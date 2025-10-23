Recenze Google Pixel Watch 4: ve starém těle mladý duch

- Pixel Watch 4 vypadají skoro jako trojky, ale nový Wear OS 6.0 je zásadně omlazuje
- Pomalý systém a slabá výdrž jsou minulostí, ale slavit ještě nemůžeme
- Cena 10 000 Kč je trochu odvážná, ale hodinky si ji dokáží obhájit
Vzpomene si ještě někdo na Samsung Galaxy Gear? Byly to chytré hodinky, které vyšly už v roce 2013, navíc s jednou z prvních verzí systému Android 4.x „Jelly Bean“ upravenou pro hodinky, aby později formou aktualizace přešly na operační systém Tizen. Už v roce 2021 se ale Samsung ke Googlu vrátil a stal se tak dalších „ochočeným“ výrobcem po akvizici Fitbitu. Ostatní výrobci nositelné elektroniky mezitím sklízeli slávu s vlastním systémem (Garmin, Huawei…), nebo vydávali tu model s otevřeným operačním systémem, tu s proprietárním (Xiaomi respektive Amazfit).
A dnes? V Q1 2025 má na trhu Huawei podíl 22 %, Xiaomi 19 %, Apple 16 % a Samsung 8 %. Pro ostatní tak zbývá zhruba 36 %. Z této perspektivy Pixel Watch 4 vypadají spíš jako produkt, na kterém si Google může testovat vlastní ekosystém bez dalších nákladů. Rozdílů v hardware proti třetí generaci totiž není tolik, aby mohl doufat v masivní expanzi. Co jsou tedy Pixel Watch 4 zač?
Obsah balení
Kdybych koukal na krabičku od Google Pixel Watch 4 jen jako kontejner na součástky, byl bych spokojený. Vybalíte si hodinky, dokovací stanici s USB-C kabelem a dvě velikosti řemínku – co byste mohli chtít víc?
Právě tady je zakopaný pes. Přítomnost ještě neznamená dobré řešení. Kabel od nabíječky nejde odpojit, takže pokud ho zlomíte, musíte měnit celý stojánek. Bez něj si zase hodinky nenabijete, protože si doplňují energii magnetickým konektorem, bezdrátově to nejde. Řemínek zase ignoruje dekády používané rychloupínací stěžejky, aby je nahradil za jakousi rotační kolejnici. A zapínání? To je zase speciální v tom, že si pásek musíte na ruku dávat povolený, protože volný konec se zasunuje dovnitř.
Celá standardizace postavená na nařízeních EU tak letí komínem, protože co výrobci nevydělali na nabíječkách, zachrání na speciálním příslušenství. Proč používat ověřená řešení, když se dá vymyslet nové, horší, ale dražší?
Hodinky bez hran a pánské varianty
Majitelům Pixel Watch 3 bude podoba čtyřek dobře známá. Berme to ale, že s hodinkami od Googlu nemáte zkušenosti a recenze předchozí generace vás minula. Vězte tedy, že jsou hodinky vyráběné ve dvou velikostech, z nichž jedna měří v průměru 41, druhá 45 mm. A zejména ta testovaná menší působí velmi jemně, uhlazeně a žensky.
Jako vždy ale bude nejvíc záležet na vašem estetickém cítění. Jestli vám imponují sportovní Garminy, Pixel Watch si neoblíbíte. Pokud ale hledáte protiváhu k Apple Watch a požadujete něco kulatějšího a více futuretro, mohl by se vám Google trefit do vkusu. Voděodolné jsou stejně jako outdoorová konkurence, Watch 4 splňují standard IP68.
Tvar hodinek s sebou nese jistá specifika. Nemají hrany, takže se jen zřídka zachytí o rukáv nebo o popruh batohu, čemuž zdatně pomáhá i řemínek, jehož volný konec netrčí jen tak hala-bala do vzduchu. Zároveň je ale sklíčko vystavené všem okolním vlivům. Skvěle se tak hodinky ovládají, kontakt prstu je skoro až něžný, protože ukazováčkem nezachytíte jakýkoli výstupek. Pokud ale švihnete rukou do dveří, Gorilla Glass 5 je první na ráně a i nějaké pouzdro se bude shánět hůř než u rovného panelu.
Druhá polovina těla je pak vyrobena z hliníku. Do něj je tedy vsazena otočná a mačkací korunka, mikrofon, ovládací tlačítko, reproduktor, magnetický nabíjecí konektor i mechanismus připojení řemínku.
