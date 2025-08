Recenze Samsung Galaxy Watch 8 Classic: otočná luneta je zpět

Otočná luneta je zpět a opět je naprosto skvělá

Celkové sladění tvarů těla i grafiky na displeji je ale poněkud kontroverzní

Naopak sledování zdraví je extrémně detailní

Cena hodinek je poměrně sebevědomá

Sledovat postupné úniky informací o připravované elektronice může být dvojsečné. Očekávání rostou s každým novým názvem pro starou věc. Začnete se těšit, že umělá inteligence v hodinkách bude přelomová, že od telefonů zdědí hodinky Now Bar, nebo že přepracovaný systém upevnění řemínků zvyšuje komfort nošení.

Jak asi tušíte, většinou to takové terno není. Chytré hodinky už se staly dospělým produktem, najít proto nové a dobré nápady je čím dál obtížnější. Samsung tedy začal lovit částečně u konkurence, částečně ve vlastní minulosti. A vznikly z toho docela dobré hodinky.

Balení jen s nabíječkou

Když už si myslíte, že vás v balení nemůže nic překvapit, objeví se cosi, co vás té sebejistoty zbaví. Ne snad, že by krabička s Galaxy Watch 8 Classic obsahovala něco víc, než samotné hodinky, řemínek a nabíjecí puk, ale formu zvolil Samsung unikátní. Hodinky jsou totiž oddělené od pásku samotného a musíte si všechno sestavit sami.

Každý si tak musí prohlédnout upínací mechanismus, aby zjistil, že v Koreji přemýšleli peněženkou. Mohli zvolit standardizované rychloupínací stěžejky, ale z vlastního řešení kouká větší výdělek. Stačí jen říct, že řešení, které sedm generací stačilo, teď musí ustoupit systému, který bude držet hodinky na zápěstí lépe. A tak se řemínky dvěma gumovými výstupky opírají o tělo hodinek, aby se do háčku mezi nimi mohl zaklesnout zobáček v hodinkách. Což o to, spojení je to odolnější než tenké hřídelky, ale jakmile jednou odejde, víte, že chyba je na straně drahých hodinek a zakoupením nového pásku za pár korun nic nespravíte.

Vzhledem k ceně rovněž nepůsobí důstojně, že přibalený řemínek je vyroben z obyčejného silikonu, který se jako kůže tváří jen na pohled svým prošíváním. Ruka pod ním příliš nevětrá, ale aspoň nenasákne vodou a pro kůži je vlastně příjemný.

Design (údajně) podřízený funkcím

Už když se se sedmou generací objevil model Galaxy Watch Ultra, strhlo se hromobití. Kulaté hodinky na hranatém podstavci, fuj! Kopírování Apple Watch, ostuda! Samsung pro tento tvar našel argumenty: squircle by měl lépe sedět na zápěstí a dovolit použití větší baterie při štíhlejší siluetě.

Při porovnávání s příbuznými modely je těžké tyto důvody posoudit. Samsung Galaxy Watch 8 Classic jsou menší, než Ultry, takže menší baterie se dá předpokládat. Sedmičky byly menší, s menší baterií, ale větším displejem, nicméně bez lunety. Watch 6 Classic byly rozměry velmi podobné osmičkám – ale baterkou taky. A stabilita na zápěstí? Ta nikdy nebyla problém tvaru, spíš hmotnosti, která se naopak zvýšila na 63,5 g.

I bez přímého porovnání ale platí, že Watch 8 Classic jsou masivní hodinky, 46,4 × 46 mm není zrovna kompaktní půdorys, a výška 10,6 mm má daleko k rozměrům vhodným na dámské zápěstí. Možná jednoduché tvary by opticky hodinky odlehčily, ale v tomto ohledu šel design na druhou kolej.

Konečně se nám totiž vrátila otočná luneta! Sice ubrala pár milimetrů z displeje, ale funguje skvěle. Pravda, kovové cvakání starších modelů mi znělo lépe než jemný a nečekaně plynulý chod kolečka na Watch 8, ale stále je tento typ ovládání přesnější i pohodlnější, než dotykový displej.

Ovládání doplňují tentokrát tři tlačítka. Dvě jsou shodná pro všechny hodinky Samsungu, slouží pro krok zpět, návrat na domovskou obrazovku, přepínání aplikací, případně pro některou z mapovatelných funkcí. Novinkou pro mě byla imitace korunky, která je však jen třetím tlačítkem bez možnosti otáčení. I té lze nadefinovat, co má dělat, akorát ve velmi omezené míře. Přiřadit jde svícení displejem, stopky, záznamník, vodní zámek, cvičení, ovladač fotoaparátu, nebo nastavit, aby zmáčknutí nedělalo nic. Zato si však můžete zvolit, zda se tato funkce má spustit jednotlivým, nebo dvojitým stiskem, čehož byste měli využít. Korunka je totiž poměrně citlivá, takže hrozí, že něco aktivujete omylem.

