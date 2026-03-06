Google Pixel 10a recenze: tak trochu loňská novinka

- Google se očividně snaží vybojovat lepší pozice ve střední třídě
- Ceně 13 590 Kč bylo podřízeno hodně, tradičně bohužel i procesor
- Designově je Pixel 10a klonem svého předchůdce
Google je premiantem studia machiavellismu. Jeho pragmatismus často bolí, někdy nedává lidem zvenku smysl, ale pokud dokážou v Mountain View přepočítat změnu na dolary, veškerá argumentace začínající větou „Bylo by dobré…“ končí.
Jeho hřbitov projektů obsahuje stovky náhrobků, mezi kterými najdete staré Nexusy, balony Loon, odlehčený systém i aplikace s přídomkem Go nebo framework pro augmentovanou realitu ARCore.
Vedle toho ale umí i vychválit do nebe věci, které tak úplně bez chybičky nejsou – zejména pokud vydělávají. Pak mu nedělá problém uchýlit se k upřímnosti, za kterou se však schovává alibismus. A právě to dělá Pixel 10a. V mnoha ohledech je to jen facelift loňského modelu, ale Google se nebojí říct: „Zákazníci to chtěli, loni to fungovalo, tak tady to máte znova.“
Google v oblasti příslušenství nikdy nebyl moc štědrý, aspoň co mi paměť sahá. Naopak byl jedním z prvních, kdo odstranil USB-A z přibaleného kabelu a rozkázal, že pouze v USB-C věřiti budem. S přibývajícími léty se na tomto zvyku nic nezměnilo. V recyklovaném boxu přebaleného barevným páskem dostanete opravdu jen telefon samotný, datový kabel a sponku na SIMkový slot. Žádný kryt, žádná fólie, žádná nabíječka.
K nám se do redakce dostal navíc originální Lavender Case. Barevně sice k telefonu krásně sedí, ale stojí necelou tisícovku. Jsem si tudíž 100% jistý, že se stovky čel v čínských fabrikách opotily hrůzou a bojí se o zdroj živobytí. Až na to, že vůbec.
I druhý rok mu to sluší
Se vzhledem Pixelu 10a si Google hlavu nedělal. Jen velmi pozorné oko pozná, že kamera je ještě víc zahlazená do plochy zad, ale jinak zůstalo vše při starém, jak si pamatujeme z Pixelu 9a. Což o to, telefonu to pořád sekne, je příjemnou změnou po všech těch černých a metalických telefonech potkat něco modrého.
Na prezentaci se zastoupení Googlu ohánělo frázemi jako „máme od zákazníků velmi pozitivní zpětnou vazbu“ a „není třeba měnit něco, co funguje“, což zní naprosto logicky. Jenže co to o novince říká? Stejný design, stejný procesor, stejná baterka… Nesnaží se nám Google prodat loňský model s novým názvem a novou cenou? Ne úplně. Můžete si všimnout, že SIM karta se teď nezasouvá zespodu, ale z levé strany, takže vedle USB-C 3.2 jsou teď výdechy reproduktoru dva.
Tím ale změny končí. Boky jsou pořád z recyklovaného hliníku, zadní strana plastová, byť povrchová úprava nepůsobí o nic méně luxusně než mléčné sklo tak často používané u dražších modelů. Celé tělo je utěsněné proti vodě a prachu tak, aby dosáhlo na rating IP68. V ruce se Pixel 10a drží velmi příjemně – neklouže, neutíká, nepřevažuje se, prostě ho chytnete a nemáte nutkání hledat příjemnější pozici.
Bohužel Google nezměnil ani rozložení mechanických tlačítek. Stále je nahoře vypínač a pod ním ovládání hlasitosti. Netuším, jak dlouhý trénink bych potřeboval, abych přepsal svou svalovou paměť. Pořád jsem si to pletl, pořád jsem mačkal ztišení místo zapnutí, spoustu screenshotů jsem pořídil až na druhý pokus.
Displej pro ty, co nechtějí letiště
Ani rámečky okolo obrazovky se nezměnily. Jsou tlusté tak, že to v roce 2026 nepovažuji za slušné. Z čelní strany vidíte hranu rámečku, která si zlomek plochy zabere, ale další procenta ukousne černé lemování o šíři cca 3 milimetry. Dojem levného zařízení podtrhuje i selfie kamera. Samotná nepatří k nejmenším, ale při odemykání obličejem na sebe ještě upozorní – nejen, že se okolo ní objeví bílý kroužek, ale ten samotný na kameru přímo nedoléhá, protože je odsazený ještě o černé mezikruží. Opticky tak průstřel vypadá ještě větší, než ve skutečnosti je.