Těch prvků je požehnaně, ale vůbec vám to nepřijde. Korunka ladí materiálem i tvarem a imituje klasické hodinky. Mikrofon je namířený víc na ruku než ven, takže se ve většině případů schová ve stínu. Ovládací tlačítko, kterým se otevírají poslední spuštěné aplikace vystupuje nad povrch jen minimálně a spoléhá spíš na vyšší odpor a zřetelné promáčknutí, než jemnost. Vidět je ale sotva.
Magnetické nabíjení je pak jednou z největších mezigeneračních změn. Na jednu stranu nejde využít starší příslušenství, na druhou v kolébce drží hodinky velmi pevně a stabilně. Bezdrátové nabíjení však Pixel Watch 4 nepodporují, takže na nějakou sdílenou infrastrukturu s konkurenčními značkami nespoléhejte.
Když jsme u té kompatibility, v řemíncích budete mít rovněž omezené pole působnosti. Zvolené řešení funguje dílem jako bajonet, dílem jako zip. Tři výčnělky se zasunou do otvorů v hodinkách, následným pootočením se pak zaklesnou do jejich rozšíření, aby se za nimi zaklapnula pojistka. Spojení je to pevné a na rozdíl od klasických stěžejek nehrozí vytržení, zároveň však nejde hodinky natáhnout na rovný povrch a cena pásků samozřejmě taky vzroste.
S korunkou ani malý displej nevadí
Alfou a omegou Pixel Watch 4 je dotykový displej Actua 360 tvořený LTPO AMOLED panelem o úhlopříčce 1,4″ a rozlišení 456 × 456 pixelů. Žádný velikán to není, ale tím, jak gesta a dotyky využívají i zakřivení krycího skla, není s ovládáním problém.
Nic vás nenutí používat tlačítka a korunku, ale jejich pomoc ochotně přijmete – pohyb v systému je díky nim rychlejší i přesnější a začíná víc připomínat Android, jak ho znáte z telefonů. I Galaxy Watch umí procházet spuštěné aplikace, ale plynulostí dvojkliku na korunku a samostatné tlačítko hodinek od Googlu nedosahuje.
Najednou místo otevírání roletky s notifikacemi točíte korunkou, jejím zmáčknutím zobrazujete seznam aplikací a hned jím i scrollujete a ani si nevzpomenete, že u konkurence jste podobný scénář zkracovali přeskládáním pořadí v menu. Zní to jako maličkost, ale nemuset měnit úchop každých pár vteřin považuji za velkou výhodu.
Často však stačí hodinky jen zvednout před oči, detekce pohybových gest je spolehlivá, a AOD obrazovka pružně reaguje na okolní jas. Pokud jste byli zvyklí, že zhasnuté hodinky ukazují jen čas, a aktivní září barvami, Google to má jinak. Pokud sezná, že je okolo tma, jen ztlumí jas, ale zůstane zobrazovat všechny údaje z ciferníku. Za denního světla pak jen jas nebo animace utlumí, ale pořád vidíte dost, abyste nemuseli na hodinky sahat. Může si to dovolit, protože energii investovanou do diod displeje nahradí snížením obnovovací frekvence na 1 Hz.
K tomuto chování bych měl jedinou výtku: pokud vám přijde nějaká zpráva, hodinky nejdříve zobrazí, kdo ji poslal a až poté ukážou samotný text. V civilu to nevadí, ale pokud si chcete notifikaci přečíst třeba za jízdy na kole, zabere to sice malou chviličku navíc, ale i ta vás může stát zdraví.
Wear OS 6.0 chcete, ani o tom nevíte
Prostředí jednosměrnému pohybu nahrává. Základní ciferník a widgety seřazené na obrazovkách po stranách sice procházíte swipem, ale k notifikacím a přepínačům už přistupujete vzhůru a dolů. Korunka sice neumožňuje cvakáním krokovat, ale haptická odezva vám dá najevo, že jste došli na konec seznamu.
Na většině předpřipravených ciferníků převládá monotónní černá. Mimochodem, hodinky si neukládají screenshoty, každý je třeba po pořízení ručně poslat do telefonu.
Widgety ve Wear OS 6.0 hrají možná ještě důležitější roli, než na telefonním Androidu. I na hodinkách samozřejmě můžete používat aplikace, ale rychlý přístup je na nich důležitější – už jen proto, že kolikrát chcete nějakou informaci jen vidět, ne na ni reagovat. A na takové využití se Google poctivě nachystal, připravil takovou hromadu zkratek, až se vám hlava zatočí. Kroky nebo tep vidíte už na základním ciferníku, ale doplnit můžete grafy všeho možného, kalendáře, počasí, navigace, kardiozátěž, diktafon, kontakty, budíky… Je toho hodně a jak jste si asi všimli, hranice mezi aplikací a widgetem se už trochu stírá.
