Recenze Samsung Galaxy Watch 6 Classic: hodinky pro život, jaký je

Do hodinek Galaxy Watch se vrací otočná luneta

Revoluce se nekoná, ale jako celek fungují velice dobře

Cena startuje na 9 990 Kč, ušetřit můžete kombinací bonusů od Samsungu

Občas mám dojem, že chytré hodinky jsou prezentované pro lidi zahnané do extrémních podmínek. V reklamách se buď pohybují jedinci bez podkožní tukové vrstvy, příslušníci influencerské armády, kteří musí být „vždy u toho“, nebo aspoň manažeři, kteří přehazují akcie vidlemi i na golfovém greenu. Ale co si má vybrat běžný smrtelník, který teprve střádá na svůj první soukromý tryskáč?

Zatímco Apple má situaci s hodinkami pevně v rukou, Android ještě svého hegemona nemá. Spousta značek si pěstuje své soukromé, ale tuze oplocené systémy, Huawei s Honorem se snaží prodávat své děťátko pod dvěma názvy a samotný Google svůj Wear OS nabízí jak feudál dceru bez věna. Po seznámení se Samsungem vznikl systém, u kterého je těžké rozlišit, odkud který prvek přišel, ale výsledek je příjemný, užitečný a chytrý, jako celé hodinky. K dokonalosti ale stále něco chybí.

Na recenzi jsme dostali menší verzi hodinek s 43mm průměrem s kódovým označením SM-R950. Samsung Galaxy Watch 6 Classic ale seženete i ve 47mm variantě SM-R960 s větší baterkou i úhlopříčkou displeje. Obě velikosti pak existují i ve variantě s LTE. Menší má označení SM-R955, větší SM-R965. České ceny naleznete v závěru recenze. Srovnání hardwarových parametrů všech čtyřech modelů naleznete v našem katalogu

V balení jen to nejnutnější

Těžko se dá odpárat společenský status od tak běžné věci, jakou jsou kapesní hodinky. Ve westernech se na ně šerif důležitě kouká, čekajíc na útok desperátů, jiní bandité si jich zase na zápěstí připnou raději několik a pokud se někdo zmíní o rolexkách, asi si dokážete tipnout, jestli trpí hmotnou nouzí či nikoli.

Proto je trochu paradox, že krabička sice vypadá elegantně, ale obsah už nijak nadstandardní není. Kromě samotných hodinek z něj vytáhnete jen nabíječku a nějaké to papírování. Co bych čekal? Řemínek. Ten výchozí zvenčí je sice kvalitní, umně kombinuje praktičnost silikonu s iluzí kůže z vnější strany, pro pánské zápěstí je však krátký, hodinky jsme zapínal na třetí dírku a zbytek pásku se tak nedal patřičně zastrčit.

Ostatně i nabíječka by se dala řešit lépe. Teď je její magnetický puk spojený s USB-C kabelem pevně spojený, varianty odděleného kabelu by byla praktičtější, aby si každý mohl připojit to USB, kterých má v okolí nejvíce. Samozřejmě si můžete pomoci bezdrátovým nabíjením, nebo kabel rovnou zastrčit do telefonu, ale obojí je spíše z nouze ctnost.

Třikrát hurá, luneta je zpátky

Pokud bych nad příslušenstvím ohrnoval nos, na adresu vzhledu hodinek bych měl výtku jedinou. Klidně ji proto vypálím hned na začátku: hodinky jsou tlusté. S větším ciferníkem by se snad tento hendikep zmenšil, ale na subtilní pacce útlé dámy mohou hodinky vypadat jako to, co zbylo Neovi všude na těle poté, co se odpojil od Matrixu. Pokud odhlédnu od této bolístky, jsou Galaxy Watch 6 Classic krásným exemplářem toho, co by se dalo nazvat jako hodinky pro denní nošení, zároveň nebudou působit nepatřičně při sportu a ostudu s nimi neuděláte ani na rautu na ambasádě Švýcarska. Jak je to možné?

