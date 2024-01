Galaxy AI: vše, co potřebujete vědět o umělé inteligenci od Samsungu

Galaxy AI je kombinací vlastních technologií od Samsungu a umělé inteligence od Googlu

Do budoucna mohou funkce přibývat, ale také mizet či být zpoplatněny

V průběhu letošního roku se Galaxy AI dočkají i majitelé starších smartphonů

Během představení letošních vlajkových modelů Samsungu patřila mezi jednu z nejčastěji skloňovaných novinek právě umělá inteligence. V balíčku s názvem Galaxy AI se skrývá celá řada užitečných funkcí a nástrojů. Některé, jako například překlad hovorů či základní úpravy fotografií, fungují lokálně přímo na Galaxy S24 a k jejich činnosti není potřeba být připojený k internetu. Jiné, jako například pokročilé editace fotek včetně generativního „dokreslování“ už ale připojení k internetu potřebují.

Zjednodušeně můžeme napsat, že právě funkce spojené s AI, které běží přímo na telefonu, si Samsung v drtivé většině vytvořil sám (v rámci AI má přes 3 000 patentů). A naopak ty, které potřebují připojení k internetu, spoléhají primárně na řešení od Googlu.

Samsung Gauss, nebo Google Gemini?

Nejprve je potřeba si říci, co to vlastně je Samsung Galaxy AI. Ve stručnosti se jedná o souhrnný název pro všechny technologie postavené na umělé inteligenci, které jihokorejská společnost nasazuje ve svých smartphonech. Ty nicméně nemusejí pocházet přímo z vývojového centra Samsungu, ale mohou se mezi nimi objevit také řešení od partnerských společností, jako je například Google.

V případě řady Galaxy S24 jde jak o modely Samsung Gauss s technologií On-Device AI, tak modely Google Gemini Nano. Díky speciální neurální jednotce, která byla přítomná už na čipsetech předchozích generací smartphonů, se Galaxy AI dočkají i majitelé starších zařízení. Za takovou podporu si Samsung jednoznačně zaslouží pochvalu.

Přímo z dílny Samsungu jsou tedy modely Gauss Language, což je generativní jazykový model, který se aktivuje při psaní textů, Samsung Gauss Code, který se využívá pro psaní kódu, a Samsung Gauss Image, tedy generativní obrazový model, který umožňuje snadnou tvorbu a úpravu fotografií a další grafiky. Jejich výhodou je fakt, že běží přímo na zařízení a nepotřebují ke svému správnému fungování internetové připojení.

To ovšem neplatí pro modely umělé inteligence od Googlu, které se bez internetu neobejdou. Pokud vás tato problematika zajímá podrobněji, rozhodně doporučím skvělý článek od Tomáše Kaplera, který se umělé inteligenci podrobně věnuje.

Které funkce budou exkluzivní?

V rámci Galaxy AI budou některé funkce umělé inteligence exkluzivní pro zařízení od Samsungu, zatímco jiné se dříve či později objeví také u konkurence. Punc exkluzivity budou mít všechny funkce využívající modely Gauss, zatímco řešení od Googlu budou mít v některých případech jen časovou exkluzivitu.

Google do telefonů Samsungu dodá funkci Zakroužkuj a vyhledej (Circle to Search), která vyžaduje připojení k internetu a jedná se v podstatě o rozšíření funkce Google Lens. Na tuto vychytávku budou mít telefony Galaxy S24 několik měsíců exkluzivitu společně s telefony Google Pixel. Právě na Pixely má 31. ledna dorazit update, který přidá například podporu pro Circle to Search. A 31. ledna se zároveň po celém světě začíná prodávat řada Galaxy S24.

S čím se bude jihokorejský gigant chlubit patrně nejvíce, je využití umělé inteligence ve spojitosti s úpravami fotografií v rámci technologie ProVisual Engine. Telefon vybavený tímto řešením pomůže s pokročilou editací fotek, jako je vyříznutí nechtěných prvků nebo úprava kompozice obrázku. Konkrétně jde například o schopnost odstraňovat nežádoucí odrazy a odlesky, dopočítání chybějících částí, které vzniknou při otočení snímku, smazání či přesunutí objektů na fotografii nebo Instant Slow-mo – zpomalení videa při zachování plynulosti pomocí interpolace snímků (dvojnásobné navýšení framerate).