Proč ale nejde namapovat dlouhý stisk nechápu a už vůbec mi není jasné, proč jsou funkce tak omezené. Uvítal bych třeba rychlý skok na další skladbu nebo navigaci, užitečné by bylo i spuštění Google Pay.

Částečně tuto chybu nahrazují pohybová gesta, kdy lze spustit aplikaci zaklepáním na virtuální dveře nebo zatřesením hodinkami, ale detekce těchto pohybů není tak spolehlivá, jako fyzická tlačítka s přesným stiskem a zřetelnou odezvou.

Nemůžu se ubránit pocitu, že ovládání hodinek připomíná návštěvu restaurace, kde mám na menu deset českých polévek a 20 typů čínských pochutin, ale oběd o dvou chodech, které by se k sobě hodily, poskládat nejde.

Na kvalitu zpracování však nejde říct křivé slovo. Tělo z nerezové oceli je bytelné, tlačítka částečně jistí plastový výstupek, safírové sklíčko chrání displej a ještě mu luneta dělá bodyguarda. Věřím, že i po letech, až hodinky nasbírají pár šrámů, nebudou v Národním divadle budit pohoršení. Zmiňovat pak voděodolnost dle IP68 a splnění normy MIL-STD-810H mi pak přijde vyloženě jako nošení dříví do lesa, nic menšího ani nečekáte.

Displej na jedničku s hvězdičkou

Otočná luneta je sice super, ale slouží spíš jako kolečko na myši. Nedá se jejím prostřednictvím vybírat ani jednotlivé položky. Ovládání v rukavicích tak napomůže jen zvýšená dotyková citlivost displeje, který je alfou a omegou ovládání.

Průměr 1,34” na něco takového bohatě stačí a rozlišení 438 × 438 pixelů bohatě stačí na vykreslení jemného obrazu. Na takto malém formátu hrají zásadní roli barvy, tím spíš, že na hodinky budete koukat za všech světelných podmínek. Super AMOLED technologie stačí i na slunečné dny, ostatně Samsung se chlubí, že obrazovka zvládne zářit třemi tisíci nitů.

Možná ještě důležitější je spolehlivost v každodenním provozu. Když zvednete ruku před sebe, potřebujete, aby se displej rozsvítil pokaždé. Když ho přikryjete dlaní, musí zhasnout spolehlivě. Stejně podstatná je i práce s dostupným prostorem, tzn. musí se na obrazovku vejít v čitelné podobě dost informací na to, aby sdělily něco užitečného. I v této disciplíně Galaxy Watch 8 Classic obstály bez zaváhání.

A ještě jednu nenápadnou, ale důležitou věc safírové sklíčko hodinek umí: maskovat otisky prstů. Ne že by šmouhy nebyly nikdy vidět, ale abyste si jich všimli, musíte vypnout displej a hodinky si natočit proti světlu.

Hardware: dvouletý pokrok, jednoroční stagnace

Když jsem před dvěma roky testoval Samsung Galaxy Watch 6 Classic, z jejich výkonu jsem nijak nadšený nebyl, ale stačil mi. A čím déle mi dělají společníka, tím víc mám na očích, že zdaleka nejsou tak responzivní, jako novější model. Jsou to drobnosti, ale těch pár sekund u kasy, než se otevře Google Wallet, trvá věčnost. Systém se sice snaží svou váhavost maskovat, jak dokáže – ukáže ikonku, splash screen, animaci spouštění, načte rámečky pro ovládací prvky a třeba až pak se objeví celá aplikace. Samozřejmě pak závisí na tom, jak náročná aplikace je.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 8 Classic Konstrukce Rozměry: 46,4 × 46 × 10,6 mm, hmotnost: 63,5 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W1000, penta-core, 3nm, RAM: 2 GB, interní paměť: 64 GB Displej, konektivita a baterie 1,34", Super AMOLED, rozlišení: 438 × 438 mm, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n, GPS: (dvoupásmová (L1 + L5)), Baterie: 445 mAh, bezdrátové nabíjení:

U Watch 8 Classic je vidět výkonnostní posun od dvoujádrového Exynosu W930 k pětijádrovému W1000. RAMka sice má pořád 2 GB, ale rychlosti reakcí to pomohlo. K definitivnímu řešení má Samsung a hlavně Wear OS stále daleko. Na lepší hardware se čeká a je jen pár výrobců, kteří by chtěli do jeho vývoje investovat, když výnosy jsou nejisté. I nové hodinky si tak musí pomáhat stejnými triky, jako starší generace.