Černá varianta vypadá dostatečně konzervativně pro společenská setkání, nerezová ocel snad také vaši reputaci nezkazí. Otočná luneta decentně vystupuje nad krycí sklíčko, tím, že zároveň plní ovládací funkci však od ní snad nikdo nebude očekávat nějaké zdobení. To samé se dá říci i o tlačítkách na straně – ergonomii napomáhá, že mezi nimi najdete malé vyboulení, takže nevyčnívají a tudíž se ani nezachytávají o oblečení. I jejich povrch slouží k integraci senzorů, takže se opět funkce snoubí s designem.

Pravda, dalo by se říci, že na startu Ironmana budete bez Garminů v minoritě, ale pokud nemáte v plánu střídat hodinky podle harmonogramu na následující tři hodiny, zastoupí všechny role plnohodnotně.

Schválně si představte, co tak běžně děláte. Vstanete a zamíříte za hygienou. Watch 6 splňují standardy IP68 i MIL-STD-810H, opečovávání v rukavičkách se proto neočekává. Klidně s vámi můžou do sprchy a na čištění zubů a rovnou si můžete zaznamenat jedno mytí rukou. Oblečete se a jste rádi, že nemusíte pečlivě volit délku a šířku rukávů, z hodinek nečouhá žádný čudlík či výstupek, kterým byste opakovaně trhaly popruhy batohů a manžetové knoflíčky.

Co v práci? Pokud vás živí manuální zručnost, není na škodu, že luneta vytváří okolo displeje ochrannou palisádu, pokud se cítíte spíše na hlavou pracujícího, jistě si dokážete představit, jaký terapeutický efekt může mít jemné cvakání točícího se kroužku. Jeho chod je prakticky neslyšitelný, nemusíte se bát, že byste na poradě rušili, zároveň rotace o jeden zoubek doprovází mechanická odezva tichoučkého kovového cvaknutí. Tenhle mechanismus Samsung umí.

Po práci legraci sice zajistí pořád mobil lépe než hodinky, ale pokud vás to potěší, můžete si střídat řemínky do haleluja. Vypadá to sice, že Watch 6 Classic používají vlastní mechanismus, protože na konci pásku je jediné tlačítko, ale pokud ho zmáčknete, zjistíte, že funguje ve výsledku stejně jako posuvná pacička klasické rychloupínací stěžejky. Dokonce ani nemusíte moc hlídat jeho rozměry, obě velikosti používají stejnou šířku 20 mm. Toto sjednocení mě poněkud zarmoutilo. U menšího modelu velikost sedne, u 47mm „orloje“ by rozšíření o dva milimetry neškodilo.

Až večer si možná začnete pod lampičkou všímat detailů do hodinek zapracovaných. Přes den je budete jen využívat, až během nějaké klidné chvilky odhalíte, že otvor mikrofonu je schovaný stranou u tlačítek a škvírka reproduktoru se schovává na protější straně. Celé tělo je pak zpevněné čtyřmi šroubky, které k tělu přitahují spodní, vypouklý díl plný senzorů. Na něm najdete klasické zelené světýlko, měření elektrického odporu kůže, EKG, krevního tlaku a tělesné teploty. V běžném provozu jsou tyto drobnosti prakticky nepostřehnutelné.

Displej řeší i potřeby dalekozrakých

Co by to bylo za chytré hodinky, kdyby neměly barevný dotykový displej? Jak by Samsung vysvětlil, kdyby nesáhnul po AMOLED technologii? Zklamání se nekoná, na ovace však taky asi nedojde. Ne snad kvůli zobrazovacím kvalitám, ale kvůli minimálnímu zlepšení. Samsung vnímá Galaxy Watch 6 Classic jako nástupce Watch 4 Classic. Vůči nim výrobce udává, že je displej o 30 % větší a rámečky jsou o 15 % tenčí, ale že by na tom záleželo? Až tolik ne.

