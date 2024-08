Recenze Samsung Galaxy Watch Ultra: když dva dělají totéž, není to totéž

Samsung letos přišel s něčím pro něj zcela novým – chytrými hodinkami s přídomkem Ultra

Galaxy Watch Ultra nabízí sportovní design a celou řadu dobře známých funkcí

Extrémní není jen zaměření na sport, ale i cena 17 490 korun včetně DPH

Samsung se letos rozhodl k zásadnímu kroku. Namísto větších hodinek s přídomkem Classic se rozhodl přinést větší, odolnější a sportovněji laděné prémiové hodinky Galaxy Watch Ultra. Jihokorejci se tak nejen názvoslovím, ale i zaměřením přidali do klubu „Ultra hodinek“, kde byl doposud jen Apple a Huawei.

Před samotným testováním jsem měl ohledně Galaxy Watch Ultra celou řadu otázek: co je to vlastně za zařízení, čím chce zaujmout zákazníky, co umí nad rámec základní varianty a hlavně – proč jsou tak drahé? Oproti Galaxy Watch 7 je přece jen dělí propastných 9 tisíc korun. A přestože na většinu těchto otázek jsem dokázal během několikatýdenního testovaní najít odpověď, produkt ve mně nezanechal ten bombastický pocit, jak se asi očekávalo.

Prémiové hodinky Watch Ultra se na českém trhu prodávají za cenu 17 490 korun včetně DPH. Letmým srovnáním s konkurencí je to sice pořád dost, ale méně než Apple Watch Ultra 2 (necelých 21 tisíc korun) a Huawei Watch Ultimate (18–22 tisíc korun). Korejské Ultry jsou k mání ve třech variantách: tmavá, přírodní titanová a bílá, kterou jsme pro účely testu obdrželi i my. Všechny tři varianty přichází se stejným, jen barevně odlišným silikonovým řemínkem.

Obsah balení

Jakkoliv se nové Ultry profilují jako vysoce prémiové zařízení, prodejní balení tomu příliš neodpovídá. Krabička je trochu větší než u klasických Galaxy Watch, nicméně uvnitř je prakticky totéž: hodinky, řemínek, nabíjecí puk s USB-C koncovkou a nezbytná literatura.

Design: Na sport dobré

Zrovna design je to, čím se Watch Ultra odlišují od základního modelu více než jasně. To je ale tak docela jediný účel, jaký zvolený design plní. Jinak totiž moc nechápu, proč se Samsung vydal touto cestou. Zpracování působí jako hybrid mezi Apple Watch Ultra a starým modelem Galaxy Gear Sport z roku 2014.

Základem je čtvercové tělo (u Samsungu vcelku nezvykle) s kruhovým ciferníkem, respektive displejem, ochrannou statickou lunetou kolem a trojicí tlačítek na pravém boku. Stran srovnání s konkurencí jsou hodinky určitě nejvíce sportovně laděné: Huawei Watch Ultimate působí jako luxus pro „chronomagory“, zatímco Apple Watch oscilují někde mezi, jsou praktické i elegantní zároveň.

U Galaxy Watch Ultra o eleganci zrovna moc hovořit nelze. Ještě tak možná u titanové barevné varianty, nicméně námi testovaná bílá jakýkoliv cit pro styl zabíjí a více méně působí jako levné utilitární zařízení pro sportovce. Zkrátka a dobře, v šortkách a dresu se s nimi vůbec nebojím vyrazit na kolo, ale k obleku bych si je nevzal.

Ale chtělo by to nějaké argumenty, abych jen netlachal; přece jen, design je vysoce subjektivní. Ultry od Samsungu jsou údajně vyrobeny zčásti z titanu. Na těle to ale není skoro vůbec poznat. Kovovým dojmem působí jen kus dýnka a maličká část kolem ciferníku. Boky, které by měly celkový design podtrhovat, jsou z matného kompozitního materiálu, který ze všeho nejvíce připomíná laciný plast. Alespoň je tělo odolné: nechybí IP68, vojenský standard MIL-STD 810H a rezistence při ponoření až do 100 metrů, respektive hloubky ekvivalentní k tlaku 10 atmosfér.

