Je tu další svolávačka na oblíbené powerbanky. Doma je můžete mít i vy

Známý výrobce powerbank Anker oznámil další svolávačku svých produktů

Tentokrát se jedná rovnou o pět modelů populárních powerbank

Stejně jako před pár týdny se i tentokrát může jednat o potenciální riziko

Společnost Anker je známá pro své příslušenství, především pak powerbanky. Mezi uživateli se značka těší poměrně velké popularitě, především díky dlouhodobé spolehlivosti produktů, příznivé ceně a povedenému designu. Jak se ale říká, i mistr tesař se někdy utne. Koncem minulého měsíce jsme vás informovali o stažení modelu PowerCore 10000, který podle některých majitelů stál za vznikem požárů a také řady popálenin. Nyní se zdá, že se nejednalo o problém jen této konkrétní řady.

Anker opět řeší potenciálně nebezpečné powerbanky

Ze stejných důvodů, tedy kvůli zvýšenému riziku přehřívání, roztavení či potenciálně i samovznícení, stahuje Anker z trhu rovnou pět modelů ze svého portfolia. „Přestože pravděpodobnost vzniku závady považujeme za minimální, rozhodli jsme se z důvodu velké opatrnosti zahájit dobrovolné celosvětové stažení několika modelů powerbank Anker,“ uvádí společnost na své webové stránce.

Konkrétně se jedná o powerbanky Ander Power Bank A1257 a A1647, Anker MagGo Power Bank A1652 a Anker Zolo Power Bank A1681 a A1689. Anker nabízí přes své webové stránky možnost získat náhradní powerbanku zcela zdarma, nebo na oplátku za výměnu zasílá dárkové poukazy do svého internetového obchodu. Pokud máte doma některý z výše zmíněných modelů, měli byste zvážit, zda jej budete používat i nadále s vědomím možného rizika, nebo zda ji raději ekologicky zlikvidujete.

Je ovšem nutné mít na paměti, že samotnou powerbanku byste sice měli co nejdříve přestat používat, ovšem není vhodné ji vyhodit do odpadu, ať už klasického, či elektroodpadu. Nejvhodnější postup je takovou powerbanku odevzdat ve sběrném dvoře, případně na místech specializujících se na servis elektroniky, které by měly být připraveny na likvidaci potenciálně nebezpečných baterií.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.