Kritizovat musím bohužel i druhou metodu biometrického ověření majitele, tedy čtečku otisků. Pixel 10a spoléhá na optickou detekci otisků. Proti tomu nic nemám, a třeba pozici zvolil Google výše a lépe než Xiaomi. Odpadá tak lámání palce. Bohužel spolehlivost už má k ideálu daleko. Pixel vyžaduje, abyste na čtečce prst chvíli nechali ležet, nestačí jen rychlý dotyk jako u konkurence. Věřil bych, že si tím telefon hlídá přesnější snímání, ale z uživatelského hlediska se nejde vyhnout dojmu, že mobil svého vlastníka nestíhá.
Celá obrazovka měří po úhlopříčce 6,3″ při rozlišení 2424 × 1080 pixelů. Pok krycím sklíčkem Gorilla Glass 7i (v minulé generaci byla GG3) svítí P-OLED panel s obnovovací frekvencí 120 Hz, který si polepšil v maximálním jasu o 300 nitů na výsledných 3000.
Zajímavěji vypadají možnosti, jak do zobrazování zasáhnout. Určitě i vy máte v Androidu jedno menu pro Displej a druhé pro Přístupnost, kde se schází úpravy kompenzující zdravotní hendikepy. Pixel 10a trochu toto rozdělení stírá a nabízí víc položek všem. S rostoucím množstvím možností už však začínám váhat, kde je mezi nimi hranice.
Nastavení jasu, AOD, tmavého motivu apod. je triviální. Pak ale narazíte na to, že můžete využívat adaptivní tónování displeje a vedle je možnost adaptivních barev. V nastavení kontrastu zase je možnost volit mezi třemi úrovněmi kontrastu s možností písmo podbarvit pro maximální rozdíl mezi černou a bílou. A aby toho nebylo málo, k adaptivnímu jasu lze přidat ještě „vylepšený jas HDR“.
Displej sám o sobě vypadá jako klasický OLED, na který není důvod si stěžovat, ale opravdu Google věří, že někdo bude zkoušet kombinace všeho zmíněného?
Stejný přístup se odráží i v menu Citlivost na dotyk. Zejména v zimních měsících je vítanou funkcí, ale opět jsem lehce zmaten, jak se liší adaptivní dotyk a zvýšená citlivost. V kontextu celého telefonu to ještě podtrhuje dojem, že Google jen vyrábí kouřovou clonu a snaží se mě zahltit nevýznamnými informacemi, abych se nevěnoval tomu podstatnému.
Tensor G4 nebyl dobrý ani loni
No jo, Gůgle, muselo to přijít. Tvoje největší bolístka, tvoje poražená pýcha, tvoje rozšlapané bábovičky. Opustil jsi Snapdragony a vsadil na vlastní železo. A teď se snažíš z té šlamastyky se ctí vycouvat. O tom, zda úspěšně, by se dalo s úspěchem pochybovat.
Systém, čipset a konstrukce
Displej, konektivita a baterie
Fotoaparáty
Jenže víte, že jeho Tensor G4 je stejný, jako loni. A že ani tehdy to nebyla žádná hitparáda. Celý procesor kombinuje jedno jádro Cortex-X4 na 3,1 GHz, trojici A720 na 2,6 GHz a čtyřku A520 na 1,9 GHz. U většiny procesorů se snažíte všechny clustery poskládat tak, aby byl výsledek buď výkonný, nebo úsporný, nebo aspoň stabilní. Tensor G4 toto trilema řeší tak, že je pouze úsporný.
Opět, ne že by to byl nějaký utahaný low-end, ale čísla hovoří jasně. V zátěžovém testu 3DMarku šlo skóre s každým kolem dolů a celková stabilita se zastavila na 59,3 %. Graf throttlingu se s tímto závěrem shoduje, cca po čtyřech minutách zátěže Pixel 10a spadne na 60 % maximálního výkonu a už se z nich nevzpamatuje. Telefon má totiž management tepla nastaven tak, aby se nedostal přes 40 °C.