Řečí parametrů není úhlopříčka 1,3″ nic výjimečného, rozlišení 432 × 432 pixelů oko potěší, ale podívaná byla kvalitní i u starších generací s nižší jemností. Co je podstatnější, je skvělá viditelnost a hlavně jednoduché ovládání. Systém se nebojí některé ikonky cpát k okrajům a ačkoli by teoretik mohl varovat, že pak se k nim prst dostane jen s obtížemi, neměl by pravdu. Není problém klikat i na symboly hned u lunety, její vyvýšení nijak nepřekáží a pro safírové sklíčko je to ochrana navíc.

Hodinky umí přizpůsobovat jas okolním podmínkám, cizí jim není ani probuzení poklepáním či zvednutím ruky, nejčastěji si ale stejně s potěšením roztočíte lunetu. Chybět by mohlo snad jen zhasnutí obrazovky přikrytím dlaní.

Absenci tohoto prvku však Samsung bohatě vynahrazuje užitečnými maličkostmi, které konkurence mně známá opomíjí. U hodinek často nevídám režim zvýšené citlivosti, změnu systémových fontů a jejich tučných a velikostních variant, starší lidé pak ocení zvětšit dění na displeji. Aktivovat můžete i zjednodušení grafiky odebráním animací a průhlednosti, zvýšením kontrastu, barevným filtrem nebo dokonce inverzními barvami. Zkrátka hodinky mají sloužit a ne si vybírat, kolik dioptrií a optických vad majiteli povolí.

A když už jsme u těch povolení, myslelo se i na vodní zámek, aby vám stékající kapky deště (nebo deště potu) nepřepínaly motivační rap na relaxační zurčení potůčků. Jiný zámek zase hlídá vaše soukromí, opět ale chytře. Hodinky díky senzorům poznají, zda zůstávají na ruce. Pokud je budete odkládat na stůl, vyžádají si pokaždé PIN či gesto, po nasazení se ale zeptají jen jednou a jinak nebudou otravovat. Chytré, praktické.

Hardware pro plynulost stačí

Za první zkušenost s hodinkovým Androidem „vděčím“ hodinkám Fossil. V duchu hesla nomen omen se vyznačovaly takovou rychlostí, že jejich kalendář snad ještě v pondělí ukazoval plán na neděli. Proto mě mrzelo, když Samsung skoncoval s Tizenem. Bál jsem se, že tato pokročilá retardace bude dědičná a myšlenka robustní platformy kompatibilní s Androidem dopadne v rámci evoluce stejně, jako dinosauři po setkání s asteroidem. Bál jsem se naštěstí zbytečně.

Od zkamenělin do roku 2023 uteklo hodně času a Samsung Galaxy Watch 6 Classic jsou vybavené operační pamětí o kapacitě 2 GB a interní pamětí s velikostí 16 GB. Systém pohání dvoujádrový procesor Exynos W930 na taktu 1,4 GHz vyráběný 5nm litografií. Technologicky se nejedná o žádnou revoluci, jádra Cortex-A55 existují od roku 2017 a i tehdy byl jejich doménou úsporný provoz, ale na plynulý pohyb systémem to stačí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Watch 6 (43 mm) Konstrukce Rozměry: 42,5 × 42,5 × 10,9 mm, hmotnost: 52 g, zvýšená odolnost: IP68 a MIL-STD-810G Systém, procesor a paměť Operační systém: Wear OS, čipset: Exynos W930, RAM: 2 GB, interní paměť: 16 GB Displej, konektivita a baterie 1,3", AMOLED, rozlišení: 432 × 432 px, NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 b/g/n, GPS: , Baterie: 300 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V čem je od sebe jednotlivé modely liší? V našem katalogu naleznete srovnání parametrů.

Obecně je těžké zjišťovat, kde tlačí bota hodinky nejvíc. Je to výpočetní výkon? Vstupuje do rovnice snaha šetřit energii? Nebo zdržuje Bluetooth 5.3 při komunikaci s telefonem? Nebo snad tentokrát hodinky usoudily, že si Wi-Fi nechají v záloze a nepoužijí ji? Přesnější monitoring nemám k dispozici, proto můžu jen konstatovat, že jsem nikdy neměl pocit zasekávání či zpožděných reakcí, a jediné prodlevy, které jsem zaznamenal, byly při rychlém posunu v playlistech hudebního přehrávače, kdy ve sluchátkách už hrála další písnička, ale její název a album art ještě na hodinkách nesvítil. Považuji to za akceptovatelný výsledek.

