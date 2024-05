Recenze Roomba Combo j9+: evoluce správným směrem

Roomba Combo j9+ patří mezi to nejlepší, co si můžete do své domácnosti pořídit

Vysavač je prošpikován řadou technologií, jako detekce zvířecích exkrementů či automatické mopování

Nepatří ale mezi nejlevnější, výrobce si za něj účtuje téměř 34 tisíc Kč

Úklid je pro většinu z nás poměrně nepříjemná činnost, kterou ovšem chtě nechtě musíme provádět. Moderní technologie tady jsou naštěstí od toho, aby nám ulehčovaly především tyto monotónní činnosti, na které ne vždy máme čas. Mezi špičku na poli robotických vysavačů patří bezesporu společnost iRobot, která se svými produkty Roomba dominuje trhu. Upevnit si svou pozici chce vysavačem Roomba Combo j9+, díky kterému už nebudete muset myslet nejen na vysávání, ale také na mopování. Jak ale funguje v praxi a dokáže si obhájit svoji sebevědomou cenu?

Design a ergonomie

Po designové stránce vás v případě Roomby Combo j9+ patrně nic překvapivého nečeká. Samotný robotický vysavač má tradiční tvar velkého puku, je černý a není na něm vizuálně nic zvlášť zajímavého. Dokovací stanice je na tom o něco lépe – po stranách je ji zdobí výrazné žlábkování, na hodní straně poté najdete odnímatelný plastový panel imitující dřevo. Cenu krásy toto kombo patrně nevyhraje, nicméně ve většině domácností bude působit nerušivým dojmem.

Co je podstatné, je ovšem ergonomie údržby a pravidelného čistění samotného vysavače. Kartáče jsou poměrně dobře přístupné a čistí se relativně snadno, z tohoto pohledu lze iRobot pochválit. Drobnou výtku mám jen k umístění nádobky na nečistoty, která je přístupná z boku – vyjmutí a opětovné nasazení chce najít ten správný grif. Naštěstí díky dokovací stanici tuto činnost nebudete dělat tak často, neboť robotický vysavač se po návratu do stanice automaticky vyprázdní do připraveného sáčku. Na stejném principu funguje i doplňování vody pro mopování, kterou nemusíte lít přímo do malé nádobky vysavače, ale doplňujete ji do větší nádoby, kterou umisťujete přímo do stanice.

Samotný vysavač má rozměry 33,9 × 33,8 × 8,7 centimetrů a hmotnost lehce přes 4 kilogramy. Za zmínku stojí také objem nádržky na vodu, která je 210 mililitrů, což vystačí na úklid většiny domácností (do plochy přibližně 120 m²). Pro pořádek ještě zmíním obsah balení – kromě robota a dokovací stanice v krabici najdete sáčky na odpad, náhradní filtr, náhradní boční kartáček a mopovací utěrku. Nic navíc tedy dokupovat nemusíte.

Parametry a funkce

Co vás překvapí na první pohled, je nepřítomnost navigace skrze LiDAR a sázka na vlastní kamerovou navigaci vSLAM s funkcí PrecisionVision. Ta sbírá každou sekundu více než 230 tisíc datových bodů a díky inteligentnímu mapování se naučí rozeznat jednotlivé místnosti. Funkce PrecisionVision a ODOA umožňuje Roombě v reálném čase rozeznávat překážky, ať už jde o kabely, exkrementy domácích mazlíčků a jiné. V takovém případě umí Roomba pořídit fotografii překážky a zaslat vám ji na telefon, přičemž pak už rozhodnutí, co s touto překážkou udělat, nechá na vás.

Šikovná funkce je automatické zasouvání mopu ve chvíli, kdy se vysavač dostane například ke koberci. Tahle vychytávka funguje skvěle a po chvíli testování jsem si už nedovedl představit, že bych musel ručně střídat mopovací a vysávací nádržky, nebo někde ručně připevňovat mopovací utěrku. Díky tomuto se už nemusíte rozhodovat, zda budete mopovat či vysávat – Roomba zvládne obojí najednou.

Funkce SmartScrub rovněž při mopování tlačí na podlahu, takže se nejedná o klasické čištění „co je mokré, to je čisté“. Samozřejmě se tato funkce nevyrovná tomu, když vezmete do ruky klasický mop, přesto je příjemné vidět, že vývoj v této oblasti probíhá. Majitele domácích mazlíčků potěší kromě návrhů úklidu navíc v době línání také funkce P. O. O. P., která rozpozná nevyžádané dárečky od vašich miláčků a díky tomu je neroznese po celé domácnosti.

Velikost uklízené plochy není ničím omezená a ve chvíli, kdy robot vybije svou baterii o kapacitě 4460 mAh, zamíří do dokovací stanice CleanBase. Po dobití následně pokračuje v úklidu – na jedno nabití by Roomba měl zvládnout uklízet až tři hodiny, což v praxi nedokážu potvrdit – mou domácnost o výměru 90 m² totiž zvládl uklidit mnohem rychleji.

Nechybí ani chytré funkce jako Keep Out Zones pro vynechání určitých míst, upozornění na zvýšený úklid v období línání mazlíčků či během pylové sezóny nebo funkce Dirt Detect, která rozpozná více znečištěná místa a zvýší intenzitu úklidu. Roomba také umí mluvit česky, takže pro pochopení upozornění z vysavače nebudete potřebovat překladatele.

