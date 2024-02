Samsung Galaxy S24 Ultra recenze: rekordman podpořený umělou inteligencí

Galaxy S24 Ultra není tolik o hardwaru, ale především o softwaru a umělé inteligenci

Circle to Search se může zdát jako nenápadná funkce, ale budete ji milovat

Má titanový rámeček a 50Mpx teleobjektiv, cena startuje na 35 490 Kč

Samsung se v případě vlajkového smartphonu Galaxy S24 Ultra dostal do poměrně složité situace. Už s loňským modelem Galaxy S23 Ultra slavil obrovský úspěch, a nutno říci, že zcela po právu, jelikož šlo o naprosto skvělý kus hardwaru i softwaru. V případě aktuálního Samsungu Galaxy S24 Ultra se navíc při pohledu na hardwarové parametry může zdát, že s technologický gigant držel více při zemi, ale nenechte se zmást.

Telefon jsem testoval s verzí software S928BXXU1AWM9. Samsung by měl v nejbližších dnech vydat novou aktualizaci, která by měla opravit některé drobné bugy a vylepšit fotoaparát. Hned na úvod ale doplním, že i se současným softwarem fungoval telefon naprosto bezchybně a špičková byla i kvalita pořízených fotografií a videa.

Pod kapotou se totiž stále nachází to nejlepší, co si aktuálně ve světě smartphonů můžete pořídit, navíc v perfektní symbióze. A i když je zadní strana S24 Ultra identická s Galaxy S23 Ultra, přece jen zde došlo k designovým změnám, které nejsou nijak zanedbatelné. Samsung totiž letos vsadil na tzv. „flat design“, který dal sbohem mírnému zaoblení displeje na okrajích a světe div se, tahle drobná změna velice výrazně mění to, jak telefon jako celek vnímáte. Nejen pohledově, ale i pocitově. A troufám si napsat, že rovný displej bude pro řadu zájemců jedním z hlavních důvodů, proč si letošní Ultru pořídit.

Hlavní novinky

titanový rám

flatový (plochý) design

plochý displej s maximálním jasem až 2 600 nitů

displej chrání sklo Corning Gorilla Glass Armor, které je o 50 % odolnější než Victus 2 a má o 75 % nižší míru odlesků

nejnovější čipset Snapdragon 8 Gen 3 s vylepšeným Ray Tracingem

50Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením a výrazně větším fotočipem

Android 14 s One UI 6.1

umělá inteligence Galaxy AI

nižší cena oproti loňsku (u 512GB a 1TB varianty)

Design a zpracování

Při pohledu na přední stranu si nelze nevšimnout, jak se Samsung povedlo sjednotit tloušťku rámečků okolo displeje, která je na všech stranách jen zhruba 1,6 mm. Galaxy S24 Ultra není s hmotností 233 gramů a rozměry 79 × 162,3 × 8,6 mm rozhodně žádný střízlík. Naopak, jedná se o skutečně velký smartphone, nicméně se skvěle zvládnutým těžištěm. Při používání v jedné ruce nemá tendenci přepadávat, ale pokud nemáte ruce jako Hulk, palcem celou plochu neobsloužíte.

Z mého pohledu je použití rovného displeje na okrajích nesmírně praktické a Ultra se mi díky tomu používala o poznání příjemněji než loňský předchůdce. Kromě odemykání pomocí obličeje lze využít i otisku prstu. Ultrazvuková čtečka je tradičně ukrytá v displeji a funguje na jedničku. Další výraznější novinkou je použití titanového rámečku s matnou povrchovou úpravou, který zajišťuje větší pevnost konstrukce.

U materiálu rámečku ještě zůstanu. Telefon si můžete pořídit v černé, šedé, fialové a žluté barvě. Na webu Samsung.cz jsou k dispozici ještě další tři barvy (zelená, oranžová a modrá. Stejně jako Apple, ani Samsung u barevných variant nepoužil eloxovaný titan. To v praxi znamená, že pokud nebudete mít variantu v barvě přírodního titanu (šedá) a rámeček se vám povede poškrábat, budou vám škrábance „svítit“ právě v barvě titanu, což bude zejména u tmavých barevných variant poměrně dost viditelné.