V tomto ohledu Pixel Watch 4 razí trošku jiný směr pohotovostních obrazovek, než konkurenční Samsung Galaxy Watch se stejným systémem. Samsung vsadil na modifikovatelné ciferníky, kde každý element může měnit formu zobrazení od jednoduché číselné ukazatele po grafy, a k tomu nabízí možnost každý z těchto prvků nabarvit podle přání. Google pojal svůj systém úsporněji. Každý ciferník může mít několik variant, kterým upravujete celkovou barevnou paletu. Jednotlivé komplikace jde sice taky měnit, ale nesáhnete do pozadí ciferníku.
V čem je rozdíl? Samsung vám umožní s One UI udělat informacemi nasycený displej hrající všemi barvami duhy – ale bude podle vás. Google vás bude držet trochu na vodítku, ale výsledné kreace zase budou srozumitelné, i když v nich bude převládat úsporná černá.
Hardware je rychlý i bez zrychlení
Není to tak dávno, co platilo, že pokud chce někdo chytré hodinky k Androidu s dlouhou výdrží, zvolí Huawei či Honor. A pokud chce instalovat aplikace, ale obětuje výdrž a rychlost, měl by sáhnout po platformě Wear OS. U Pixel Watch 4 nemůžu říct, že by to platilo. Že by nová generace operačního systému a procesoru dokázala popohnat lenochoda?
Když se podíváte hodinkám pod sklíčko, objevíte čip Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2. Druhá generace? Když si zjistíte interní označení SW5150, dojde vám, že jde jen o malinkatý posun oproti SW5100 použitým u Pixel Watch 3. Výkonnostně dokonce nedošlo k žádnému posunu, oba procesory využívají čtyřjádro složené z Cortexů A55 na stejném taktu. Údajně se ale podařilo zmenšit vysílací jednotku, což by mělo zajistit cca 20% úsporu energie.
V kombinaci se 2 GB RAM a úložištěm o kapacitě 32 GB se dočkáte pozoruhodně plynulého prostředí. Rychlostní deficit Galaxy Watch 6 je očividný a mám dojem, že ani Watch 8 Classic nereagovaly tak ochotně.
Konstrukce
Systém, procesor a paměť
Displej, konektivita a baterie
Technologický bonbónek pak přibyl pod kapotu LTE varianty hodinek Pixel Watch 4. Je jím satelitní připojení pro případy nouze, které by vás mělo propojit se světem i v místech, kam LTE sítě nedorazily. S naší základní verzí si zavoláte jen ve spojení s mobilem, kdy hovory usnadňuje integrovaný mikrofon i reproduktor. Aby ne, když se Google snaží co nejvíc ukázat schopnosti Gemini! A jde mu to! Zejména pokud máte chytrou domácnost, můžete si přes widgety nachystat i rychlé povely, abyste nemuseli každý rozkaz opakovat.
V rámci konektivity pak nechybí přesnější GPS, Galileo a Glonass, na kratší vzdálenosti pak Wi-Fi 802.11ax na 2,4 i 5 GHz, Bluetooth 6 a na nejkratší vzdálenost pak UWB či NFC včetně bezkontaktního placení.
Den a půl překvapivě stačí
Už jsem zmínil, že se hodinky nabíjí skrz magnetický konektor umístěný na boku. Stačí hodinky na kolébku položit a hned se rozsvítí displej, čímž vás ale může poplést. Pokud totiž nabíječka není v zásuvce, budete si myslet, že se hodinky nabíjí – až na to, že vůbec. Pozor na to!
Pokud je ale nabíječka pod napětím, doplní se energie do 325mAh baterky bleskurychle. Za 15 minut dobijete cca půlku baterie, za půl hodiny se dostanete někam k 80 %, celé nabíjení se tak vejde do 45 minut. Takhle napsané to nezní nijak impozantně, ale hodinky opustili kategorii jednodenní elektroniky, takže pokud si zvyknete na každodenní nabíjení, klidně vám ta čtvrthodinka bude stačit.
Můj denní cyklus nakonec vypadal tak, že jsem kvůli měření spánku celý den hodinky ani nesundal z ruky a během ranního kolotoče stačilo Pixel Watch na 20 minut šoupnout do elektriky a věděl jsem, že z domu budu vyrážet s plnou kapacitou. Pořád to sice nenabízí rezervu, uvítal bych výdrž aspoň dvojnásobnou, ale je to viditelné zlepšení proti starším modelům.