Dojem nikterak nevylepšuje ani řemínek. Pásek z kaučuku typu HNBR mohu pochválit za jeho odolnost a robustní zpracování. Má i praktické zapínání a na ruce nijak nevadí, jen je tedy trochu cítit jako spálený plast. Dřív nebo později si ale všimnete, že barevně ladí s boky těla. Takže jakmile připnete řemínek jiné barvy, rozplyne se i ta minimální elegance. O důvod víc udělat tělo z kovu, který je ve vztahu k barvám více méně neutrální.

Displej s maximální svítivostí

Korejci displeje holt umí, a o Samsungu to platí dvojnásob. V tomto ohledu vás hodinky Watch Ultra budou neskutečně bavit. Nabízí 1,5″ kruhový displej typu Super AMOLED s dostatečným rozlišením 480 × 480 pixelů (jemnost 327 ppi). Rozlišení a jemnost jsou o chloupek nižší než u konkurence, ale rozdíl je tak nevýrazný, že ani při přímém srovnání ne každý odchylku pozná.

Také displej je stran odolnosti na vysoké úrovni. Kromě zmíněné lunety kolem je obrazovka překryta tenoučkým safírovým sklem, které dokonale odolává všemožným škrábancům, včetně prachových částic nebo rychle letícím kamínkům.

Tím nejdůležitějším parametrem pro mě osobně je však svítivost. Zobrazovač se umí rozzářit až na 3 000 nitů, což zvlášť oceníte při odpoledním venkovním sportu, kdy slunce je ještě vysoko nad horizontem. Za každých okolností je obraz perfektně čitelný, i včetně textu a notifikací. Automatická regulace funguje taktéž na jedničku. Chybět nesmí ani Always-on režim. Co víc, Samsung od konkurence okoukal fajn funkci červeného filtru na displeji. Jakmile tedy venku padne šero, hodinky přepnou Always-on režim do červené, díky čemuž při letmém zkontrolování času šetří váš zrak.

Ovládání lze provádět několika způsoby. Tím prvním je pochopitelně dotykový displej. Jak už zaznělo, mechanická luneta chybí, nicméně klouzáním prstu po okraji rámečku aktivujete virtuální lunetu a můžete tímto pohybem procházet jednotlivé dlaždice s widgety. Jednou z možností jsou i bezdotyková gesta v případě, že máte k dispozici jen jednu ruku.

Nu a pak samozřejmě tlačítka, která fungují jako u starších generací hodinek Samsung. Tedy s jednou výjimkou – prostřední oranžový čudlík je akční tlačítko, na které lze namapovat jednu ze 4 funkcí: cvičení, stopky, vodní zámek a svítilna. To není mnoho a v porovnání s Apple Watch, které umí na akční tlačítko namapovat 11 funkcí, je to tak trochu blamáž.

Výbava: maximum možného

Letošní generaci hodinek Samsung shodně pohání čipset Exynos W1000. Jde o zásadní vylepšení oproti loňsku: na rozdíl od svého předchůdce má 3nm architekturu, 5jádrový procesor (jedno výkonnější jádro Cortex A78 a čtyři úspornější Cortex A55) a také grafický akcelerátor Mali G68.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch Ultra Konstrukce Rozměry: 47,4 × 47,4 × 12,1 mm, hmotnost: 60,5 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W930, RAM: 2 GB, interní paměť: 32 GB Displej, konektivita a baterie 1,5", Super AMOLED, rozlišení: 480 × 480 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: 590 mAh, bezdrátové nabíjení: Cena: 17 490 Kč Kompletní specifikace

Přestože výkon či vysoký počet jader procesoru není to hlavní, po čem uživatelé u chytrých hodinek volají, jde logicky o nezbytnou součást, která zajišťuje celkový chod zařízení. Kromě toho mají Galaxy Watch Ultra v základu 32GB úložiště (systém ukusuje asi 9 GB), 2 GB operační paměti, podporují Wi-Fi i eSIM (4G LTE). Mobilní připojeí navíc není připlatková služba, hodinky to umí v základu.