Někteří zahraniční recenzenti si stěžovali na to, že se jim na rámečku objevily drobné škrábance i přes to, že telefon nosili v běžné kapse u kalhot. Já jsem telefon aktivně používal poslední dva týdny a rozhodně jsem jej nijak nešetřil, přesto na bočním rámečku nemám jediný škrábanec. A to samé platí o displeji. Zapomenout nesmím ani na stupeň krytí IP68, který zaručuje kompletní odolnost vůči vniknutí vody a prachu (hloubka 1,5 metru po dobu 30 minut, včetně pera S Pen).

Ve spodní části najdeme USB-C konektor, slot na dvě nanoSIM karty (druhé číslo lze případně využívat i přes eSIM), otvor pro hlavní systémový reproduktor a otvor pro pero S Pen. Ten je opět umístěné na levé straně, což pro praváky není úplně praktické, ale dá se na to zvyknout. Přemístění na protější okraj by z hlediska ergonomie dávalo větší smysl, nicméně konstrukčně to není proveditelné.

Svou délkou by totiž S Pen na protější straně zasahoval do prostoru s fotoaparáty. Galaxy S24 Ultra samozřejmě hraje stereo, druhý (telefonní) reproduktor najdeme v tenké zdířce nad displejem. Kvalita reprodukce zvuku je velmi dobrá, stejně jako čistota hlasu při telefonním hovoru.

Displej a hardwarová výbava

Dominantou telefonu je prostorný 6,8″ Dynamic LTPO AMOLED 2X panel, který se navíc pyšní maximální úrovní jasu až 2 600 nitů. Těžko si lze tak vysoký jas představit, dokud jej neuvidíte na vlastní oči. Displej na maximálce září skutečně extrémně, což oceníte nejen při ostrém letním sluníčku. Na druhou stranu, v tomto režimu samozřejmě dochází k výrazně rychlejšímu úbytku baterie. Úroveň jasu si systém nastavuje automaticky podle okolních světelných podmínek a nutno dodat, že s maximální přesností. Po dobu testování jsem nebyl ani jednou nucený hodnotu ručně upravovat.

Samozřejmostí je adaptivní obnovovací frekvence v rozsahu 1 až 120 Hz. Rozlišení je 1440 × 3120 px, nicméně kvůli úspoře energie je defaultně nastavené Full HD+ rozlišení (1080 × 2340 px). Metodika serveru DxOMark označila zobrazovací panel Galaxy S24 Ultra jako nejlepší na trhu a já toto hodnocení mohu jen potvrdit.

Funkce Always-on nabízela už u minulých modelů poměrně široké možnosti přizpůsobení. S příchodem One UI 6.1 je nově možné mít na „ztlumeném displeji“ viditelnou i tapetu. Pokud si říkáte, že tuhle funkci už jste někde viděli, máte pravdu, loni s ní přišel iPhone.

Ochranu proti poškození zobrazovače zajišťuje nová generace skla Gorilla Glass Armor. To nejen že má vyšší odolnost než loňský Victus, ale především výrazně redukuje odlesky. Dle slov výrobce až o 75 %. V praxi je na displej opravdu radost pohledět a díky rovným okrajům je radost jej i používat.