U recenzí předprodukčních kusů se někdy setkáváme v redakci s tím, že benchmarky nejde vůbec spustit, nebo se finální skóre liší. I tady to možná Google zkouší, když blokuje instalaci testů z Google Play, jako je Geekbench 6 nebo už zmíněný 3DMark, nicméně po instalaci ze souboru se podařilo skóre získat. A naměřená čísla neindikují, že by letošní novinka měla své starší dvojče překonat.
Opakuje se i situace s paměťovými variantami. Koupit lze buď model s 8 GB RAM v kombinaci se 128GB místem pro data, nebo s dvojnásobným úložištěm. Obě pak používají UFS 3.1.
Bezdrát bez magnetů
Někdy si kladu otázku, jak velká baterie by se vešla do vlajkovek, pokud by se do nich výrobci nesnažili dostat tolik objektivů. Google Pixel 10a je sice v generaci ten nejhůř vybavený, ale dostal pod kryt hned 5 100mAh baterii. Na trhu je sice spousta telefonů, které nabídnou víc, ale většina z nich zase nezvládne bezdrátové nabíjení.
Pixel ho umí s výkonem 10 Wattů, ale (kvůli ceně, jak jinak) už není kompatibilní s magnetickým příslušenstvím a zapnout nejde ani reverzní bezdrátové nabíjení, které by dávalo smysl třeba s chytrými hodinkami. I když Pixel Watch 4 se nabíjí speciálním konektorem, takže pro ně potřebujete speciální nabíječku. Ale hlavně, že chráníme přírodu recyklací aluminia!
|Naměřená rychlost nabíjení 30W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|24 minut
|41 minut
|68 minut
|106 minut
Po kabelu se Pixel 10a nabíjí výkonem 30 Wattů, tedy o 7 víc, než loni. Přesto byste tento zásadní upgrade neměli používat tak často, na prezentaci se zástupci firmy neopomněli pochlubit lepší softwarovou optimalizací spotřeby.
A něco na tom bude! Dokážu si představit, že Pixel vydrží noc bez nabíječky, aniž byste aktivovali jednu ze dvou úrovní šetřiče baterky. Ty lze aktivovat automaticky v závislosti na zbývající energii od 20 do 75 %, ale chybí jim jemnější doladění. Standardní spořič jen zapne tmavý motiv, zredukuje běžící procesy a omezí efekty. Integrovat po vzoru Samsungu šetřič pod režimy a umožnit např. vypnout 5G, polohu atd. mi dává větší smysl.
Systém od Googlu má pár výhod
Pixel je od Googlu. Google je otcem Androidu. Ergo Pixel znamená ten nejlepší Android. To znamená nejdelší podporu, nejrychlejší aktualizace, nejlepší zabezpečení a určitě ještě nějaká nej. Tahle argumentace je stará, jako Android samotný. Souhlasit se s ní dá jen s výhradami. Čím dál víc funkcí se přesouvá pod Google Play Services, fragmentaci verzí nahradilo rozštěpení geografické, kdy Američan nemůže totéž, co Čech, systémové updaty nahradil Feature Drop a střídavě některé možnosti mizí, aby se později zase vrátily.
V současném stavu Androidu 16 telefon nepůsobí tak oškubaně, jako ve starších verzích a sem tam vykoukne nějaká ta vychytávka navíc. Rychlá nastavení v roletce už se neřadí do dvou sloupců, ale můžete jim měnit velikost. Strohá šedá dominující celému systému byla nahrazena živějšími odstíny, jejichž množství se rovněž zvýšilo. Vítám i takovou maličkost, jako že vedle ukazatele baterie se v rozbalených notifikacích ukáže odhadovaná doba do úplného vybití. Poprvé jsem si také mohl vyzkoušet navigaci na AOD obrazovce a od té doby doufám, že si to vyzkouším i na soukromém telefonu.
Zároveň bych však ocenil, kdyby Google nedělal z každého uživatele začátečníka. Některé cesty systémem se zbytečně prodlužují a podle internetových diskuzí nejsem jediný, komu to vadí. Dřív jste zapnuli Wi-Fi jedním klikem. Teď se otevře menu, ve kterém se dostupné sítě rovnou skenují. Dřív jste zapnuli režim Nerušit a maximálně nastavili, kdy se má vypnout. Teď otevřete nabídku režimů, pak sáhnete právě po módu Nerušit, a teprve pak dostanete to, co hledáte. Bluetooth taky vkládá krok navíc, aby přiblížil nabídku pro párování. Jako kdybychom měli každý týden nový hardware, který by to vyžadoval.