A je to škoda. Zejména testovaná LTE varianta si říká o to, abyste nechali mobil doma a spolehli se jen na konektivitu zprostředkovanou eSIM kartou. Rázem byste mohli okamžitě odpovídat na zprávy rovnou ze zápěstí, skočit na mapy nebo hudbu a ještě si kontrolovat průběh cvičení.

Jenže i přes všechen ten posun ve výkonu to nestačí na to, abyste takové věci dělali dobrovolně. Pořád zvládnete vyřešit nezbytně nutné, ale scénář, kdy byste si řekli, že dneska budete zprávy diktovat do hodinek místo mobilu, asi nikdy nenastane.

Výdrž lepší, ale pořád krátká

Stejně jako s rychlostí systému je to i s baterií a nabíjením. Většina Wear OS hodinek vydrží den s malou rezervou. Většinou to vypadá tak, že den sice končíte s 40 nebo 50 % zbývající energie, což v reálu znamená, že měření spánku akumulátor ještě unese, ale celý další den je nereálný. Samsung Galaxy Watch 8 Classic to mají bohužel stejně.

I bez sportu jsem večer dával hodinky na nabíječku v půlce maximální kapacity. Že to nezní špatně? Když zohledníte, že mi jen chodila upozornění a nepoužíval jsem AOD, už to takový zázrak není. Stačilo mi, když jsem rozsvítil hodinky otočením, automaticky displej zhasínal po 15 sekundách a jas mi řídila automatika – aspoň ale, že jsem nemusel využít úsporný režim.

Pokud proto chcete vyrazit na kolo bez mobilu, znamená to, že byste si měli nabíjení víc plánovat, protože reverzní bezdrátové nabíjení z telefonů Samsung, které starší modely podporovaly, Watch 8 Classic neumí. Pokud je položíte na telefon, dojde jim, že leží na bezdrátové nabíječce, ale jen nahlásí, že není kompatibilní. Neboli: Watch 6 z mobilu nabijete, nabíječkou k Watch 6 osmičky taky nabijete. Ale osmičky z mobilu ne. Trochu zvláštní, že?

Samsung vás tedy nutí s sebou kamkoli tahat nabíjecí puk, který sice můžete zapojit do USB-C portu na mobilu taky, ale pak zase nemůžete nabíjet ten. Přitom by to do sebe hezky zapadlo: nabíjení z mobilu sice trvá dlouho, ale v noci není kam spěchat, tak by se dal mobil napojit kabelem do nabíječky a navrch položit hodinky. Jenže ne, kvůli senzorům tohle Galaxy Watch 8 neumí a výrobce raději preferoval hodinu nabíjení s kabelem.

One UI 8 je primárně facelift starších verzí

S novými hodinkami vydal Samsung i novou verzi své nástavby One UI 8, stojící nad Androidem Wear OS 6. Sedmou verzi Samsung přeskočil úplně, takže žádný mezikrok nechybí, ale s One UI 6 postavenou na Wear OS 5 srovnávat můžu.

Na první pohled si všimnete, že nové rozhraní mnohem víc používá tvar pilulek z One UI pro telefony, dřív byl základním prvkem obdélník s kulatými rohy. Spolu s tím se pojí i intenzivnější zapojení barev, které oživuje trochu nudné odstíny šedé používané dřív. Estetice to pomohlo, ale místem se plýtvá trochu víc, což se snaží Samsung kompenzovat zmenšením ikonek. Zní to dobře, v praxi tak máte o desítky pixelů méně, ze kterých se dá jedním mrknutím zjistit, kdo vám píše. Chytrá horákyně navrhovala i šuplík s aplikacemi. Nově už není v posunutých sloupcích, ale klasické matici 3×3 ikony. Notifikační oblast zůstala stejná.

Vypadá to, že i omezení s instalací ciferníků, kterým hrozil Google, nebude tak horké. Moje oblíbená aplikace Pujie sice na Watch 8 spustit nešla, ale konkurenční Facer fungoval bez problémů. Dohromady tak máte k dispozici stovky, možná tisíce ciferníků, které můžete na hodinkách vystřídat. Parádní je i možnost si ciferníky dál doladit. Měnit se dají barvy na pozadí, barvy jednotlivých prvků, fonty, ale i funkce na jednotlivých elementech. Někdo ocení aktuální tepovou frekvenci či nadmořskou výšku, jiný bude raději za dechová cvičení nebo barometr.