Dále Bluetooth 5.3, GPS, akcelerometr, gyroskop, barometr, kompas a nechybí ani NFC pro bezkontaktní platby pomocí Google Pay. Díky speciálnímu senzoru umí měřit nejen teplotu kůže, ale i teplotu vody, což se vám hodí například při potápění.

Výdrž a nabíjení

Co se týče výdrže, zažíval jsem při používání Galaxy Watch Ultra mírné zklamání. Co „mírné“, vlastně docela velké. Základní model Galaxy Watch 7, se kterým jsem měl přímé srovnání, vydržel 2 dny. To je setsakra málo, ale použijeme-li stejný argument jako u Apple Watch – tedy množství funkcí je vykoupeno nižší výdrží – obstojí.

Galaxy Watch Ultra bohužel výdrž o tolik moc nerozšiřují. Osobně mi vydržely v pohodě necelé 4 dny, při intenzivnějším používání zhruba 3,5 dne. Během toho jsem stihl dvě 40–60minutové venkovní cvičení s aktivní GPS, nosil jsem je samozřejmě i přes noc a během celého dne byl zapnutý Always-on režim.

Upřímně, očekával jsem, že s nárůstem rozměrů a i ceny poroste výdrž trochu víc. Pravda, 4 dny bez nabíjení už je celkem fajn, ale pokud budete hodinky používat s aktivní službou eSIM, výdrž zase o pár hodin spadne. Výdrž hodinek Samsung je jejich největší slabinou, protože v očích široké masy zákazníků jde o důležitější aspekt, než přenádherně jasný displej nebo široká škálá funkcí, od monitoringu zdraví, až po bezkontaktní placení.

Naměřená rychlost nabíjení 25W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 24 minut 43 minut 76 minut 116 minut

Nabíjení probíhá přes originální dodávaný dok s USB-C koncovkou. Podpora pro konvenční Qi podložky najednou chybí, takže se vytratila i jistá flexibilita. Nabíjení je pak úmorně dlouhé. Na 10 % se s 25W nabíjecím adaptérem dostanete asi za 8 minut, plnou nádrž doplníte z skoro 2 hodiny. Rychlost nabíjení tedy neuspokojivou výdrž zrovna moc dobře nezastupuje.

Systém plný funkcí

Systém One UI Watch založený n Wear OS je tím nejpokročilejším hodinkovým operačním systémem, který si Samsung mohl zvolit. Nerad bych zbytečně zabíhal do detailů, protože Wear OS na hodinkách Samsung jsme dostatečně podrobně probrali v nedávné recenzi Galaxy Watch 7.

Takže jen ve zkratce: systém je založen na jednotlivých celoobrazokových widgetech, tzv. dlaždicích. Mezi nimi se pohybujete svajpováním prstu po ciferníku. Zároveň nechybí ani možnost nainstalovat si jakoukoliv aplikaci, protože součástí Wear OS je pochopitelně obchod Google Play.

Hodinky můžete tak z 95 % ovládat přímo, k některým úkonům však bude lepší využít doprovodnou aplikaci Galaxy Wear v telefonu s Androidem. Sportovní úkony a zdravotnická data se vám zase ukládají do aplikace Samsung Health. Obě aplikace jsou dostupné pouze pro Android, k iPhonu tedy hodinky Samsung nepřipojíte.

Výčet funkcí je široký a byli bychom tu opravdu dlouho. Proto jen to zásadní: ano, s hodinkami jde volat (musí být v blízkosti telefonu, nebo mít zaregistrovanou eSIM), můžete s nimi platit pomocí Google Pay, podporují češtinu, ale nemají prakticky žádnou funkci Galaxy AI, kterou znáte z telefonů.

O jaké funkce přijdete, pokud hodinky používáte s jiným telefonem než Samsung? Navrhované odpovědi na základě kontextu (Galaxy AI)

Oznámení o nepravidelném srdečním rytmu

EKG a detekce chrápání

Skóre energie

Bezdotyková gesta

Co se týče notifikací, i ty jsme minule probrali dostatečně. Samsung je v tomto ohledu velkorysý výrobce, jeho hodinky nabízí jak mini-klávesnici, tak širokou škálu předpřiravených odpovědí. Možné je i diktování – ale pozor, výchozí klávesnice nepodporuje češtinu, kvůli tomu si musíte stáhnout Gboard od Googlu.