Google Pixel 10a zvládá i satelitní komunikaci. Je však trochu schovaná. Aktivuje se voláním na místní tísňovou linku, pokud není dostupná jiná technologie spojení. Naštěstí vám ale tuto funkci telefon předvede při prvním spuštění.
Zkrátka, Android se dostal do stavu korporátní dospělosti. Doby dravých inovací skončily, přelomové nápady došly, zajeté koleje slouží dobře, takže stačí sem tam udělat kosmetický zákrok, za dva tři roky se vrátit k původnímu řešení a nestresovat se. Funguje to a dlouho to fungovat bude. Dokud nenastane scénář Nokia.
Fotoaparát víc přemýšlí než kouká
Nejsem si jistý, jestli mluvit v této kapitole o fotoaparátu, je správná volba slov. Objektivy jsou na Pixelu 10a jen dva a ještě je to ten stejný tandem, jako v minulém roce:
- 48MPx hlavní snímač se světelností f/1.7 s optickou stabilizací a PDAF
- 13MPx snímač širokoúhlého objektivu se světelností f/2.2 a zorným úhlem 120°
Celá strategie je postavená na myšlence, že co nezvládne optika, obstará software. Zatímco rozlišení, zoom, ani jiné parametry se nezlepšují, nabídka fotorežimů bobtná. Můžete se nechat koučovat trenérem (detailně popsaném v recenzi Google Pixelu 10), zvolit režim na focení oblohy, nechat si vybrat nejlepší záběr, doostřit obličeje, a to celé ještě prohnat AI editorem. Aplikace fotoaparátu vás nechá všechny takové režimy otestovat, abyste se v nich neztratili, ale ani tutorial nezaručuje jistotu dobré fotky.
Ukázky z hlavního fotoaparátu
Ukázka zoomu
Ukázka nočních fotek
Pixel totiž dokáže nasnímat působivé scenérie, zejména pokud se pohybujete ve městě, kdy se nemusí trápit s vykreslením každého lístečku a jehličí. Ještě víc se odstup mezi AI zpracováním a originálními daty prodlužuje, pokud fotíte objekt, který se nedá jednoduše zařadit do běžných škatulek, jako je noční město, interiér se zářivkami, nebo malebný potůček v lese. Jakmile se do objektivu dostane protisvětlo, nebo se musí telefon popasovat s pohybem, přínos umělé inteligence klesá.
Video dokáže Pixel natáčet ve 4K při 60 snímcích za sekundu a přesto, že se u něj nemůže tolik spoléhat na dodělávky, vypadá výborně. Telefon stíhá i rychlé švenky, podání barev zůstává věrné a za dobrého světla nechybí ani detaily. Jakmile ale slunce zapadne, šum vyleze na povrch a zařízení už poslouží jen coby nástroj pro dokumentaci – umělecké ambice podpořit nedokáže.
Závěrečné hodnocení
Není lehké shrnout Google Pixel 10a do jedné věty. Pokud bych telefon známkoval izolovaně za jeho hardware, schopnosti a cenu, dostal by lepší trojku. Jsou lepší a výhodnější koupě, ale za propadák ho označit nemůžu, na to je moc sympatický a osobitý.
Zároveň ale těžce nesu, jak výrobce znehodnocuje sám sebe. Klidně mohl říct, že letos představil jen Pixel 10 (Pro) a devítku nechá v prodeji, protože jako vstupní model funguje pořád skvěle. Místo toho ale prodává zbytky z loňska pod novým jménem a s cenou o 1 800 Kč vyšší. Laik na to možná skočí, ale dokáže být na svůj echt Android hrdý, až ho někdo zkušenější poučí?
Google Pixel 10a
Design a zpracování7.9/10
Výkon a optimalizace6.8/10
Hardwarová výbava7.4/10
Fotografie a video7.8/10
Výdrž baterie9.3/10
Klady
- množství barevných variant
- stupeň krytí IP68
- bezdrátové nabíjení
- funkce Androidu unikátní pro Pixely
- dlouhá výdrž
- Satelitní SOS
Zápory
- procesor Tensor G4
- minimum vylepšení
- široké rámečky
- AI nenahradí optiku fotoaparátu
- převrácená ovládací tlačítka