Mobilní aplikace

Společnost iRobot ke svému vysavači nabízí také vlastní aplikaci stejného jména, kterou potřebujete nejen k prvotnímu spárování a uvedení do provozu, ale také pro využití pokročilých funkcí. Pro základní ovládání nicméně můžete používat i tlačítka přímo na vysavači, respektive dokovací stanici. Aplikaci primárně využijete pro plánování úklidu (ať už v celém domě, či různých místnostech), prohlížení historie, čtení stavových zpráv nebo zjištění stavu robotického vysavače. Užitečnou vychytávkou pro ty, kteří bydlí ve vícepodlažních domech, je možnost uložit si až 10 různých půdorysů, které Roombovi usnadní úklid.

Prohlížet si můžete i zaznamenané mapy, a pokud máte větší domácnost, ve které využijete více robotických vysavačů, můžete jejich úklid vzájemně koordinovat. V nastavení lze také robota pomocí zvukového signálu vyhledat, nastavit předvolby úklidu, aktivovat dětskou/zvířecí pojistku či vypnout stavové kontrolky. Přímo z aplikace si rovněž můžete dokoupit náhradní díly, což časem určitě bude potřeba. Nechybí ani možnost propojení s Alexou/Assistantem, avšak na HomeKit se stále nedostalo, byť si pro úklid můžete nastavit alespoň Zkratky Siri.

Úklid a vytírání

Není asi žádným překvapením, že Roomba Combo j9+ má úklid v malíčku. Desetkrát vyšší sací výkon v porovnání s Roombou série 600 je jednoduše znát, a ať už se jedná jen o běžný prach či větší nečistoty, Roomba se o vše postará tak, jak má. Problémy mu nedělají ani vyšší prahy, které zvládá snadno překonávat, nezamotává se do volně položených kabelů díky funkci Antitangle a simulovaný test se zvířecím exkrementem také dopadl na výbornou. Zkrátka co se týče vysávání, není vysavači moc co vytknout.

Velmi užitečná je také funkce zaslání fotografie překážky přímo na telefon, což oceníte především ve chvíli, kdy jste mimo domácnost. Tady může být u některých uživatelů na místě obava, co všechno Roomba svou kamerou zaznamenává a kde všude mohou tyto informace skončit. Není ovšem žádný důvod k obavám – Roomba fotografie posílá pro zpracovávání do zabezpečeného cloudu, nicméně pokud tuto funkci využívat nechcete, lze ji samozřejmě vypnout.

Velikost úklidové plochy se v mém bytě pohybuje okolo 40 m², což robotické vysavače zvládají obsloužit přibližně za hodinu a Roomba nebyla výjimkou. Než se úklid optimalizoval, trval Roombě j9+ úklid o něco déle, avšak později už s průběžným zajížděním do stanice problém nebyl. Hlučnost se pohybuje přibližně okolo 60 dB, avšak záleží na zvoleném režimu úklidu.

Co se týče vytírání, tady je šikovná především funkce automatického rozpoznání povrchu, takže po přiblížení se ke koberci se Roomba j9+ automaticky přepne do pouze vysávacího režimu, takže vám nebude vytírat koberec. Vyšší přítlak během vytírání také vítám, byť se stále ještě nevyrovná tradičnímu mopovaní. Na druhou stranu se už nejedná jen o namokření podlahy, aby se na ní nedržel prach, ale skutečně i některé nečistoty vytře, což hodnotím pozitivně. Pochválit musím i možnost nastavení množství použité vody při vytírání.

Závěrečné hodnocení

Společnost iRobot se svým robotickým vysavačem Roomba Combo j9+ dokazuje, že patří oprávněně mezi lídry drhu. Ačkoli jde robotickým vysavačům stále vytknout řada nedostatků a drobných přešlapů, je vidět, že na jejich odstranění iRobot postupně pracuje a již brzy se podle mého názoru dočkáme plnohodnotných autonomních vysavačů, díky kterým se budeme muset o běžný úklid starat čím dál tím méně. Zatím tam sice ještě nejsme, ale pokroky v této oblasti jsou více než viditelné.

Především ono automatické přepínání mezi vysáváním a vytíráním funguje velmi dobře a ve spojení s automatickým vyprazdňováním nečistot a doplňováním vody z nabíjecí stanice se jedná o vychytávku, na kterou si velmi rychle zvyknete. Přesto mě mrzí, že Roomba stále nespolupracuje s HomeKitem, a i když je vlastní navigace poměrně přesná, přesto by jí implementace LiDARu neuškodila.

Největším záporem je zbytečně sebevědomá cena: 33 999 korun rozhodně není málo. Čínská konkurence navíc nabízí podobně vybavené modely, avšak často za poloviční cenu. Vzpomeňme například velmi povedený Xiaomi Robot Vacuum X10+ s cenovkou pohybující se okolo 15 tisíc Kč, jehož recenzi si můžete přečíst zde. U iRobotu si ale připlácíte nejen za značku, ale i za prémiový servis, který například zahrnuje v rámci záruky bezplatné vyzvednutí a vrácení robota z pohodlí vašeho domova.

iRobot Roomba Combo j9+ 9.3 Design a zpracování 8.8/10

















Vysávání 9.6/10

















Mopování 9.2/10

















Čistění a údržba 9.8/10

















Mobilní aplikace 9.0/10

















Klady skvělá orientace v prostoru

precizní automatické vytírání

snadná údržba díky automatickému vyprazdňování/doplňování vody

špičkové vysávání

speciální funkce pro majitele domácích mazlíčků

tichý provoz Zápory obyčejný design

vysoká cena

hlučnost při vyprazdňování nečistot ze zásobníku

chybí spolupráce s HomeKitem