Při pohledu na specifikace každému dojde, že Galaxy S24 Ultra je jedním z nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Svůj podíl na tom má nejen použitý 4nm čipset Snapdragon 8 Gen 3 ve speciální úpravě s přídomkem „for Galaxy“, který oproti běžné produkci nabízí vyšší tak u hlavního jádra 3,3 GHz. Součástí čipsetu je i grafický akcelerátor Adreno 750. Použitý čipset zároveň přidává podporu Bluetooth 5.3, NFC, GPS/Glonass i technologie UWB. Potěší i podpora standardu Wi-Fi 7.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 Ultra Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4nm), octa-core,1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520), GPU: Adreno 750, RAM: 12 GB, interní paměť: 256/512/1024 GB, pam. karta:

Rozměry: 79 × 162,3 × 8,6 mm, hmotnost: 233 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,8", Dynamic AMOLED, rozlišení: Quad HD+, 1440 × 3120 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.3", 0.6µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 67mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 50 Mpx, teleobjektiv, f/3.4, 111mm, 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 5× optický zoom, čtvrtý: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, selfie kamera: 12 Mpx, f/2.2, 26mm, PDAF, 4K video, auto-HDR Cena: 35 490 Kč Kompletní specifikace

Samsung se sice chlubil, že letos výrazně zapracoval na chlazení a že se mu povedlo chladič zvětšit o 90 % oproti minulé generaci. Nicméně když jsem spouštěl benchmarky či hrál náročnější hry, telefon, respektive hlavně titanový rám, se zahříval o něco více, než tomu bylo vloni. Teplo se soustředilo hlavně do levého horního rohu a prostoru na zadní straně napravo od fotoaparátů.

Pokud by vás zajímala syrová čísla z benchmarků, v AnTuTu 10 jsem průměrem 3 testů získal 1 877 539 bodů, v 3D Marku (Wild Life Extreme) 4 988 bodů a GeekBench 6 mi ukázal 2 307 bodů v single-core a 7 355 bodů v multi-core testu. Nejvyšší teplota, kterou jsem na zádech telefonu během benchmarkování naměřil, byla 46,5 °C, na titanovém rámu pak dokonce 48,6 °C.

Baterie a výdrž

Stejně jako u Samsungu Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra a S23 Ultra, i v tomto případě výrobce použil akumulátor s kapacitou rovných 5 000 mAh. Celková výdrž mi ale přijde nepatrně lepší, než tomu bylo u předchůdce.

Galaxy S24 Ultra podporuje standard USB Power Delivery 3.0. Maximální dobíjecí výkon je 45 wattů. Někdo by mohl namítat, že konkurence umí mnohem více, ale já v tomto zároveň rád oponuji, jelikož mi 45 W přijde jako zcela dostačujících a zároveň šetrných k baterii. Očekával jsem, že letošní Ultra nabídne rovněž podporu bezdrátového nabíjení Qi2, ale bohužel tomu tak není.

Naměřená rychlost nabíjení 45W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 90 % 100 % Čas 14 minut 24 minut 42 minut 50 minut 67 minut

Akumulátor tak za 30 minut dokážete nabít na přibližně 65 procent a vzhledem k tomu, že mi Galaxy S24 Ultra běžně vydržel 1,5 až 2 dny provozu, tento výkon považuji za zcela dostačující. Standardně jsem den končil se 40 i 50 % baterie při využívání adaptivní obnovovací frekvence displeje. Z údajů v tabulce lze vyčíst, že jakmile se kapacita baterie přehoupne přes 80 %, dojde k výraznějšímu zpomalení nabíjecí křivky. Při připojení nabíječky rovněž na displeji vidíte, kolik minut zbývá do úplného dobití.

Bezdrátově můžete Ultru dobíjet výkonem 15 wattů. Tento úkon zabere okolo 1 hodiny a 40 minut. Kapitolu uzavřu zmínkou o reverzním bezdrátovém dobíjení Wireless PowerShare s výkonem 4,5 W, které lze využít pro doplnění energie například u sluchátek nebo jiného drobného příslušenství.

Android 14, sedmiletá podpora a režim DeX

Operační systém Android 14 klasicky doplňuje uživatelské prostředí One UI, tentokrát ve verzi 6.1. Samsung garantuje rekordních 7 let přísunu nových verzí operačního systému a bezpečnostních aktualizací. Pokud tedy Google nezmění číslování, měla by Ultra svůj životní cyklus končit až s Androidem 21.