Baterie na první den, výpary na druhý

Hodnocení výdrže a práce s energií bude patrně nejrozporuplnější kapitolou této recenze. Souhlasím s myšlenkou, že funkčně chudé hodinky vydrží déle než ty pokročilejší. Nedělá mi problém časté nabíjení, u telefonu ho taky zvládám. Pořád ale očekávám nějaký rozumný kompromis mezi schopnostmi, výdrží na nabití a rychlostí, respektive komfortem nabíjení. Čísla říkají, že Watch 6 Classic mají zabudovanou 300mAh baterii (47mm varianta pak 425 mAh), kterou Samsung komentuje jako „celodenní“.

To by byla i pravda, v tomto ohledu je výrobce upřímný. Sami si už musíte domyslet, jak plánujete hodinky využívat. Chcete si měřit kvalitu spánku? Směle do toho, ale pak nemůžete nabíjet přes noc. Pokud ale hodinky vydrží deklarovaných 24 hodin, chtě nechtě budete muset obětovat buď kus dne, nebo noci. Budíček si kvůli nim asi nenastavíte, takže zbývá den.

Jenže bezdrátové nabíjení zvládají hodinky jen výkonem 10 W, což v praxi znamená, že Z 50 na 100 % se dostanete za 50 minut. Ještě že mobily umí reverzní bezdrátové nabíjení, můžeme přeci nabíjet kdykoli, že? Teoreticky ano, prakticky stejných 50 % zabere hodinu a 24 minut. Ještě je tu možnost připojit kabel k mobilu, pak si hodinky řeknou o 66 minut, ale asi taky cítíte, že to není ono.

Pokud výsledek nazvu kompromisem, berte to jako eufemismus. Pokud bych hodinky nabíjel jednou za tři či v horším případě dva dny, dala by se prodleva v datech přežít, nějaká ta příležitost pro odložení se najde, zároveň víte, že když to nebude v nejbližších osmi hodinách, máte rezervu. Pokud by se hodinky nabíjely třeba půl hodiny, taky jim tu chvilku věnujete, však nechcete být jejich otrokem.

Naměřená rychlost nabíjení 20W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 20 minut 29 minut 46 minut 74 minut

Jenže v reálu žijete s Watch 6 na hraně. Víte, že den zvládnou. Víte, že dva jen za cenu velkých omezení. Nebo můžete naběhnout na denní cyklus, ale v něm pak budete buď postrádat telefon, nebo s sebou budete muset nosit extra nabíječku, nebo oželíte spánková data. A teď si představte, že na ty maximální dva dny se dostanete bez sportovního využití. Jen odpovíte na pár zpráv, odbavíte dva hovory a sem tam si budete hrát s aplikacemi v hodinkách, nic extrémně náročného. Obávám se, že výdrž Watch 6 vás bude nutit hledat dlouhodobě udržitelné kompromisy, abyste nemuseli pořád něco zapínat a vypínat.

Wear OS: přívětivý systém s nečekanými mezerami

Jak už bylo zmíněno, hodinky pohání operační systém Wear OS 4.0 doplněná o nástavbu One UI 5.0 Watch a aby těch verzí nebylo málo, prazákladem celé této platformy je Android 13. Těžko se mi rozlišuje, kde skončil Tizen, kde začal Wear OS a co si bere na triko One UI, podstatné je, že se v systému zorientuje bleskurychle i naprostý nováček.

Potažení shora otevře rychlé přepínače, tah zleva a spodní tlačítko funguje jako posun o krok zpět, horní vás vrací na domovskou obrazovku krátkým stiskem, dlouhý stisk a dvojité zmáčknutí si pak můžete nastavit. Současný stisk obou tlačítek pořídí screenshot. Pokud byste hledali způsob, jak listovat posledními aplikacemi, jde to, ale musíte funkci ručně přiřadit dvojitému stisku. Proč ne podržení? Protože to je nesmyslně rezervováno pro asistenty Googlu, Bixby, nebo vypnutí zařízení.