Teď něco na odlehčenou… na fotografiích výše a screenshotech níže si můžete prohlédnout, jak takové odstranění objektů z fotek pomocí AI v praxi vypadá. Ve většině případů to funguje poměrně dobře, ale zrovna tyto dva příklady jsou hodně úsměvné. Jakoby Galaxy AI měla zálibu v nahrazování osob sloupky. Jak jinak si vysvětlit, že na obou příkladech nahradila člověka právě tímto prvkem? Snad se AI neřídí Babicovým pravidlem „Když nemáte objekt, tak tam dejte sloupek!“ :-)

Insant Slow-mo funguje tak, že se z okolních snímků dopočítají mezisnímky, a uživatel se poté může dívat na video zpomaleně. V reálu to funguje překvapivě dobře. Telefony řady Galaxy S24 umějí v Pro režimu videa nahrávat video ve 4K rozlišení při 120 fps. Při aplikaci dalšího zpomalení skrze umělou inteligenci, která framerate umí zdvojnásobit, vám tak telefon snadno dokáže vyrobit 4K video při 240 fps. A to už je pro práci se zpomalenými záběry více než dostačující. A jak můžeme potvrdit z našeho testování Galaxy S24 Ultra, dopočet snímků funguje opravdu dobře.

Mimochodem, umělé inteligence se využívá i při pořizování fotografií. Samsung trénoval nejen optimální nastavení vyvážení bílé, ale i celkový barevný nádech na milionech fotografií a takto naučená data nyní využívá při fotografování, respektive při výsledné postprodukci.

Užitečnou funkcí je simultánní překlad hovorů, kdy se vám při telefonování automaticky přepisuje a překládá hovor, a jakmile druhá strana dokončí větu, začne vám váš telefon hlasem říkat vaším jazykem, co druhá strana pronesla. Vše se samozřejmě zpracovává přímo v telefonu bez nutnosti připojení k internetu.

Následně můžete mluvit vaší řečí a poté, co dokončíte myšlenku, telefon začne říkat hlasitě protistraně v jejím jazyce, co říkáte. Omezení je snad jen v tom, že musí každá ze stran dokončit myšlenku, tedy udělat pauzu a následně počkat, než se vše převypráví znovu druhé straně v jejím jazyce. Čeština bohužel zatím není podporovaná, ale během následujících měsíců by se to mělo změnit.

Řidiči ocení také lepší řešení některých situací v rámci Android Auto, které dostalo též podporu umělé inteligence – například když člověk, se kterým telefonujete, zmíní adresu, můžete si ji nechat zadat do navigace, aniž byste ji přepisovali. Lze si také nechat shrnout skupinové zprávy či odpovědět jedním kliknutím pomocí AI generované odpovědi. Toto ale opět funguje pouze v angličtině.

Automatické formátování, shrnutí, oprava či překlad textu v rámci aplikace Samsung Notes bude jednou z exkluzivit, která využívá právě jazykový model Gauss. V případě překladu si ale opět na podporu češtiny budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Automatické formátování či shrnutí textu ale funguje na výbornou.

Obdobně je na tom také asistent přepisu, přičemž tato funkce umožňuje vytvářet přepis řeči, například z rozhovoru či firemní porady, do několika světových jazyků (ano, hádáte správně, i tady zatím bez češtiny). A aby toho nebylo málo, text získaný z audio nahrávky si díky umělé inteligenci můžete nechat sumarizovat, případně z něj nechat vypsat ty nejdůležitější informace.

AI funkce budou přibývat a především se zlepšovat

Samsung představil Galaxy AI jako platformu, která je otevřená možné spolupráci s jinými společnostmi. Kromě Googlu by se tak v budoucnu mohly přidat i další firmy, které by AI ekosystém mohly výrazně obohatit. Na druhou stranu se také může stát, že některé funkce časem přestanou být dostupné, případně že budou dříve či později zpoplatněny.

Stejně tak je jasné, že v budoucnu Google svou umělou inteligenci začne poskytovat i dalším výrobcům. Je tedy velice pravděpodobné, že právě ty technologie, které Samsung nyní od Googlu využívá, se později objeví i na smartphonech konkurenčních značek. A dle mého názoru to nebude dlouho trvat.