Někdo může namítat, že sedm let stejně telefon nepoužívá, nicméně řada lidí si po letech kupuje modely z druhé ruky. A právě pro ně může být benefitem, že si za pár let koupí telefon, který má stále aktuální verzi Androidu. Optimalizace systému je ze strany Samsungu skutečně příkladná. Prostředí je perfektně plynulé, stejně jako jakékoliv animace.

Pocitově příjemnější je letos i haptická odezva. Dokonce bych se nebál ji přirovnat k té na iPhonu. Mírně přepracovaný je i tmavý režim, ve kterém kromě černé barvy poměrně dost často uvidíte i šedivou. Z mého pohledu je tato barevná kombinace mnohem příjemnější na používání, než tomu je u jiných výrobců.

Pro fanšmejrky je tradičně připraven režim DeX, ve kterém můžete po připojení k monitoru nebo televizi využívat upravené desktopové prostředí. Po spárování s bezdrátovou myší a klávesnicí tak můžete získat určitou náhradu za notebook. Pokud ale po ruce tyto periferie nemáte, dá se celkem obstojně využívat displej telefonu jako touchpad, a to včetně multidotykových gest. Jen zadávání znaků přes softwarovou klávesnici v tomto módu beru spíše jako nouzovku. S připojenou Bluetooth klávesnicí je to jiné kafe.

S běžnými monitory či televizemi DeX funguje po připojení kabelu, nicméně pokud vaše zařízení podporuje Miracast, lze DeX z Galaxy S24 Ultra provozovat také bezdrátově. To samé platí v případě, že máte doma některý z podporovaných Smart monitorů od Samsungu.

Umělá inteligence

Na tiskové konferenci Samsungu v San Jose, kde se řada Galaxy S24 představovala, patřila mezi jednu z nejčastěji skloňovaných novinek umělá inteligence. Ta dostala název Galaxy AI a nabízí pestrou paletu užitečných funkcí a nástrojů. Některé, jako například překlad hovorů či základní úpravy fotografií, fungují lokálně přímo na Galaxy S24 a k jejich činnosti není potřeba být připojený k internetu. Jiné, jako například pokročilé editace fotek včetně generativního „dokreslování“ už ale připojení k internetu potřebují.

Pokud byste nechtěli, aby se AI kamkoliv připojovala, lze to v nastavení zakázat. Nicméně pak počítejte s tím, že vám přestane fungovat poměrně velké množství funkcí. Přímo na zařízení probíhá například textový a hlasový překlad/konverzace během telefonního hovoru, nicméně tady zatím není dostupná čeština.

Ze všech AI funkcí jsem si nejvíce oblíbil Circle to Search (Vyhledávání zakoužkováním). Tu aktivujete tak, že podržíte tlačítko Home. Obrazovka následně zmodrá a cokoliv, co na ní zakroužkujete, AI vyhledá. Může to být třeba budova na webové stránce, nebo klidně oděv, který jste si na někom vyfotili, když šel kolem vás na ulici. Ve většině případů jsou výsledky zcela relevantní a dobře použitelné, ale i tady jsme teprve na začátku, takže je nutné počítat s tím, že občas si AI začne trochu vymýšlet.

Galaxy S24 Ultra využívá umělé inteligence i ve spojení s úpravami fotek. O to se na pozadí stará technologie ProVisual Engine. K dispozici máte nástroje pro vyříznutí nechtěných prvků nebo úpravu kompozice obrázku. Konkrétně jde například o schopnost odstraňovat nežádoucí odrazy a odlesky, vytvoření portrétového snímku z již uložené fotky, dopočítání chybějících částí, které vzniknou při „narovnání“ snímku, smazání či přesunutí objektů, nebo zpomalení videa při zachování plynulosti pomocí interpolace snímků (dvojnásobné navýšení framerate).