Velmi přívětivé je i rozhraní domácí obrazovky. Doprava od ciferníku s časem procházíte de facto widgety, doleva upozornění z telefonu, není, kde zabloudit. Právě ale volba ciferníku a widgetů je stěžejní pro maximální využití hodinek.

Skvělé je, že některé ciferníky jsou přizpůsobitelné. Nejen barevně, ale i obsahově. Místo ušlých kroků můžete mít stupnici s nabitím baterie, místo indikátoru tepové frekvence si můžete zobrazit třeba spuštění hudebního přehrávače. Limitovat vás bude jen prostor displeje, kreativita vývojářů a možnosti peněženky.

Horší je stav nabídky na Google Play. Člověk by řekl, že Android v hodinkách budou velcí hráči podporovat, ale skutečnost má blíž loterii. Ciferníků můžete vyzkoušet hromady, aplikací na měření času nebo zápis poznámek je rovněž dostatek, nouze není ani u sportovních programů.

Potíž nastává hned u komunikace. WhatsApp pro Wear OS existuje, ale je spíš výjimkou. Facebook Messenger pro hodinky nenajdete, Teams ani Skype taky ne, zůstávají prakticky jen SMSky a Outlook. Možná namítnete, že když můžete z hodinek odepisovat na zprávy, bez aplikací se obejdete, ale v reálu záhy narazíte. Hodinky neumí v notifikacích ukazovat obrázky, takže pokud vám kamarád často odpovídá GIFy, možná se brzy kamarádit přestanete. Sledování konverzace ve vlákně je rovněž v zobrazované části chatu komplikované a bez aplikace nový chat nespustíte.

Na úspěchu hodinek se zásadně podílí i zadávání textu. Je sice příjemné, že prakticky všechno lze nastavit v aplikaci Galaxy Wearable, luneta pohyb systémem zásadně ulehčuje, ale pokud se nevejdete do předdefinovaných šablon pro odpovědi, budete muset buď vyklikávat písmenka na miniaturní QWERTZ klávesnici, psaní velkých písmen na celou obrazovku, nebo diktování. Jenže ouha, Samsung klávesnice umí swipe a vypisování písmen, ale mluvenou češtinu mění v angličtinu, Gboard zase zvládá český diktát, ale psát na něm je utrpení. Že vás zachrání stažení jiné klávesnice? Ano i ne. Alternativ je málo a podpora jazyků je ještě omezenější. Ale aspoň máte naději, že někdo něco na Google Play přidá.

Sportovní funkce

Jak ukázat, že to se sportem myslíte vážně? Naučte hodinky desítky a stovky sportů! Že jezdíte na kole a sem tam si zaplavete? Nevadí, je důležité být připraven i na případné krasobruslení! Ani Samsungu se tento nešvar nevyhnul a počet se navyšuje např. rozdělením na veslování a veslovací stroj či běh na dráze a mimo ni. Naštěstí je ale možné si do preferovaných aktivit zařadit skutečně jen ty provozované, aby vás zbytek neobtěžoval.

Abych i pochválil, rozmanitost fitness cvičení v posilovně i mimo ni je impozantní – zejména pokud vás bude bavit před každým cvikem výběr patřičného pohybu, když volit můžete mezi benchpressem, bicepsovým zdvihem, bočním spouštěním dolů, bočním zvedáním, bruslařem a burpees, pokud mám jmenovat alespoň cviky začínající písmenem B.

Co ostatní sportovci? Běžci jsou tradičně ve výhodě, na ně čeká i základní trenér, ostatní sporty jsou jen pasivně měřené, případně komentované průběžnými výsledky. To není nic nevídaného, příjemné je spíš to, že během sportu můžete hodinky i nadále používat, např. střídat přehrávané písničky nebo koukat do mapy.