Jak vidno, základní prvky systému se moc nezměnily. Ani proklamovaná novinka v podobě Smart Now lišty novinkou ani není, a to už na mobilu byl její přínos diskutabilní. Tam, kde dosud byla ikonka symbolizující probíhající cvičení nebo běžící přehrávač hudby, se může vyskytovat proužek s dodatečnými informacemi. U zvukového záznamníku to smysl dává, vidíte čas probíhajícího záznamu. Ale třeba u hudby vám v proužku bude běhat jen text „Samsung Music“, místo abych třeba viděl název přehrávané skladby. Zklamání.

Zdravotní funkce nejsou jen o cvičeních a sportu

Konečně se dostáváme do kapitoly, ve které Samsung šlápnul na plyn nejvíc. Kroky a kalorie měří snad všechny chytré hodinky. Ty lepší si z vlastní GPS vezmou data o poloze a automaticky pak detekují chůzi nebo cyklistiku. I to Watch 8 Classic umí. Vyšší třída pak umí i složení těla, okysličení krve a EKG. Jen pár modelů pak (aspoň po kalibraci s lékařským tlakoměrem) přidá krevní tlak. Na šíři vstupů se pak často počítají sekundární metriky, všemožné míry stresu, nastoupaná patra, mindfullness a menstruační cyklus.

Samsungu to nestačilo a chtěl přidat ještě něco. Watch 8 monitorují cévní zátěž a antioxidační index. Hezky vám vysvětlí, co pomáhá pro jeho zlepšení a co vám škodí. Hned mě napadlo, že je to jen další nudná statistika, která slouží stejnému účelu, jako když do seznamu měřených sportů přibyde pod deskové hry Člověče nezlob se. Ale dává to smysl! Každý člověk tuší, že pohyb kondici pomáhá, a kdo se hýbe pravidelně, pochopí i VO2 max nebo tepová pásma. Ale i pokud vás živí fyzická dřina, můžete se vyžrat do obezity. Jídlo je zásadní. A právě s tím vám teď dokážou hodinky aspoň trochu pomoct.

Jedná se sice zatím o experimentální funkce, ale i tak se v nich dá snadno zorientovat. Aplikace Samsung Health totiž všechny statistiky zobrazí vedle sebe a graficky tak znázorní, jestli se pohybujete na lepší či horší úrovni. Velmi detailní jsou i statistiky z jednotlivých cvičení, ale pozor, ať se v těch číslech neztratíte – jde to snadno, ale mějte na paměti, že znalost vztahů mezi všemi daty vás z gauče nevykope.

Těch čísel a dat je dokonce tolik, že se množství potřebných aplikací nehezky nafouklo. Pro připojení potřebujete Galaxy Wearable, cvičení obstarává Samsung Health, telefon z hodinek najdete skrz Find, krevní tlak a EKG najdete v Samsung Health Monitor, až to trochu připomíná fotoaplikaci na telefonech Sony blahé paměti. Naštěstí si ale u většiny můžete říct, zda jejich schopnosti budete ignorovat, nebo využívat. Alespoň pokud používáte telefon značky Samsung, aplikace Health Monitor pro jiné androidí značky dostupná není, o iPhonech ani nemluvě, ty Galaxy Watch nepodporují vůbec.

Velice příjemné je, že přímo na hodinkách můžete komunikovat s umělou inteligencí Google Gemini, samozřejmě se ale neobejdete bez datového připojení (buď z eSIM v hodinkách, nebo skrze spárovaný telefon).

Závěrečné hodnocení

Při finálním bilancování se sám sebe vždycky ptám, jestli je testovaný hardware lepší než jeho předchůdce, jestli bych si ho sám pořídil, kdo by si ho pořídit mohl, a kvůli čemu by to dělal.

U Samsung Galaxy Watch 8 Classic je snazší začít u negativ. Cena přes 13 tisíc u základní verze a 14 a půl tisíce u varianty s LTE je poměrně vysoká. Odpovídají tomu ale funkce a celková výbava? Je hezké mít kupu statistik, věřím, že si s přesností měření a zpracování dat dal Samsung velkou práci, ale pokud bych hledal hodinky čistě kvůli sportu, první volbou bude stejně Garmin.

Řekněme ale, že chceme jedny hodinky, které budou denně pomáhat i v civilu. Na placení, rychlou komunikaci, hudbu a podobné funkce. Tenhle svět je všem Galaxy Watch blízký, ale za tu cenu? To už bych zvážil Galaxy Watch Ultra s delší výdrží, když mají výkon a design velmi podobný. Nebo bych bral Galaxy Watch 7, které budou stejně svižné, ale podstatně levnější.

Ale ani všechna chvála na lunetu u Watch 8 Classic nevyrovná pětitisícový rozdíl. Pokud ale v budoucnu jejich cena klesne, půjde o velmi zajímavou volbu. Startovací cena je bohužel hodně sebevědomá.