Některé úpravy, jako například odstranění odlesků, zvýšení kvality či dodatečné vytvoření portrétového snímku, se opět provádějí lokálně přímo na zařízení. Jiné, zejména pak ty generativního charakteru, už vyžadují připojení k internetu. Je také nutné počítat s tím, že každá taková úprava chvíli trvá. Většinou jsem čekal okolo 3 až 5 sekund, ale nebyl problem dostat se ani na deset.

Užitečná je i funkce pro automatické rozpoznání jazyka v chatovacích aplikacích, jako je například WhatsApp. Systém například rozpozná, že vám někdo píše v italštině a rovnou nabídne překlad do angličtiny. Funguje to samozřejmě i naopak, pokud byste dotyčnému chtěli v italštině odepsat. Jen škoda, že ani tady není čeština zatím podporována. I u překladů je potřeba počítat s určitou prodlevou, nicméně kvalita překladu mi zatím nepřijde tak dobrá, jako když bych použil Google Translate či DeepL. A to samé platí i u překladu telefonních hovorů.

Simultánní překlad hovorů funguje tak, že se vám při telefonování automaticky přepisuje a překládá hovor. Jakmile druhá strana dokončí větu, začne vám váš telefon vaším jazykem, co druhá strana pronesla. Vše se samozřejmě zpracovává přímo v telefonu bez nutnosti připojení k internetu.

Následně můžete mluvit vaší řečí a poté, co dokončíte myšlenku, telefon začne říkat hlasitě protistraně v jejím jazyce to, co říkáte. Omezení je snad jen v tom, že musí každá ze stran dokončit myšlenku, tedy udělat pauzu a následně počkat, než se vše převypráví znovu druhé straně v jejím jazyce. I tady je ale zatím chybovost poměrně vysoká a software dost často nedokázal rozpoznat, co jsem chtěl říci.

Ve webovém prohlížeči Samsung Browser lze využívat umělé inteligence k pokročilé sumarizaci textu. Pokud se vám například nechce číst celá recenze nějakého produktu, jednoduše prohlížeč požádáte, aby vám udělal „výcuc“ toho nejdůležitějšího. Vybrat si dokonce lze, zda má být výstup stručný, nebo podrobnější. I tady platí, že ve většině případů budete s výsledky spokojeni, ale občas AI bude mít svou hlavu.

Pokud byste se o umělé inteligenci Galaxy AI a modelech, které Samsung využívá (některé jsou vlastní, některé Googlu), odkážu vás na tento podrobný článek kolegy Michaela Chroboka, ve kterém vše detailně vysvětluje.

Fotoaparát a záznam videa

Právě kvalita fotografií a videa je něco, kvůli čemu si Ultru budete chtít pořídit. Už loňský model fotil skvěle, nicméně Samsungu se kvalitu fotek povedlo ještě více vylepšit s dalšími aktualizacemi, které dorazily po uvedení na trh.

I když mám v telefonu finální verzi softwaru, očekával jsem, že právě u fotoaparátu ještě bude co opravovat. O to více jsem byl překvapen, jak konstantně kvalitní snímky S24 Ultra produkuje, ale čas od času si automatika trochu „ustřelí“. V průběhu příštího týdne (po 5. únoru) by měla vyjít další aktualizace, která by funkce fotoaparátu, především pak ty týkající se postprodukce, měla vylepšit. Jakmile se tak stane, recenzi aktualizuji o nové fotografie.