Sportujte pod vedením Fitbitu
Zrychlení komunikace a upozornění na zápěstí nebývají tím hlavním důvodem pro pořízení chytrých hodinek. Tím zásadním hybatelem je plejáda senzorů, které na mobilu nedávají smysl. Do Pixel Watch 4 se jich vešlo tolik, až se divím, že nějaký nezačne prosakovat okolo korunky.
Základní výbavu tvoří tříosý akcelerometr a gyroskop, polohu pak pomáhá určit i kompas, výškoměr, barometr a magnetometr. Lidské tělo pak měří senzor okysličení krve, ECG, snímač srdečního tepu, vodivosti kůže (cEDA) a teploměr. Některá data získávají hodinky automaticky, jiná vyžadují jednorázové měření, např. u EKG se využívá korunka jako snímač pro prst protější ruky.
O zobrazení výsledků se pak stará trojice aplikací. O připojení se stará Watch, o zobrazení cvičení Fitbit s půlročním prémiovým přístupem v ceně, kterou si můžete dál propojit s Health Connect. Zejména Fitbit vás může až zahltit statistikami. Už jen základní denní přehled obsahuje výsledné kroky, naspané hodiny, cvičení, spálenou energii, ale i vypitou vodu nebo přijaté potraviny, pokud si je budete zaznamenávat.
Každá z těchto sekcí pak nabízí související obsah podle tématu. Můžete si projít návod, jak se kterou sekcí začít, ale u potravin pak čekají recepty na vaření, u tělesné hmotnosti si můžete vést deníček, u srdečního monitoringu lze zapnout upozornění na nepravidelný srdeční rytmus či extrémní hodnoty, u nachozených kilometrů si zase můžete zjistit, které měsíce jste seděli za pecí a kdy jste prošlapali podrážky. Snad jen sekce týkající mindfulness a stresu mi přišly poněkud jalové, ale za to asi hodinky nemůžou.
Samostatnou sekcí je pak trenér, který nabízí hromady videotréninků na posilování, strečink, kardio, jógu a jiné aktivity, přičemž umožňuje brát v potaz i to, jestli chcete cvičit vsedě, nebo jste upoutaní na invalidní vozík. Tu komplexitu oceňuji, na druhou stranu jako cyklista jsem zase ostrouhal – většina nabídek se točí okolo běhu a cvičení a nejblíž k opírání se do pedálů má u Fitbitu rotoped.
Z pohledu záznamu aktivit hodinkami je pak výběr širší, obsahuje několik variant cyklistiky i jiných sportů a nevyhýbá se ani u nás poměrně vzácným sportům, jako je indoor lezení či pickleball. Přesto nabídka (naštěstí) nechce imponovat množstvím. Přeci jen působí profesionálněji, když Pixel Watch 4 zvládnou 50 sportů obstojně, než když podporují 300 sportů jen proto, že rozdělují kendo od iaida a u šermu se ptají snad i na váhu fleretu, ale výsledky vypadají pořád stejně.
Závěrečné hodnocení
Ačkoli směr, kterým kráčí Android na mobilních telefonech mi úplně nevoní, u hodinek jsem mnohem optimističtější. Google Pixel Watch 4 jsou svěží alternativa k populárnějším modelům. Wear OS 6.0 prokouknul, Material 3 Expressive tady slouží nejen jako potěcha pro oči, ale pomáhá se v prostředí zorientovat. Reakce hodinek strhly nálepku „lag-droidu“ a a výdrž se taky prodloužila tak, že přežijete víc než pracovní den.
Největší výtku tak mám vlastně k designu. Byl bych ochotný mávnout nad absencí bezdrátového nabíjení a unikátní mechanismus výměny řemínků bych taky akceptoval, ale chybí mi nějaká pánská varianta. Pixel Watch 4 by neudělaly ostudu v butiku v Pařížské, ale pokud s nimi vyběhnete na orientační běh, můžou se po vás ostatní sportovci koukat, jak když jste ukradli hodinky manželce, protože jste neměli nic jiného, na čem si své výkony zaznamenat.
Menší, 41mm varianta Pixel Watch 4 se prodává za 9 990 Kč, větší 45mm verze stojí o tisíc korun více. Vybírat můžete ze dvou barevných variant – stříbrné a černé.
Google Pixel Watch 4
Design a zpracování7.5/10
Funkce a výbava9.0/10
Pohodlnost nošení9.0/10
Výdrž baterie8.0/10
Klady
- Wear OS 6.0
- prodloužila se výdrž
- ovládání korunkou
- konektivita
- Fitbit a zdravotní funkce
- dvě délky řemínků v balení
- podporuje NFC platby
Zápory
- design
- nabíjení pouze kolébkou
- nestandardní systém upínání řemínků
- cena