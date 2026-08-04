Tyhle si nekupujte: vybrali jsme 5 telefonů, které jsou jen pastí na vaše peníze

- iPhone 16 stojí více než iPhone 17e, přesto má menší úložiště a jeho displej nabízí pouze 60 Hz
- Pixel 10a dostal starý Tensor G4, při delší grafické zátěži jeho výkon výrazně klesá
- Honor 600 Lite stojí podobně jako lépe vybavený Magic 8 Lite, který se prodává i levněji
- Galaxy A17 má za malý příplatek mnohem rozumnější alternativu
Vyloženě špatné nové telefony už dnes naštěstí skoro nevznikají, stejně jako špatná auta. Alespoň od ukončení prodeje Daewoo Tico, které bylo mizerné v podstatě ve všem. I levný smartphone dnes spustí bankovní aplikaci a navigaci, přehraje video, zobrazí zprávy a obvykle pořídí fotografii, na níž rozeznáte vlastní rodinu.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Výrobci se naučili dělat telefony, které fungují. Sestavit ceník, v němž má každý model rozumnou cenu, jim jde podstatně hůř. Na začátku srpna 2026 se tak starší nebo osekaný telefon klidně může tvářit jako žhavá novinka či výhodná akce. Na zádech má známé logo, v popisu spoustu sebevědomých slov a hned vedle sebe výhodnější model.
Právě takové případy patří do následující pětice. Nejsou v ní mobily, které neumějí telefonovat nebo se rozpadnou při prvním pohledu na chodník, ale modely, jejichž koupě přestane dávat smysl po otevření druhé karty v prohlížeči. Někde lze ušetřit tisíce, jinde malý příplatek přinese podstatně lepší výbavu. U dvojice od Honoru stojí lépe vybavený model podobně, v některých obchodech dokonce méně.
Právě známé značky dělají podobné pasti účinnější. U neznámého telefonu začne zákazník pátrat, číst recenze a kontrolovat každý parametr. U Applu, Samsungu nebo Googlu snadno získá pocit, že stačí stanovit rozpočet a vybrat správnou barvu. Slavné logo však nenapraví ceník poskládaný proti zákazníkovi.
iPhone 16: drahý pozůstatek staršího ceníku
iPhone 16 je přesně ten telefon, po kterém sáhne člověk, který chce „prostě iPhone“ a dál nic neřeší. Základní šestnáctka se 128GB úložištěm stojí zhruba 19 tisíc korun. Novější iPhone 17e vyjde asi o dva tisíce levněji a začíná rovnou na 256 GB.
Po porovnání těchto dvou telefonů vypadá iPhone 16 jako příplatek za horší orientaci v nabídce. Jeho displej navíc stále nabízí jen 60 Hz. U telefonu za téměř dvacet tisíc je to dávno překonaný kompromis, který Apple drží při životě silou loga a zvykem zákazníků. Menší úložiště pak znamená méně místa za více peněz.
Naše recenze iPhonu 17e ukázala, že levnější model už nepůsobí jako trest za snahu ušetřit. Kdo chce skutečný posun, může připlatit za iPhone 17 se 120Hz displejem a dvojnásobným základním úložištěm proti šestnáctce. iPhone 16 mezi nimi zůstal jako drahý pozůstatek staršího ceníku pro zákazníka, který se nepodívá o jednu položku vedle.
Pixel 10a: nové číslo, starý Tensor a výkon na příděl
Google u Pixelu 10a změnil číslo v názvu, většinu telefonu však nechal v minulé generaci. Uvnitř zůstal Tensor G4, velmi podobná je konstrukce i sestava fotoaparátů. Novinka přitom stojí kolem dvanácti a půl tisíce korun. Pixel 9a se stejným čipem pořídíte pod deset tisíc a plnohodnotný Pixel 10 je s aktuálním slevovým kódem jen zhruba o dva tisíce dražší.
Už samotné ceny staví Pixel 10a do těžko obhajitelné pozice a Tensor G4 přidává další důvod, proč jej nekoupit. Chování čipu při delší zátěži prověřila také naše recenze Pixelu 10a. V zátěžovém testu jsme naměřili stabilitu 59,3 procenta, takže po několika minutách telefonu zůstaly přibližně tři pětiny maximálního výkonu. Jakmile se teplota přiblížila 40 stupňům, Pixel výkon výrazně omezil, aby se dál nezahříval. Malá tepelná rezerva se projeví hlavně při delším hraní, kdy telefon nedokáže udržet výkon z prvních minut.
Pixel 10a tak zůstal mezi dvěma rozumnějšími nabídkami. Za méně peněz dostanete skoro totéž v Pixelu 9a, zatímco s aktuálním slevovým kódem vyjde Pixel 10 zhruba o dva tisíce dráž a přidá novější výbavu. Vyšší číslice na krabici zkrátka žádnou aplikaci nezrychlí.
Honor 600 Lite: dražší cesta k horší výbavě
Honor 600 Lite se prodává zhruba za 8 500 Kč. Magic 8 Lite se stejnými 8 GB RAM a 256GB úložištěm přitom stojí kolem 8 tisíc Kč.