Specifikace fotoaparátů

200Mpx hlavní fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.7, velikostí čipu 1/1,33″ (velikost pixelu 0,6 µm), laserovým automatickým ostřením a vícesměrovým PDAF

fotoaparát s ohniskovou vzdáleností 24 mm, optickou stabilizací, světelností f/1.7, velikostí čipu 1/1,33″ (velikost pixelu 0,6 µm), laserovým automatickým ostřením a vícesměrovým PDAF 12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13 mm, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2,5″ a fázovým „dual pixel“ ostřením

s úhlem záběru 120°, ohniskovou vzdáleností 13 mm, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2,5″ a fázovým „dual pixel“ ostřením 10Mpx s 3× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 67 mm, optickou stabilizací, světelností objektivu f/2.4, velikostí čipu 1/3,52″ a fázovým „dualpixel“ ostřením

, ohniskovou vzdáleností 67 mm, optickou stabilizací, světelností objektivu f/2.4, velikostí čipu 1/3,52″ a fázovým „dualpixel“ ostřením 50Mpx periskopický s 5× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 111 mm, optickou stabilizací, světelností f/3.4, velikostí čipu 1/2,52″ a fázovým „dual pixel“ ostřením

, ohniskovou vzdáleností 111 mm, optickou stabilizací, světelností f/3.4, velikostí čipu 1/2,52″ a fázovým „dual pixel“ ostřením 12Mpx selfie kamera umístěná v kruhovém výřezu displeje, f/2.2, ohnisková vzdálenost 26 mm, ostření PDAF

Ohniskový rozsah Samsungu Galaxy S24 Ultra je skutečně impozantní. Fotit můžete na 0,6×, 1×, 3×, 5× a 10×. Občas jsem se dostal do situace, kdy jsem se nemohl rozhodnout, na jaké ohnisko mám fotit, abych byl s výslednou scénou co nejvíce spokojený.

Jak je patrné z přehledu výše, hlavní snímač má opět 200Mpx rozlišení a stejné parametry, jako u loňské generace (1/1,3″, 0.6 μm), přesto se jedná o novější fotočip ISOCELL HP25X s několika optimalizacemi. Samsung v tiskových materiálech uvádí, že díky velkému čipu u hlavního 200Mpx a 50Mpx teleobjektivu (1/2,6″) je schopný nabídnout 2× (z hlavního) a 10× (z teleobjektivu) zoom v téměř stejné kvalitě, jako kdyby šlo o optické přiblížení.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Galaxy S24 Ultra totiž nabízí 10× optický zoom, a tak se při pohledu na specifikace může zdát, že 5× optické přiblížení u současné generace je jistý downgrade, ale hned vás uklidním – není tomu tak. 50Mpx teleobjektiv je navíc opticky stabilizovaný, má dvojnásobný úhel záběru a 1,6× větší pixely, než 10Mpx teleobjektiv s 10× optickým přiblížením u loňského modelu.

Ze svého testování mohu potvrdit, že v tomto případě nejde jen o marketingové řeči, ale Galaxy S24 Ultra skutečně za dobrých světelných podmínek při 10× „hybridního“ zoomu fotí obdobně, jako Galaxy S23 Ultra s 10× optickým přiblížením. U Galaxy S23 Ultra navíc uživatelé často bojovali s tím, že jednoduše nepotřebovali fotit na desetinásobný optický zoom a trojnásobný optický z druhého objektivu byl zase málo. A cokoliv mezi tím (3,1 – 9,9×) bylo hybridní přiblížení, u kterého docházelo k degradování kvality. I proto považuji 5× optický zoom u Galaxy S24 Ultra za mnohem praktičtější volbu.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

I při této úrovni přiblížení mě překvapilo, jak detailní snímky umí být. Svůj podíl na tom mají další softwarové optimalizace v rámci řešení ProVision Engine od Samsungu v kombinaci s vylepšeními, která poskytuje čipová sada Snapdragon 8 Gen 3. Za dobrých světelných podmínek je překvapivě použitelný i 30× zoom, naopak 100× jsem využíval nejméně. Špičkové výsledky jsou i při použití portrétového či nočního režimu. Ty jsou nově využitelné se všemi objektivy. Objektivy opět přibližně o 1,8 mm vystupují z těla, fyziku zkrátka ošálit nelze, nicméně ergonomii to nijak neubírá.

