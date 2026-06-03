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Apple Watch Ultra dostanou modernější OLED. Technologie HMO slibuje delší výdrž

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 6. 15:00
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Chytré hodinky Apple Watch Ultra
  • Apple plánuje v Apple Watch Ultra použít novou technologii OLED displeje
  • Vyšší mobilita elektronů má přinést snížení spotřeby
  • K prvnímu nasazení by mohlo dojít už v příštím roce

Apple každým rokem obměňuje svoji nabídku hodinek. Změny mezi jednotlivými generacemi obvykle nejsou na první pohled patrné, výraznější skok pociťují ti uživatelé, kteří upgradují po třech a více letech. To platí i pro Apple Watch Ultra – první tři generace byly z hlediska designu víceméně stejné, první větší upgrade by měl přijít letos v září. Příští rok by se měl Apple vrátit k méně viditelným evolučním změnám, z nichž jedna se údajně bude týkat displeje.

Apple Watch Ultra s úspornějším displejem

Podle korejského serveru The Elec v Cupertinu plánují v příštím roce nasadit do Apple Watch Ultra novou technologii displeje. Má se jednat o OLED panel šesté generace od společnosti LG, který bude využívat technologii tenkovrstvých tranzistorů s vysokou mobilitou oxidu (HMO).

Apple Watch Ultra 3 – dvě barevné varianty
Apple Watch Ultra 3 – dvě barevné varianty

Tato technologie je navržena tak, aby u konvenčních oxidových TFT displejů zvýšila pohyblivost elektronů, což je klíčový faktor pro snížení spotřeby energie. Podle serveru The Elec se mobilita elektronů v současných displejích pohybuje pod hodnotou 10 cm2/V, avšak současným průmyslovým cílem je dostat se do rozmezí 30–50 cm2/V. Společnost LG má vyvinutý speciální proces, který by měl usnadnit integraci technologie HMO do stávajících výrobních linek, což by mělo nasazení urychlit.

Samsung oproti tomu pracuje na alternativním principu ALD (Atomic Layer Deposition), který spočívá v nanášení extrémně tenkých vrstev na sebe. Tento proces je složitější a zdlouhavější, v konečném důsledku má ale přinést stejné výhody s vyšší přesností.

Použití nových displejů v Apple Watch má přispět ke snížení spotřeby, a tedy ke zvýšení výdrže na jedno nabití, což je u jablečných hodinek stále velmi diskutované téma. Přestože server The Elec zmiňuje Apple Watch Ultra pro rok 2027, nakonec může dojít k odkladu – LG prý stále potřebuje technologii HMO ověřit, zda je vhodná pro sériovou výrobu z hlediska mobility, jednotnosti, spolehlivosti, výtěžnosti apod. Pokud se tato technologie osvědčí, můžeme předpokládat, že se dříve či později dostane z hodinek na větší formáty, například na displeje iPhonů nebo iPadů.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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