Levnější Magic 8 Lite má baterii s kapacitou 7 500 mAh, 66W nabíjení, optickou stabilizaci hlavního fotoaparátu a odolnost IP68/IP69K. Model 600 Lite nabízí baterii s kapacitou 6 520 mAh, 45W nabíjení a odolnost IP66. Už tyto rozdíly stačí, aby jeho vyšší cena působila jako chyba v ceníku. Vyšší cenu 600 Lite neobhájí ani procesor. Snapdragon 6 Gen 4 v levnějším Magic 8 Lite je přinejmenším srovnatelný s čipem Dimensity 7100 Elite, takže ani ve výkonu nemá Honor 600 Lite přesvědčivou výhodu.
Za Honor 600 Lite zaplatíte přibližně o pět set korun více a přijdete o větší baterii, rychlejší nabíjení, optickou stabilizaci i vyšší stupeň odolnosti. Výrobce si důvod ke koupi tohoto telefonu sebral vlastním ceníkem.
Galaxy A17 5G: šest let podpory na příliš skromném základu
Samsung Galaxy A17 5G láká na šestiletou softwarovou podporu, jenže základní verze má pouze 4 GB RAM. Šest let aktualizací vypadá skvěle v reklamě, paměť telefonu se ale během dalších let nezvětší. Čtyři gigabajty jsou skromné už dnes a při přepínání více aplikací dávají systému méně prostoru. Samsung tak slibuje dlouhou životnost telefonu, jehož základní konfiguraci poskládal hlavně pro co nejnižší cenu.
Nepřehlédněte
6 let softwarové podpory za méně než 6 tisíc korun. Samsung Galaxy A17 5G přichází na český trh
Galaxy A17 stojí necelých pět tisíc korun, zatímco Galaxy A26 5G je jen o tisícikorunu dražší. Displej A17 má obnovovací frekvenci 90 Hz. A26 přidává 6 GB RAM, rychlejší čip, 120Hz displej a odolnost IP67. Větší paměť pomáhá při přepínání aplikací, vyšší obnovovací frekvence zpříjemní posouvání obsahu a IP67 dává telefonu lepší ochranu před vodou a prachem. Stejnou šestiletou podporu přitom dostává i A26. Pokud má telefon vydržet šest let, právě tento model je rozumnější minimum. A17 prodává délku podpory, ale šetří na hardwaru, který ji má využít.
Ještě hůř vypadá A17 vedle čínského Redmi Note 15. Za zhruba stejnou cenu nabízí 8 GB RAM, 256GB úložiště, 120Hz AMOLED a větší baterii. Redmi sice postrádá 5G a Samsung vede délkou podpory, hardwarová výbava A17 však vedle něj působí příliš skromně.
Redmi 15C 5G: za stejnou cenu horší displej a menší baterie
Redmi 15C 5G míří na zákazníky, kteří chtějí 5G telefon za co nejméně peněz. V této cenové třídě se ústupkům nevyhnete. Základní Redmi 15 5G však ukazuje, že za stejné peníze jich může být podstatně méně.
Zánovní Redmi 15C 5G i Redmi 15 5G se stejnou pamětí se prodávají přibližně za 2 300 Kč.
Model 15C má pouze HD+ displej a menší baterii. Redmi 15 5G nabízí jemnější Full HD+ obraz, vyšší obnovovací frekvenci a větší baterii. Na velké obrazovce je nižší rozlišení 15C vidět hned, ne až po studiu tabulky parametrů.
Jako levnější volba proto 15C nedává smysl, protože levnější není. Za stejné peníze pořídíte lépe vybavený Redmi 15 5G. Po 15C tak sáhne hlavně ten, kdo v nabídce přehlédne lepší model.
Čestná zmínka: TCL 501 vrací špatné telefony do hry
Hlavním problémem předchozí pětice je cena. TCL 501 připomíná staré časy přímo výbavou. Nabízí jen 2 GB RAM a existují verze s 32 i 64 GB úložiště. V roce 2026 to znamená dlouhé čekání, časté mazání aplikací a pomalé reakce.
Virtuální rozšíření paměti na tom nic podstatného nezmění. Část pomalého úložiště se může v propagačních materiálech převléknout za další RAM, fyzickou paměť tím ale nenahradí. Je to jako nalepit na Tico nápis Turbo a čekat, že dálniční stoupání pochopí reklamní sdělení.
Jeho místo je v šuplíku jako nouzový telefon na volání. Dát ho dítěti nebo seniorovi jako běžný smartphone je mizerný nápad. Méně zkušený uživatel potřebuje zařízení, které na běžný pokyn zareaguje bez dlouhého čekání. TCL 501 není levný smartphone. Jde o dotykový telefon, na kterém se dají spustit aplikace, pokud máte čas.
Nejdřív se podívejte o jednu položku vedle
Každý z těchto telefonů doplácí na rozhodnutí vlastního výrobce. iPhone 16 na drahou základní variantu, Pixel 10a na recyklovaný čip, Honor 600 Lite na absurdní cenovku a Galaxy A17 s Redmi 15C na příliš šetrně poskládanou výbavu. Ve všech pěti případech přitom stejná značka prodává výhodnější řešení jen o kousek vedle.
Před nákupem proto nemusíte studovat desítky benchmarků. Pokud jste fanouškem určité značky, otevřete si ještě model o jednu cenovou příčku níž a výš. Jestli levnější telefon nabízí skoro totéž nebo dražší přidává za malý příplatek podstatně lepší parametry, máte jasno. Známé logo, přeškrtnutá cena ani nápis „novinka“ špatně umístěný telefon v ceníku nezachrání.
A jaký telefon byste do tohoto přehledu zařadili vy?