V případě potřeby se lze ještě přepnout na 30× a 100× zoom. Možnosti 30× a 100× přiblížení jsem otestoval v situaci, kdy jsem ze vzdálenosti zhruba 2,5 metru přes aplikaci Fotoaparát skenoval QR kód s odkazem na webovou stránku o velikosti přibližně 1,5 × 1,5 cm a i při stonásobném přiblížení byl Galaxy S24 Ultra schopen tento QR kód přečíst. Nutno dodat, že testovaná scéna byla dostatečně osvětlená, i tak jde ale o impozantní výsledek. Testovací snímky pořízené na 30× a 100× zoom naleznete v galerii níže. Upřesním, že všechny snímky byly pořízeny v automatickém režimu.

Pochválit musím také rychlost ukládání fotek. Tady je jasně vidět, jak výkonný čipset se v Ultře nachází. I když se přepnu na plné 200Mpx rozlišení a mačkám spoušť rychle za sebou, je uložení snímku otázkou jedné sekundy. Rád jsem při fotografování využíval i pero S Pen, respektive jeho tlačítko. To lze totiž používat pro vzdálené ovládání spouště fotoaparátu.

I při focení se mimochodem využívá umělé inteligence. Samsung trénoval nejen optimální nastavení vyvážení bílé, ale i celkový barevný nádech na milionech fotografií a takto naučená data nyní využívá při fotografování, respektive při výsledné postprodukci.

Záznam videa: 8K při 30 fps i 4K při 120 fps

Samsung Galaxy S24 Ultra se letos naučil nahrávat video ve 4K rozlišení při 120 fps. Tuto framerate ale ve standardním režimu nenajdete a je potřeba se v aplikaci Fotoaparát přepnout do módu Profesionální video. Kromě toho lze opět nahrávat i v 8K rozlišení při 30 fps. Kvalita záznamu videa je opět fantastická, a to včetně zvukové stopy. Oproti loňskému modelu zde vidím výrazný posun kupředu při záznamu v horších světelných podmínkách a noci. Ubylo šumu a zlepšila se ostrost.

Pro 4K rozlišení je dále k dispozici standardní 30 a 60 snímková frekvence. Při obou těchto režimech můžete během záznamu přepínat mezi objektivy. Ne každý to ví, ale tento úkon je z hlediska výpočetního výkonu velice náročný – telefon totiž během aktivního nahrávání musí vždy snímat scénu všemi fotoaparáty, aby vám zajistil plynulé přepínání videa v případě, že se rozhodnete změnit ohnisko.

Záznam 4K/120 fps lze nahrávat skrze hlavní a širokoúhlý fotoaparát, avšak bez možnosti přepínání. 8K/30 fps pak jen přes hlavní fotoaparát a teleobjektiv s 5× optickým přiblížením, avšak bez možnosti přepínání během aktivního záznamu. Tvůrcům obsahu udělá radost možnost nahrávání z předního i zadního fotoaparátu zároveň, a to až ve 4K při 30 fps.

K dispozici je i zcela nový Insant Slow-mo režim, který využívá umělé inteligence ke zdvojnásobení počtu snímků. Tuhle úpravu lze aplikovat na libovolné video do 4K rozlišení při 60 fps. V praxi to funguje tak, že se z okolních snímků pomocí AI dopočítají mezisnímky, a uživatel se poté může dívat na video zpomaleně. Pokud například máte uložený záznam ve 4K rozlišení při 60 fps, při aplikaci dalšího zpomalení skrze umělou inteligenci, která framerate umí zdvojnásobit, vám tak telefon snadno dokáže vyrobit 4K video při 120 fps. A to už je pro práci se slow-mo více než dostačující. A jak můžeme potvrdit z našeho testování Galaxy S24 Ultra, dopočet snímků funguje opravdu dobře.