Novinky pro Galaxy Watch Ultra

A nyní už k tomu, co je nové, konkrétně pro Galaxy Watch Ultra. Na dýnku se nachází nový biometrický senzor Samsung BioActive, který slibuje přesnější měření srdečního tepu (včetně rozpoznání odchylek), kyslíku v krvi, teploty kůže, EKG a také analýzu složení těla pomocí metody BIA, která odhaduje poměr tuku, svalů a kostí. Za zmínku stojí i superhlasitá siréna, kterou umí hodinky spustit v případě, že jste v nebezpečí.

Zásadní novinkou jsou některé sportovní režimy, k cca stovce se přidalo propracované potápění. Watch Ultra umí při plavání a potápění v moři monitorovat průměrné tempo, uplavanou vzdálenost, samozřejmě i tep, ale na rozdíl od klasických venkovních sportů měří teplotu vaší kůže a teplotu vody. Při režimu vodních sportů – kromě potápění a plavání jde ještě o vodní lyžování, veslování nebo windsurfingu – se navíc automaticky aktivuje zámek obrazovky.

Při extrémnějších venkovních aktivitách přijde k duhu i dvoufrekvenční GPS (L1+L5), která měří s větší přesností a podporuje také funkci zpětné trasy. Pakliže se ztratíte například v lese a nevíte, kudy se vrátit, hodinky vás navedou zpět podle trasy, kterou jste již ušli. Nejde ale o žádnou závratnou novinku, umí to i levnější model Galaxy Watch 7.

Jinak nechybí nic z toho, co už zaznělo v recenzi Galaxy Watch 7: pokročilý monitoring spánku, včetně spánkových tréninků, upozornění na chrápání či na spánkovou apnoe, skóre energie, stres anebo též měření metabolického zdraví dle indexu sloučenin AGEs.

Záverečné hodnocení

Pohledem bez kontextu jsou Galaxy Watch Ultra nejlepší chytré hodinky, které Samsung kdy vyrobil. Jsou přímočaré, snadno a ergonomicky se používají, pohodlně drží na zápěstí, vynikají v dílenském zpracování a mají působivý seznam funkcí – ať už již integrovaných, anebo dalších, které čekají na objevení díky aplikacím z obchodu Google Play.

Jenže nové hodinky jsou také celkem dost drahé, stojí skoro o 10 tisíc korun víc než základní varianta Watch 7, přitom sdílí většinu výbavy. Navíc zklamou z hlediska výdrže a mně osobně i co do designu. Čekal jsem luxusně vypadající zařízení, ze kterého cáká prémiovost a luxus. Výsledkem jsou neoriginální a neforemné hodinky, které vypadají sportovně možná víc než by samy chtěly.

A i když se to Samsungu nebude líbit, cenu atakující 18 tisíc korun bude marně obhajovat. Srovnání s Apple Watch je v tomto ohledu rozhodně na místě, protože ani ty nepřináší žádné zásadní vylepšení. Těžko říct, jakou sleduje Samsung poptávku, ale nemohu se zbavit dojmu, že Watch 7 Pro nebo Classic s nižší cenou by oproti Ultrám bylo to pravé ořechové. Z tohoto je naopak cítit inovační vyčpělost a bezohledná touha zkusit štěstí s něčím, co funguje u konkurence.

Samsung Galaxy Watch Ultra 8.4 Design a zpracování 7.6/10

















Funkce a výbava 9.5/10

















Pohodlí nošení 8.8/10

















Výdrž baterie 6.9/10

















Mobilní aplikace 9.0/10

















Klady parádní displej s vysokou svítivostí

maximální odolnost

podpora eSIM bez příplatku

Wear OS a podpora aplikací třetích stran

precizní monitoring sportu a zdraví Zápory až moc sportovní design

nevyužité akční tlačítko

slabá výdrž a pomalé nabíjení

omezená kompatibilita

vysoká cena Koupit Samsung Galaxy Watch Ultra