Civilní pojetí zdraví u Samsung Galaxy Watch 6 Classic představuje hlavně senzorová výbava nápomocná i bez pocení a funění. Kroky a srdeční tep je nuda, okysličení krve už je zajímavější, sledovat ale můžete i složení těla kvůli podkožnímu tuku, ale hodinky umí i naměřit EKG, krevní tlak a tělesnou teplotu na ruce. Samozřejmě se nesnaží nahradit lékařské náčiní, tlakoměr dokonce vyžaduje kalibraci porovnáním údajů s manžetovým tlakoměrem, ale je to něco navíc.

Díky těmto údajům dokážou hodinky poskytovat poměrně komplexní údaje o vaší fyzičce a životosprávě. I pokud si nebudete zaznamenávat jídlo a pití, pořád si uděláte slušný obrázek. Kouzlo je v tom, že získáte data nejen v době, kdy se chcete aktivně hýbat, ale i ve zbývajícím čase. Mohou tak pomoct jedincům, kteří sice rádi sportují, ale mimo aktivně trávený čas se ničí sedavým zaměstnáním či nedostatkem spánku.

Potěší i systém achievementů, respektive závodů v menu Together. Pokud znáte někoho, kdo má taky hodinky od Samsungu, můžete virtuálně zápolit. Tato funkce není nová, ale opakovaně mě motivuje k pohybu víc, než porovnávání vlastních výsledků či bezpohlavní pobídka: „Je čas se hýbat!“ Zato když vidím, že kámoš si dal odpoledne do těla, hecnu se a prodloužím si venčení psa.

Závěrečné hodnocení

Je to paradox. Galaxy Watch 6 Classic by měly být výkladní skříní Androidu v hodinkách. Všechno hraje v jejich prospěch: gigant Google dodal operační systém, perfekcionista Samsung nástavbu One UI, všechny problémy by měly řešit aplikace v obchodě Play, konstrukce je dotažením pěti předchozích generací, vrátila se boží luneta, NFC platby fungují bez problémů, prostředí je plynulé…

A rejpavý recenzent má pořád dojem, že by si zasloužil víc. Jako kdyby celá myšlenka Wear OS byla tlačená manažery sledujícími grafy místo požadavků uživatelů. Že se nedokážou rozhodnout, jestli systém skutečně otevřít a nechat ho, ať vyroste na své popularitě, nebo ho sešněrovat a vnucovat uživatelům svou vůli.

Přesto, objektivně vzato, je důvodů ke stížnostem velmi málo. Že je výdrž krátká? Je, a vadí to. Ale je to víceméně jediná zásadní chyba. Za skromnou nabídku aplikací v Google Play Samsung nemůže a zbytek věcí, které ovlivnit mohl, zpracoval kvalitně. Hodinky fungují jako prodloužení telefonu, množstvím senzorů sbírají data, která byste jinak jen těžko zvládli sledovat, zastoupí platební kartu i hudební přehrávač, můžete je nosit při každé příležitosti a ještě si můžete hrát s ciferníky. Co chtít víc?

Hodinky Samsung Galaxy Watch 6 Classic se v Česku začnou prodávat 11. srpna, aktuálně běží předobjednávky. Ceny jednotlivých variant jsou následující:

Model Bluetooth varianta LTE varianta Galaxy Watch 6 Classic 43 mm 9 990 Kč 10 990 Kč Galaxy Watch6 Classic 47 mm 10 490 Kč 11 990 Kč

Pokud využijete předobjednávek, můžete výrazně ušetřit – pokud skrze obchod našeho partnera, společnosti Mobil Pohotovost, prodáte své staré zařízení, dostanete k výkupní ceně bonus 2 tisíce korun v případě nákupu Galaxy Watch 6 nebo 3 tisíce při nákupu námi testované varianty Galaxy Watch 6 Classic. Kromě toho registrací získáte 1 rok pojištění Samsung Care+ zdarma.

Klady otočná luneta

precizní monitorování aktivity a spánku

funkce a jejich rozšiřitelnost

univerzální design

podpora volání z hodinek

placení skrze Google Pay

počítají i se zrakovýmy hendikepy

snadné a srozumitelné ovládání Zápory výdrž na baterii

větší tloušťka

pomalejší nabíjení