Vzhledem k tomu, že YouTube podporuje maximální snímkovací frekvenci 60 fps a při nahrání 120fps videa jej převede na poloviční framerate, a jinou online službu s podporou 120fps videa se mi dohledat nepodařilo, připravil jsem pro vás ZIP archiv s testovacími klipy při 120 fps, který si můžete stáhnout zde.

Závěrečné hodnocení

Povedlo se Samsungu navázat na úspěch svého předchůdce? Ruku na srdce, pokud máte doma Galaxy S23 Ultra, můžete ještě minimálně do příštího roku vyčkat. V případě, že vlastníte starší generaci, upgrade dává smysl. během několikatýdenního testování jsem ve svém okolí narazil na poměrně dost uživatelů, kteří přemýšleli o tom, že by na S24 Ultra přešli ze svého iPhonu. Samsung je jednoduše dokázal nalákat na špičkové fotoaparáty, skvělou hardwarovou výbavu a dobrou výdrž.

A přesně tato trojice vlastností je tím důvodem, proč Ultra budí takový zájem. Přidejte si k tomu perfektně odladěný systém Android 14, nad kterým se zabydlela nadstavba v podobě One UI 6.1. Tady si dovolím ještě ryze subjektivní vsuvku, ale z mého pohledu je One UI už několik let tím vůbec nejlepším uživatelském rozhraním, které na telefonu můžete mít. Z mého pohledu je přehlednější a logičtější, než iOS a opravdu se mi dobře používá. Zatímco čínští výrobci se u svých nadstaveb předhánějí v množství barevných hejblátek a funkcí, které nikdy nevyužijete, Samsung nad návrhem jednotlivých prvků opravdu přemýšlel a vše je perfektně logicky uspořádané.

Pak tu máme AI funkce. Některé jsou super, některé méně, některé nebudete používat vůbec. Sám jsem si nejvíce oblíbil Circle to Search pro rychlé vyhledání čehokoliv a sumarizaci textu v prohlížeči Samsung Browser. Čas od času jsem použil i nějakou úpravu snímků v galerii, ale naopak generativním úpravám jsem příliš na chuť nepřišel.

Cena začíná na 35 490 Kč (1 449 eur) za 256GB paměťovou verzi. Za 512GB variantu zaplatíte 38 490 Kč (1 569 eur) a na největší 1TB verzi si připravte 44 490 Kč (1 809 eur).

Bude fajn, až se nástroj pro překlad telefonních hovorů či chatů naučí češtinu. Do té doby není tahle inovace pro našince příliš využitelná, ledaže byste potřebovali překlad z angličtiny třeba do španělštiny či korejštiny. Dovedu si představit, že tahle funkce bude pro spoustu Čechů, kteří nevládnou angličtině, vítanou pomůckou na cestách do zahraničí.

I když se Samsung snaží Galaxy AI propagovat jak to jen jde, rozhodně to (zatím) není něco, kvůli čemu byste pro Galaxy S24 Ultra museli utíkat do krámu. A ono je to vlastně dobře, protože tu stále máme skvělý smartphone s výbornými fotoaparáty, jasně zapamatovatelným designem a nadstandardní výdrží. Věci spojené s umělou inteligencí beru jako jakýsi základ, na kterém bude Samsung moci do budoucna stavět a jednotlivé funkce zlepšovat.

Samsung Galaxy S24 Ultra 9.7 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.9/10

















Hardwarová výbava 9.8/10

















Fotografie a video 9.8/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady nejlepší displej na trhu, jas až 2 700 nitů

„flat“ design, tenké rámečky displeje

nekompromisní výbava, pero S Pen

kvalita fotek a videa

Android 14 a funkce One UI

některé funkce Galaxy AI, Circle to Search

při 4K/60 fps lze přepínat mezi foťáky

7 let softwarových aktualizací Androidu Zápory Galaxy AI zatím nepodporuje češtinu

vyšší cena

chudý obsah balení

vystupující fotoaparáty

nevhodný pro menší ruce Koupit Samsung Galaxy S24 Ultra