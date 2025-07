Pixel 10 Pro (XL) v parametrech: velký skok ve výkonu, nulový posun u displejů a fotoaparátů

Na internet se dostaly parametry smartphonů Pixel 10 Pro a 10 Pro XL

Vypadá to, že výroční generace nepřinese žádné velké novinky

Displej i fotoaparáty mají zůstat stejné jako loni, největší mezigenerační skok předvede čipset

Premiéra letošních Pixelů se odehraje v srpnu

Google letos v létě představí už desátou generaci smartphonů Pixel. Dočkat bychom se měli celkem čtyř nových telefonů – základního Pixelu 10, vybavenějších modelů Pixel 10 Pro a 10 Pro XL a nakonec ohebného Pixelu 10 Pro Fold. V tomto článku se podíváme na prostřední dvojici, na internet se totiž dostal soupis parametrů Pixelu 10 Pro a 10 Pro XL.

Pixel 10 Pro (XL): drobné pokroky v mezích zákona

Přestože řada Pixel slaví své první kulatiny, Google se u ní pravděpodobně příliš neodváže. Naznačily to nedávné záběry z natáčení reklamy, podle kterých mají letošní Pixely vypadat prakticky stejně jako ty loňské. Podobná má být i základní výbava.

Menší Pixel 10 Pro si ponechá 6,3″ obrazovku, větší Pixel 10 Pro XL pak dostane 6,8″ displej. V obou případech se má jednat o AMOLED panel s dynamickou obnovovací frekvencí až 1–120 Hz a špičkovým jasem 3 000 nitů. Ochranu má zajistit sklo Gorilla Glass Victus 2. Selfie kamerka si v obou případech ponechá vysoké rozlišení 42 megapixelů.

Měnit se nemá ani fotovýbava, na zádech obou telefonů najdeme fotoaparáty se stejným rozlišením jako loni:

50Mpx hlavní

48Mpx širokoúhlý

48Mpx teleobjektiv s 5× optickým přiblížením

Zatím nevíme, zda Google použije stejné snímače a totožnou optiku jako loni, nebo dojde alespoň k drobným dílčím změnám. Podle serveru Android Headlines se každopádně můžeme těšit alespoň na lepší práci s makro snímky – ty bude moci pořizovat jak širokoúhlý fotoaparát (od 2 cm), tak teleobjektiv (od 10 cm).

První čipset navržený přímo Googlem

Všechny nové Pixely bude pohánět čipset Google Tensor G5, který má přinést významnou mezigenerační změnu. Zatímco předchozí Tensory vznikaly ve spolupráci se Samsungem, který se staral o návrh i výrobu, letošní Tensor Google navrhl zcela sám a nechá si jej vyrábět u společnosti TSMC. Ta disponuje modernějšími výrobními procesy, díky čemuž by měl Tensor G5 zaujmout jak vysokým výkonem, tak i příkladnou efektivitou. Čipset by měl být u letošních Pixelů spárován s 16 GB RAM, úložiště by mělo být k dispozici v kapacitách 128 GB–1 TB.

Mezigeneračně má narůst kapacita akumulátorů – menší Pixel 10 Pro má dostat 4 870mAh baterii, větší Pixel 10 Pro XL si pak bude brát energii z 5 200mAh článku. Rychlost nabíjení se údajně zvýší na 29, respektive na 39 wattů, a díky implementaci standardu Qi2 se má zvýšit i výkon bezdrátového nabíjení na 15 wattů. Dříve se spekulovalo, že letošní Pixely získají i magnetický kroužek k připojování magnetického příslušenství, pravděpodobně však nebude přímou součástí telefonů, ale pouze jejich krytů.

Premiéra v srpnu

Letošní Pixely 10 Pro a 10 Pro XL mají být dostupné ve čtyřech barevných variantách – v šedé, bílé, fialové a zelené. Premiéra se údajně uskuteční 20. srpna, zahájení prodeje je naplánovano na 28. srpna.

Jakub Karásek