat. Avšak pokud jde o uživatelskou zkušenost a designovou podobu aplikace, v tomto ohledu Garminu ujel vlak. Ačkoli patřím mezi uživatele, kteří rádi sledují naměřená data a často je vyhodnocují, aplikaci Garmin Connect jsem vždy spouštěl jen s velkým odporem. Příliš tomu nepomohly ani neznámé problémy se synchronizací, kdy aplikace zkrátka nechtěla zobrazit žádná data.

I samotné hodinky mě v tomto ohledu dokázaly občas nepříjemně překvapit. Kupříkladu pro zadávání číselného kódu po opětovném nasazení hodinek jsem se na vyťukání správných čísel musel soustředit více, než je zdrávo, některé animace byly nepříjemně trhané a při snaze podívat se na některé tréninky z minulých dní mě překvapilo modré kolečko upozorňující na načítání informací. Od takto drahých hodinek bych zkrátka očekával mnohem větší plynulost a komfort.

Na první kartě si můžete nastavit všechna data, která vás zajímají, díky čemuž můžete omezit interakci s aplikací na minimum. Velký důraz klade Garmin na výzvy, do kterých se můžete zapojit i v případě, že nemáte žádné kamarády s hodinkami od Garminu, a také na kalendář, který vypisuje nejen plánované, ale také uplynulé tréninky. V přehledu vidíte v rámci časové osy všechna absolvovaná cvičení a pochopitelně nechybí ani široké možnosti nastavení hodinek, notifikací či datových polí.

Garmin se také nebojí umělé inteligence, kterou nabízí v rámci předplatného Connect+. Za 9 eur měsíčně (cca 220 korun), nebo 90 eur ročně (cca 2200 korun) získáte funkce jako Active Intelligence (přehledy založené na nasbíraných datech), ovládací panel výkonnosti (přizpůsobování grafů a porovnávání dat), přizpůsobení tréninků v reálném čase, vylepšenou funkci LiveTrack, tréninkové pokyny, trasy Garmin či exkluzivní odznaky. Jestli vám bude předplatné stát za to, je už na vašem zvážení, nicméně se domnívám, že většina uživatelů se bez něj hravě obejde.

Pokud jde o spolupráci s chytrým telefonem, zapomeňte na úroveň propojení, jakou nabízí Apple či Samsung. Notifikace vám hodinky zobrazí (v mnoha případech i se správnou ikonou aplikace), odpovědět na ně ale nemůžete, a pokud jde o jejich přizpůsobitelnost, pak máte také omezené možnosti. Z Venu X1 můžete v případě potřeby i telefonovat, přehrávat hudbu nebo si k nim připojit dodatečné příslušenství, jako třeba hrudní pás. Drobnou útěchou je možnost s hodinkami platit skrze Garmin Pay.

Interní úložiště Garmin Venu X1 je 32 GB, nicméně její využití je poměrně omezené. Vetší část využijete pro stažení mapových podkladů, hudby či podcastů, přičemž menší část, přibližně 64 MB (ano, nejde o překlep), je rezervována pro dodatečné aplikace, které lze stáhnout z obchodu Garmin Connect IQ (samostatná aplikace). Těch můžete do hodinek dostat až 32, přičemž na výběr jich zrovna mnoho nemáte. Z těch užitečnějších lze zmínit třeba streamovací služby (jako Spotify, Deezer či Amazon Music), komoot či HassControl pro ovládání chytré domácnosti. Mimo to si můžete dostahovat různé ciferníky či datová pole.

Baterie a výdrž

Tady se dostáváme patrně k tomu nejkontroverznějšímu tématu týkající se modelu Venu X1. Garmin je známý tím, že jejich hodinky vydrží týdny a v některých případech i měsíce na jedno nabití. V některých případech je pak výdrž prakticky neomezená díky solárnímu dobíjení. Venu X1 jsou ale konkurencí pro Apple Watch Ultra a to se vším všudy, pakliže se tedy nehodláte omezovat co se týče funkcí.

Jakmile zapnete veškerá měření, budete věnovat tréninku přibližně hodinu denně, budete s Venu X1 i spát a necháte zapnutý Always-on displej, připravte se na výdrž okolo 2 dnů. To je na Garmin žalostná hodnota. Ďábel je nicméně ukrytý právě v Always-on režimu – jakmile jej vypnete, rázem se prodlouží výdrž na zhruba týden, což je poměrně markantní rozdíl, byť na Garmin se stále jedná o podprůměr. S dalším postupným vypínáním funkcí jste se schopni dostat až na osm dní výdrže, avšak v tomto případě už musíte dělat až příliš velké kompromisy.

Pokud jde o nabíjení, tady se připravte na to, že bez proprietárního čtyřpinnového konektoru se neobejdete. Doba nabíjení také není žádná sláva a z 0 na 100 procent se dostanete za něco málo okolo dvou hodin. Pokud oželíte Always-on, patrně to taková tragédie nebude, avšak pokud si bez této funkce nedokážete chytré hodinky představit, čeká vás nepříjemně dlouhé nabíjení prakticky každý druhý den.

Závěrečné hodnocení

Garmin Venu X1 jsou patrně ty nejméně „garminovské“ hodinky na trhu. Ať už jde o jejich design, obří čtvercový displej, slabou výdrž na baterii nebo omezení z hlediska některých pokročilejších funkcí, pravověrné fanoušky americké firmy nejspíše tento model dvakrát nezaujme. Garmin se evidentně snaží nalákat fanoušky značky s nakousnutým jablkem ve znaku, kteří po Garminu nějakou dobu pokukují, ale prozatím neměli odvahu ke změně.

Garmin nicméně zatím úplně nepochopil, kde leží skutečné přednosti Apple Watch (potažmo Samsung Galaxy Watch Ultra), a snaží se „chytřejším“ hodinkám přiblížit na pohled, ovšem nikoli v případě funkcí. Uživatelský zážitek je mnohem lepší v případě konkurence a Garmin za ní zaostává o parník – sice se jedná o drobnosti jako méně spolehlivé zadávání číselného kódu, občasné trhané animace či delší načítání uložených dat, nicméně pokud se s tímto setkáváte každý den, dokáže vám to používání značně znepříjemnit. Co na tom, že může nabídnout skvělé a přesné měření a spoustu užitečných funkcí zaměřených na sportovce, když je používání hodinek a doprovodné aplikace nepohodlné a nedělá vám radost.

Jestli budou chytré hodinky Venu X1 úspěšné, rozhodne až zájem spotřebitelů. Za cenu 19 990 korun jsou posazeny níže, než vlajkové modely od Garminu, a také stojí méně, než konkurence. Na druhou stranu se stále jedná o poměrně vysokou částku, u které potenciální majitelé zvažují všechny pro a proti mnohem pečlivěji. A několikatisícový rozdíl už nehraje takovou roli, aby zákazníci v této cenové hladině přistupovali ke kompromisům, které se u Venu X1 objevily.

Garmin Venu X1 8.9 Design a zpracování 9.5/10

















Funkce a výbava 9.0/10

















Pohodlnost nošení 9.2/10

















Přesnost měření 9.8/10

















Výdrž baterie 7.2/10

















Klady největší displej na trhu

přesné a spolehlivé měření

praktická LED svítilna

povedený design

pohodlný nylonový řemínek Zápory slabší výdrž na baterii a pomalé dobíjení

absence měření EKG

chybí vícepásmová GPS

rozteč 24 mm zužuje výběr řemínků

Michael Chrobok